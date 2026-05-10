В Петропавловской крепости накормят адмиральской ухой и корюшкой в шоколаде

Праздник корюшки в Петербурге пройдет 10 и 11 мая у внешней стороны Кронверкской куртины.
Гостей ждет развлекательная программа: выступления артистов, викторины, конкурсы, спортивные соревнования, детская зона с интерактивными играми, киноплощадка с фильмами на морскую тему.
Можно будет поближе познакомиться с народными промыслами и морскими профессиями. И, конечно, состоится торжественный выпуск мальков ценных пород рыб в реку.
Помимо традиционной адмиральской ухи и жареной корюшки, можно будет попробовать разные блюда из рыбы и морепродуктов (организаторы обещают корюшку в шоколаде!). Также пройдут кулинарные мастер-классы и дегустации.
На праздник можно будет попасть 10 мая с 10:00 до 20:00 и 11 мая с 10:00 до 19:00. Вход свободный, рассказали организаторы мероприятия.
0+.
