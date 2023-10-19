Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 октября

Старт кинофестиваля «Послание к человеку», концерты Вячеслава Бутусова, Полины Осетинской, «Дайте танк (!)» и Петра Налича, выставки эскизов художника-постановщика Владимира Светозарова и фото оператора Дмитрия Долинина на «Ленфильме», а также фильм-победитель Каннского кинофестиваля «Анатомия падения» в прокате.
Икона «Архистратиг Михаил, грозных сил воевода, со святителем Александром Цареградским и преподобномученицей Евдокией». Выг. 1770–1780-е.
Четверг, 19 октября
Главное
«Художественное наследие староверов Поморья в собрании Государственного Эрмитажа», Эрмитаж (6+)
Ядро эрмитажной экспозиции — 60 икон, созданных мастерами Выговской пустыни, в том числе трехфигурный Деисус 1730-х и образ Богоматери Тихвинской первой четверти XVIII века.
С 18 октября по 31 марта 2024-го
«Другие могут быть другими», «Ленфильм» (12+)
Выставка-оммаж легенде «Ленфильма» — художнику-постановщику фильмов Асановой и Авербаха Владимиру Светозарову. В экспозиции — эскизы к кинокартинам, а также инсталляция о том, как был устроен его быт. Вход свободный.
До 18 ноября
«Пунктир», «Ленфильм» (12+)
Выставка художественных фото «ленфильмовского» классика Дмитрия Долинина — это его операторские решения вы видели в «Республике ШКИД», «Начале», и «Фантазиях Фарятьева». Вход свободный.
До 19 декабря
DAIRAFEST
На этой неделе ловим на VII Международном фестивале искусств Востока мультимедийную выставку о памяти и традициях «Исчезнет или превратится» (0+) в «Брусницыне» и концерт ансамбля международного центра мугама из Баку (12+) на Новой сцене Александринского театра.
С 19 по 12 декабря
Что еще
«КАРО.Арт», «Варшавский экспресс»
В региональной программе фестиваля авторского кино покажут «Химеру» Аличе Рорвахер (16+), «В паутине» Кима Джи-уна (18+) и «Отпуск в октябре» Романа Михайлова (16+).
До 22 октября
В кинотеатрах Петербурга с четверга смотрим «Семь психопатов» Мартина Макдоны (18+) (снова в прокате!) и победителя Канн этого года — драму «Анатомия падения» (18+) с Сандрой Хюллер из «Тони Эрдманна». А еще — триллер «Подвал господина Гринберга» (18+) с Агатой Муцениеце и режиссерский экс-кавээнщика дебют Сергея Ильина «Страсти по Матвею» (16+) с Денисом Власенко и Валери Зоидовой.
Вячеслав Бутусов
Пятница, 20 октября
Главное
Фестиваль «Послание к человеку»
В жюри киносмотра категории «А» в этом году — актриса Елизавета Боярская, а в программе — лучшее игровое и неигровое кино. В том числе предпремьерные показы фильмов «Фрау» (16+) Любови Мульменко и «Каникулы» (16+) Анны Кузнецовой.
С 20 по 28 октября
Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» (12+)
В честь 40-летия Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов вместе со своей нынешней группой «Орден Славы» споет все хиты: от «Крыльев» до «Я хочу быть с тобой».
«Иван Творожников. К 175-летию со дня рождения», Михайловский дворец (0+)
Живопись и графика художника, вышедшего из крепостных крестьян, но ставшего профессором Академии художеств. Иван Творожников расписывал храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор.
С 20 октября по 8 декабря
XI Международный органный фестиваль (6+)
На этой неделе на фестивале в концертном зале Мариинского театра слушаем музыку французских композиторов в исполнении Леонида Карева, Шарля Ределле и Семена Саломатникова.
До 25 октября
«Это все она», на сцене «Балтийского дома» (12+)
Гастрольный спектакль Данила Чащин с Викторией Толстогановой, Даней Киселвым и Денисом Власенко. Чтобы начать общаться с сыном, мама заводит с ним дружбу в соцсетях с фейкового аккаунта.
Что еще
«Йонас Лериш. Трансгуманизм», Эрарта (18+)
Бельгийский фотохудожник Йонас Лериш исследует (с дотошностью Виктора Пелевина, но без его пессимизма!) взаимопроникновение и оппозицию природного и технологического.
С 20 октября по 18 февраля
«С той стороны зеркального стекла…», Особняк Румянцева (6+)
Целый год в парадных залах особняка Румянцева будут показывать зеркала XVIII–XX веков (в том числе самое большое в Петербурге!), а также рассказывать об их истории и мифах.
С 20 октября по 20 октября 2024-го
Lapin club show и Feduk (0+)
Это не совсем сольник Feduka в «А2» — он заявлен как хедлайнер (поэтому «Хлопья летят наверх» и «Моряк» в оригинале все же будут), но перед ним выступят кавер-проект Ribeyeshow и певицы Miroslava.
Петр Налич (16+)
Автор мем-хита «Гитар» и участник «Евровидения» Петр Налич вместе со своей группой даст концерт в «Космонавте».
A’Studio (6+)
Поп- и соул-группа с 40-летней историей споет «Так же, как все», «Улетаю» и «Джулию» на сцене фудхолла Vokzal 1853.
Кирилл Люкевич
Суббота, 21 октября
Главное
«Рисунки старонидерландской школы», Эрмитаж (6+)
Летом в Зимнем дворце заработала галерея графики. На этот рах здесь покажут рисунки старонидерландской школы: Петруса Кристуса, Яна Госсарта, Мартена ван Хемскерка, Питера Кука ван Альста, Корнелиса Массейса, Гиллиса Мостарта, Ханса Бола.
С 21 октября по 28 января 2024-го
«Еще один поход хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Панса, а также их старых и новых знакомых, в ожидании конца известных времен, или просто Дон Кихот», «Суббота» (18+)
Один из самых молодых лауреатов премии «Золотая маска» Кирилл Люкевич вместе со своим постоянным соавтором, драматургом Анастасией Федоровой, поставил Мигеля Сервантеса.
21, 22 октября
«Ау», БДТ им. Товстоногова (малая сцена) (16+)
Инклюзивный спектакль-лаборатория режиссера Яны Туминой, в котором вместе с профессиональными актерами Виктором Княжевым и Аленой Кучковой участвуют артисты с расстройством аутистического спектра.
Что еще
Popcorn Market
Фестиваль-маркет с одеждой и аксессуарами локальных брендов в «Севкабель Порту». Обещают атмосферу вечеринки и мастер-классы для детей и взрослых.
С 21 октября по 22 октября
«Дайте танк (!)»
Инди-музыканты выступят в «А2» два дня подряд: слишком много желающих послушать их «гаражный для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку» (это самоопределение!).
21, 22 октября
Полина Осетинская
Воскресенье, 22 октября
Главное
Полина Осетинская (16+)
Сольную программу из сочинений Канчели, Пярта, Сильвестрова пианистка исполнит в самом центре Петербурга — в Особняке Мясникова.
«Катапульта», «Невидимый театр» (18+)
Для новой работы режиссер Семен Серзин выбрал белорусскую пьесу — авторства Дмитрия Богославского. В роли инфантильного неудачника Вадика — Николай Куглянт, в роли ангела Марины — Таисия Вилкова / Саша Никитина.
Что еще
«Это всего лишь конец света» (18+)
Спецпоказ драмы Ксавье Долана в лектории «Севкабель Порта». Сеанс пройдет на французском с русскими субтитрами.
Елка (16+)
Поп-дива умеет и во всенародные хиты, и в эксперименты с соулом и фанком. На этот раз слушаем Лизу в клубе Jagger.
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