Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 октября

Выставки икон в драгоценных окладах и работ учеников Павла Филонова, ежегодный театральный смотр «Балтийский дом», премьера спектакля «Научи меня любить» Артема Злобина и еще один шанс увидеть самую трогательную постановку Яны Туминой «Колино сочинение», а также большие осенние концерты группы «Танцы минус» и спецпоказ фильма-победителя Каннского кинофестиваля «Анатомия падения» — рассказываем, чем заняться в Петербурге на этих выходных.
Теодор Курентзис
Четверг, 5 октября
Главное
«Друзья Петербурга» (6+)
Городской фестиваль из более 250 событий, среди которых — концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna, спектакль с хореографией Владимира Варнавы и концерты с музыкой Алексея Ретинского в интерьерах Китайского дворца в Ораниенбауме.
С 5 по 8 октября
«Красота святости и святость красоты. Русские иконы в драгоценных окладах», Музей Фаберже (6+)
В экспозиции — 300 икон, в том числе складень «Богоматерь Казанская, Святой Николай Чудотворец, царица Александра». Он был подарен Александре Федоровне в честь ее бракосочетания с Николаем II. С 4 октября по 31 декабря
Что еще
Гастроли Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарской республики (12+)
На сцене ТЮЗа им. Брянцева покажут драму об Эдит Пиаф, а также оперетту и балет.
С 5 по 8 октября
«Докер» (18+)
Кинофестиваль на «Лендоке» с документалками о юной монахине от номинантки на «Оскар» и военных, охраняющих суда от сомалийских пиратов.
До 12 октября
В кинотеатрах Петербурга также с четверга смотрим драму «Пожары» (18+), запустившую международную карьеру Дени Вильнева, возвращение франшизы «Гардемарины» (12+) с неизменным Дмитрием Харатьяном, байопик Федора Конюхова с Федором Бондарчуком «Повелитель ветра» (12+). А еще — драмеди по реальным событиям с голливудскими звездами от Пола Дано и Сета Рогена до Шейлин Вудли «Дурные деньги» (18+), документальную ленту «Алексей Балабанов. Послесловие…» (18+) и французскую мелодраму с Виржини Эфира «Грани любви» (18+).
Юрий Хржановский, "Сибирские партизаны". Холст, масло. 1927 год.
Пятница, 6 октября
Главное
«Школа Филонова», Мраморный дворец (12+)
Все лучшие работы учеников Павла Филонова (да, и панно с выставки 1927 года в Доме печати!) из коллекции Русского музея, в том числе приобретенные недавно.
С 6 октября по 22 января 2024-го
Фестиваль «Балтийский дом»
Ежегодный театральный смотр везет в этому году «Лягушек» Никиты Кобелева (18+) от Псковского театра драма, черную комедию Алексея Золотовицкого «Стражи Тадж-Махала» (18+), а также работу Евгения Корняга в Республиканском театре белорусской драмы «Пачупки» (18+).
С 6 по 18 октября
Что еще
«Франкенштейн», Театр музыкальной комедии (16+)
Мюзикл обладателя «Золотой маски» Алексея Франдетти, соединяющий готику и рок-н-ролл.
6, 7 и 8 октября
«Танцы минус» (16+)
Петербургская группа во главе со своим бессменным вокалистом Вячеславом Петкуном два дня подряд будет петь в «Космонавте» на бис песни про город-сказку и мечту.
6, 7 октября
Артем Злобин
Суббота, 7 октября
Главное
«Научи меня любить», Театр «На Васильевском» (площадка LOFT) (18+)
Артем Злобин, отметившийся в прошлом сезоне зрелым режиссерским дебютом («Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова), продолжает работать с современной драматургией. На этот раз — с пьесой учеников Николая Коляды — Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова.
7, 8 октября
«Анатомия падения» (18+)
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля с Сандрой Хюллер из «Тони Эрдманна» покажут почти за две недели до старта проката: в «Авроре» и со вступительным словом психоаналитика Михаила Соболева перед сеансом.
Что еще
Форум коллекционеров книги художника и печатной графики (18+)
Зрителям профессиональный ивент интересен возможностью увидеть, например, книги «Ленинградский архитектурный конструктивизм» Михаила Карасика и «Великие и мелкие» Анатолия Белкина.
«Что стало с музыкой в ХХ веке» (16+)
В лекции музыканта и редактора Элины Андриановой пойдет речь о том, почему в ХХ веке композиторы переизобретали язык, в том числе Айвз и Кейдж в США.
Яна Тумина
Воскресенье, 8 октября
Главное
«Колино сочинение», Новая сцена Александринского театра (6+)
Пожалуй, самый трогательный спектакль Яны Туминой основан на книге Сергея Голышева «Мой сын — даун». Постановка получила «Золотую маску» как лучший спектакль в категории «Куклы» в 2017 году.
Что еще
«Сергей Гасилов. Хрупкое прошлое», Музей городской скульптуры (Нарвские ворота) (6+)
Выставка работ фотографа, создавшего работавшую в блокаду лабораторию, в том числе его снимков пригородов Ленинграда в 1942 году.
До 4 декабря
«Ненависть» (18+)
Черно-белой драмой Матье Кассовица о французских подростках лекторий в «Севкабель Порту» открывает свой октябрьский цикл.
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