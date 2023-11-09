Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 ноября

Спектакль «L.A.D.», Александринский театр (12+)

На старте фестиваля от «Золотой маски» смотрим оммаж композитору Леониду Десятникову из работ хореографов Максима Петров, Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Вячеслава Самодурова.

Презентация книги «Вишня на торте» (12+)

В Доме кино представят мемуары режиссера Игоря Масленникова и покажут его фильм «Письма к Эльзе». На вечере будут его ученики и коллеги. Вход свободный.

Лекция «Зачем развивать города» (12+)

В «Планетарии № 1» урбанист Григорий Храбров объяснит, почему спальные районы — это не гетто, а также важны, как и «золотой треугольник» центра. Вход свободный по регистрации.

Концерт Soda Luv (18+)

Любимый тинейджерами и молодыми взрослыми рэпер зачитает в «МТС live Холл» «Чатик» и «Дым», а также все прочие хиты.

В кинотеатрах города ловим крышесносную (в прямом смысле!) сказку про взросление «Год рождения» Михаила Местецкого (16+), нежную притчу о любви и внеземном «Чувства Анны» Анны Меликян (18+), драмеди «В паутине» из программы Канн (18+). А еще — корейский боевик «Наследник» (18+), картину «Как заниматься сексом» (18+) и триллер с Оксаной Акиньшиной «Синдром» (16+).