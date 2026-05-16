Весенний праздник фонтанов в Петергофе посетили 26 тысяч человек

В этом году мероприятие было посвящено единству народов России.
Во время представления зрители узнали, какой след в облике парка оставили разные регионы России.
Урал подарил Петергофу чугунные трубы для фонтанов, Карелия — гранит для колоннад, Русский Север — плотницкое мастерство, а Дальний Восток — панно из морских ракушек.
После традиционных слов «Фонтаны пустить!» под Гимн Великому Городу заработал «Самсон» и Большой каскад — под пиротехнические залпы.
В празднике участвовали более 200 артистов: студенты Института культуры, солисты Мариинского театра, танцевальные и вокальные коллективы.
Гости также отправили 3000 бесплатных открыток через «Почту России» у фонтана «Тритон» и танцевали у Римских фонтанов под музыку народов России, рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф».
