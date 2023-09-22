Чем заняться в Петербурге с 28 сентября по 1 октября

Новый фильм Вуди Аллена «Великая ирония» в прокате, премьера спектакля (даже двух!) Бориса Павловича, гастроли ереванского Национального академического театра и театра Терезы Дуровой, концерты «Три дня дождя» и Ани Чиповской с оркестром Олега Лундстрема, а также краеведческий фестиваль про Ленобласть и парад ретротрамваев — рассказываем, как провести выходные в городе.
Борис Павлович
Четверг, 28 сентября
Выставка «Книжка с картинками. 1920-1980-е», Михайловский замок (0+)
В Русском музее открылась выставка иллюстраций и обложек к детским книгам 1920-1980-х. Это работы Владимира Конашевича и Давида Дубинского, Валерия Алфеевского и Мая Митурич-Хлебникова, Татьяны Мавриной и Виктора Пивоварова, Завена Аршакуни и Юрия Васнецова. И это, как отмечают в музее, — лишь «малая часть обширной коллекции книжной графики».
До 20 ноября
Выставка «Не смотри на меня так куратор», Anna Nova (18+)
В Anna Nova последний день можно побывать на экспериментально-исследовательской выставке «Не смотри на меня так куратор» (именно такая пунктуация в оригинале — Прим.ред.) Ильи Крончева-Иванова. Это инсталляция в виде дачной теплицы, где можно послушать монологи восьми кураторов от Андрея Хлобыстина до Александра Дашевского и изучить документацию проектов, экспонировавшихся в галерее.
До 28 сентября
Спектакль «Ловля форели на рассвете» и «Ловля форели на закате», Karlsson Haus (18+)
В дебютной работе в Karlsson Haus режиссер Борис Павлович вместе с художником Ксенией Перетрухиной сперва собирал вещи, а потом продавал их на аукционе доверчивым зрителям. В новой постановке, которая выросла из эскиза актерской лаборатории, Борис Павлович займется метафорической ловлей рыбы. На самом же деле спектакля будет два! Смотреть, как уверяют авторы, их можно в любой последовательности. Тем более, что основаны они на романе последнего битника, визионера и сюрреалиста Ричарда Бротигана. Текст, лишенный сквозного действия, легко позволяет это сделать.
28, 29 сентября
Гастроли Национального академического театра им. Габриэла Сундукяна, Александринский театр
На фестивале «Александринский» на этой неделе выступит ереванский Национальный академический театр им. Габриэла Сундукяна. На петербургской сцене они покажут спектакль Армена Элбакяна по роману Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (28 сентября, 16+) и спектакль Лили Элбакян «Декамерон» по новеллам Джованни Боккаччо (30 сентября, 18+).
С 28 по 30 сентября
Спектакли «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему», Большой театр кукол (18+)
В БТК продолжается шестидневный спектакль-марафон, стартовавший 26 сентября в рамках фестиваля «Фундамент». Под кураторством Руслана Кудашова и Яны Туминой молодые актеры, режиссеры, драматурги поставили песни из первой кантики поэмы Данте — «Ад». После показов можно обсудить спектакли с их авторами. Подробнее здесь.
До 1 октября
Лекция Романа Михайлова в цикле «Невидимые встречи» (18+)
20:00
«Невидимый театр» запустил на своей площадке цикл встреч с интересными личностями, которые сегодня формируют культурную (и не только) среду. Первым приглашенным стал писатель, математик, кино- и театральный режиссер Роман Михайлов. Для героя придуманы правила игры, по которым будет развиваться действие, а зрители являются главными участниками процесса.
Фильм «Великая ирония» / Coup de chance (16+)
Пятидесятый (и, возможно, прощальный) фильм в карьере Вуди Аллена критики называют лучшей его работой за последние 20 лет. Действие происходит в осеннем Париже — здесь работающая в аукционном доме и замужняя Фанни (Лу де Лааж) встречает писателя Алена (Нильс Шнайдер), с которым когда-то вместе училась. Их поначалу невинному общению не слишком рад муж Фанни (Мелвиль Пупо). В оригинале название картины переводится как «Счастливый случай» — и это немного спойлер ко всему, что будет в ней происходить. Вне конкурса фильм показали на Венецианском кинофестивале в этом году.
С 28 сентября, кинотеатры города
Фильм 1993» (16+)
Экранизацию романа Сергея Шаргунова с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой снял режиссер драмеди «Географ глобус пропил» Александр Велединский. Это история про 1990-е — время больших ожиданий, в котором муж и жена оказываются по разные стороны баррикад. При этом буквально. В картине о кризисе в стране и семье также играют Александр Робак, Максим Лагашкин и Александра Ребенок.
С 21 сентября, кинотеатры города
Фильм «Миттельмарш» (16+)
Драмеди ученицы Алексея Учителя Софьи Мелединой с целой плеядой театральных звезд Петербурга в касте: от Ильи Деля и Сергея Мигицко до Эры Зиганшиной. Бабушка 18-летнего молчаливого отшельника Мити (Иван Злобин) покупает ему дружбу карманника Ковальски. Вместе они участвуют в придуманном Митей движении по спасению памятников. С арт-акциями им также помогает девушка Ковальски Полина (Тина Стойилкович), в которую Митя влюбляется. Лучшее в фильме — его визуал, за который в том числе отвечает Петр Балабанов.
С 28 сентября, кинотеатры города
Олеся Новикова
Пятница, 29 сентября
Выставка «Александр Лабас. Рисунок и акварель из собрания Русского музея», Русский музей (корпус Бенуа) (6+)
В Русском музее последние выходные идет выставка рисунков и акварелей Александра Лабаса — ученика Казимира Малевича и Василия Кандинского. Все работы связаны с революцией 1917-го и первыми днями Великой Отечественной. Это серии «Октябрь», «На маневрах», «Москва и Подмосковье в дни войны».
До 2 октября
Выставка «Античный миф и современный мир», Мраморный дворец (16+)
Также на этой неделе заканчивается проект, посвященный тому, как античный мир, а также его мифы и герои переосмыслялись в искусстве второй половины XX — начала XXI века. Это около семидесяти произведений из собственного собрания Русского музея и мастерских художников, среди которых Евсей Моисеенко, Вадима Григорьев-Башун, Михаил Едомский и многие другие.
До 2 октября
Спектакль «Третья карта», Wawelberg Hall (18+)
18:30
В пятницу и субботу в бывшем операционном зале банка, а сейчас — собственном театре отеля Wawelberg на Невском, 7-9, пройдет светский показ масштабной постановки по мотивам повести Александра Пушкина «Пиковая дама» и одноименной оперы Петра Чайковского. Музыкально-драматическая постановка было специально создана для площадки режиссером Геннадий Шапошников. В его версии это триллер, в котором обыгрывается тема мистики и романтической традиции двойничества. После спектаклей зрителей также ждет тематический фуршет. Подробнее здесь.
29, 30 сентября
Гастроли театра Терезы Дуровой, ДК «Выборгский»
Московский театр Терезы Дуровой, внучки русского клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова, покажет на сцене ДК «Выборгский» спектакли для семейного просмотра. Среди них — мюзикл Дарьи Коршуновой «Приключения Тима, или Проданный смех» (9+), постановка самой Терезы Дуровой «Принц и нищий» по мотивам романа Марка Твена (6+) и красочная сказка «Волшебная лампа Аладдина» (6+).
С 29 сентября по 1 октября
Гала-концерт «Звезды Петербурга» (6+)
19:00
В пятницу на исторической сцене Александринского театра уже в восьмой раз пройдет благотворительный Гала-концерт в поддержку Свято-Владимирской школы, в которой учатся в том числе дети из многодетных и социально незащищенных семей. Среди выступающих — звезды балета Юлия Махалина, Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, Олеся Новикова и многие друге.
Спектакль-фламенко «Фрида»
19:00
В «Колизее» танцовщица Наталья Зайкова покажет спектакль-фламенко «Фрида», на постановку которого ее вдохновила трагичная биография Фриды Кало. Движения в нем соединяются с видеопроекциями. По словам Натальи, для нее «Фрида» это «место, где можно уютно устроиться, где чувствуешь себя родной и свободной, где можно исповедаться на любые темы, меняющиеся с течением времени и быть понятым, где можно быть странным и вообще любым, где можно оплакивать не скрываясь и не скрывая, и получить поддержку от себя же, поднимаясь на уровень выше, параллельно находясь на предыдущем».
Концерт группы «Электрофорез» (16+)
20:00
Петербургские дарк-вейв электронщики в пятницу выступят в клубе Sound с большим сольным концертом. Ждем романтических и темных гимнов «Я ничего не могу с собой сделать», «По разбитым зеркалам» и «Грохот сердца».
Выставка «История в учебнике, учебник в истории», Музей политической истории (0+)
В Музее политической истории России рассказывают об историческом образовании в XVIII-XXI веках. Среди экспонатов — сочинения Михаила Ломоносова, первый номер журнала Министерства народного просвещения 1834 года, в котором Сергей Уваров вывел триаду «Православие, Самодержавие, Народность» и книга «Синопсис или краткое собрание от различных летописцев о начале славенороссийского народа…», советские учебники для народных училищ и архивные документы.
С 29 сентября по 26 мая
Наталья Бехтерева
Суббота, 30 сентября
Фестиваль «Тропы» (12+)
В субботу в библиотеках имени Чехова и Фрунзе пройдет краеведческий фестиваль «Тропы». В программе — рассказы о палеонтологических редкостях в Ленобласти, мифах народов Севера и многом другом. Вход на все события свободный, но некоторые из них просят заранее зарегистрироваться. Подробнее здесь.
С 30 сентября по 1 октября
День издательства Ad Marginem (16+)
В субботу издательство Ad Marginem устроит в «Севкабель Порту» свой день В лектории обсудят две книги об архитектуре и урбанизме — «Манхэттенский проект. Теория города» Дэвида Кишика и «Эпоха зрелища. Приключения архитектуры и город XXI века» Тома Дайкхофа. Среди участников дискуссий историк Владимир Лисовский, искусствовед Ксения Малич, философ Александр Погребняк и многие другие. Подробнее здесь.
День открытых дверей в усадьбе «Тихий берег» (16+)
В последнюю субботу месяца в старинной усадьбе Бехтеревых на берегу Финского залива пройдет день открытых дверей, посвященный литературе. Помимо презентации книги «Сбывшиеся сны Натальи Петровны» журналиста Аркадия Соснова о знаменитой ученой-нейрофизиологе Наталье Бехтеровой, обещают обновленную экскурсию об истории знаменитой семьи и мастер-класс по написанию стихов. Подробнее здесь.
Спектакль «Педсовет», «Театральный проект 27» (на Новой сцене Александринского театра) (12+)
19:00
Спектакль с участием реальных учителей был создан режиссерами Еленой Калагановой, Йолдыз Миннуллиной и Анастасией Радвогиной для фестиваля «В смысле?!» на Новой сцене Александринского театра. Это постановка-размышление о том, как педагоги становятся заложниками своей профессии, для которых даже поход в магазин может стать проблемой. Подробнее здесь.
30 сентября, 1 октября
Выставка «Причал», «Павильон» Новой Голландии (12+)
В «Павильоне» Новой Голландии заканчивается совместный проект кластера и Nikolay Evdokimov Gallery. Это инсталляция Дмитрия Сироткина «Причал», посвященная «монотонному биению волн», упущенному пароходу и выборам в жизни человека. «Причал» — третий из серии проектов художника, посвященных теме переживания событий последнего времени. Это неразрешимая философская дилемма о предопределенности и концепции свободы в ее контексте.
До 1 октября
Аня Чиповская
Воскресенье, 1 октября
Парад ретротрамваев (0+)
В воскресенье по центральным улицам Петербурга проедут ретротрамваи. Парад посвящен 116-летию этого вида транспорта в нашем городе. Можно будет увидеть «Брешку», реплику первых английских вагонов Brush, подлинные модели МС, выпускавшиеся заводом «Красный путиловец» и прошедшие блокаду, служебный вагон «Хозяин», послевоенный «Слон» и многие другие. Подробности и маршрут здесь.
День рождения Джаз-клуба Игоря Бутмана (12+)
В воскресенье джазовый клуб Игоря Бутмана отметит первый день рождения в Петербурге. В программе праздника сразу два концерта оркестра имени Олега Лундстрема, специальная гостья — актриса театра и кино Аня Чиповская.
Концерт «Три дня дождя» (16+)
19:00
Популярный у тинейджеров рок-проект во главе с Глебом Викторовым («Три дня дождя» — его псевдоним) выступит в «Гигант холле». На концерте будут как песни с альбома 2022 года «Байполар», так и хиты вроде «Отпускай», «Перезаряжай», «Где ты» и «Демоны». Специальные гости концерта — Лали и Myqeed.
Концерт «Songbook Алексея Ретинского» (16+)
20:00
В Доме Радио в воскресенье хор и оркестр musicAeterna исполнят сочинения Алексей Ретинского. Их композитор написал за три с половиной года резиденства в институции. Будут представлены семь произведений, в том числе две премьеры — «Добрый человече» на стихи Булата Окуджавы и «Колосок» на оригинальный авторский текст .
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