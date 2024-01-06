Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 января

Презентация записных книжек Вагинова «Любить и работать надо без усилия» (14+)

18:30

На встрече в Музее Ахматовой расскажут о «Семечках» Константина Вагинова — записной книжке одного из самых неприкаянных ленинградских писателей и поэтов 1920-х. Участвуют составители Дмитрий Бреслер и Михаил Лурье, а также критик Никита Елисеев.

«Демон», Мариинский-2 (16+)

19:30

В основе романтической оперы Антона Рубинштейна, впервые поставленной в 1875 году в Мариинском театре, — знаменитая поэма Лермонтова о «духе изгнанья» и княжне Тамаре. В новой трактовке режиссером выступила Елизавета Корнеева. Художественный руководитель — Валерий Гергиев.

В кинотеатрах города с четверга смотрим боевик «Последний наемник» (18+) c Лиамом Нисоном в роли киллера, который отошел от дел, но должен вернуться к ремеслу, чтобы спасти тихий городок от заезжих бандитов; спортивную драму о рестлинге «Стальная хватка» (18+) с накаченными Заком Эфроном, Джереми Алленом Уайтом и Харрисом Дикинсоном — о тренировках как в последний раз, дружбе, семье и трудном пути к славе; хоррор с говорящим названием «Проклятие дома с призраками» (18+); семейную комедию «Спасти Санту» (12+), в которой невезучий папа мальчика Лукаса сбивает Санта-Клауса и теперь, чтобы Рождество и Новый год все же состоялись, должен подменить его. А также мультфильм для самых маленьких — «Турбозавры. Год Дракона» (0+) Алексея Котеночкина, сына создателя «Ну, погоди!».