Объявлена программа фестиваля «Друзья Петербурга»

Тема фестиваля нынешнего года – «Отражение». Каждый участник сможет найти свое отражение в городской среде и подумать, что именно он может сделать для своего любимого города, как способен повлиять на развитие Санкт-Петербурга.

В планах эксклюзивные представления и концерты с известными артистами.

Музыкальный спектакль хореографа, дважды лауреата премии «Золотая маска» Владимира Варнавы пройдет в Большом зале Государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Декорации к представлению создадут студенты разных кафедр академии.

Авторское произведение композитора Алексея Ретинского на тему исторического контекста эпохи в интерьерах Китайского дворца в Ораниенбауме ГМЗ «Петергоф». Реставрация дворца проходит при поддержке ПАО «Газпром».