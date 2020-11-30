Паулина Андреева — героиня обложки декабрьского номера журнала «Собака.ru»

Фиксируем у нашего друга актрисы Паулины Андреевой растроение личности. К первой, актерской, мы все уже привыкли: только этой осенью вышел и второй сезон «Метода» с Хабенским и «Цой» Алексея Учителя. Вторая — царь-девица: да, серьезно, голосом Паулины говорит королевская особа в мультфильме «Конек-горбунок» продюсера Сергея Сельянова. Третья личность — сценарист: Паулина написала сценарий для романтическо-невротического сериала «Псих» Федора Бондарчука.
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На Паулине: шуба Bottega Veneta, сапоги Gianvito Rossi, (все — ДЛТ)
Раз такое дело, команда «Собака.ru» отвезла Паулину в лабораторию экспериментальной генетики высшей нервной деятельности Института физиологии им. Павлова. Pдесь, в научном городке в Колтушах, жил и работал Иван Петрович, Нобелевский лауреат, визионер и прототип Айболита. Уверены, Иван Петрович Павлов, франт и модник, одобрил бы и шубу Bottega Veneta из ДЛТ, и хайлайтер Giorgio Armani Beauty, и нейрогуморальный уровень, и гомеостаз нашей героини.
В итоге получилась премьера! Первое НЕИНТЕРВЬЮ Паулины Андреевой — потому что директор отдела моды Ксения Гощицкая зареклась брать интервью, а потом еще их согласовывать. Зато! Узнали, как экранизировать «Трех поросят», чтобы получить «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь», почему счастья нет, но есть покой и воля и при чем здесь ЧПХ. Да, можно вывезти девушку из Петербурга, но нельзя вывезти Петербург из девушки! В общем‐то, ура!
Паулина Андреева
в интервью «Собака.ru»
«Большое количество людей и контактов забирает у меня силы. Если я много болтаю — теряю. Устаю. В работе я предельно сконцентрирована, и может возникнуть ощущение, что я недружелюбна. А я просто направляю всю энергию туда, где она должна быть в этот момент, — в кадр».
Фотограф — Абдула Артуев
Стилист — Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста — Елизавета Кольмина
Визажист — Алена Моисеева
Стилист по волосам — Наталья Коваленкова
Свет — Скайпоинт
Благодарим Ирину Германовну Гавриленко, а также всю администрацию Института физиологии им. Павлова за помощь в организации и проведении съемки. Отдельная благодарность модельной школе LUKOVSKY MODEL ACADEMY за помощь в организации съемки.
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