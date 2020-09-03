Вчера вечером состоялась церемония открытия 77-го Венецианского кинофестиваля. Она собрала не так много гостей, как во времена до локдауна, поэтому многообразия образов не случилось. Нам удалось собрать десятку запоминающихся.
Красная ковровая дорожка Венецианского кинофестиваля: 10 лучших выходов
Главным цветом нарядов стал сдержанный черный — его выбрали актрисы Свева Альвити, Лаура Моранте, Людвин Санье, Виола Арривабене и председатель жюри фестиваля Кейт Бланшетт. Бланшетт, кстати, появилась в платье Esteban Cortazar из коллекции 2016 года, которое пять лет назад она надевала на премьеру фильма «Кэрол» в Лондоне. Хороший пример sustainable-позиции.
А главные аксессуары ковровой дорожки ожидаемо маски: от защитных до маски, вдохновленной венецианскими колоннами, в руках актрисы Тильды Суинтон (получившей «Золотого льва» за вклад в кинематограф). Создал ее креативный со-директор Бьорк Джеймс Т. Мерри. К аксессуарам, навеянным карантином, отнесем и перчатки в образе Свевы Альвити, практичность которых в современных реалиях нельзя переоценить.
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