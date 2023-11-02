Чем заняться в Петербурге на длинных ноябрьских выходных

«Панк-культура. Король и Шут»

Масштабная выставка-бродилка в «Севкабель Порту» — оммаж панку как таковому и группе «Король и Шут»: с личными вещами музыкантов, картинами Олега Котельникова и Сергея Пахомова и инсталляциями для эффектных фото.

С 3 ноября

«Дом 2/27», Дом Радио (18+)

Первый проект запущенного в октябре в Доме Радио театрального направления. Это музыкально-драматическая фантасмагория Елизаветы Мороз, основанная на реальных фактах из истории здания на Итальянской.

3, 4 ноября

Спецпоказ «По щучьему велению» (6+)

Идущую в прокате сказку Александра Войтинского на спецпоказе на «Ленфильме» представят художницы по костюму фильма — Надежда Васильева и Ольга Михайлова.

«Достоевский VS Станиславский», «Третье место» (18+)

На старте фестиваля «Достоевский VS Станиславский» смотрим постановку «Злой спектакль» актрисы «Электротеатра Станиславский» Татьяны Мариничевой о природе и банальности зла.

С 3 ноября по 24 декабря

Фестиваль полезного и бесполезного театра (16+)

Фестиваль о том, зачем вообще нужен театр нам всем и каждому из нас, с круглым столом, мастер-классами и, конечно, спектаклями: от «Общажного театра» до труппы из Кудрова.

С 3 по 6 ноября

«Руслан и Людмила», Александринский театр (12+)

Красочная сказка Антона Оконешникова с мультимедийными технологиями и Виктором Шуралевым и Анной Блиновой в главных ролях.

3, 4 ноября

«Малыш и Карлсон», «Нормальное место» (0+)

Инклюзивный кукольный спектакль от театра «АБВГДейка» в осмыслении художника и музыканта Павла Дедова и режиссера Павла Аммосова.

«Психея» (18+)

Играющая альтернативный металл рок-группа отметит возвращение солиста Дмитрия «Фео» Прорубова на сцену после травмы и свое 28-летие концертом в клубе Sound.

Billy's Band (16+)

Большой осенний концерт группы Билли Новика в «Космонавте» на этот раз посвящен презентации седьмого номерного альбома «В шляпе».

«Основные моменты», «Лекторий порт» (12+)

Благотворительный спектакль с участием актеров международного «Театра без границ». Это люди с особенностями развития и без, в том числе подопечные «Перспектив».

Пневмослон (18+)

Субличность (или альтер эго, это как посмотреть) Нейромонаха Феофана, проект Пневмослон, даст сразу два концерта клубе Aurora: один — «полегче», другой — «потяжелее».

3, 4 ноября