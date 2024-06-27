Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 июня

Спектакль «Уснувший в Армагеддоне», «Театр ненормативной практики» (в «Брусницыне») (16+)

Главную роль в постановке Романа Кагановича по одноименному рассказу Брэдбери о крушении космического корабля исполнил блистательный Илья Дель.

Спецпоказ фильма «Забавные игры», «Родина» (18+)

Покажут австрийскую версию фильма Михаэля Ханеке — 1997 года. Издевательскую картину о столкновении буржуазной семьи и психопатов-аутсайдеров представит критик Александр Подборнов.

Спектакль «No woman, no cry», «Севкабель Порт» (18+)

Документальная работа о бытовом насилии, в которой играют актрисы Арина Лыкова и Анастасия Колесина. «Это реальная сказка, иногда она страшная, но важно помнить, что ее концовка в наших руках», — комментирует постановку режиссер Алессандра Джунтини.

Спецпоказ фильма «Джейн глазами Шарлотты», «Третье место» (18+)

Под открытым небом покажут документальный фильм Шарлотты Генсбур о ее матери — легендарной актрисе и певице Джейн Биркин. Сеанс будет на языке оригинала с русскими субтитрами.



В кинотеатрах на этой неделе смотрим историческую драму «Горизонты: Часть 1» (18+) режиссера Кевина Костнера, комедийную драму о тайном школьном сообществе «Клуб Зеро» (16+), семейное кино «Мой любимый чемпион» (6+) режиссера Александра Данилова, мелодраму о любовном треугольнике «Бывший в помощь» (16+), триллер «Челюсти. Кровавый риф» (18+), а также мультфильмы о фантастическом королевстве «Сирокко из страны ветров» (6+) и «Эмма в мире лам» (6+) — о девочке, которая живет в мире животных и считает их своей семьей.