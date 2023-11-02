Чем заняться в Петербурге на длинных ноябрьских выходных

Масштабная выставка-бродилка «Панк-культура. Король и Шут», концерты «Кирпичей», ATL, «Психеи», Пневмослона, Billy's Band, Элджея и Jane Air, а также театральный проект Дома Радио и комедия с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым «Пять процентов» в прокате — рассказываем о главных событиях первого уик-энда ноября.
Юрий Стоянов
Четверг, 2 ноября
Уличная выставка о военном кино (0+)
Выставка на пешеходной улице «Ленфильма» с текстами кинокритика Василия Степанова — об особенной интонации кино о Великой Отечественной, создававшегося в Ленинград и Петербурге.
С 30 октября по 31 декабря
В кинотеатрах города смотрим ре-релиз культового «Расемона» (16+) Куросавы, победившую на ММКФ драму «Край надломленной луны» (16+) Светланы Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой и терапевтический дебют Или Малаховой «Привет, мама» (16+) с Аглаей Тарасовой и Дарьей Савельевой. А еще — криминальную комедию Дмитрия Светозарова «Пять процентов» (18+), где в кадре встречаются однокурсники по театральному институту Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков.
Андрей Князев
Пятница, 3 ноября
«Панк-культура. Король и Шут»
Масштабная выставка-бродилка в «Севкабель Порту» — оммаж панку как таковому и группе «Король и Шут»: с личными вещами музыкантов, картинами Олега Котельникова и Сергея Пахомова и инсталляциями для эффектных фото.
С 3 ноября
«Дом 2/27», Дом Радио (18+)
Первый проект запущенного в октябре в Доме Радио театрального направления. Это музыкально-драматическая фантасмагория Елизаветы Мороз, основанная на реальных фактах из истории здания на Итальянской.
3, 4 ноября
Спецпоказ «По щучьему велению» (6+)
Идущую в прокате сказку Александра Войтинского на спецпоказе на «Ленфильме» представят художницы по костюму фильма — Надежда Васильева и Ольга Михайлова.
«Достоевский VS Станиславский», «Третье место» (18+)
На старте фестиваля «Достоевский VS Станиславский» смотрим постановку «Злой спектакль» актрисы «Электротеатра Станиславский» Татьяны Мариничевой о природе и банальности зла.
С 3 ноября по 24 декабря
Фестиваль полезного и бесполезного театра (16+)
Фестиваль о том, зачем вообще нужен театр нам всем и каждому из нас, с круглым столом, мастер-классами и, конечно, спектаклями: от «Общажного театра» до труппы из Кудрова.
С 3 по 6 ноября
«Руслан и Людмила», Александринский театр (12+)
Красочная сказка Антона Оконешникова с мультимедийными технологиями и Виктором Шуралевым и Анной Блиновой в главных ролях.
3, 4 ноября
«Малыш и Карлсон», «Нормальное место» (0+)
Инклюзивный кукольный спектакль от театра «АБВГДейка» в осмыслении художника и музыканта Павла Дедова и режиссера Павла Аммосова.
«Психея» (18+)
Играющая альтернативный металл рок-группа отметит возвращение солиста Дмитрия «Фео» Прорубова на сцену после травмы и свое 28-летие концертом в клубе Sound.
Billy's Band (16+)
Большой осенний концерт группы Билли Новика в «Космонавте» на этот раз посвящен презентации седьмого номерного альбома «В шляпе».
«Основные моменты», «Лекторий порт» (12+)
Благотворительный спектакль с участием актеров международного «Театра без границ». Это люди с особенностями развития и без, в том числе подопечные «Перспектив».
Пневмослон (18+)
Субличность (или альтер эго, это как посмотреть) Нейромонаха Феофана, проект Пневмослон, даст сразу два концерта клубе Aurora: один — «полегче», другой — «потяжелее».
3, 4 ноября
Семен Серзин
Суббота, 4 ноября
«Чудо Света» (6+)
Яркий фестиваль цифровых технологий и видеомэппинга в Петропавловской крепости посвящен Дню народного единства. Вход свободный.
С 4 по 6 ноября
«ПилОт» (16+)
Осенний концерт своей группы в «Космонавте» Ильи Черт характеризует как «отличный повод вновь по-домашнему собраться и сорвать голос в попытках переорать вокалиста».
«День резидента»
Фестиваль в «Севкабель Порту» с маркетом, мастер-классами экскурсиями, дегустациями и выставками от арендаторов кластера. Вход свободный, большинство мероприятий — бесплатные.
С 4 ноября по 5 ноября
«Кирпичи» (16+)
Рэпкор-группа с бессменным Василием Васиным сыграет в клубе Sound в честь 15-летия альбома «Камни» песни с него, но интригу концерта они формулируют, как «никакой заранее продуманной программы».
«Петербургская ярмарка» (0+)
Фестиваль хендмейда и дизайна в «Севкабель Порту» посвящен на этот раз фотографии. Здесь можно будет в том числе обменяться своими работами с другими.
С 4 ноября по 5 ноября
«Я шагаю по Москве», «Невидимый театр» (16+)
Спектакль Семена Серзина по дневникам и стихам шестидесятника Геннадия Шпаликова, автора сценария к «Я шагаю по Москве» и режиссера почти идеального фильма «Долгая счастливая жизнь».
Музыкальный клуб в «Сообществе»(12+)
Тема первой встречи нового сезона музыкального клуба в Новой Голландии — японский City Pop, популярный жанр музыки из 1980-х.
Энджел Вонг (6+)
На фестивале Pianissimo на Левашовском хлебозаводе выступит лауреат конкурса Чайковского (2 премия и серебряная медаль) — пианист из США Энджел Вонг.
Саша Алмазова
Воскресенье, 5 ноября
«Антиномия», «Третье место» (16+)
Перформанс хореографа и танцовщика Александра Челидзе о двойственности человеческого восприятия и противоречиях, которые живут в каждом из нас.
«Сказки Мельпомены», Театральный музей (16+)
Моноспектакль для актера Александра Лушина по сборнику ранних рассказов Антона Чехова «Сказки Мельпомены» поставил режиссер Александр Никаноров.
Элджей (14+)
На этот раз рэпер соберет клуб Sound. Вангуем, что хиты «Кадиллак» и «Минимал» точно будут!
«Полифония» (18+)
Новая сцена Александринского театра запускает серию перформансов. Так, перед спектаклем Андрея Калинина «Боркман» выступят музыканты Just Ensemble.
«Рай на земле» (12+)
Искусствовед Ксения Малич расскажет на Левашовском хлебозаводе про советский конструктивизм в контексте международных связей. Вход свободный.
ATL (16+)
Хип-хопер ATL два дня подряд будет собирать «А2» (уверены — успешно!). А значит мы вживую услышим, как ловко он миксует эзотерику, мифы и трэп.
5, 6 ноября
Саша Алмазова (18+)
Соул-дива Саша Алмазоваи ее группа Non Cadenza споют любимые хиты про поющие от ветра сережки и барышень из Петербурга в джазовом клубе Игоря Бутмана.
Станислав Чигадаев (16+)
Классический и джазовый пианист, композитор и аранжировщик сольно выступит в Атриуме Главного штаба Эрмитажа с программой «Метаморфозы Шопена».
Антон Лиссов
Понедельник, 6 ноября
«День рождения сказки», Новая сцена Александринского театра (0+)
Спектакль по мотивам русских народных сказок, в котором юные зрители и их родители помогают произойти настоящему волшебству.
Jane Air (18+)
Культовая петербургская рок-группа сыграет в родном городе большой сольный концерт в клубе Aurora с трек-листом, который собирали вместе со слушателями — «Best of the Best of the Best», одним словом.
Jukebox trio (16+)
Поющее а-капелла вокальное трио выступит на этот раз в клубе «Космонавт». Повод увидеться более чем весомый — день рождения группы.
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