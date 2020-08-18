Издательство Taschen выпустило книгу-портфолио Наоми Кэмпбелл

Особого внимания заслуживает визуал издания — это лучшие снимки Наоми Кэмпбелл разных временных периодов авторства не менее культовых, чем сама модель, Стивена Мейзела, Хельмута Ньютона, Паоло Роверси, Эллен фон Унверт, дуэта Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, Ричарда Аведоно.

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