Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 октября

Главное

«Послание к человеку»

Киносмотр из «А-листа» продолжает показывает лучшее фестивальное документально и игровое кино. Например, «Фрау» (16+) Любови Мульменко и «Каникулы» (16+) Анны Кузнецовой.

До 28 октября

«Дачный натюрморт», Дом-музей Чистякова (0+)

Самая осенняя выставка из всех возможных — в Доме-музее Чистякова в Пушкине показывают красочные натюрморты конца 1930-х — начала 1960-х.

С 25 октября по 21 января 2024-го

«Комсомольск» (16+)

Ироничная московская инди-группа непременно споет в «Космонавте» свой «нежный и тревожный» хит «Глаза (прилипли)» и недавнюю песню по всеобщую миграцию «Журавли».

Что еще

«Антология авангарда» (12+)

На театральном фестивале в «Третьем месте» слушаем лекцию о работах Велимира Хлебникова и смотрим экспериментальную постановку «Зангези» — о попытке создать мир без вражды.

До 29 октября

«Вещь как рассказчик» (12+)

В рамках DAIRAFEST расскажут о знаковых предметах в культуре стран Востока. Вход на цикл лекций в «Брусницыне» свободный.

Ubel (16+)

Дуэт брата и сестры Варвары и Егора Убель в Union сыграют свою разножанровую кинематографичную музыку — такую, как «если бы Майя Кристалинская взяла электрогитару».

«Пять процентов» (18+)

Спецпоказ в «Авроре» авантюрной криминальной комедии с Юрием Стояновым, Виктором Сухоруковым и Дмитрием Лысенковым. Картину представят сам Сухоруков и режиссер Дмитрий Светозаров.

Также в кинотеатрах города на этой неделе выйдет «ленфильмовская» сказка «По щучьему велению» (6+), нежное признание в любви к индийскому и советскому кино Романа Михайлова «Отпуск в октябре» (16+) и костюмная драма «Императрицы» (12+). А еще — триллер «Кошки-мышки» (18+) и документалка «Котики» (6+).