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Amazon будет продавать вещи и аксессуары люксовых брендов на собственной платформе

Это будут европейские и американские бренды, какие конкретно — пока неизвестно. Возможно, в списке окажутся и некоторые дизайнеры лондонской Недели моды. В первую очередь платформа заработает в США, ее запуск был запланирован на весну, но по понятным причинам перенесся на сентябрь. Продажи стартуют с началом сезона модных показов. Amazon дает брендам полный контроль над внешним видом своих виртуальных магазинов, продажами и расписанием распродаж, а также способами доставки. 

  • Генеральный директор Amazon Джефф Безос
     

Фото: retail-loyalty.org

Татьяна Зиза,
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