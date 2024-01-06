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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 января

Акустические пляски «Нейромонаха Феофана», благотворительный «Вечерний утренник для взрослых» в Новой Голландии с Сашей Бортич в роли Снегурочки, презентация последней книги Аркадия Ипполитова, новый проект хореографа Ксении Михеевой, тестостероновая драма о рестлинге «Стальная хватка» в кино, абсурдистская «Хармс-Елка», концерт принцессы кьют-рока Доры, выставка «Чужестранцы повсюду» в галерее «Борей» и многое другое — рассказываем о главных событиях выходных. 

Чт 11 января Пт 12 января Сб 13 января Вс 14 января
Сцена из оперы «Демон»
Предоставлено Мариинским театром

Сцена из оперы «Демон»

Четверг, 11 января

Презентация записных книжек Вагинова «Любить и работать надо без усилия» (14+)

18:30

На встрече в Музее Ахматовой расскажут о «Семечках» Константина Вагинова — записной книжке одного из самых неприкаянных ленинградских писателей и поэтов 1920-х. Участвуют составители Дмитрий Бреслер и Михаил Лурье, а также критик Никита Елисеев.

«Демон», Мариинский-2 (16+)

19:30

В основе романтической оперы Антона Рубинштейна, впервые поставленной в 1875 году в Мариинском театре, — знаменитая поэма Лермонтова о «духе изгнанья» и княжне Тамаре. В новой трактовке режиссером выступила Елизавета Корнеева. Художественный руководитель — Валерий Гергиев.

В кинотеатрах города с четверга смотрим боевик «Последний наемник» (18+) c Лиамом Нисоном в роли киллера, который отошел от дел, но должен вернуться к ремеслу, чтобы спасти тихий городок от заезжих бандитов; спортивную драму о рестлинге «Стальная хватка» (18+) с накаченными Заком Эфроном, Джереми Алленом Уайтом и Харрисом Дикинсоном — о тренировках как в последний раз, дружбе, семье и трудном пути к славе; хоррор с говорящим названием «Проклятие дома с призраками» (18+); семейную комедию «Спасти Санту» (12+), в которой невезучий папа мальчика Лукаса сбивает Санта-Клауса и теперь, чтобы Рождество и Новый год все же состоялись, должен подменить его. А также мультфильм для самых маленьких — «Турбозавры. Год Дракона» (0+) Алексея Котеночкина, сына создателя «Ну, погоди!».

«Хармс-Елка» в Театральном музее
Предоставлено СПбГМТиМИ

«Хармс-Елка» в Театральном музее

Пятница, 12 января

Дора (16+)

20:00 

Молодая звезда кьют-рока, сделавшая себя сама, споет в Aurora Concert Hall песни с последнего альбома и главные хиты — «втюрилась», «Дорадура», «Младшая сестра».

«Вечернее собрание Марины Цветаевой», Дом Радио (18+)

20:00

Премьера кросс-жанрового проекта по мотивам личной судьбы и стихов Цветаевой с музыкой Андреаса Мустукиса, Алексея Сюмака, Егора Ананко, Виктории Харкевич, Андреаса Камериса, Кирилла Архипова, Вангелино Курентзиса и Теодора Курентзиса. Постановка — Елизаветы Мороз. В главной роли — актриса Александринки Янина Лакоба.

12, 13, 14 января 

«Хармс-Елка», Театральный музей (6+)

Создатели культового иммерсивного проекта «Маршрут „Старухи“», посвященного Хармсу, на Старый Новый год вновь устраивают абсурдистскую елку — с экскурсией, спектаклем, фокусами и подарками. 

12 января в 19:00, 13 и 14 января в 15:00 и 19:00

«Воскресение», Театр им. Ленсовета (большая сцена) (18+)

19:00

Ученик Сергея Женовача Айдар Заббаров поставил роман Льва Толстого, посвященный слабости и силе человеческой души. В роли князя Дмитрия Нехлюдова — Илья Дель.

«Всякие сказки», Эрарта (6+)

Выставка работ 11 московских художников, объединенных темой сказок. Добраться в мир волшебства помогут картины Владимира Дубосарского, Александра Савко, Георгия Острецова, Анастасии Кузнецовой-Руф, Марии Сафроновой и других.

С 12 января по 7 апреля

«Чужестранцы повсюду», «Борей» (18+)

Арт-группа PARAZIT представит свою фантазию на тему «павильона 60-й Венецианской биеннале», которая в этом году будет посвящена иностранцам. Куратор Вера Светлова выбрала работы 60 художников, среди которых Александр Шишкин-Хокусай, Катарина Кано, Юстина Комиссарова, Анастасия Иваненкова.

С 12 января по 3 февраля

«60 лет Битломании», музей The Beatles Коли Васина (18+)

В день открытия новой выставки на Пушкинской, 10 пройдет лекция знатока винила Николая Бельтюкова «Периодическая система английских пластинок The Beatles: особенности первых прессов». 

С 12 января

Предпремьерный показ фильма «Задира» (12+)

20:30

На «Ленфильме» покажут дерзкую драмеди Шарлотты Риган о молодом отце (Харрис Дикинсон из «Треугольника печали») и его дочери, с которой он знакомится, когда ей уже 12 лет. На «Сандэнсе» «Задира» получил главный приз в программе мирового кино. Картину представит Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс».

Группа «Нейромонах Феофан»
Фото: Антон Рудзат для «Собака.ru»

Группа «Нейромонах Феофан»

Суббота, 13 января

«Нейромонах Феофан» (16+)

20:00

На этот раз древнерусский песнослов и драмодей подготовил экспериментальный формат — концерт в «Космонавте» будет полностью акустическим и пройдет в домашней обстановке. Хиты и новинки вместе с Феофаном исполнит оркестр из шести балалаек, аккордеона и ударных. Конечно, не обойдется без медведя. Наглаживайте сарафаны до состояния «дюже лепо», начищайте лапти и готовьтесь к безудержному плясу, други. 

«Вечерний утренник для взрослых», Новая Голландия (6+) 

19:30

Новая Голландия и «Невидимый театр» проведут благотворительный концерт в поддержку фонда «Помощь». Участвуют Ваня Пинженин, Женя Серзин, Саша Бортич, Слава Коробицин (Sound of Soma), Ульяна Лучкина (Shuba Leontieva), Аня Петросян («Сестра Петра») и другие. Режиссер концерта — Таисия Вилкова. 

Мирослав Култышев (6+)

19:30

В Концертном зале Мариинского театра выступит пианист Мирослав Култышев, победитель Конкурса им.Чайковского 2007 года. В программе — нетипичные и нерепертуарные произведения Баха, Брамса, Листа, Брукнера и Яначека.

THRILL PILL (18+)

18:00

Представитель рэпа нового поколения привезет в Петербург сольное шоу со своими проверенными хитами и свежим материалом с альбома «Искренне я» и EP «Районное».

«Неподвластность», NAMEGALLERY (18+)

Художник Петр Белый исследует страхи и соблазны, которые влекли человека к водной стихии со времен Гомера. Как отмечает куратор выставки, композитор Владимир Раннев, «искусство Белого — это не утопия, а союз печали и здравомыслия». 

До 17 февраля

«Я – Зощенко», театр «Мастерская» (16+)

19:00

В основу спектакля Максима Студеновского легли рассказы и автобиографическая проза классика сатиры. Главный герой — сам Зощенко, но не прославленный писатель, а, скорее, декадент, который следует модернистской традиции, увлекается Ницше и психоанализом. За карикатурой, нелепицей, абсурдом скрываются боль, судьба и реальность. 

Презентация книги Сильвена Тессона «В лесах Сибири» и кинопоказ, «Севкабель Порт»  (18+)

18:30

«В лесах Сибири» — nature writing, сочетающий в себе изображение первозданной природы на берегу Байкала и философские рассуждения автора, покинувшего цивилизацию в попытке ответить на один очень важный вопрос: «Способен ли человек вынести самого себя?». Участвуют сам Тессон и переводчик Оксана Гилюк (онлайн). После — показ одноименной драмы Сэфи Неббу, снятой по мотивам книги.

Аркадий Ипполитов
Фото: Дана Сапарова для «Собака.ru»

Аркадий Ипполитов

Воскресенье, 14 января

«Механика перерождения», Новая сцена Александринки (18+)

19:30

Петербургский хореограф Ксения Михеева, обладатель премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», представляет новый танцевальный проект — совместный спектакль с Настей Вядро, Александром Перцевым и Ярославом Дидиным. 

Дана Соколова (12+)

20:00

Самые яркие хиты в Action Club исполнит экс-участница лейбла Black Star, в свое время вместе с Клавой Кокой и Скруджи обошедшая несколько тысяч конкурентов в реалити-шоу «Молодая кровь».

«Кармен», Михайловский театр (12+)

18:00

Прославленный испанский хореограф Начо Дуато впервые обратился к жанру оперы. «Кармен» Жоржа Бизе в его интерпретации — спектакль-размышление о судьбе, любви, смерти и свободе. Декорации Джаффара Чалаби, костюмы Ангелины Атлагич. Роль Кармен исполняет Ирина Шишкова. 

Презентация книги «Начало нового столетия. От декаданса к авангарду», Музей Бродского (16+)

19:00

Книга издана в память об Аркадии Викторовиче Ипполитове (1958−2023) — писателе, искусствоведе, кураторе, хранителе кабинета итальянской гравюры Эрмитажа и настоящей легенде Петербурга. Книгу «Сеанса» представят друзья и соратники Ипполитова — в том числе Любовь Аркус.

«Просто потому», «Мастерская Аникушина» (6+)

На выставке экспонируются скульптуры 18 петербургских художников на тему детских фантазий и воображаемых миров. Кураторам удалось создать безопасное пространство, где можно быть спонтанным. Включайтесь в игру и дайте волю шалости.

До 17 ноября 2024

«Не один, не дома» (18+)

20:00

Под конец недели в «Мачтах» ожидается веселый инди-концерт: Иван Кабан исполнит гранж-джаз и хип-хоп-романсы, рок-группа «Тостер» погудит на славу, а «Веснушки» пояснят за ребячливый поп, дружбу и жвачку. 

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