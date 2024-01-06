Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 января

Акустические пляски «Нейромонаха Феофана», благотворительный «Вечерний утренник для взрослых» в Новой Голландии с Сашей Бортич в роли Снегурочки, презентация последней книги Аркадия Ипполитова, новый проект хореографа Ксении Михеевой, тестостероновая драма о рестлинге «Стальная хватка» в кино, абсурдистская «Хармс-Елка», концерт принцессы кьют-рока Доры, выставка «Чужестранцы повсюду» в галерее «Борей» и многое другое — рассказываем о главных событиях выходных.
Сцена из оперы «Демон»
Четверг, 11 января
Презентация записных книжек Вагинова «Любить и работать надо без усилия» (14+)
18:30
На встрече в Музее Ахматовой расскажут о «Семечках» Константина Вагинова — записной книжке одного из самых неприкаянных ленинградских писателей и поэтов 1920-х. Участвуют составители Дмитрий Бреслер и Михаил Лурье, а также критик Никита Елисеев.
«Демон», Мариинский-2 (16+)
19:30
В основе романтической оперы Антона Рубинштейна, впервые поставленной в 1875 году в Мариинском театре, — знаменитая поэма Лермонтова о «духе изгнанья» и княжне Тамаре. В новой трактовке режиссером выступила Елизавета Корнеева. Художественный руководитель — Валерий Гергиев.
В кинотеатрах города с четверга смотрим боевик «Последний наемник» (18+) c Лиамом Нисоном в роли киллера, который отошел от дел, но должен вернуться к ремеслу, чтобы спасти тихий городок от заезжих бандитов; спортивную драму о рестлинге «Стальная хватка» (18+) с накаченными Заком Эфроном, Джереми Алленом Уайтом и Харрисом Дикинсоном — о тренировках как в последний раз, дружбе, семье и трудном пути к славе; хоррор с говорящим названием «Проклятие дома с призраками» (18+); семейную комедию «Спасти Санту» (12+), в которой невезучий папа мальчика Лукаса сбивает Санта-Клауса и теперь, чтобы Рождество и Новый год все же состоялись, должен подменить его. А также мультфильм для самых маленьких — «Турбозавры. Год Дракона» (0+) Алексея Котеночкина, сына создателя «Ну, погоди!».
«Хармс-Елка» в Театральном музее
Пятница, 12 января
Дора (16+)
20:00
Молодая звезда кьют-рока, сделавшая себя сама, споет в Aurora Concert Hall песни с последнего альбома и главные хиты — «втюрилась», «Дорадура», «Младшая сестра».
«Вечернее собрание Марины Цветаевой», Дом Радио (18+)
20:00
Премьера кросс-жанрового проекта по мотивам личной судьбы и стихов Цветаевой с музыкой Андреаса Мустукиса, Алексея Сюмака, Егора Ананко, Виктории Харкевич, Андреаса Камериса, Кирилла Архипова, Вангелино Курентзиса и Теодора Курентзиса. Постановка — Елизаветы Мороз. В главной роли — актриса Александринки Янина Лакоба.
12, 13, 14 января
«Хармс-Елка», Театральный музей (6+)
Создатели культового иммерсивного проекта «Маршрут „Старухи“», посвященного Хармсу, на Старый Новый год вновь устраивают абсурдистскую елку — с экскурсией, спектаклем, фокусами и подарками.
12 января в 19:00, 13 и 14 января в 15:00 и 19:00
«Воскресение», Театр им. Ленсовета (большая сцена) (18+)
19:00
Ученик Сергея Женовача Айдар Заббаров поставил роман Льва Толстого, посвященный слабости и силе человеческой души. В роли князя Дмитрия Нехлюдова — Илья Дель.
«Всякие сказки», Эрарта (6+)
Выставка работ 11 московских художников, объединенных темой сказок. Добраться в мир волшебства помогут картины Владимира Дубосарского, Александра Савко, Георгия Острецова, Анастасии Кузнецовой-Руф, Марии Сафроновой и других.
С 12 января по 7 апреля
«Чужестранцы повсюду», «Борей» (18+)
Арт-группа PARAZIT представит свою фантазию на тему «павильона 60-й Венецианской биеннале», которая в этом году будет посвящена иностранцам. Куратор Вера Светлова выбрала работы 60 художников, среди которых Александр Шишкин-Хокусай, Катарина Кано, Юстина Комиссарова, Анастасия Иваненкова.
С 12 января по 3 февраля
«60 лет Битломании», музей The Beatles Коли Васина (18+)
В день открытия новой выставки на Пушкинской, 10 пройдет лекция знатока винила Николая Бельтюкова «Периодическая система английских пластинок The Beatles: особенности первых прессов».
С 12 января
Предпремьерный показ фильма «Задира» (12+)
20:30
На «Ленфильме» покажут дерзкую драмеди Шарлотты Риган о молодом отце (Харрис Дикинсон из «Треугольника печали») и его дочери, с которой он знакомится, когда ей уже 12 лет. На «Сандэнсе» «Задира» получил главный приз в программе мирового кино. Картину представит Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс».
Группа «Нейромонах Феофан»
Суббота, 13 января
«Нейромонах Феофан» (16+)
20:00
На этот раз древнерусский песнослов и драмодей подготовил экспериментальный формат — концерт в «Космонавте» будет полностью акустическим и пройдет в домашней обстановке. Хиты и новинки вместе с Феофаном исполнит оркестр из шести балалаек, аккордеона и ударных. Конечно, не обойдется без медведя. Наглаживайте сарафаны до состояния «дюже лепо», начищайте лапти и готовьтесь к безудержному плясу, други.
«Вечерний утренник для взрослых», Новая Голландия (6+)
19:30
Новая Голландия и «Невидимый театр» проведут благотворительный концерт в поддержку фонда «Помощь». Участвуют Ваня Пинженин, Женя Серзин, Саша Бортич, Слава Коробицин (Sound of Soma), Ульяна Лучкина (Shuba Leontieva), Аня Петросян («Сестра Петра») и другие. Режиссер концерта — Таисия Вилкова.
Мирослав Култышев (6+)
19:30
В Концертном зале Мариинского театра выступит пианист Мирослав Култышев, победитель Конкурса им.Чайковского 2007 года. В программе — нетипичные и нерепертуарные произведения Баха, Брамса, Листа, Брукнера и Яначека.
THRILL PILL (18+)
18:00
Представитель рэпа нового поколения привезет в Петербург сольное шоу со своими проверенными хитами и свежим материалом с альбома «Искренне я» и EP «Районное».
«Неподвластность», NAMEGALLERY (18+)
Художник Петр Белый исследует страхи и соблазны, которые влекли человека к водной стихии со времен Гомера. Как отмечает куратор выставки, композитор Владимир Раннев, «искусство Белого — это не утопия, а союз печали и здравомыслия».
До 17 февраля
«Я – Зощенко», театр «Мастерская» (16+)
19:00
В основу спектакля Максима Студеновского легли рассказы и автобиографическая проза классика сатиры. Главный герой — сам Зощенко, но не прославленный писатель, а, скорее, декадент, который следует модернистской традиции, увлекается Ницше и психоанализом. За карикатурой, нелепицей, абсурдом скрываются боль, судьба и реальность.
Презентация книги Сильвена Тессона «В лесах Сибири» и кинопоказ, «Севкабель Порт» (18+)
18:30
«В лесах Сибири» — nature writing, сочетающий в себе изображение первозданной природы на берегу Байкала и философские рассуждения автора, покинувшего цивилизацию в попытке ответить на один очень важный вопрос: «Способен ли человек вынести самого себя?». Участвуют сам Тессон и переводчик Оксана Гилюк (онлайн). После — показ одноименной драмы Сэфи Неббу, снятой по мотивам книги.
Аркадий Ипполитов
Воскресенье, 14 января
«Механика перерождения», Новая сцена Александринки (18+)
19:30
Петербургский хореограф Ксения Михеева, обладатель премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», представляет новый танцевальный проект — совместный спектакль с Настей Вядро, Александром Перцевым и Ярославом Дидиным.
Дана Соколова (12+)
20:00
Самые яркие хиты в Action Club исполнит экс-участница лейбла Black Star, в свое время вместе с Клавой Кокой и Скруджи обошедшая несколько тысяч конкурентов в реалити-шоу «Молодая кровь».
«Кармен», Михайловский театр (12+)
18:00
Прославленный испанский хореограф Начо Дуато впервые обратился к жанру оперы. «Кармен» Жоржа Бизе в его интерпретации — спектакль-размышление о судьбе, любви, смерти и свободе. Декорации Джаффара Чалаби, костюмы Ангелины Атлагич. Роль Кармен исполняет Ирина Шишкова.
Презентация книги «Начало нового столетия. От декаданса к авангарду», Музей Бродского (16+)
19:00
Книга издана в память об Аркадии Викторовиче Ипполитове (1958−2023) — писателе, искусствоведе, кураторе, хранителе кабинета итальянской гравюры Эрмитажа и настоящей легенде Петербурга. Книгу «Сеанса» представят друзья и соратники Ипполитова — в том числе Любовь Аркус.
«Просто потому», «Мастерская Аникушина» (6+)
На выставке экспонируются скульптуры 18 петербургских художников на тему детских фантазий и воображаемых миров. Кураторам удалось создать безопасное пространство, где можно быть спонтанным. Включайтесь в игру и дайте волю шалости.
До 17 ноября 2024
«Не один, не дома» (18+)
20:00
Под конец недели в «Мачтах» ожидается веселый инди-концерт: Иван Кабан исполнит гранж-джаз и хип-хоп-романсы, рок-группа «Тостер» погудит на славу, а «Веснушки» пояснят за ребячливый поп, дружбу и жвачку.
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