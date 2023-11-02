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Уикенд

Чем заняться в Петербурге на длинных ноябрьских выходных

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Масштабная выставка-бродилка «Панк-культура. Король и Шут», концерты «Кирпичей», ATL, «Психеи», Пневмослона, Billy's Band, Элджея и Jane Air, а также театральный проект Дома Радио и комедия с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым «Пять процентов» в прокате — рассказываем о главных событиях первого уик-энда ноября.

Чт 2 ноября Пт 3 ноября Сб 4 ноября Вс 5 ноября Пн 6 ноября
Валентин Блох

Юрий Стоянов

Четверг, 2 ноября

Уличная выставка о военном кино (0+)

Выставка на пешеходной улице «Ленфильма» с текстами кинокритика Василия Степанова — об особенной интонации кино о Великой Отечественной, создававшегося в Ленинград и Петербурге. 

С 30 октября по 31 декабря

В кинотеатрах города смотрим ре-релиз культового «Расемона» (16+) Куросавы, победившую на ММКФ драму «Край надломленной луны» (16+) Светланы Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой и терапевтический дебют Или Малаховой «Привет, мама» (16+) с Аглаей Тарасовой и Дарьей Савельевой. А еще — криминальную комедию Дмитрия Светозарова «Пять процентов» (18+), где в кадре встречаются однокурсники по театральному институту Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков.

Валентин Блох

Андрей Князев

Пятница, 3 ноября

«Панк-культура. Король и Шут»

Масштабная выставка-бродилка в «Севкабель Порту» — оммаж панку как таковому и группе «Король и Шут»: с личными вещами музыкантов, картинами Олега Котельникова и Сергея Пахомова и инсталляциями для эффектных фото.

С 3 ноября

«Дом 2/27», Дом Радио (18+)

Первый проект запущенного в октябре в Доме Радио театрального направления. Это музыкально-драматическая фантасмагория Елизаветы Мороз, основанная на реальных фактах из истории здания на Итальянской.

3, 4 ноября 

Спецпоказ «По щучьему велению» (6+)

Идущую в прокате сказку Александра Войтинского на спецпоказе на «Ленфильме» представят художницы по костюму фильма — Надежда Васильева и Ольга Михайлова.

«Достоевский VS Станиславский», «Третье место» (18+)

На старте фестиваля «Достоевский VS Станиславский» смотрим постановку «Злой спектакль» актрисы «Электротеатра Станиславский» Татьяны Мариничевой о природе и банальности зла. 

С 3 ноября по 24 декабря

Фестиваль полезного и бесполезного театра (16+)

Фестиваль о том, зачем вообще нужен театр нам всем и каждому из нас, с круглым столом, мастер-классами и, конечно, спектаклями: от «Общажного театра» до труппы из Кудрова. 

С 3 по 6 ноября

«Руслан и Людмила», Александринский театр (12+)

Красочная сказка Антона Оконешникова с мультимедийными технологиями и Виктором Шуралевым и Анной Блиновой в главных ролях.

3, 4 ноября

«Малыш и Карлсон», «Нормальное место» (0+)

Инклюзивный кукольный спектакль от театра «АБВГДейка» в осмыслении художника и музыканта Павла Дедова и режиссера Павла Аммосова.

«Психея» (18+)

Играющая альтернативный металл рок-группа отметит возвращение солиста Дмитрия «Фео» Прорубова на сцену после травмы и свое 28-летие концертом в клубе Sound.

Billy's Band (16+)

Большой осенний концерт группы Билли Новика в «Космонавте» на этот раз посвящен презентации седьмого номерного альбома «В шляпе».

«Основные моменты», «Лекторий порт» (12+)

Благотворительный спектакль с участием актеров международного «Театра без границ». Это люди с особенностями развития и без, в том числе подопечные «Перспектив». 

Пневмослон (18+)

Субличность (или альтер эго, это как посмотреть) Нейромонаха Феофана, проект Пневмослон, даст сразу два концерта клубе Aurora: один — «полегче», другой — «потяжелее».

3, 4 ноября

Собака.ru

Семен Серзин

Суббота, 4 ноября

«Чудо Света» (6+)

Яркий фестиваль цифровых технологий и видеомэппинга в Петропавловской крепости посвящен Дню народного единства. Вход свободный. 

С 4 по 6 ноября

«ПилОт» (16+)

Осенний концерт своей группы в «Космонавте» Ильи Черт характеризует как «отличный повод вновь по-домашнему собраться и сорвать голос в попытках переорать вокалиста».

«День резидента»

Фестиваль в «Севкабель Порту» с маркетом, мастер-классами экскурсиями, дегустациями и выставками от арендаторов кластера. Вход свободный, большинство мероприятий — бесплатные. 

С 4 ноября по 5 ноября

«Кирпичи» (16+)

Рэпкор-группа с бессменным Василием Васиным сыграет в клубе Sound в честь 15-летия альбома «Камни» песни с него, но интригу концерта они формулируют, как «никакой заранее продуманной программы».

«Петербургская ярмарка» (0+)

Фестиваль хендмейда и дизайна в «Севкабель Порту» посвящен на этот раз фотографии. Здесь можно будет в том числе обменяться своими работами с другими.

С 4 ноября по 5 ноября

«Я шагаю по Москве», «Невидимый театр» (16+)

Спектакль Семена Серзина по дневникам и стихам шестидесятника Геннадия Шпаликова, автора сценария к «Я шагаю по Москве» и режиссера почти идеального фильма «Долгая счастливая жизнь». 

Музыкальный клуб в «Сообществе»(12+)

Тема первой встречи нового сезона музыкального клуба в Новой Голландии — японский City Pop, популярный жанр музыки из 1980-х.

Энджел Вонг (6+)

На фестивале Pianissimo на Левашовском хлебозаводе выступит лауреат конкурса Чайковского (2 премия и серебряная медаль) — пианист из США Энджел Вонг.

Собака.ru

Саша Алмазова

Воскресенье, 5 ноября

«Антиномия», «Третье место» (16+)

Перформанс хореографа и танцовщика Александра Челидзе о двойственности человеческого восприятия и противоречиях, которые живут в каждом из нас.

«Сказки Мельпомены», Театральный музей (16+)

Моноспектакль для актера Александра Лушина по сборнику ранних рассказов Антона Чехова «Сказки Мельпомены» поставил режиссер Александр Никаноров.

Элджей (14+)

На этот раз рэпер соберет клуб Sound. Вангуем, что хиты «Кадиллак» и «Минимал» точно будут!

«Полифония» (18+)

Новая сцена Александринского театра запускает серию перформансов. Так, перед спектаклем Андрея Калинина «Боркман» выступят музыканты Just Ensemble.

«Рай на земле» (12+)

Искусствовед Ксения Малич расскажет на Левашовском хлебозаводе про советский конструктивизм в контексте международных связей. Вход свободный.

ATL (16+)

Хип-хопер ATL два дня подряд будет собирать «А2» (уверены — успешно!). А значит мы вживую услышим, как ловко он миксует эзотерику, мифы и трэп.

5, 6 ноября

Саша Алмазова (18+)

Соул-дива Саша Алмазоваи ее группа Non Cadenza споют любимые хиты про поющие от ветра сережки и барышень из Петербурга в джазовом клубе Игоря Бутмана.

Станислав Чигадаев (16+)

Классический и джазовый пианист, композитор и аранжировщик сольно выступит в Атриуме Главного штаба Эрмитажа с программой «Метаморфозы Шопена».

Анастасия Большакова

Антон Лиссов

Понедельник, 6 ноября

«День рождения сказки», Новая сцена Александринского театра (0+)

Спектакль по мотивам русских народных сказок, в котором юные зрители и их родители помогают произойти настоящему волшебству.

Jane Air (18+)

Культовая петербургская рок-группа сыграет в родном городе большой сольный концерт в клубе Aurora с трек-листом, который собирали вместе со слушателями — «Best of the Best of the Best», одним словом.

Jukebox trio (16+)

Поющее а-капелла вокальное трио выступит на этот раз в клубе «Космонавт». Повод увидеться более чем весомый — день рождения группы.

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