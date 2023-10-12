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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 октября

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Гастроли Театра Ермоловой со спектаклем «Утиная охота» с Иваном Янковским в роли Зилова, выставки скульптуры в «Манеже» и гравюр Шагала в Bashmakov gallery, а также концерты масла черного тмина, Славы КПСС и Анны Asti и драмеди Ребекки Миллер «Иди ко мне, детка» с Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй в прокате.

Чт 12 октября Пт 13 октября Сб 14 октября Вс 15 октября
предоставлено "Манежем"

Фрих-Хар Исидор Григорьевич. Панно "Праздник". Екатеринбургский музей изобразительных искусств. 

Четверг, 12 октября

Главное

«“Умелых рук искусная работа…”. Французская художественная бронза XIX века», Эрмитаж (6+)

Небольшая, но изящная экспозиция из 50 бронзовых статуэток, медальонов, портретных бюстов и скульптурных групп, в том числе по моделям Родена. 

С 11 октября по 28 января 2024-го

«Сопряжение форм. Русская скульптура. XХ век», «Манеж» (12+)

Более 300 скульптур Веры Мухиной, Михаила Аникушина, Эрнста Неизвестного и Степана Эрьзи, в пандан к которым идут видеоработы. 

С 12 октября по 3 декабря

«Время и семья Конвей», «Приют комедианта» (16+)

Режиссер Александр Баргман устроил «временную петлю» — соединил исполнителей спектакля версии 2023-го с кастом своей же постановки, созданной 12 лет назад в «Таком театре» в Музее Достоевского.

«От Ореста Кипренского до Павла Федотова. Рисунки и акварели первой половины XIX века», Русский музей (16+)

Эскизы и штудии Алексея Егорова, Ореста Кипренского, Александра Орловского, братьев Александра и Карла Брюлловых, Александра Иванова, Павла Федотова и многих других.

С 12 октября по 12 февраля 2024-го

Что еще

«Теремок», Большой театр кукол (0+)

В своей версии хрестоматийной сказки ученица Руслана Кудашова Дарья Левингер предлагает поговорить про «человеческое общежитие», а также способность слышать и понимать друг друга.

12, 13 октября

Выставка работ преподавателей Академии художеств, Музей Академии художеств (6+)

Запущенная Архипом Куинджи традиция выставлять работы не только выпускников Академии художеств, но и ее преподавателей. Всего покажут около 150 работ.

С 11 по 22 октября

shnit Worldwide Shortfilmfestival (16+)

Международный фестиваль короткометражных фильмов, среди которых ленты, отмеченные на смотрах в Локарно, Каннах и Берлинале.

До 15 октября

В кинотеатрах Петербурга с четверга смотрим китайского чемпиона бокс-офиса «Исчезнувшую в звездах» (16+), новую работу Ребекки Миллер с Питером Динклэйджем, Энн Хэтэуэй и Марисой Томей «Иди ко мне, детка» (16+), байопик монаха Пио из Пьетрельчины, которого играет Шайа ЛаБаф «Молодой Папа» (18+). А также картину ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» (12+), трогательную дораму об аутизме «Повезло с братом» (16+) и мультфильм «Смешарики снимают кино» (6+).

Государственный Русский музей

Павел Кузнецов. Стрижка овец. 1912.

Пятница, 13 октября

Главное

«Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878 — 1968)», Русский музей (6+)

Выставка ученика Серова и Коровина, который участвовал в работе «Мира искусства», ездил по приглашению Дягилева в Париж и входил в объединение «Голубая роза». 

С 13 октября по 29 января 2024-го

Third Place Art Fair, «Третье место» (16+)

Выставка-ярмарка современного искусства, магистральная тема которой заявлена как equilibrium — поиск внутренних точек равновесия в условиях внешней турбулентности.

С 13 по 15 октября

«Светлый ручей», Михайловский театр (16+)

Премьера балета на музыку Дмитрия Шостаковича в постановке Александра Омара. Художник спектакля — Вячеслав Окунев, музыкальный руководитель и дирижер — Павел Сорокин.

13, 14 и 15 октября

Что еще

«Йоргос Калудис и musicAeterna four. Европейская музыка Средних веков и Возрождения» (12+)

На камерном концерте в Доме Радио слушаем авторские аранжировки вокального ансамбля musicAeterna4 и греческого инструменталиста Йоргоса Калудиса (критская лира, бендир, тамбурин).

13, 14 октября

Слава КПСС (18+)

Все субличности Славы КПСС соберутся на одном концерте в клубе Sound: от Валентина Дядьки до Воровской лапы.«Кружок» в Blank (18+)

Оставшийся без помещения клуб устроит шоукейс на трех танцполах Blank, в лайн-апе — MaryMary, Тема Доброта, Dead Moon, Димка Батарин из Tapenight, Маша Волюм и Primitive.

Яна Давыдова

Иван Янковский

Суббота, 14 октября

Главное

«Утиная охота», Театр им. Ермоловой (на сцене театра Музкомедии) (16+)

Бенефис Ивана Янковского в роли Зилова, «советского Гамлета». На гастроли столичный театр Ермоловой привез постановку Евгения Марчелли.

14 и 15 октября

«Руслан и Людмила», Александринский театр (12+)

Красочная сказка Антона Оконешникова с мультимедийными технологиями и Виктором Шуралевым и Анной Блиновой в главных ролях. 

14, 15 октября

«Под единым небом», Bashmakov Gallery (6+)

Оригиналы графики Марка Шагала, в том числе гравюры к изданию «Мертвых душ» Гоголя. Все экспонаты находятся в коллекции Павла Башмакова, племянника легендарного Марка Башмакова.

С 14 октября по 18 февраля 2024-го

День ментального здоровья (0+)

В «Нормальном месте» пройдет фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями. В программе — лекции, мастер-классы и практики.

«Валенсианская вдова», Театр «На Литейном» (16+)

Режиссер Иван Рябенко обещает, что в его варианте пьесы Лопе де Вега зрители увидят «молодых, непосредственных и отважных героев, в которых бурлит жизненная сила, переливаясь через край».

Anna Asti (16+)

Одна из самых популярных поп-певиц прямо сейчас попробует собрать самую масштабную площадку Петербурга — «Ледовый дворец». И, судя по успеху на стримингах недавнего альбома «Царица», ей это удастся.

Что еще

Осенний «Маркет у Моря» (0+)

Дизайн-маркет локальных брендов с диджей-сетами, мастер-классами и фудкортом.

С 14 октября по 15 октября

«жить забыть жить забыть», Anna Nova (18+)

Персональная выставка Андрея Кузькина о забвении и краткосрочности исторической памяти, особенно в части коллективных травм.

С 14 октября по 10 декабря

Стас Левшин, предоставлено Домом Радио

Теодор Курентзис

Воскресенье, 15 октября

Главное

«Внутри ампира» (6+)

Театрально-музейный проект Бориса Павловича и Ксении Захаровой в Эрмитаже с участием профессиональных и нейроотличных актеров.

«Лики Богоматери», Музей истории религии (6+)

Компаративистская выставка сравнивает образы Божьей Матери в христианстве православном и католическом, показывая их эволюцию. В том числе в экспозиции — «Святое Семейство в гирлянде цветов» Яна Питера Брейгеля.

До 12 декабря

«Хармс.Doc Revival» (16+)

Музыкально-поэтический перформанс по сценарию и в режиссуре Войцеха Урбаньски. В касте — актеры БДТ Андрей Феськов и Григорий Чабан, Вячеслав Коробицин из «Приют комедианта» и Роман Кочержевский из Театра им. Ленсовета.

«Афеатрон. Круглый стол с участием Анатолия Васильева и Теодора Курентзиса» (18+)

К открытию театрального направления в Доме Радио дирижер Теодор Курентзис и режиссер Анатолия Васильева проведут круглый стол. А еще — покажут фильм о Школе драматического искусства «Часть нашей жизни». 

Что еще

«Камон Камон» (18+)

Спецпоказ трогательного черно-белого фильма с Хоакином Фениксом пройдет в лектории «Севкабель Порта». 

«Зимавсегда» (18+)

Инди-группа Евгения Кубынина представит в клубе Union новый альбом «8», но хиты «Мечта» и «Вселенная разберется» тоже будут.

масло черного тмина (18+)

Музыкант, записывавший треки с Хаски и Zoloto, выступит с сольным концерте в клубе Sound в «Севкабель Порту».

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