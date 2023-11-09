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Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 ноября

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Открытие катка в «Новой Голландии», джазовый фестиваль на Новой сцене Александринского театра, концерты musicAeterna с дирижером Дмитрием Синьковским, группы «Фрукты» и Паши Техника, а также фильмы «Год рождения» Михаила Местецкого и «Чувства Анны» Анна Меликян в прокате — рассказываем, как провести выходные в городе.

Чт 9 ноября Пт 10 ноября Сб 11 ноября Вс 12 ноября
Фото: Алексей Костромин

Максим Петров

Четверг, 9 ноября

Спектакль «L.A.D.», Александринский театр (12+)

На старте фестиваля от «Золотой маски» смотрим оммаж композитору Леониду Десятникову из работ хореографов Максима Петров, Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Вячеслава Самодурова. 

Презентация книги «Вишня на торте» (12+)

В Доме кино представят мемуары режиссера Игоря Масленникова и покажут его фильм «Письма к Эльзе». На вечере будут его ученики и коллеги. Вход свободный.

Лекция «Зачем развивать города» (12+)

В «Планетарии № 1» урбанист Григорий Храбров объяснит, почему спальные районы — это не гетто, а также важны, как и «золотой треугольник» центра. Вход свободный по регистрации. 

Концерт Soda Luv (18+)

Любимый тинейджерами и молодыми взрослыми рэпер зачитает в «МТС live Холл» «Чатик» и «Дым», а также все прочие хиты.

В кинотеатрах города ловим крышесносную (в прямом смысле!) сказку про взросление «Год рождения» Михаила Местецкого (16+), нежную притчу о любви и внеземном «Чувства Анны» Анны Меликян (18+), драмеди «В паутине» из программы Канн (18+). А еще — корейский боевик «Наследник» (18+), картину «Как заниматься сексом» (18+) и триллер с Оксаной Акиньшиной «Синдром» (16+).

Валентин Блох

Виктор Сухоруков

Пятница, 10 ноября

Выставка «Кажется, я играл один», Дом Радио (12+)

Проект о пианисте и композиторе Антоне Рубинштейне. В название вынесена цитата его самого в возрасте девяти лет, ставшая метафорой ко всему творчеству и дальнейшей судьбе: от бешеной популярности к забвению.

С 10 ноября по 10 января

Ретроспектива Виктора Сухоруков

В кинотеатре «Аврора» в день рождения Виктора Сухорукова стартует спецпоказ фильмов с его участием. На этой неделе это «Счастливые дни» (16+) и «Про уродов и людей» (18+).

С 10 по 17 ноября

Спектакль «Разумные встречи», Небольшой драматический театр (12+)

10 ноября создателю и художественному руководителю НДТ Льву Эренбургу исполнится 70 лет. И отметит он свой юбилей прямо в театре и со зрителями — в формате спектакля-капустника. 

Концерт shelter (16+)

В «Мачтах» выступят представители местной дрим-поп-сцены: мелисса, Нежный Призрак, «прекрасно знаешь» и «огни ночной пятницы».

Фестиваль JAZZ M (16+)

На Новой сцене Александринского театра пройдет джазовый фестиваль из четырех концертов с участием авангардных электронщиков и танцевальной группы «Антон тут рядом».

С 10 по 12 ноября

Концерт Паши Техника (18+)

Рэпер и битмейкер возвращается с новым альбомом «Что-то с чем-то». Лонгплей из 16 треков он представит в клубе VNVNC.

Концерт «Алисы» (16+)

Культова рок-группа Константина Кинчева два дня подряд будет собирать «Юбилейный». С хитом «Трасса Е95» и не только.

10, 11 ноября

Концерт «Плана Ломоносова» (16+)

Панк-группа актера Александра Ильина выступит в Sound. Наверняка на концерте будет их лебединая песня — «#ялюбовь», а также кавер на «Полцарства за коня».

Катя Никитина, предоставлено пресс-службой Новой Голландии

Каток в Новой Голландии

Суббота, 11 ноября

Каток в Новой Голландии (3+)

Ежегодный каток в Новой Голландии заработает уже в эти выходные! Как и всегда, будет качественное ледовое поле в 2000 квадратных метров, тематические музыкальные сеансы и очаги с огнем.

«Открытая лабораторная» (10+)

Акция в честь Всемирного дня науки — это как «Тотальный диктант», но по естественным дисциплинам. Написать лабораторную можно в музеях, вузах, библиотеках и даже церквях. 

«Путь домой» (0+)

Благотворительный фестиваль в «Севкабель Порту» посвящен животным. Специалисты помогут с выбором кошек и собак из приютов, а также дадут советы по уходу и питанию.

С 11 по 12 ноября

Спектакль «Сказка про жадность | ШОСТАКОВИЧ», «Цехъ» (16+)

Спектакль «цеховцев» основан на романсах Шостаковича, написанных по письмам читателей журнала «Крокодил», «Краденом солнце» Чуковского, сказке «Золотая антилопа» и романе «Бесы» Достоевского.

Гастроли «Ленкома», Дворец искусств Ленобласти (16+)

Театр Марка Захарова привез спектакль «Tout paye, или Все оплачено» в режиссуре Ильдара Гилязева и с участием Дмитрия Певцова и Андрея Леонова.

«Маркет на Неве» (0+)

Маркет локального дизайна и вещей ручной работы в «Севкабель Порту» с фуд-кортом, мастер-классами по росписи бересты, турниром по настольному теннису и концертом. 

С 11 по 12 ноября

Концерт Jampol (16+)

Петербургская инди-рок-группа сыграет треки с нового альбома «Братья и сестры» в «Мачтах». На разогревe — Girls on probation с диджей-сетом.

Концерт «Фруктов» (12+)

Главный кавер-бэнд страны и бессменные резиденты шоу «Вечерний Ургант» дадут уже традиционный ноябрьский концерт в честь своего дня рождения в «Космонавте».

Концерт «Чиж & Co» (16+)

Рокеры споют песню о любви и не только в клубе «А2». Фронтмен «Чижа» Сергей Чиграков как-то признавался, что хотел бы запомниться слушателям именно по живым выступлениям.

Ирина Гладунко, предоставлено пресс-службой musicAeterna

 musicAeterna и Дмитрий Синьковский

Воскресенье, 12 ноября

Концерт musicAeterna и Дмитрия Синьковского (12+)

Дирижер Дмитрий Синьковский исполнит вместе с музыкантами musicAeterna одно из самых необычных произведений Йозефа Гайдна — ораторию «Семь последних слов нашего Спасителя на кресте».

«Смольный: три эпохи» (18+)

На экскурсии от проекта «Открытый город» расскажут о судьбе здания архитектора Кваренги — от института благородных девиц до резиденции госорганов.

Выставка «Пестрая лента», «Свиное рыло» (18+)

Выставка работ директора «Свиного рыла» Николая Васильева, работающего в технике «тейп-арт» — с клейкой лентой. Вход свободный.

До 19 ноября

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