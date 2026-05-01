Сливочная уха, форель и «Паровозик» для детей: в Петербурге пройдет рыбный фестиваль

Мероприятие состоится с 1 по 3 мая на Пионерской площади.

Производители рыбы и морепродуктов со всей России привезут свою продукцию, а шеф-повара проведут мастер-классы: научат правильно жарить карельскую форель и готовить сливочную уху. Также гостей ждут конкурсы, лотерея с призами и ярмарка.

В этом году фестиваль расширил границы: культурная программа затронет и парк перед Театром юных зрителей. Там установят арочный шатер с экраном, где покажут фильмы «Ленфильма» к Первомаю и ролики о рыбной отрасли.

Для детей запустят бесплатный аттракцион «Паровозик» и проведут творческие мастер-классы в отдельном шатре, сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике.

«Яркий гастрономический праздник станет точкой притяжения не только для петербуржцев и гостей города, но и для производителей со всей России», — говорится в сообщении.

