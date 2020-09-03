Красная ковровая дорожка Венецианского кинофестиваля: 10 лучших выходов

А главные аксессуары ковровой дорожки ожидаемо маски: от защитных до маски, вдохновленной венецианскими колоннами, в руках актрисы Тильды Суинтон (получившей «Золотого льва» за вклад в кинематограф). Создал ее креативный со-директор Бьорк Джеймс Т. Мерри. К аксессуарам, навеянным карантином, отнесем и перчатки в образе Свевы Альвити, практичность которых в современных реалиях нельзя переоценить.