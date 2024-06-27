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Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 июня

Постановка Семена Серзина по «Воскресению» Толстого с Розой Хайруллиной в касте, VK Fest в Парке 300-летия (Ева Польна, рэпер Toxi$ и «сайонара-бой» Элджей!), спектакль о крушении космического корабля с Ильей Делем в главной роли, концерт турецкой группы LALALAR (анатолийский рок!) в баре Union, спецпоказ фильма о Джейн Биркин под звездным небом и многое другое — рассказываем о главных событиях выходных.

Чт 27 июня Пт 28 июня Сб 29 июня Вс 30 июня
Актер Илья Дель. Фото: Валентин Блох

Четверг, 27 июня

Спектакль «Уснувший в Армагеддоне», «Театр ненормативной практики» (в «Брусницыне») (16+)

Главную роль в постановке Романа Кагановича по одноименному рассказу Брэдбери о крушении космического корабля исполнил блистательный Илья Дель. 

Спецпоказ фильма «Забавные игры», «Родина» (18+)

Покажут австрийскую версию фильма Михаэля Ханеке — 1997 года. Издевательскую картину о столкновении буржуазной семьи и психопатов-аутсайдеров представит критик Александр Подборнов. 

Спектакль «No woman, no cry», «Севкабель Порт» (18+)

Документальная работа о бытовом насилии, в которой играют актрисы Арина Лыкова и Анастасия Колесина. «Это реальная сказка, иногда она страшная, но важно помнить, что ее концовка в наших руках», — комментирует постановку режиссер Алессандра Джунтини. 

Спецпоказ фильма «Джейн глазами Шарлотты», «Третье место» (18+)

Под открытым небом покажут документальный фильм Шарлотты Генсбур о ее матери — легендарной актрисе и певице Джейн Биркин. Сеанс будет на языке оригинала с русскими субтитрами. 

В кинотеатрах на этой неделе смотрим историческую драму «Горизонты: Часть 1» (18+) режиссера Кевина Костнера, комедийную драму о тайном школьном сообществе «Клуб Зеро» (16+),  семейное кино «Мой любимый чемпион» (6+) режиссера Александра Данилова, мелодраму о любовном треугольнике «Бывший в помощь» (16+), триллер «Челюсти. Кровавый риф» (18+), а также мультфильмы о фантастическом королевстве «Сирокко из страны ветров» (6+) и «Эмма в мире лам» (6+) — о девочке, которая живет в мире животных и считает их своей семьей.

Режиссер Семен Серзин

Пятница, 28 июня

Концерт группы LALALAR, бар Union (18+)

Трио из Турции LALALAR (Али Гючлю Шимшек, Барлас Тан Оземек и Кан Дюзерат) исполнят анатолийский рок в пространстве бара Union. 

Спектакль «С.А.Н.Я.», «Мастерская Брусникина» (в «Летнем театре» «Новой Голландии») (12+)

Остросюжетную постановку в формате сторителлинга о жизни и подвигах Александра Невского представит режиссер Илья Барабанов. 

Вечеринка Blank Garden, завод «Арсенал» (18+)

Летняя вечеринка под открытым небом во дворе клубного пространства Blank. В лайн-апе — Sestrica и xandr.vasiliev, Shutta, DJ Designer и Artem Orlov.

Спектакль «Воскресенье», «Приют комедианта» (16+)

Постановка по роману Толстого режиссера Семена Серзина (который здесь также в том числе художник по костюмам и свету!). В главных ролях — Евгений Санников, Татьяна Ишматова и Роза Хайруллина.

Певица Ева Польна. Фото: София Карайванская

Суббота, 29 июня

Мультимедийное шоу «Odyssey Festival, Biicla (live) + Sila Sveta», «Флагшток» (18+)

Новый герой отечественной электронной сцены Biicla исполнит треки из нового альбома «Hyper House» в окружении световых декораций от пионеров мультимедийного искусства в России — студии Sila Sveta.

Бранч Avgust Coffee х Academia Cafe, кофейня «Август»

Фуд-коллаборация букинистического магазина от команды «Подписных изданий» и кофейни ювелирного бренда Avgvst Jewelry. 

VK Fest, Парк 300-летия  (12+)

На берегу Финского залива пройдет один из крупнейших летних фестивалей, на котором выступят Ева Польна (лауреатка премии ТОП50 2024-го!), Дима Билан, TOXi$, POMPEYA, «Три дня дождя» и другие.

Спектакль «Вий», «Мастерская Брусникина» (в «Летнем театре» «Новой Голландии») (12+)

Театрально-музыкальный перформанс режиссера Даниила Газизуллина по мотивам самого страшного мистического рассказа Гоголя объединяет хип-хоп, литературу и актерскую игру.

Воскресенье, 30 июня

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Севкабель Порта»

Концерт Acid Hasid, Большая хоральная синагога Петербурга (6+)

Ансамбль из Петербурга Acid Hasid возрождает клезмерскую музыку. На концерте в Синагоге музыканты представят публике новую программу.

Выставка «Подлинность судьбы», Фонтанный дом (6+)

Масштабный проект, приуроченный к двойной памятной дате — к 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой и 35-летию самого музея.

До 25 августа

Концерт SLIMUS, Factory 3 (18+)

Создатель музыкального лейбла AZIMUTZVUK и сооснователь группы CENTR презентует новый альбом «Спокойной ночи, малыши» и исполнит хиты из предыдущих релизов.

Выставка «PAF: все цветы», «Севкабель Порт» (18+)

Экспозиция, которая объединила работы современных петербургских художников — студентов ИСИ (Института современного искусства Иосифа Бакштейна), галереи «РУБЛ» и Soulmate.

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