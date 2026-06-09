В «Брусницыне» пройдет «Фестиваль всего французского» — с лекциями, улитками по-бургундски и мастер-классом ОПГ «Ясельки»

Ежегодная ярмарка франкофилов состоится 20 июня.
20 июня в культурный квартал «Брусницын» возвращается ежегодный «Фестиваль всего французского». Ярмарка франкофилов объединит лекции о культуре, разговорные клубы, региональные блюда и маркет. Также в программе — провансальская игра петанк, площадной театр и бретонские танцы.
Культурные центры Maison France и fLexique привезут книги на французском. Издательства «Питер», «Гудвин» и «Бель Летр» представят новые переводы книг и комиксов, а также проведут мастер-классы по каллиграфии и скетчам. В зоне магазина «Подписные издания» на сумках и футболках будут печатать принты в средиземноморском стиле, а Особо Прекрасная Группировка (ОПГ) «Ясельки» проведет детский мастер-класс по сочинению историй.
«Театр месье Антьерлюса» выступит с комедией-пантомимой в стиле живых картин Антуана Ватто и пластическими миниатюрами эпохи барокко. Французский хор Петербурга исполнит музыку Бизе, Сен-Санса и франкоязычной эстрады. В репертуаре Хора имени Жоржа Брассенса — хиты от Эдит Пиаф и Джонни Холлидея до Stromae и французского рэпа.
РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ
- 12:30–13:20 Безумие и очарование французской анимации. Лектор: Данила Коско, заведующий Библиотекой Комиксов, ведущий подкаста о кино «Эффект Эмметта Брауна»
- 13:40–14:30 Швейцария между традицией и будущим: кто мы и как мы защищаем окружающую среду. Лектор: Беатрис Латтайер, Генеральный консул Швейцарии в Петербурге (на французском)
- 14:50–15:40 Современная французская литература Северной Африки. Лектор: Дарья Мишина, переводчик, преподаватель французского языка
- 16:00–16:50 Перекрестки судеб: между французской и русской музыкой — один шаг. Лектор: Валерия Величко, музыковед, продюсер Петербургской филармонии
- 17:10–18:00 Лекция-дегустация «Chanel №5 vs Красная Москва». Спикер: Вероника Бреславская, гид, переводчик французского языка, автор проекта «Москва со шлейфом истории»
- 18:20–19:10 История изобретения фотографии как детектив. Лектор: Максим Вишневский, исследователь и популяризатор истории фотографии, сооснователь фотолаборатории «РУЖ» (на французском)
- 19:30–20:20 Одень меня, если осмелишься: стиль во французском кино. Лектор: Екатерина Бычкова, историк искусства, моды и дизайна, методист Молодежного центра Эрмитажа
В зоне «Аперо» (от фр. apéritif — аперитив) гостей будут ждать багеты, улитки, риеты, сыры, мадленки и ромовые бабы. Далее по маршруту — маркет вещей ручной работы и антиквариата. В разделе «Красота и шик» соберут тельняшки, нишевый парфюм, винтажные аксессуары и деревянные бусы.
Библиотека имени Лермонтова организует читальный зал и зону для обмена книгами и учебниками. Студия «Солей» проведет открытые уроки французского, а центр «Йом-йом» — творческие занятия.
На фестивале будет работать выставка «Бесконечная гардеробная» о цикле жизни вещей и бережном отношении к ресурсам. Через образы модных домов Готье, Маржела, Лакруа, Сандро и Живанши авторы проекта покажут, как мода от кутюр может встроиться в логику осознанного потребления.
«Фестиваль всего французского» пробудет 20 июня с 11:00 до 22:00 на Кожевенной линии, 30. Вход свободный. Подробная программа доступна на сайте.
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