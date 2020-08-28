Петербургская модель Лиза Романова выпустила свой трек — она начинает музыкальную карьеру

Лиза, принимавшая участие в съемках рекламной кампании Gucci весна-лето 2020, выступает под псевдонимом foxy. Первая ее песня представляет собой инди-поп с психоделичным звучанием. Продюсированием композиции занималась сама модель, дистрибьютором-консультантом выступил Василий Косинский из 5sta Family. Скоро в дополнение к треку выйдет полноценный визуал, оформленный в винтажном стиле. И да, песня how long? ознаменовывает официальный старт музыкальной карьеры Лизы.
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