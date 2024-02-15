Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 февраля

Выставка про культовый нью-йоркский ресторан «Русский самовар» в музее Иосифа Бродского, премьера спектакля «Стеклянный зверинец» в театре «Мастерская», благотворительный фестиваль в «Нормальном месте», а также новая часть мелодрамы про фигурное катание «Лед 3» с Александром Петровым и историческая драма с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонем Картер «Одна жизнь» в кино — рассказываем о главных событиях этих выходных.
Кадр из фильма «Лед 3»
Четверг, 15 февраля
Презентация книги «Двести третий день зимы», «Подписные издания (18+)
19:00
В стране, где живет главная героиня романа-антиутопии Ольги Птицевой, объявили вечную зиму. Вопросы автору задаст литературный критик Максим Мамлыга.
Спецпоказ фильма «Природа любви», «Аврора» (18+)
19:00
Романтическая комедия об отношениях двух противоположностей (она — профессор, он — простой работяга). Фильм представит блогер Евгений Романов.
Концерт Kamazz, «Космонавт» (16+)
20:00
Автор поп-хита «Как ты там» обещает продлить День всех влюбленных.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим новую часть мелодрамы про фигурное катание «Лед 3» (6+) с Александром Петровым, французскую картину об одаренных поварах «Рецепт любви» (18+) с Жюльет Бинош, историческую драму о Холокосте с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонем Картер «Одна жизнь» (16+), провокационный дебют режиссера Стаси Толстой «Тайное влечение» (18+), ромком-мюзикл «Между нами лето» (12+), хорроры «Алиса в стране кошмаров» (18+) и «Джестер» (18+), корейский триллер «Выжившие. Бетонная утопия» (18+), мультприключения самолетов «Супер Крылья. Фильм» (6+), а также чешскую комедию про встречу с четвероногим другом «Знакомьтесь, пес» (16+).
Сцена из спектакля «Стеклянный зверинец»
Пятница, 16 февраля
Выставка «Отечество нам „Русский самовар“», музей Иосифа Бродского (18+)
Выставка о легендарном ресторане на 52 улице Манхэттена — центре русской эмиграции в Нью-Йорке. На его развитие Бродский потратил часть Нобелевской премии!
С 16 февраля по 16 мая
My French Film Festival, «Сообщество» (18+)
В Новой Голландии покажут несколько картин из программы 14-го международного онлайн-фестиваля фильмов на французском языке.
С 16 по 18 февраля
Выставка «Структуры», Эрарта (6+)
Петербургский фотохудожник Александр Дымников в серии черно-белых снимков исследует естественные природные структуры, чтобы разгадать тайну восприятия прекрасного.
С 16 февраля по 12 мая
Фестиваль «Александр Башлачев. Искры электричества», «Ласточка» (16+)
18:00
Музыканты и поэты разных поколений отдадут дань уважения одному из самых ярких представителей русского рока в преддверии дня его памяти.
Спектакль «Стеклянный зверинец», театр «Мастерская» (12+)
19:00
Одну из самых репертуарных пьес Теннесси Уильямса режиссер Дмитрий Хохлов трактует как историю побега.
Концерт Игоря Николаева, «Космонавт» (16+)
20:00
Певец, композитор и популярный герой мемов выступит с программой «#выпьемзалюбовь».
Фотография Владимира Стекачева
Суббота, 17 февраля
Фестиваль «По любви», «Нормальное место» (18+)
14:00
Праздник любви, заботы, дружбы и поддержки придуман вместе с благотворительной организацией «Перспективы». В программе — выставки, кинопоказы, паблик-токи, квизы, мастер-классы и не только.
Лекция «Современное искусство и бизнес: история коллабораций», «Левашовский Хлебозавод» (18+)
14:00
Анна Баринова, основательница галереи Anna Nova, расскажет на примерах о позитивном диалоге искусства и бизнеса.
Фестиваль «Оттепель чувств», Ботанический сад (6+)
Несмотря на метель за окном, в конце зимы оранжерейные коллекции оживают — уже можно посмотреть на азалии, камелии, орхидеи, сирень, тюльпаны и даже сакуру!
С 17 февраля по 10 марта
Выставка проектов Лаборатории экспериментального звука, Дом Радио (12+)
В Доме радио представят отчет за год работы — результаты изучения теории звука, пространственной и электроакустической музыки.
С 17 по 28 февраля
Спектакль «Удар судьбы», театр «На Васильевском» (18+)
19:00
Премьера трагикомического спектакля Арсения Мыцыка по пьесе Алексея Житковского. Все действие укладывается в один вечер и занятие по восточным единоборствам.
17, 18 февраля
Выставка «Представь, что ты человек», общество «А-Я» (18+)
Дебютная персональная выставка фотографа Владимира Стекачева. 200 снимков запечатлели хаотичность и парадоксы человеческой жизни.
С 17 февраля по 24 марта
Лекция «Петербургский миф в сериале „Бандитский Петербург“», музей Иосифа Бродского (18+)
19:00
Писатель Антон Секисов разберет культовый сериал и объяснит смыслы, которые могли ускользнуть даже от внимательного зрителя.
Концерт «Русского размера», «А2» (18+)
19:30
Пионеры электронной сцены и присоединившийся к ним Мистер Малой, автор хита «Буду погибать молодым», обещают много веселья.
Вечеринка «9-ка», бар Nove (18+)
22:00
В субботу ностальгируем по «Бездельникам» с танцами, музыкой и в отличной компании — за диджейским пультом креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая.
Вечеринка «Дикое диско», «Мачты» (18+)
23:00
Танцы во имя нежности и любви — до самого утра.
Питер ван дер Хейден. По композиции Питера Брейгеля Старшего. «Desidia» («Праздность»). 1558 год
Воскресенье, 18 февраля
Выставка «Мастера старонидерландской гравюры», Эрмитаж (6+)
Больше сотни листов: композиции на библейские и античные сюжеты, аллегории, пейзажи, портреты, жанровые сценки и орнаментальная графика прямиком из XVI века.
До 2 июня
Балет «Светлый ручей», Михайловский театр (6+)
13:00, 18:00
Премьера прошлой осени — балет на музыку Шостаковича в постановке Александра Омара. Художник спектакля — Вячеслав Окунев, музыкальный руководитель и дирижер — Павел Сорокин.
Выставка «Не говори, что я облако», Nikolay Evdokimov Gallery (16+)
Чувственный абстрактный экспрессионизм от молодой петербургской художницы Нины-Симоны Бабаевой.
До 3 марта
Лекция «Анна Ахматова и Амедео Модильяни», музей Ахматовой (14+)
17:00
Создательница музея и его первый директор Нина Попова открывает новую программу публичных лекций «Ахматовский год».
Выставка «Частная фотография: вы это уже видели», «ШКАФ» (12+)
На выставке в библиотеке показывают анонимные любительские снимки — с 1920-х по 1980-е.
До 30 марта
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