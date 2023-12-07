Чем заняться в Петербурге с 7 по 10 декабря

Выставки салонной живописи эпохи Просвещения и картин Михаила Шемякина, премьера балета «Анюта» в Мариинском театре, концерты Куока, Варвары Визбор, Wildways, ANIKV и Петра Термена с Никитой Забелиным, лекция популяризатора науки Алексея Водовозова со свободным входом, а также фильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки в прокате —рассказываем о главных событиях этих выходных.
Михаил Шемякин
Четверг, 7 декабря
«Михаил Шемякин. Взгляд сквозь время», Центр Михаила Шемякина (18+)
К выходу автобиографии Михаила Михайловича в его центре стартует выставка с живописью, графикой, фото и даже двумя инсталляциями
С 7 декабря по 10 марта 2024-го
«Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана», Эрмитаж (Зимний дворец) (6+)
Зрителям покажут как оригинальный фарфор Севрской мануфактуры, так и его искусные реплики, в том числе созданные на петербургском ИФЗ.
С 7 декабря по 22 сентября 2024-го
«МолОт-Ансамбль» и Euphoria (12+)
В Доме Радио петербуржцы «МолОт-ансамбль» и солисты столичного оркестра Euphoria исполнят музыку молодых российских композиторов: Олега Гудачева, Дмитрия Мазурова и Константина Комольцева.
«Балет. Снегурочка», Социально-художественный театр (на Новой сцене Александринского театра) (18+)
Музыкальная постановка из 12 сцен. В команде балета в спортивных костюмах — режиссер Катерина Угленко, драматург Маша Все-Таки, хореограф Александр Челидзе и композитор Владимир Розанов.
«Али-Баба и разбойники», «Невидимый театр» (12+)
Премьера музыкальной сказки для взрослых в постановке Таисии Вилковой. Зрителям обещают атмосферу восточного базара, китч нулевых и хэппи-энд, которого так не хватает в реальной жизни.
7, 8 декабря
В кинотеатрах города на этой неделе смотрим картину великого аниматора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (16+), британский мультфильм «Кентервильское привидение» (6+) с дубляжом Гарика Харламова, Марины Федункив и Миланы Некрасовой и десятую часть франшизы «Елки» (12+). А еще — драму «Лунатики» (18+) с Викторией Исаковой, триллер «Запретная страсть» (18+) и документальную ленту Эллы Манжеевой о буддийском монахе «Геше Вангьял. С благословением Трех Драгоценностей» (12+).
Куок
Пятница, 8 декабря
«Анюта», Мариинский театр (12+)
Первая балетная премьера текущего сезона в Мариинском театре. Это хореографическое осмысление чеховского рассказа «Анна на шее» Владимиром Васильевым, изначально созданное для советского ТВ.
8, 9 декабря
«Салоны Дени Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века», Эрмитаж (Зимний дворец) (6+)
Попытка пофантазировать, как выглядели парижские Салоны времен Дидро. Аутентичные времени полотна и рисунки Буше, Фрагонара, Греза и Ланкре развешены в несколько ярусов — так тогда было принято.
С 8 декабря по 17 марта 2024-го
«Никита Пирумов. Спиной вперед», Marina Gisich Projects (18+)
Проект «Спиной вперед» — рефлексия о том, как человек воспринимает будущее, если все происходящее здесь и сейчас он по определению узнает с задержкой — например, из новостных лент.
С 8 декабря по 8 марта 2024-го
Куок (16+)
Рэпер, музыкант, продюсер и лауреат премии «ТОП 50. Самый знаменитые люди Петербурга» Владимир Сорокин (ака Куок) выступит в рамках Beskonechniy tour в «А2». Ждем треки с альбомов IMAGO и «Джангл»!
Варвара Визбор (12+)
Внучка Юрия Визбора и Ады Якушевой в пятницу в клубе «Космонавт» исполнит как завораживающие каверы на песни дедушки и бабушки, так и новые треки с альбома «Gucci-Лебеди».
Анна Завтур
Суббота, 9 декабря
«Оманская империя: Азия и Африка», Эрмитаж (Главный штаб) (0+)
Выставочный зал о расцвете Оманской империи разделен на две части — мужскую и женскую. Посередине — доминанта экспозиции: трон, изготовленный в XVIII веке в Султанате Занзибар.
С 9 декабря по 26 января 2025-го
«Love story в политистории» (16+)
На экскурсии в Музее политической истории расскажут о трагичных историях любви знаменитых политиков.
«Кинокухня» (0+)
Фестиваль еды из кинофильмов в «Севкабель Порту» — да, вишневый пирог, как у агента Купера, и молочный коктейль из «Криминального чтива» будут!
«Кто хочет жить подольше?» (18+)
В лектории «Охты 8» известный врач и популяризатор науки Алексей Водовозов расскажет, как увеличить продолжительность жизни. Вход свободный по регистрации.
Петр Термен и Никита Забелин (12+)
Правнук изобретателя терменвокса Петр Термен выступит с уникальным сетом вместе с продюсером и диджеем Никитой Забелиным на Новой сцене Александринского театра.
«Руслан и Людмила», Александринский театр (12+)
Красочная сказка Антона Оконешникова с мультимедийными технологиями и Виктором Шуралевым и Анной Блиновой в главных ролях.
9, 10 декабря
«Страна света» 6+)
Мультимедийный фестиваль на Дворцовой площади со свободным входом. Проецироваться шоу о Петербурге (в честь его 320-летия) будет на фасад Главного штаба.
9, 10 декабря
«Маркет у Моря» (0+)
На предновогодней ярмарке в «Севкабель Порту» можно купить подарки всем и сразу: от детской одежды, книг и керамики до сыров и шоколада ручной работы.
С 9 по 10 декабря
«Король Лир», МДТ — Театр Европы (16+)
В новой редакции Лев Додин заново переосмысляет хрестоматийную пьесу с другим поколением актеров. Лира теперь играет Сергей Курышев, Гонерилью — Марина Гончарова, Регану — Дарья Ленда, Корделию — Анна Завтур.
«Таня», «Балтийский дом» (малая сцена) (16+)
Один из суперхитов советского театра снова невероятно востребован. Тем интереснее увидеть, как справился с довольно архаичным текстом режиссер Вацлав Дембовский. А заодно — и с призраками прошлого.
9, 10 декабря
ANIKV (12+)
Подписантка Gazgolder создает по-настоящему цепляющие треки — с этим точно согласятся все, кто смотрел сериал «Убить Риту» и слышал там ее Criminal. В субботу ANIKV выступит в «А2».
Wildways (12+)
У металкор-группы в этом году вышел альбом «Симптомы». Его, а также фирменные каверы на «Ветром стать» МакSим, Born To Die Ланы Дель Рей и Till I Die рэпера Machine Gun Kelly они исполнят в «МТС Live Холле».
Выставка «Олег Котельников. Верь своей собаке»
Воскресенье, 10 декабря
«Бешеные деньги», Театр им. Ленсовета (16+)
Именно с постановки комедии «Бешеные деньги» в 1933 году началась история театра им. Ленсовета. Версию 2023-го доверили режиссеру Юрию Цуркану, знающему драматургию Островского как свои пять пальцев.
Xolidayboy (18+)
Фрешмен Иван Ржевский, он же Xolidayboy, стал популярен после релиза песни «Моя хулиганка». Она пять месяца держалась в топах стримингов, а клип на нее набрал более 10 миллиона просмотров на YouTube. В воскресенье слушаем бэнгер вживую в «А2»
«Чайка», Новая сцена Александринского театра (18+)
Спектакль обладательницы «Золотой маски» Елены Павловой — музыкальная постановка по мотивам Чехова с отличным сет-листом из песен «Колибри», Cream Soda и «Руки Вверх», мадригала Монтеверди и арии Каварадосси из «Тоски».
«Олег Котельников. Верь своей собаке», Санкт-Петербургское общество «А–Я» (18+)
На персональной выставке участника «Новых художников» Тимура Новикова покажут его самые новейшие работы. Акварели, графика и даже стихотворения были написаны Котельниковым в ноябре и даже декабре 2023-го.
С 9 декабря по 14 января 2024-го
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