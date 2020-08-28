Петербургская модель Лиза Романова выпустила свой трек — она начинает музыкальную карьеру

Модель, певица

Песня производит впечатление приятной, неглупой, небанальной и довольно сложной в плане инструментальности и композиции, ощутимо непохожей на кричащее и простецкое звучание современной поп-сцены. Трек будет органичен везде: от ночных тусовок городской богемы до домашних инди-диско, — foxy уверенно сочетает многие музыкальные стили. В тексте песни много метафор, что понравится тем, кто устал от нынешней музыкальной индустрии, перенасыщенной мейнстримными EDM, R&B и хип-хопом. Она о любви, обожании, отношениях и ярких чувствах, о расставаниях, грусти, меланхолии, разбитом сердце и переживании печали — оба эти полюса находятся почти в равновесии, хотя все же меланхоличная часть, по субъективным ощущениям, слегка перевешивает. Расслабленное, чувственное, чуть философское и слегка психоделичное звучание. Настоящим творческий эксперимент!