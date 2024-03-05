От Курентзиса до Могучего: 5 главных событий марта, которые нельзя пропускать

Гастроли «Практики», «Реквием» Моцарта в версии musicAeterna и Теодора Курентзиса, а также премьеры «Гугенотов» в Мариинском-2 и «Холопов» в БДТ — мы знаем, что вы сделаете этой весной: не пропустите главные театральные постановки и концерты сезона из нашего гида!
Дирижер Теодор Курентзис
musicAeterna и Теодор Курентзис, капелла (12+)
Концерт для фортепиано с оркестром №24 и «Реквием» равно нетипичны для Моцарта, которого принято считать творцом небесно-легкой музыки. Первый выдержан в трагической тональности до минор, второй — стараниями Пушкина и Милоша Формана давно превратился в миф про гений, злодейство и следующего по пятам Черного человека. Неудивительно, что именно за интерпретацию этих сочинений взялись оркестр и хор musicAeterna Теодора Курентзиса — профессионалы сложных драматических трактовок.
5, 6 марта
Сцена из спектакля «Гугеноты»
«Гугеноты», Мариинский-2 (12+)
Выросшим на экранизациях «Королевы Марго» и «Графини де Монсоро» Дюма-отца зрителям хитросплетения французской истории про войны католиков и гугенотов с кровавой «Варфоломеевской ночью» знакомы во всех нюансах и полутонах. Возможно, поэтому концертная версия редко исполняемой масштабной оперы-блокбастера Мейербера несколько сезонов шла в Мариинском с неизменным аншлагом. А весной в репертуаре театра появится и ее полноценная сценическая постановка — под музыкальным руководством Валерия Гергиева.
10 марта
Сцена из спектакля «БродскийМаяковскийБлок»
Гастроли «Практики», Левашовский хлебозавод (от 6+ до 16+)
В Петербург экспериментальный московский театр везет все лучшее и сразу. Это девичьи монологи о любви в постановке худрука Марины Брусникиной «Наташина мечта», терапевтический спектакль-концерт для больших и маленьких «Хорошо, что я такой», поэтический перформанс «БродскийМаяковскийБлок» и иммерсивный проект «Семейная пекарня», каждый зритель которого унесет с собой свежую булочку.
До 10 марта
Ирута Венгалите и Марина Игнатова в спектакле «Холопы»
«Холопы», БДТ им. Товстоногова (16+)
Полузабытую пьесу Петра Гнедича режиссер Андрей Могучий превращает в многофигурный хтонический практикум, как по капле выдавливать из себя холопа. В главной премьере БДТ — и филигранная игра Марины Игнатовой в бенефисной роли обреченной на жизнь в инвалидном кресле (из-за отказа отвешивать поклоны императорскому кортежу!) княжны Плавутиной-Плавунцовой, и репродукция эрмитажной «Мадонны Бенуа» да Винчи, и мопс Вениамин Львович в ошейнике с парадным красным бантом.
14, 15 марта
Роза Хайруллина в спектакле «Лир»
«Воскресение», «Приют комедианта» (18+)
В этом сезоне сразу три петербургских театра — помимо «Приюта» это Ленсовета и Александринка — посчитали актуальным хрестоматийный роман Льва Толстого о вине Нехлюдова перед Катюшей Масловой, ошибках прошлого и том, как жизнь невозможно повернуть назад. Но у версии Семена Серзина есть безапелляционный козырь — Роза Хайруллина в небольшой, но выигрышной роли арестантки Кораблевой, символа надежды на возможность возрождения.
23, 24 марта
Текст: Елена Анисимова
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