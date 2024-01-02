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В Ботаническом саду стартовал новогодний марафон

На праздниках можно будет посетить выставку бромелиевых и Ботанический музей, а на одном из оранжерейных маршрутов доступен семейный квест.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

Новогодний фестиваль в январе 2024 года в Ботаническом саду будет сопровождать выставка бромелий. В «Зеленом домике» доступно более семидесяти таксонов (групп растений) из разных мест — от гор Аргентины и Боливии (Deuterocochnia) до тропического дождевого леса Бразилии и Центральной Америки (Vriesea, Neoregelia, Guzmania) и пустынь Мексики (Hechtia).

Также зрители увидят значительную часть коллекции атмосферных тилландсий из фондовых оранжерей. Выставка будет работать в дни фестиваля со 2 по 8 января с 10 до 17 часов. Традиционно будет работать Ботанический музей (экспозиции «Растительность земного шара», «Растительность Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «История и эволюция растительного мира» на втором и третьем этажах. Музей будет работать с 10 до 17 часов.

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