Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 октября

Главное

Фестиваль «Послание к человеку»

В жюри киносмотра категории «А» в этом году — актриса Елизавета Боярская, а в программе — лучшее игровое и неигровое кино. В том числе предпремьерные показы фильмов «Фрау» (16+) Любови Мульменко и «Каникулы» (16+) Анны Кузнецовой.

С 20 по 28 октября

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» (12+)

В честь 40-летия Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов вместе со своей нынешней группой «Орден Славы» споет все хиты: от «Крыльев» до «Я хочу быть с тобой».

«Иван Творожников. К 175-летию со дня рождения», Михайловский дворец (0+)

Живопись и графика художника, вышедшего из крепостных крестьян, но ставшего профессором Академии художеств. Иван Творожников расписывал храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор.

С 20 октября по 8 декабря

XI Международный органный фестиваль (6+)

На этой неделе на фестивале в концертном зале Мариинского театра слушаем музыку французских композиторов в исполнении Леонида Карева, Шарля Ределле и Семена Саломатникова.

До 25 октября

«Это все она», на сцене «Балтийского дома» (12+)

Гастрольный спектакль Данила Чащин с Викторией Толстогановой, Даней Киселвым и Денисом Власенко. Чтобы начать общаться с сыном, мама заводит с ним дружбу в соцсетях с фейкового аккаунта.

Что еще

«Йонас Лериш. Трансгуманизм», Эрарта (18+)

Бельгийский фотохудожник Йонас Лериш исследует (с дотошностью Виктора Пелевина, но без его пессимизма!) взаимопроникновение и оппозицию природного и технологического.

С 20 октября по 18 февраля

«С той стороны зеркального стекла…», Особняк Румянцева (6+)

Целый год в парадных залах особняка Румянцева будут показывать зеркала XVIII–XX веков (в том числе самое большое в Петербурге!), а также рассказывать об их истории и мифах.

С 20 октября по 20 октября 2024-го

Lapin club show и Feduk (0+)

Это не совсем сольник Feduka в «А2» — он заявлен как хедлайнер (поэтому «Хлопья летят наверх» и «Моряк» в оригинале все же будут), но перед ним выступят кавер-проект Ribeyeshow и певицы Miroslava.

Петр Налич (16+)

Автор мем-хита «Гитар» и участник «Евровидения» Петр Налич вместе со своей группой даст концерт в «Космонавте».

A’Studio (6+)

Поп- и соул-группа с 40-летней историей споет «Так же, как все», «Улетаю» и «Джулию» на сцене фудхолла Vokzal 1853.