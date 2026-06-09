В «Брусницыне» пройдет «Фестиваль всего французского» — с лекциями, улитками по-бургундски и мастер-классом ОПГ «Ясельки»

20 июня в культурный квартал «Брусницын» возвращается ежегодный «Фестиваль всего французского». Ярмарка франкофилов объединит лекции о культуре, разговорные клубы, региональные блюда и маркет. Также в программе — провансальская игра петанк, площадной театр и бретонские танцы.

Культурные центры Maison France и fLexique привезут книги на французском. Издательства «Питер», «Гудвин» и «Бель Летр» представят новые переводы книг и комиксов, а также проведут мастер-классы по каллиграфии и скетчам. В зоне магазина «Подписные издания» на сумках и футболках будут печатать принты в средиземноморском стиле, а Особо Прекрасная Группировка (ОПГ) «Ясельки» проведет детский мастер-класс по сочинению историй.

«Театр месье Антьерлюса» выступит с комедией-пантомимой в стиле живых картин Антуана Ватто и пластическими миниатюрами эпохи барокко. Французский хор Петербурга исполнит музыку Бизе, Сен-Санса и франкоязычной эстрады. В репертуаре Хора имени Жоржа Брассенса — хиты от Эдит Пиаф и Джонни Холлидея до Stromae и французского рэпа.

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ