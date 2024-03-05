От Курентзиса до Могучего: 5 главных событий марта, которые нельзя пропускать

musicAeterna и Теодор Курентзис, капелла (12+)

Концерт для фортепиано с оркестром №24 и «Реквием» равно нетипичны для Моцарта, которого принято считать творцом небесно-легкой музыки. Первый выдержан в трагической тональности до минор, второй — стараниями Пушкина и Милоша Формана давно превратился в миф про гений, злодейство и следующего по пятам Черного человека. Неудивительно, что именно за интерпретацию этих сочинений взялись оркестр и хор musicAeterna Теодора Курентзиса — профессионалы сложных драматических трактовок.

5, 6 марта