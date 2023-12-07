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Чем заняться в Петербурге с 7 по 10 декабря

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Выставки салонной живописи эпохи Просвещения и картин Михаила Шемякина, премьера балета «Анюта» в Мариинском театре, концерты Куока, Варвары Визбор, Wildways, ANIKV и Петра Термена с Никитой Забелиным, лекция популяризатора науки Алексея Водовозова со свободным входом, а также фильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки в прокате —рассказываем о главных событиях этих выходных.

Чт 7 декабря Пт 8 декабря Сб 9 декабря Вс 10 декабря
Михаил Шемякин
Валентин Блох

Михаил Шемякин

Четверг, 7 декабря

«Михаил Шемякин. Взгляд сквозь время», Центр Михаила Шемякина (18+)

К выходу автобиографии Михаила Михайловича в его центре стартует выставка с живописью, графикой, фото и даже двумя инсталляциями

С 7 декабря по 10 марта 2024-го

«Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана», Эрмитаж (Зимний дворец) (6+)

Зрителям покажут как оригинальный фарфор Севрской мануфактуры, так и его искусные реплики, в том числе созданные на петербургском ИФЗ. 

С 7 декабря по 22 сентября 2024-го

«МолОт-Ансамбль» и Euphoria (12+)

В Доме Радио петербуржцы «МолОт-ансамбль» и солисты столичного оркестра Euphoria исполнят музыку молодых российских композиторов: Олега Гудачева, Дмитрия Мазурова и Константина Комольцева.

«Балет. Снегурочка», Социально-художественный театр (на Новой сцене Александринского театра) (18+)

Музыкальная постановка из 12 сцен. В команде балета в спортивных костюмах — режиссер Катерина Угленко, драматург Маша Все-Таки, хореограф Александр Челидзе и композитор Владимир Розанов.

«Али-Баба и разбойники», «Невидимый театр» (12+)

Премьера музыкальной сказки для взрослых в постановке Таисии Вилковой. Зрителям обещают атмосферу восточного базара, китч нулевых и хэппи-энд, которого так не хватает в реальной жизни. 

7, 8 декабря

В кинотеатрах города на этой неделе смотрим картину великого аниматора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (16+), британский мультфильм «Кентервильское привидение» (6+) с дубляжом Гарика Харламова, Марины Федункив и Миланы Некрасовой и десятую часть франшизы «Елки» (12+). А еще — драму «Лунатики» (18+) с Викторией Исаковой, триллер «Запретная страсть» (18+) и документальную ленту Эллы Манжеевой о буддийском монахе «Геше Вангьял. С благословением Трех Драгоценностей» (12+).

Куок
Фото: Бауыржан Бисмилдин

Куок

Пятница, 8 декабря

«Анюта», Мариинский театр (12+)

Первая балетная премьера текущего сезона в Мариинском театре. Это хореографическое осмысление чеховского рассказа «Анна на шее» Владимиром Васильевым, изначально созданное для советского ТВ. 

8, 9 декабря

«Салоны Дени Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века», Эрмитаж (Зимний дворец) (6+)

Попытка пофантазировать, как выглядели парижские Салоны времен Дидро. Аутентичные времени полотна и рисунки Буше, Фрагонара, Греза и Ланкре развешены в несколько ярусов — так тогда было принято. 

С 8 декабря по 17 марта 2024-го

«Никита Пирумов. Спиной вперед», Marina Gisich Projects (18+)

Проект «Спиной вперед» — рефлексия о том, как человек воспринимает будущее, если все происходящее здесь и сейчас он по определению узнает с задержкой — например, из новостных лент. 

С 8 декабря по 8 марта 2024-го

Куок (16+)

Рэпер, музыкант, продюсер и лауреат премии «ТОП 50. Самый знаменитые люди Петербурга» Владимир Сорокин (ака Куок) выступит в рамках Beskonechniy tour в «А2». Ждем треки с альбомов IMAGO и «Джангл»!

Варвара Визбор (12+)

Внучка Юрия Визбора и Ады Якушевой в пятницу в клубе «Космонавт» исполнит как завораживающие каверы на песни дедушки и бабушки, так и новые треки с альбома «Gucci-Лебеди».

Анна Завтур
Сергей Мисенко

Анна Завтур

Суббота, 9 декабря

«Оманская империя: Азия и Африка», Эрмитаж (Главный штаб) (0+)

Выставочный зал о расцвете Оманской империи разделен на две части — мужскую и женскую. Посередине — доминанта экспозиции: трон, изготовленный в XVIII веке в Султанате Занзибар.

С 9 декабря по 26 января 2025-го

«Love story в политистории» (16+)

На экскурсии в Музее политической истории расскажут о трагичных историях любви знаменитых политиков.

«Кинокухня» (0+)

Фестиваль еды из кинофильмов в «Севкабель Порту» — да, вишневый пирог, как у агента Купера, и молочный коктейль из «Криминального чтива» будут!

«Кто хочет жить подольше?» (18+)

В лектории «Охты 8» известный врач и популяризатор науки Алексей Водовозов расскажет, как увеличить продолжительность жизни. Вход свободный по регистрации.

Петр Термен и Никита Забелин (12+)

Правнук изобретателя терменвокса Петр Термен выступит с уникальным сетом вместе с продюсером и диджеем Никитой Забелиным на Новой сцене Александринского театра.

«Руслан и Людмила», Александринский театр (12+)

Красочная сказка Антона Оконешникова с мультимедийными технологиями и Виктором Шуралевым и Анной Блиновой в главных ролях.

9, 10 декабря

«Страна света» 6+)

Мультимедийный фестиваль на Дворцовой площади со свободным входом. Проецироваться шоу о Петербурге (в честь его 320-летия) будет на фасад Главного штаба.

9, 10 декабря

«Маркет у Моря» (0+)

На предновогодней ярмарке в «Севкабель Порту» можно купить подарки всем и сразу: от детской одежды, книг и керамики до сыров и шоколада ручной работы.

С 9 по 10 декабря

«Король Лир», МДТ — Театр Европы (16+)

В новой редакции Лев Додин заново переосмысляет хрестоматийную пьесу с другим поколением актеров. Лира теперь играет Сергей Курышев, Гонерилью — Марина Гончарова, Регану — Дарья Ленда, Корделию — Анна Завтур.

«Таня», «Балтийский дом» (малая сцена) (16+)

Один из суперхитов советского театра снова невероятно востребован. Тем интереснее увидеть, как справился с довольно архаичным текстом режиссер Вацлав Дембовский. А заодно — и с призраками прошлого. 

9, 10 декабря

ANIKV (12+)

Подписантка Gazgolder создает по-настоящему цепляющие треки — с этим точно согласятся все, кто смотрел сериал «Убить Риту» и слышал там ее Criminal. В субботу ANIKV выступит в «А2».

Wildways (12+)

У металкор-группы в этом году вышел альбом «Симптомы». Его, а также фирменные каверы на «Ветром стать» МакSим, Born To Die Ланы Дель Рей и Till I Die рэпера Machine Gun Kelly они исполнят в «МТС Live Холле».

Выставка «Олег Котельников. Верь своей собаке»
Общество "А-Я"

Выставка «Олег Котельников. Верь своей собаке»

Воскресенье, 10 декабря

«Бешеные деньги», Театр им. Ленсовета (16+)

Именно с постановки комедии «Бешеные деньги» в 1933 году началась история театра им. Ленсовета. Версию 2023-го доверили режиссеру Юрию Цуркану, знающему драматургию Островского как свои пять пальцев. 

Xolidayboy (18+)

Фрешмен Иван Ржевский, он же Xolidayboy, стал популярен после релиза песни «Моя хулиганка». Она пять месяца держалась в топах стримингов, а клип на нее набрал более 10 миллиона просмотров на YouTube. В воскресенье слушаем бэнгер вживую в «А2»

«Чайка», Новая сцена Александринского театра (18+)

Спектакль обладательницы «Золотой маски» Елены Павловой — музыкальная постановка по мотивам Чехова с отличным сет-листом из песен «Колибри», Cream Soda и «Руки Вверх», мадригала Монтеверди и арии Каварадосси из «Тоски».

«Олег Котельников. Верь своей собаке», Санкт-Петербургское общество «А–Я» (18+)

На персональной выставке участника «Новых художников» Тимура Новикова покажут его самые новейшие работы. Акварели, графика и даже стихотворения были написаны Котельниковым в ноябре и даже декабре 2023-го. 

С 9 декабря по 14 января 2024-го

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