Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 ноября

Открытие катка в «Новой Голландии», джазовый фестиваль на Новой сцене Александринского театра, концерты musicAeterna с дирижером Дмитрием Синьковским, группы «Фрукты» и Паши Техника, а также фильмы «Год рождения» Михаила Местецкого и «Чувства Анны» Анна Меликян в прокате — рассказываем, как провести выходные в городе.
Максим Петров
Четверг, 9 ноября
Спектакль «L.A.D.», Александринский театр (12+)
На старте фестиваля от «Золотой маски» смотрим оммаж композитору Леониду Десятникову из работ хореографов Максима Петров, Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Вячеслава Самодурова.
Презентация книги «Вишня на торте» (12+)
В Доме кино представят мемуары режиссера Игоря Масленникова и покажут его фильм «Письма к Эльзе». На вечере будут его ученики и коллеги. Вход свободный.
Лекция «Зачем развивать города» (12+)
В «Планетарии № 1» урбанист Григорий Храбров объяснит, почему спальные районы — это не гетто, а также важны, как и «золотой треугольник» центра. Вход свободный по регистрации.
Концерт Soda Luv (18+)
Любимый тинейджерами и молодыми взрослыми рэпер зачитает в «МТС live Холл» «Чатик» и «Дым», а также все прочие хиты.
В кинотеатрах города ловим крышесносную (в прямом смысле!) сказку про взросление «Год рождения» Михаила Местецкого (16+), нежную притчу о любви и внеземном «Чувства Анны» Анны Меликян (18+), драмеди «В паутине» из программы Канн (18+). А еще — корейский боевик «Наследник» (18+), картину «Как заниматься сексом» (18+) и триллер с Оксаной Акиньшиной «Синдром» (16+).
Виктор Сухоруков
Пятница, 10 ноября
Выставка «Кажется, я играл один», Дом Радио (12+)
Проект о пианисте и композиторе Антоне Рубинштейне. В название вынесена цитата его самого в возрасте девяти лет, ставшая метафорой ко всему творчеству и дальнейшей судьбе: от бешеной популярности к забвению.
С 10 ноября по 10 января
Ретроспектива Виктора Сухоруков
В кинотеатре «Аврора» в день рождения Виктора Сухорукова стартует спецпоказ фильмов с его участием. На этой неделе это «Счастливые дни» (16+) и «Про уродов и людей» (18+).
С 10 по 17 ноября
Спектакль «Разумные встречи», Небольшой драматический театр (12+)
10 ноября создателю и художественному руководителю НДТ Льву Эренбургу исполнится 70 лет. И отметит он свой юбилей прямо в театре и со зрителями — в формате спектакля-капустника.
Концерт shelter (16+)
В «Мачтах» выступят представители местной дрим-поп-сцены: мелисса, Нежный Призрак, «прекрасно знаешь» и «огни ночной пятницы».
Фестиваль JAZZ M (16+)
На Новой сцене Александринского театра пройдет джазовый фестиваль из четырех концертов с участием авангардных электронщиков и танцевальной группы «Антон тут рядом».
С 10 по 12 ноября
Концерт Паши Техника (18+)
Рэпер и битмейкер возвращается с новым альбомом «Что-то с чем-то». Лонгплей из 16 треков он представит в клубе VNVNC.
Концерт «Алисы» (16+)
Культова рок-группа Константина Кинчева два дня подряд будет собирать «Юбилейный». С хитом «Трасса Е95» и не только.
10, 11 ноября
Концерт «Плана Ломоносова» (16+)
Панк-группа актера Александра Ильина выступит в Sound. Наверняка на концерте будет их лебединая песня — «#ялюбовь», а также кавер на «Полцарства за коня».
Каток в Новой Голландии
Суббота, 11 ноября
Каток в Новой Голландии (3+)
Ежегодный каток в Новой Голландии заработает уже в эти выходные! Как и всегда, будет качественное ледовое поле в 2000 квадратных метров, тематические музыкальные сеансы и очаги с огнем.
«Открытая лабораторная» (10+)
Акция в честь Всемирного дня науки — это как «Тотальный диктант», но по естественным дисциплинам. Написать лабораторную можно в музеях, вузах, библиотеках и даже церквях.
«Путь домой» (0+)
Благотворительный фестиваль в «Севкабель Порту» посвящен животным. Специалисты помогут с выбором кошек и собак из приютов, а также дадут советы по уходу и питанию.
С 11 по 12 ноября
Спектакль «Сказка про жадность | ШОСТАКОВИЧ», «Цехъ» (16+)
Спектакль «цеховцев» основан на романсах Шостаковича, написанных по письмам читателей журнала «Крокодил», «Краденом солнце» Чуковского, сказке «Золотая антилопа» и романе «Бесы» Достоевского.
Гастроли «Ленкома», Дворец искусств Ленобласти (16+)
Театр Марка Захарова привез спектакль «Tout paye, или Все оплачено» в режиссуре Ильдара Гилязева и с участием Дмитрия Певцова и Андрея Леонова.
«Маркет на Неве» (0+)
Маркет локального дизайна и вещей ручной работы в «Севкабель Порту» с фуд-кортом, мастер-классами по росписи бересты, турниром по настольному теннису и концертом.
С 11 по 12 ноября
Концерт Jampol (16+)
Петербургская инди-рок-группа сыграет треки с нового альбома «Братья и сестры» в «Мачтах». На разогревe — Girls on probation с диджей-сетом.
Концерт «Фруктов» (12+)
Главный кавер-бэнд страны и бессменные резиденты шоу «Вечерний Ургант» дадут уже традиционный ноябрьский концерт в честь своего дня рождения в «Космонавте».
Концерт «Чиж & Co» (16+)
Рокеры споют песню о любви и не только в клубе «А2». Фронтмен «Чижа» Сергей Чиграков как-то признавался, что хотел бы запомниться слушателям именно по живым выступлениям.
musicAeterna и Дмитрий Синьковский
Воскресенье, 12 ноября
Концерт musicAeterna и Дмитрия Синьковского (12+)
Дирижер Дмитрий Синьковский исполнит вместе с музыкантами musicAeterna одно из самых необычных произведений Йозефа Гайдна — ораторию «Семь последних слов нашего Спасителя на кресте».
«Смольный: три эпохи» (18+)
На экскурсии от проекта «Открытый город» расскажут о судьбе здания архитектора Кваренги — от института благородных девиц до резиденции госорганов.
Выставка «Пестрая лента», «Свиное рыло» (18+)
Выставка работ директора «Свиного рыла» Николая Васильева, работающего в технике «тейп-арт» — с клейкой лентой. Вход свободный.
До 19 ноября
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