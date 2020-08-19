Петербургский дизайнер Ася Мальберштейн создала коллекцию сумок вместе с маркой ARNY PRAHT

дизайнер

В рамках сотрудничества нам удалось создать классные аксессуары из экокожи. В коллекцию вошли как привычные, но модернизированные и улучшенные модели, так и совершенно новые аксессуары. Все модели — унисекс и подойдут и парням, и девушкам.