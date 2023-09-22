Чем заняться в Петербурге с 28 сентября по 1 октября

Выставка «Книжка с картинками. 1920-1980-е», Михайловский замок (0+)

В Русском музее открылась выставка иллюстраций и обложек к детским книгам 1920-1980-х. Это работы Владимира Конашевича и Давида Дубинского, Валерия Алфеевского и Мая Митурич-Хлебникова, Татьяны Мавриной и Виктора Пивоварова, Завена Аршакуни и Юрия Васнецова. И это, как отмечают в музее, — лишь «малая часть обширной коллекции книжной графики».

До 20 ноября

Выставка «Не смотри на меня так куратор», Anna Nova (18+)

В Anna Nova последний день можно побывать на экспериментально-исследовательской выставке «Не смотри на меня так куратор» (именно такая пунктуация в оригинале — Прим.ред.) Ильи Крончева-Иванова. Это инсталляция в виде дачной теплицы, где можно послушать монологи восьми кураторов от Андрея Хлобыстина до Александра Дашевского и изучить документацию проектов, экспонировавшихся в галерее.

До 28 сентября

Спектакль «Ловля форели на рассвете» и «Ловля форели на закате», Karlsson Haus (18+)

В дебютной работе в Karlsson Haus режиссер Борис Павлович вместе с художником Ксенией Перетрухиной сперва собирал вещи, а потом продавал их на аукционе доверчивым зрителям. В новой постановке, которая выросла из эскиза актерской лаборатории, Борис Павлович займется метафорической ловлей рыбы. На самом же деле спектакля будет два! Смотреть, как уверяют авторы, их можно в любой последовательности. Тем более, что основаны они на романе последнего битника, визионера и сюрреалиста Ричарда Бротигана. Текст, лишенный сквозного действия, легко позволяет это сделать.

28, 29 сентября

Гастроли Национального академического театра им. Габриэла Сундукяна, Александринский театр

На фестивале «Александринский» на этой неделе выступит ереванский Национальный академический театр им. Габриэла Сундукяна. На петербургской сцене они покажут спектакль Армена Элбакяна по роману Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (28 сентября, 16+) и спектакль Лили Элбакян «Декамерон» по новеллам Джованни Боккаччо (30 сентября, 18+).

С 28 по 30 сентября

Спектакли «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему», Большой театр кукол (18+)

В БТК продолжается шестидневный спектакль-марафон, стартовавший 26 сентября в рамках фестиваля «Фундамент». Под кураторством Руслана Кудашова и Яны Туминой молодые актеры, режиссеры, драматурги поставили песни из первой кантики поэмы Данте — «Ад». После показов можно обсудить спектакли с их авторами. Подробнее здесь.

До 1 октября

Лекция Романа Михайлова в цикле «Невидимые встречи» (18+)

20:00

«Невидимый театр» запустил на своей площадке цикл встреч с интересными личностями, которые сегодня формируют культурную (и не только) среду. Первым приглашенным стал писатель, математик, кино- и театральный режиссер Роман Михайлов. Для героя придуманы правила игры, по которым будет развиваться действие, а зрители являются главными участниками процесса.

Фильм «Великая ирония» / Coup de chance (16+)

Пятидесятый (и, возможно, прощальный) фильм в карьере Вуди Аллена критики называют лучшей его работой за последние 20 лет. Действие происходит в осеннем Париже — здесь работающая в аукционном доме и замужняя Фанни (Лу де Лааж) встречает писателя Алена (Нильс Шнайдер), с которым когда-то вместе училась. Их поначалу невинному общению не слишком рад муж Фанни (Мелвиль Пупо). В оригинале название картины переводится как «Счастливый случай» — и это немного спойлер ко всему, что будет в ней происходить. Вне конкурса фильм показали на Венецианском кинофестивале в этом году.

С 28 сентября, кинотеатры города

Фильм 1993» (16+)

Экранизацию романа Сергея Шаргунова с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой снял режиссер драмеди «Географ глобус пропил» Александр Велединский. Это история про 1990-е — время больших ожиданий, в котором муж и жена оказываются по разные стороны баррикад. При этом буквально. В картине о кризисе в стране и семье также играют Александр Робак, Максим Лагашкин и Александра Ребенок.

С 21 сентября, кинотеатры города

Фильм «Миттельмарш» (16+)

Драмеди ученицы Алексея Учителя Софьи Мелединой с целой плеядой театральных звезд Петербурга в касте: от Ильи Деля и Сергея Мигицко до Эры Зиганшиной. Бабушка 18-летнего молчаливого отшельника Мити (Иван Злобин) покупает ему дружбу карманника Ковальски. Вместе они участвуют в придуманном Митей движении по спасению памятников. С арт-акциями им также помогает девушка Ковальски Полина (Тина Стойилкович), в которую Митя влюбляется. Лучшее в фильме — его визуал, за который в том числе отвечает Петр Балабанов.

С 28 сентября, кинотеатры города