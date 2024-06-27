Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 июня

Постановка Семена Серзина по «Воскресению» Толстого с Розой Хайруллиной в касте, VK Fest в Парке 300-летия (Ева Польна, рэпер Toxi$ и «сайонара-бой» Элджей!), спектакль о крушении космического корабля с Ильей Делем в главной роли, концерт турецкой группы LALALAR (анатолийский рок!) в баре Union, спецпоказ фильма о Джейн Биркин под звездным небом и многое другое — рассказываем о главных событиях выходных.
Четверг, 27 июня
Спектакль «Уснувший в Армагеддоне», «Театр ненормативной практики» (в «Брусницыне») (16+)
Главную роль в постановке Романа Кагановича по одноименному рассказу Брэдбери о крушении космического корабля исполнил блистательный Илья Дель.
Спецпоказ фильма «Забавные игры», «Родина» (18+)
Покажут австрийскую версию фильма Михаэля Ханеке — 1997 года. Издевательскую картину о столкновении буржуазной семьи и психопатов-аутсайдеров представит критик Александр Подборнов.
Спектакль «No woman, no cry», «Севкабель Порт» (18+)
Документальная работа о бытовом насилии, в которой играют актрисы Арина Лыкова и Анастасия Колесина. «Это реальная сказка, иногда она страшная, но важно помнить, что ее концовка в наших руках», — комментирует постановку режиссер Алессандра Джунтини.
Спецпоказ фильма «Джейн глазами Шарлотты», «Третье место» (18+)
Под открытым небом покажут документальный фильм Шарлотты Генсбур о ее матери — легендарной актрисе и певице Джейн Биркин. Сеанс будет на языке оригинала с русскими субтитрами.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим историческую драму «Горизонты: Часть 1» (18+) режиссера Кевина Костнера, комедийную драму о тайном школьном сообществе «Клуб Зеро» (16+), семейное кино «Мой любимый чемпион» (6+) режиссера Александра Данилова, мелодраму о любовном треугольнике «Бывший в помощь» (16+), триллер «Челюсти. Кровавый риф» (18+), а также мультфильмы о фантастическом королевстве «Сирокко из страны ветров» (6+) и «Эмма в мире лам» (6+) — о девочке, которая живет в мире животных и считает их своей семьей.
Пятница, 28 июня
Концерт группы LALALAR, бар Union (18+)
Трио из Турции LALALAR (Али Гючлю Шимшек, Барлас Тан Оземек и Кан Дюзерат) исполнят анатолийский рок в пространстве бара Union.
Спектакль «С.А.Н.Я.», «Мастерская Брусникина» (в «Летнем театре» «Новой Голландии») (12+)
Остросюжетную постановку в формате сторителлинга о жизни и подвигах Александра Невского представит режиссер Илья Барабанов.
Вечеринка Blank Garden, завод «Арсенал» (18+)
Летняя вечеринка под открытым небом во дворе клубного пространства Blank. В лайн-апе — Sestrica и xandr.vasiliev, Shutta, DJ Designer и Artem Orlov.
Спектакль «Воскресенье», «Приют комедианта» (16+)
Постановка по роману Толстого режиссера Семена Серзина (который здесь также в том числе художник по костюмам и свету!). В главных ролях — Евгений Санников, Татьяна Ишматова и Роза Хайруллина.
Суббота, 29 июня
Мультимедийное шоу «Odyssey Festival, Biicla (live) + Sila Sveta», «Флагшток» (18+)
Новый герой отечественной электронной сцены Biicla исполнит треки из нового альбома «Hyper House» в окружении световых декораций от пионеров мультимедийного искусства в России — студии Sila Sveta.
Бранч Avgust Coffee х Academia Cafe, кофейня «Август»
Фуд-коллаборация букинистического магазина от команды «Подписных изданий» и кофейни ювелирного бренда Avgvst Jewelry.
VK Fest, Парк 300-летия (12+)
На берегу Финского залива пройдет один из крупнейших летних фестивалей, на котором выступят Ева Польна (лауреатка премии ТОП50 2024-го!), Дима Билан, TOXi$, POMPEYA, «Три дня дождя» и другие.
Спектакль «Вий», «Мастерская Брусникина» (в «Летнем театре» «Новой Голландии») (12+)
Театрально-музыкальный перформанс режиссера Даниила Газизуллина по мотивам самого страшного мистического рассказа Гоголя объединяет хип-хоп, литературу и актерскую игру.
Воскресенье, 30 июня
Концерт Acid Hasid, Большая хоральная синагога Петербурга (6+)
Ансамбль из Петербурга Acid Hasid возрождает клезмерскую музыку. На концерте в Синагоге музыканты представят публике новую программу.
Выставка «Подлинность судьбы», Фонтанный дом (6+)
Масштабный проект, приуроченный к двойной памятной дате — к 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой и 35-летию самого музея.
До 25 августа
Концерт SLIMUS, Factory 3 (18+)
Создатель музыкального лейбла AZIMUTZVUK и сооснователь группы CENTR презентует новый альбом «Спокойной ночи, малыши» и исполнит хиты из предыдущих релизов.
Выставка «PAF: все цветы», «Севкабель Порт» (18+)
Экспозиция, которая объединила работы современных петербургских художников — студентов ИСИ (Института современного искусства Иосифа Бакштейна), галереи «РУБЛ» и Soulmate.
Комментарии (0)