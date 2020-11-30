Паулина Андреева — героиня обложки декабрьского номера журнала «Собака.ru»

Раз такое дело, команда «Собака.ru» отвезла Паулину в лабораторию экспериментальной генетики высшей нервной деятельности Института физиологии им. Павлова. Pдесь, в научном городке в Колтушах, жил и работал Иван Петрович, Нобелевский лауреат, визионер и прототип Айболита. Уверены, Иван Петрович Павлов, франт и модник, одобрил бы и шубу Bottega Veneta из ДЛТ, и хайлайтер Giorgio Armani Beauty, и нейрогуморальный уровень, и гомеостаз нашей героини.

В итоге получилась премьера! Первое НЕИНТЕРВЬЮ Паулины Андреевой — потому что директор отдела моды Ксения Гощицкая зареклась брать интервью, а потом еще их согласовывать. Зато! Узнали, как экранизировать «Трех поросят», чтобы получить «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь», почему счастья нет, но есть покой и воля и при чем здесь ЧПХ. Да, можно вывезти девушку из Петербурга, но нельзя вывезти Петербург из девушки! В общем‐то, ура!