Весенний праздник фонтанов в Петергофе посетили 26 тысяч человек

В этом году мероприятие было посвящено единству народов России.

Фото предоставлены пресс-службой музея-заповедника «Петергоф»

Во время представления зрители узнали, какой след в облике парка оставили разные регионы России.

Урал подарил Петергофу чугунные трубы для фонтанов, Карелия — гранит для колоннад, Русский Север — плотницкое мастерство, а Дальний Восток — панно из морских ракушек.

После традиционных слов «Фонтаны пустить!» под Гимн Великому Городу заработал «Самсон» и Большой каскад — под пиротехнические залпы.

В празднике участвовали более 200 артистов: студенты Института культуры, солисты Мариинского театра, танцевальные и вокальные коллективы.

Гости также отправили 3000 бесплатных открыток через «Почту России» у фонтана «Тритон» и танцевали у Римских фонтанов под музыку народов России, рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф».

