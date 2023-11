Чем заняться в Петербурге на длинных ноябрьских выходных

«День рождения сказки», Новая сцена Александринского театра (0+)

Спектакль по мотивам русских народных сказок, в котором юные зрители и их родители помогают произойти настоящему волшебству.

Jane Air (18+)

Культовая петербургская рок-группа сыграет в родном городе большой сольный концерт в клубе Aurora с трек-листом, который собирали вместе со слушателями — «Best of the Best of the Best», одним словом.

Jukebox trio (16+)

Поющее а-капелла вокальное трио выступит на этот раз в клубе «Космонавт». Повод увидеться более чем весомый — день рождения группы.