Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 октября

Главное

«Друзья Петербурга» (6+)

Городской фестиваль из более 250 событий, среди которых — концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna, спектакль с хореографией Владимира Варнавы и концерты с музыкой Алексея Ретинского в интерьерах Китайского дворца в Ораниенбауме.

С 5 по 8 октября

«Красота святости и святость красоты. Русские иконы в драгоценных окладах», Музей Фаберже (6+)

В экспозиции — 300 икон, в том числе складень «Богоматерь Казанская, Святой Николай Чудотворец, царица Александра». Он был подарен Александре Федоровне в честь ее бракосочетания с Николаем II. С 4 октября по 31 декабря

Что еще

Гастроли Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарской республики (12+)

На сцене ТЮЗа им. Брянцева покажут драму об Эдит Пиаф, а также оперетту и балет.

С 5 по 8 октября

«Докер» (18+)

Кинофестиваль на «Лендоке» с документалками о юной монахине от номинантки на «Оскар» и военных, охраняющих суда от сомалийских пиратов.

До 12 октября

В кинотеатрах Петербурга также с четверга смотрим драму «Пожары» (18+), запустившую международную карьеру Дени Вильнева, возвращение франшизы «Гардемарины» (12+) с неизменным Дмитрием Харатьяном, байопик Федора Конюхова с Федором Бондарчуком «Повелитель ветра» (12+). А еще — драмеди по реальным событиям с голливудскими звездами от Пола Дано и Сета Рогена до Шейлин Вудли «Дурные деньги» (18+), документальную ленту «Алексей Балабанов. Послесловие…» (18+) и французскую мелодраму с Виржини Эфира «Грани любви» (18+).