Объявлена программа фестиваля «Друзья Петербурга»

Второй ежегодный городской фестиваль творческих и образовательных проектов ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» пройдет 5-8 октября. События развернутся на более чем 35 площадках – в музеях, театрах, вузах, библиотеках и кинотеатрах. В программе более 250 мероприятий, которые доступны для бесплатного посещения после регистрации на сайте фестиваля.
Тема фестиваля нынешнего года – «Отражение». Каждый участник сможет найти свое отражение в городской среде и подумать, что именно он может сделать для своего любимого города, как способен повлиять на развитие Санкт-Петербурга.
В планах эксклюзивные представления и концерты с известными артистами.
Музыкальный спектакль хореографа, дважды лауреата премии «Золотая маска» Владимира Варнавы пройдет в Большом зале Государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Декорации к представлению создадут студенты разных кафедр академии.
Авторское произведение композитора Алексея Ретинского на тему исторического контекста эпохи в интерьерах Китайского дворца в Ораниенбауме ГМЗ «Петергоф». Реставрация дворца проходит при поддержке ПАО «Газпром».
Экскурсии и аудиовизуальные представления в городе.
Аудиовизуальное представление «Я – тень от чьей-то тени» можно будет увидеть каждый вечер в Кленовой аллее на территории Михайловского замка. Инсталляция является результатом работы «Лаборатории» проекта «Друзья Петербурга».
Во время фестиваля пройдет презентация очередного этапа программы ПАО «Газпром» по комплексному благоустройству Санкт-Петербурга и откроется пешеходный экскурсионный маршрут «Путь Петра», который проходит от памятника Морякам и создателям флота России на Петровской набережной до «Мини-города» в Александровском парке. На маршруте расположены новые художественно-исторические объекты, посвященные эпохе Петра I. Специальный аудиогид будет доступен для прослушивания по QR-коду.
Уникальная выставочная и экскурсионная программа фестиваля пройдет во многих музеях города.
В Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО будет открыта авторская выставка одного из главных архитектурных фотохудожников современности Михаила Розанова. Мастер представит серию работ, посвященную «Лахта Центру» – самому высокому небоскребу в Европе и самому северному в мире. Фотографии дают возможность взглянуть на «Лахта Центр» как на отражение новой эпохи развития Петербурга. Выставка откроется уже с 27 сентября и будет работать до 29 октября.
В потерне Петропавловской крепости – подземном тоннеле длиной 97 метров, который никогда ранее не был доступен посетителям – развернется светозвуковое представление. Цель постановки – дать возможность зрителям ярче и сильнее ощутить близость Невы, омывающей Заячий остров, и поразмышлять над метафизикой воды Северной столицы. Кроме того, в одном из пространств Петропавловской крепости пройдет инсталляция на основе ранее утерянной технологии выдуваемых вручную стеклянных кирпичей Фальконье, которую восстановила группа энтузиастов из Петербурга.
Также гостей фестиваля ждут дискуссии, мастер-классы, большая детская программа и много всего интересного. С полным списком мероприятий фестиваля «Друзья Петербурга» можно ознакомиться на его офицальном сайте: fest.spbfriends.ru Для бесплатного посещения необходима предварительная регистрация.
Фото предоставлены пресс-службой фестиваля
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