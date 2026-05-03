В Петербурге возобновили «Императорский полдень»

С 3 мая каждое воскресенье ровно в 12:00 жители и гости Петербурга смогут увидеть маленький концерт во дворе Капеллы. Музыканты будут играть в распахнутом окне Царского павильона, обращенном в сторону Дворцовой площади.

Фото: администрация Петербурга

Артисты выступают в мундирах, стилизованных под одежду первой половины XIX века. Их репертуар меняется каждую неделю и связан с торжественными событиями Петербурга. Посетители могут не только насладиться музыкой в одном из самых красивых мест города, но и сфотографироваться с музыкантами.

«Императорский полдень» также будет проходить в дни государственных праздников. Мероприятия продлятся до 27 сентября, рассказали в администрации города.

Традиция зародилась в 2022 году и была связана с 350-летним юбилеем Петра I. С именем императора связано и создание самой Капеллы: придворный хор певчих участвовал в молебне в честь победы при Ниеншанце. Но у этой традиции еще более древние корни. Несколько веков назад придворные музыканты в парадных мундирах появлялись в распахнутом окне Царского павильона и исполняли произведения, которые могли слышать не только вельможи, но и простые горожане.

