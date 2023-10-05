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Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 октября

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Выставки икон в драгоценных окладах и работ учеников Павла Филонова, ежегодный театральный смотр «Балтийский дом», премьера спектакля «Научи меня любить» Артема Злобина и еще один шанс увидеть самую трогательную постановку Яны Туминой «Колино сочинение», а также большие осенние концерты группы «Танцы минус» и спецпоказ фильма-победителя Каннского кинофестиваля «Анатомия падения» — рассказываем, чем заняться в Петербурге на этих выходных.

Чт 5 октября Пт 6 октября Сб 7 октября Вс 8 октября
Стас Левшин, предоставлено Домом Радио

Теодор Курентзис

Четверг, 5 октября

Главное

«Друзья Петербурга» (6+)

Городской фестиваль из более 250 событий, среди которых — концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna, спектакль с хореографией Владимира Варнавы и концерты с музыкой Алексея Ретинского в интерьерах Китайского дворца в Ораниенбауме. 

С 5 по 8 октября

«Красота святости и святость красоты. Русские иконы в драгоценных окладах», Музей Фаберже (6+)

В экспозиции — 300 икон, в том числе складень «Богоматерь Казанская, Святой Николай Чудотворец, царица Александра». Он был подарен Александре Федоровне в честь ее бракосочетания с Николаем II. С 4 октября по 31 декабря

Что еще

Гастроли Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарской республики (12+)

На сцене ТЮЗа им. Брянцева покажут драму об Эдит Пиаф, а также оперетту и балет.

С 5 по 8 октября

«Докер» (18+)

Кинофестиваль на «Лендоке» с документалками о юной монахине от номинантки на «Оскар» и военных, охраняющих суда от сомалийских пиратов. 

До 12 октября

В кинотеатрах Петербурга также с четверга смотрим драму «Пожары» (18+), запустившую международную карьеру Дени Вильнева, возвращение франшизы «Гардемарины» (12+) с неизменным Дмитрием Харатьяном, байопик Федора Конюхова с Федором Бондарчуком «Повелитель ветра» (12+). А еще — драмеди по реальным событиям с голливудскими звездами от Пола Дано и Сета Рогена до Шейлин Вудли «Дурные деньги» (18+), документальную ленту «Алексей Балабанов. Послесловие…» (18+) и французскую мелодраму с Виржини Эфира «Грани любви» (18+).

Русский музей

Юрий Хржановский, "Сибирские партизаны". Холст, масло. 1927 год.

Пятница, 6 октября

Главное

«Школа Филонова», Мраморный дворец (12+)

Все лучшие работы учеников Павла Филонова (да, и панно с выставки 1927 года в Доме печати!) из коллекции Русского музея, в том числе приобретенные недавно.

С 6 октября по 22 января 2024-го

Фестиваль «Балтийский дом»

Ежегодный театральный смотр везет в этому году «Лягушек» Никиты Кобелева (18+) от Псковского театра драма, черную комедию Алексея Золотовицкого «Стражи Тадж-Махала» (18+), а также работу Евгения Корняга в Республиканском театре белорусской драмы «Пачупки» (18+).

С 6 по 18 октября

Что еще

«Франкенштейн», Театр музыкальной комедии (16+)

Мюзикл обладателя «Золотой маски» Алексея Франдетти, соединяющий готику и рок-н-ролл.

6, 7 и 8 октября

«Танцы минус» (16+)

Петербургская группа во главе со своим бессменным вокалистом Вячеславом Петкуном два дня подряд будет петь в «Космонавте» на бис песни про город-сказку и мечту.

6, 7 октября

Яна Давыдова

Артем Злобин

Суббота, 7 октября

Главное

«Научи меня любить», Театр «На Васильевском» (площадка LOFT) (18+)

Артем Злобин, отметившийся в прошлом сезоне зрелым режиссерским дебютом («Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова), продолжает работать с современной драматургией. На этот раз — с пьесой учеников Николая Коляды — Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова.

7, 8 октября

«Анатомия падения» (18+)

Фильм-победитель Каннского кинофестиваля с Сандрой Хюллер из «Тони Эрдманна» покажут почти за две недели до старта проката: в «Авроре» и со вступительным словом психоаналитика Михаила Соболева перед сеансом.

Что еще

Форум коллекционеров книги художника и печатной графики (18+)

Зрителям профессиональный ивент интересен возможностью увидеть, например, книги «Ленинградский архитектурный конструктивизм» Михаила Карасика и «Великие и мелкие» Анатолия Белкина.

«Что стало с музыкой в ХХ веке» (16+)

В лекции музыканта и редактора Элины Андриановой пойдет речь о том, почему в ХХ веке композиторы переизобретали язык, в том числе Айвз и Кейдж в США.

Данил Ярощук

Яна Тумина

Воскресенье, 8 октября

Главное

«Колино сочинение», Новая сцена Александринского театра (6+)

Пожалуй, самый трогательный спектакль Яны Туминой основан на книге Сергея Голышева «Мой сын — даун». Постановка получила «Золотую маску» как лучший спектакль в категории «Куклы» в 2017 году.

Что еще

«Сергей Гасилов. Хрупкое прошлое», Музей городской скульптуры (Нарвские ворота) (6+)

Выставка работ фотографа, создавшего работавшую в блокаду лабораторию, в том числе его снимков пригородов Ленинграда в 1942 году.

До 4 декабря

«Ненависть» (18+)

Черно-белой драмой Матье Кассовица о французских подростках лекторий в «Севкабель Порту» открывает свой октябрьский цикл.

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