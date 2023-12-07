Чем заняться в Петербурге с 7 по 10 декабря

«Михаил Шемякин. Взгляд сквозь время», Центр Михаила Шемякина (18+)

К выходу автобиографии Михаила Михайловича в его центре стартует выставка с живописью, графикой, фото и даже двумя инсталляциями

С 7 декабря по 10 марта 2024-го

«Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана», Эрмитаж (Зимний дворец) (6+)

Зрителям покажут как оригинальный фарфор Севрской мануфактуры, так и его искусные реплики, в том числе созданные на петербургском ИФЗ.

С 7 декабря по 22 сентября 2024-го

«МолОт-Ансамбль» и Euphoria (12+)

В Доме Радио петербуржцы «МолОт-ансамбль» и солисты столичного оркестра Euphoria исполнят музыку молодых российских композиторов: Олега Гудачева, Дмитрия Мазурова и Константина Комольцева.

«Балет. Снегурочка», Социально-художественный театр (на Новой сцене Александринского театра) (18+)

Музыкальная постановка из 12 сцен. В команде балета в спортивных костюмах — режиссер Катерина Угленко, драматург Маша Все-Таки, хореограф Александр Челидзе и композитор Владимир Розанов.

«Али-Баба и разбойники», «Невидимый театр» (12+)

Премьера музыкальной сказки для взрослых в постановке Таисии Вилковой. Зрителям обещают атмосферу восточного базара, китч нулевых и хэппи-энд, которого так не хватает в реальной жизни.

7, 8 декабря

В кинотеатрах города на этой неделе смотрим картину великого аниматора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (16+), британский мультфильм «Кентервильское привидение» (6+) с дубляжом Гарика Харламова, Марины Федункив и Миланы Некрасовой и десятую часть франшизы «Елки» (12+). А еще — драму «Лунатики» (18+) с Викторией Исаковой, триллер «Запретная страсть» (18+) и документальную ленту Эллы Манжеевой о буддийском монахе «Геше Вангьял. С благословением Трех Драгоценностей» (12+).