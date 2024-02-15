Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 февраля

Фестиваль «По любви», «Нормальное место» (18+)

14:00

Праздник любви, заботы, дружбы и поддержки придуман вместе с благотворительной организацией «Перспективы». В программе — выставки, кинопоказы, паблик-токи, квизы, мастер-классы и не только.

Лекция «Современное искусство и бизнес: история коллабораций», «Левашовский Хлебозавод» (18+)

14:00

Анна Баринова, основательница галереи Anna Nova, расскажет на примерах о позитивном диалоге искусства и бизнеса.

Фестиваль «Оттепель чувств», Ботанический сад (6+)

Несмотря на метель за окном, в конце зимы оранжерейные коллекции оживают — уже можно посмотреть на азалии, камелии, орхидеи, сирень, тюльпаны и даже сакуру!

С 17 февраля по 10 марта

Выставка проектов Лаборатории экспериментального звука, Дом Радио (12+)

В Доме радио представят отчет за год работы — результаты изучения теории звука, пространственной и электроакустической музыки.

С 17 по 28 февраля

Спектакль «Удар судьбы», театр «На Васильевском» (18+)

19:00

Премьера трагикомического спектакля Арсения Мыцыка по пьесе Алексея Житковского. Все действие укладывается в один вечер и занятие по восточным единоборствам.

17, 18 февраля

Выставка «Представь, что ты человек», общество «А-Я» (18+)

Дебютная персональная выставка фотографа Владимира Стекачева. 200 снимков запечатлели хаотичность и парадоксы человеческой жизни.

С 17 февраля по 24 марта

Лекция «Петербургский миф в сериале „Бандитский Петербург“», музей Иосифа Бродского (18+)

19:00

Писатель Антон Секисов разберет культовый сериал и объяснит смыслы, которые могли ускользнуть даже от внимательного зрителя.

Концерт «Русского размера», «А2» (18+)

19:30

Пионеры электронной сцены и присоединившийся к ним Мистер Малой, автор хита «Буду погибать молодым», обещают много веселья.

Вечеринка «9-ка», бар Nove (18+)

22:00

В субботу ностальгируем по «Бездельникам» с танцами, музыкой и в отличной компании — за диджейским пультом креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая.

Вечеринка «Дикое диско», «Мачты» (18+)

23:00

Танцы во имя нежности и любви — до самого утра.