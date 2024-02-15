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Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 февраля

Выставка про культовый нью-йоркский ресторан «Русский самовар» в музее Иосифа Бродского, премьера спектакля «Стеклянный зверинец» в театре «Мастерская», благотворительный фестиваль в «Нормальном месте», а также новая часть мелодрамы про фигурное катание «Лед 3» с Александром Петровым и историческая драма с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонем Картер «Одна жизнь» в кино — рассказываем о главных событиях этих выходных.

Чт 15 февраля Пт 16 февраля Сб 17 февраля Вс 18 февраля
Кадр из фильма «Лед 3»
«НМГ Кинопрокат»

Кадр из фильма «Лед 3»

Четверг, 15 февраля

Презентация книги «Двести третий день зимы», «Подписные издания (18+)

19:00

В стране, где живет главная героиня романа-антиутопии Ольги Птицевой, объявили вечную зиму. Вопросы автору задаст литературный критик Максим Мамлыга.

Спецпоказ фильма «Природа любви», «Аврора» (18+)

19:00

Романтическая комедия об отношениях двух противоположностей (она — профессор, он — простой работяга). Фильм представит блогер Евгений Романов.

Концерт Kamazz, «Космонавт» (16+)

20:00

Автор поп-хита «Как ты там» обещает продлить День всех влюбленных.  

В кинотеатрах на этой неделе смотрим новую часть мелодрамы про фигурное катание «Лед 3» (6+) с Александром Петровым, французскую картину об одаренных поварах «Рецепт любви» (18+) с Жюльет Бинош, историческую драму о Холокосте с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонем Картер «Одна жизнь» (16+), провокационный дебют режиссера Стаси Толстой «Тайное влечение» (18+), ромком-мюзикл «Между нами лето» (12+), хорроры «Алиса в стране кошмаров» (18+) и «Джестер» (18+), корейский триллер «Выжившие. Бетонная утопия» (18+), мультприключения самолетов «Супер Крылья. Фильм» (6+), а также чешскую комедию про встречу с четвероногим другом «Знакомьтесь, пес» (16+). 

Сцена из спектакля «Стеклянный зверинец»
Предоставлено пресс-службой театра «Мастерская». Фото Иры Коплановой

Сцена из спектакля «Стеклянный зверинец»

Пятница, 16 февраля

Выставка «Отечество нам „Русский самовар“», музей Иосифа Бродского (18+)

Выставка о легендарном ресторане на 52 улице Манхэттена — центре русской эмиграции в Нью-Йорке. На его развитие Бродский потратил часть Нобелевской премии! 

С 16 февраля по 16 мая

My French Film Festival, «Сообщество» (18+)

В Новой Голландии покажут несколько картин из программы 14-го международного онлайн-фестиваля фильмов на французском языке. 

С 16 по 18 февраля

Выставка «Структуры», Эрарта (6+)

Петербургский фотохудожник Александр Дымников в серии черно-белых снимков исследует естественные природные структуры, чтобы разгадать тайну восприятия прекрасного. 

С 16 февраля по 12 мая

Фестиваль «Александр Башлачев. Искры электричества», «Ласточка» (16+)

18:00

Музыканты и поэты разных поколений отдадут дань уважения одному из самых ярких представителей русского рока в преддверии дня его памяти.

Спектакль «Стеклянный зверинец», театр «Мастерская» (12+)

19:00

Одну из самых репертуарных пьес Теннесси Уильямса режиссер Дмитрий Хохлов трактует как историю побега.

Концерт Игоря Николаева, «Космонавт» (16+)

20:00

Певец, композитор и популярный герой мемов выступит с программой «#выпьемзалюбовь».

Фотография Владимира Стекачева
Изображение предоставлено обществом «А-Я»

Фотография Владимира Стекачева

Суббота, 17 февраля

Фестиваль «По любви», «Нормальное место» (18+)

14:00

Праздник любви, заботы, дружбы и поддержки придуман вместе с благотворительной организацией «Перспективы». В программе — выставки, кинопоказы, паблик-токи, квизы, мастер-классы и не только. 

Лекция «Современное искусство и бизнес: история коллабораций», «Левашовский Хлебозавод» (18+)

14:00

Анна Баринова, основательница галереи Anna Nova, расскажет на примерах о позитивном диалоге искусства и бизнеса.

Фестиваль «Оттепель чувств», Ботанический сад (6+)

Несмотря на метель за окном, в конце зимы оранжерейные коллекции оживают — уже можно посмотреть на азалии, камелии, орхидеи, сирень, тюльпаны и даже сакуру! 

С 17 февраля по 10 марта 

Выставка проектов Лаборатории экспериментального звука, Дом Радио (12+)

В Доме радио представят отчет за год работы — результаты изучения теории звука, пространственной и электроакустической музыки.

С 17 по 28 февраля

Спектакль «Удар судьбы», театр «На Васильевском» (18+)

19:00

Премьера трагикомического спектакля Арсения Мыцыка по пьесе Алексея Житковского. Все действие укладывается в один вечер и занятие по восточным единоборствам.

17, 18 февраля

Выставка «Представь, что ты человек», общество «А-Я» (18+)

Дебютная персональная выставка фотографа Владимира Стекачева. 200 снимков запечатлели хаотичность и парадоксы человеческой жизни.

С 17 февраля по 24 марта 

Лекция «Петербургский миф в сериале „Бандитский Петербург“», музей Иосифа Бродского (18+)

19:00

Писатель Антон Секисов разберет культовый сериал и объяснит смыслы, которые могли ускользнуть даже от внимательного зрителя.

Концерт «Русского размера», «А2» (18+)

19:30 

Пионеры электронной сцены и присоединившийся к ним Мистер Малой, автор хита «Буду погибать молодым», обещают много веселья. 

Вечеринка «9-ка», бар Nove (18+)

22:00

В субботу ностальгируем по «Бездельникам» с танцами, музыкой и в отличной компании — за диджейским пультом креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая.

Вечеринка «Дикое диско», «Мачты» (18+)

23:00

Танцы во имя нежности и любви — до самого утра. 

Питер ван дер Хейден. По композиции Питера Брейгеля Старшего. «Desidia» («Праздность»). 1558 год
Предоставлено пресс-службой Эрмитажа

Питер ван дер Хейден. По композиции Питера Брейгеля Старшего. «Desidia» («Праздность»). 1558 год

Воскресенье, 18 февраля

Выставка «Мастера старонидерландской гравюры», Эрмитаж (6+)

Больше сотни листов: композиции на библейские и античные сюжеты, аллегории, пейзажи, портреты, жанровые сценки и орнаментальная графика прямиком из XVI века.

До 2 июня

Балет «Светлый ручей», Михайловский театр (6+)

13:00, 18:00

Премьера прошлой осени — балет на музыку Шостаковича в постановке Александра Омара. Художник спектакля — Вячеслав Окунев, музыкальный руководитель и дирижер — Павел Сорокин.

Выставка «Не говори, что я облако», Nikolay Evdokimov Gallery (16+)

Чувственный абстрактный экспрессионизм от молодой петербургской художницы Нины-Симоны Бабаевой.

До 3 марта

Лекция «Анна Ахматова и Амедео Модильяни», музей Ахматовой (14+)

17:00

Создательница музея и его первый директор Нина Попова открывает новую программу публичных лекций «Ахматовский год». 

Выставка «Частная фотография: вы это уже видели», «ШКАФ» (12+)

На выставке в библиотеке показывают анонимные любительские снимки — с 1920-х по 1980-е. 

До 30 марта

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