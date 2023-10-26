Чем заняться в Петербурге с 26 по 29 октября

Финал кинофестиваля «Послание к человеку», концерты «Комсомольска», «Три дня дождя», ПТВП, «Обе две» и хора musicAeterna, премьеры «Бесприданницы» в «Приюте комедианта» и «Синей птицы» в «Зазеркалье», а также снятая на «Ленфильме» сказка «По щучьему велению» и триллер «Кошки-мышки» в прокате — рассказываем, чем заняться в городе на этих выходных.
Виктор Сухоруков
Четверг, 26 октября
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«Послание к человеку»
Киносмотр из «А-листа» продолжает показывает лучшее фестивальное документально и игровое кино. Например, «Фрау» (16+) Любови Мульменко и «Каникулы» (16+) Анны Кузнецовой.
До 28 октября
«Дачный натюрморт», Дом-музей Чистякова (0+)
Самая осенняя выставка из всех возможных — в Доме-музее Чистякова в Пушкине показывают красочные натюрморты конца 1930-х — начала 1960-х.
С 25 октября по 21 января 2024-го
«Комсомольск» (16+)
Ироничная московская инди-группа непременно споет в «Космонавте» свой «нежный и тревожный» хит «Глаза (прилипли)» и недавнюю песню по всеобщую миграцию «Журавли».
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«Антология авангарда» (12+)
На театральном фестивале в «Третьем месте» слушаем лекцию о работах Велимира Хлебникова и смотрим экспериментальную постановку «Зангези» — о попытке создать мир без вражды.
До 29 октября
«Вещь как рассказчик» (12+)
В рамках DAIRAFEST расскажут о знаковых предметах в культуре стран Востока. Вход на цикл лекций в «Брусницыне» свободный.
Ubel (16+)
Дуэт брата и сестры Варвары и Егора Убель в Union сыграют свою разножанровую кинематографичную музыку — такую, как «если бы Майя Кристалинская взяла электрогитару».
«Пять процентов» (18+)
Спецпоказ в «Авроре» авантюрной криминальной комедии с Юрием Стояновым, Виктором Сухоруковым и Дмитрием Лысенковым. Картину представят сам Сухоруков и режиссер Дмитрий Светозаров.
Также в кинотеатрах города на этой неделе выйдет «ленфильмовская» сказка «По щучьему велению» (6+), нежное признание в любви к индийскому и советскому кино Романа Михайлова «Отпуск в октябре» (16+) и костюмная драма «Императрицы» (12+). А еще — триллер «Кошки-мышки» (18+) и документалка «Котики» (6+).
Леха Никонов
Пятница, 27 октября
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ПТВП (18+)
Культовая петербургская панк-группа «Последние Танки В Париже» поэта Лехи Никонова отметит в клубе Sound 15-летие альбома «Зеркало», который музыканты записали на студии «Мелодии» одним дублем.
«Квантовые сосиски доцента Юрского», Театр «На Васильевском» (сцена «ЛОФТ») (16+)
Одного названия уже достаточно, чтобы заинтересоваться спектаклем. Пьеса Дарьи Похило и Тадаса Шимилева, которую он сам же и поставил, сделана в жанре науч-поп. А ее исход зависит от зрителей.
27, 28 октября
«Три дня дождя» (16+)
Популярный у тинейджеров рок-проект Глеба Викторова («Три дня дождя» — его псевдоним) соберет на этот раз «МТС Live Холл». Все хиты от «Отпускай» до «Демонов» точно будут!
«Обе две» (16+)
Инди-группа родом из Екатеринбурга недавно выпустила пронзительный альбом «Циники» о «мальчиках, которые закончились». Его она и представит в Aurora concert hall.
Что еще
Гастроли Московского Губернского театра
Худрук Сергей Безруков везет в Петербург восстановленный спектакль Олега Табакова «На всякого мудреца довольно простоты» (12+, ДК Ленсовета) и «Остров сокровищ» (6+, ДК Выборгский) в версии Александра Серова.
С 27 по 29 октября
«Юбилей любительского кино» (16+)
Кинофестиваль в «Севкабель Порту», празднующий столетие любительского кино в России. В программе — лекции и фильмы пионеров независимого советского кино.
С 27 октября по 29 октября
хмыров (16+)
Большой сольный концерт в «Космонавте» петербургского музыканта Филиппа Хмырова, миксующего рок с рэп-читкой «не о том, чего у него нет, а том, что у него есть».
Антон SelOne. Художник Ялта–1970 г. Проект «Цех культуры»
Суббота, 28 октября
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Хор musicAeterna: мотеты Баха (16+)
В Доме Радио хор musicAeterna под управлением дирижера Виталия Полонского исполнит шесть подтвержденных мотетов Баха, а также Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, который долгое время тоже приписывали ему.
28 октября, 29 октября
«Бесприданница», «Приют комедианта» (16+)
В юбилейный для драматурга Островского год режиссер Баргман обращается к самому хрестоматийному его тексту. В его версии это история «не о жертве судьбы, а о человеке, борющемся за свободу своих чувств».
28, 29 октября
«Синяя птица», «Зазеркалье» (6+)
В «Зазеркалье» решили зайти с козырей и представят мюзикл, который специально для труппы театра написали композитор Сергей Плешак и драматург Николай Голь. В роли проводника, который поможет зрителям разобраться в сложных смыслах сказки, Альберт Асадуллин.
28, 29 октября
«Второй бал Наташи Ростовой в космосе»
Вечеринка от Odyssey festival в павильонах «Ленфильма» с танцами под выступавшего на Burning man Alvaro Suarez и соул-диву Tabia, иммерсивным театром и «космическим балетом».
Что еще
«Путь домой» (0+)
Благотворительный фестиваль в «Севкабель Порту» в поддержку животных. В программе — лекции, викторина и ярмарка с зоотоварами.
С 28 октября по 29 октября
«Цех культуры», «Общество А-Я» (16+)
Петербургский фотодокументалист Антона SelOne в своем проекте исследует мастерские и быт ведущих современных художников города: от Владимира Абиха и Виктора Забуги до Максима Имы.
С 28 октября по 26 ноября
«Интеллигентная барахолка» (0+)
Дизайн-маркет с локальными брендами, фудкортом, глиттер-станцией и свопом одежды. На этот раз — в «Севкабель Порту».
С 28 октября по 29 октября
Эрика Лундмоен
Воскресенье, 29 октября
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Эрика Лундмоен (16+)
Инди-певица, миксующая фолк, соул и электронику, представит в «Космонавте» свой третий альбом «Мирра» — «со светлым посылом, но дарковым саундом».
Линда (16+)
Эпатажная легенда 1990-х и начала нулевых выступит в Aurora concert hall. Будут песни как с нового альбома «ДНК Мира», так и проверенные временем хиты от «Вороны» до «Мало огня».
Что еще
«Нормальный Хеллоуин» (0+)
В социальном и инклюзивном пространстве «Нормальное место» отпразднуют Хеллоуин — с мастер-классами, гаражной распродажей и кинопоказами.
«Анатолий Давыдов. К 100-летию со дня рождения», Музей-квартира Исаака Бродского (0+)
Прошедший Великую Отечественную художник работал во всех жанрах, но больше всего известен портретами, в том числе Анны Ахматовой, и пейзажами.
До 19 ноября
«СегодняНочью» (16+)
Герои российской волны инди-рока нулевых исполнят все свои чувственные бэнгеры — от «Между роскошью и тоской» до «Не удержаться».
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