Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 октября

Главное

«“Умелых рук искусная работа…”. Французская художественная бронза XIX века», Эрмитаж (6+)

Небольшая, но изящная экспозиция из 50 бронзовых статуэток, медальонов, портретных бюстов и скульптурных групп, в том числе по моделям Родена.

С 11 октября по 28 января 2024-го

«Сопряжение форм. Русская скульптура. XХ век», «Манеж» (12+)

Более 300 скульптур Веры Мухиной, Михаила Аникушина, Эрнста Неизвестного и Степана Эрьзи, в пандан к которым идут видеоработы.

С 12 октября по 3 декабря

«Время и семья Конвей», «Приют комедианта» (16+)

Режиссер Александр Баргман устроил «временную петлю» — соединил исполнителей спектакля версии 2023-го с кастом своей же постановки, созданной 12 лет назад в «Таком театре» в Музее Достоевского.

«От Ореста Кипренского до Павла Федотова. Рисунки и акварели первой половины XIX века», Русский музей (16+)

Эскизы и штудии Алексея Егорова, Ореста Кипренского, Александра Орловского, братьев Александра и Карла Брюлловых, Александра Иванова, Павла Федотова и многих других.

С 12 октября по 12 февраля 2024-го

Что еще

«Теремок», Большой театр кукол (0+)

В своей версии хрестоматийной сказки ученица Руслана Кудашова Дарья Левингер предлагает поговорить про «человеческое общежитие», а также способность слышать и понимать друг друга.

12, 13 октября

Выставка работ преподавателей Академии художеств, Музей Академии художеств (6+)

Запущенная Архипом Куинджи традиция выставлять работы не только выпускников Академии художеств, но и ее преподавателей. Всего покажут около 150 работ.

С 11 по 22 октября

shnit Worldwide Shortfilmfestival (16+)

Международный фестиваль короткометражных фильмов, среди которых ленты, отмеченные на смотрах в Локарно, Каннах и Берлинале.

До 15 октября

В кинотеатрах Петербурга с четверга смотрим китайского чемпиона бокс-офиса «Исчезнувшую в звездах» (16+), новую работу Ребекки Миллер с Питером Динклэйджем, Энн Хэтэуэй и Марисой Томей «Иди ко мне, детка» (16+), байопик монаха Пио из Пьетрельчины, которого играет Шайа ЛаБаф «Молодой Папа» (18+). А также картину ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» (12+), трогательную дораму об аутизме «Повезло с братом» (16+) и мультфильм «Смешарики снимают кино» (6+).