Чем заняться в Петербурге с 21 по 24 сентября

Beat Weekend — 2023 (18+)

Уже в одиннадцатый раз Петербург принимает региональную версию столичного Beat Film Festival — Beat Weekend. Программа, как и всегда, насыщенная. В «Авроре», Angleterre Cinema Lounge и на «Ленфильме» покажут фильмы о Дэвиде Линче («Линч/Oз») и Альфреде Хичкоке («Меня зовут Альфред Хичкок»), иммерсивный эксперимент и хит «Сандэнса» «32 звука», «Сны отеля "Челси"» Мартина Скорсезе и многие другие. Кинопоказы дополнят образовательные лекции и дискуссии при участии Shortparis, Полины Бондаревой, Kito Jempere, Василия Степанова. Подробнее здесь.

С 21 сентября по 1 октября

Встреча с Анатолием Васильевым (16+)

19:00

В программе XIV Международного театрального фестиваля «Александринский» — творческая встреча с Анатолием Васильевым. Она будет во многом строиться вокруг книги Натальи Исаевой «Годы странствий Васильева Анатолия» и пройдет в формате живого общения с режиссером. Подробнее здесь.

Спецпоказ фильма «Миттельмарш» (16+)

19:30

Драмеди ученицы Алексея Учителя Софьи Мелединой с целой плеядой театральных звезд Петербурга в касте: от Ильи Деля и Сергея Мигицко до Эры Зиганшиной. Бабушка 18-летнего молчаливого отшельника Мити (Иван Злобин) покупает ему дружбу карманника Ковальски. Вместе они участвуют в придуманном Митей движении по спасению памятников. С арт-акциями им также помогает девушка Ковальски Полина (Тина Стойилкович), в которую Митя влюбляется. Лучшее в фильме — его визуал, за который в том числе отвечает Петр Балабанов. На премьерном показе в «Севкабель Порту» (в прокате «Миттельмарш» с 28 сентября) картину представят актеры Илья Дель и Тина Стойилкович.

Выставка «Владимир Лебедев. Портрет художника на фоне дневника», KGallery (0+)

Выставку советского художника-графика и иллюстратора детских книг в галерее готовили несколько лет — с тех пор, как в ее владение попал личный архив Владимира Лебедева, в том числе его дневник. Личные записи, в расшифровке которых помогала заведующая отделом рисунка Русского музея Наталья Козырева, развенчали мифы о личности Лебедева. Например, о его нелюдимости. На графику и картины художника авторы экспозиции и предлагают взглянуть с точки зрения тех открытий, что были сделаны. Также обещают обширную образовательную программу с лекциями, экскурсиями, мастер-классами, а также мероприятиями для детей. Подробнее здесь.

С 21 сентября по 10 декабря

Выставка «Мастер. Художник макета Михаил Гаврилович Николаев», Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства (6+)

Михаил Николаев был легендой ленинградского и петербургского театра. Он создавал макеты спектаклей для Георгия Товстоногова, Льва Додина, Юрия Любимова, Рубена Агамирзяна, Камы Гинкаса, Генриетты Яновской, Григория Дитятковского и многих других режиссеров. То есть ту пространственную визуализация замысла, которая помогает продумать мизансцены и распределить артистов в соотношении с декорацией. В экспозиции — более 40 его работ к спектаклям петербургских театров с 1970-х по нулевые. Специально для младших школьников по выставке макетов будет проводить игра-экскурсия «Кукольный дом». Подробнее здесь.

С 21 сентября по 18 февраля 2024-го

Выставка «Алексей Михеев. Открытый счет», Arts Square Gallery (18+)

В своей сюрреалистичной живописи Алексей Михеева исследует причуды человеческой памяти, фиксирующей по-своему все происходящее вокруг. «Художник стирает границы между реальностью и воображением, предлагая зрителям подвергнуть сомнению собственное восприятие и заглянуть в невидимые измерения. Мастерски используя цвет и текстуру, он создает ощущение невесомости, перенося зрителей в измерение, где законы физики и логики приостановлены. Кому-то это состояние напомнит сон, кому-то психоделический "трип" — их отношения с реальностью схожи», —отмечают в Arts Square Gallery.

С 19 сентября по 17 октября

Фильм «Неудержимые 4» / Expend4bles (16+)

Возвращение франшизы с Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэйтемом, Дольфом Лундгреном, 50 Cent, Меган Фокс (и много кем еще). Напомним, это проекты про группу наемников «Неудержимые», объединяющие чуть ли не всех главных звезд боевиков 1980-х и 1990-х. Правда, были и те, кто отказывался от участия. Например, Жан-Клод Ван Дамм. В четвертой части в команду наберут новичков, которые почти сразу попадут в плен. А спасать их отправится старая гвардия — отстраненный от операций Ли Кристмас (Стэйтем).

С 21 сентября, кинотеатры города

Фильм «Я — богиня» (16+)

Ромком с Александрой Бортич в главной роли — дебют в полнометражном кино актрисы Ольги Дибцевой («Озабоченные», «Нереалити»). Это история про веру в себя, которую не помогут обрести тренинги личностного роста, которые проходит школьная учительница Лена, когда от нее уходит муж. Со сценарием Дибцевой помогал Александр Собичевский — автор и режиссер сериала «Барабашка», а куратором и одним из продюсеров проекта стал Борис Хлебников. Самое забавно в снятом в Петербурге фильме, когда в него вдруг врывается вселенная Алексея Балабанова в лице актера Александра Мосина.

С 21 сентября, кинотеатры города

Фильм «Чужая» (18+)

Приключенческая драма с Анной Слю («Подбросы», «Краткий курс счастливой жизни») из программы кинофестиваля в Выборге. Бизнес-леди выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги. Там ее находит местное племя, живущее так же, как и их предки. Его играют якутские актеры, разговаривающие на выдуманном языке, созданном специально для картины лингвистом. А Анна Слю для этой роли прошла курс по управлению собачьей упряжкой и научилась нескольким танцам северных народов.

С 21 сентября, кинотеатры города

Фильм «Первый день моей жизни» / Il primo giorno della mia vita (16+)

Новая работа режиссера «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе с Тони Сервилло («Лоро», «Великая красота», «Молодость») в одной из главных ролей. Таинственный мужчина предлагает четырем отчаявшимся людям поменять судьбу. Они на неделю становятся невидимыми и наблюдают, каким бы оказался мир, если бы их в нем не было.

С 21 сентября, кинотеатры города

Фильм «Вселенная Стивена Кинга» / King on Screen (16+)

Документальный фильм Дафны Бевир посвящен тому, как экранизировали тексты «короля ужасов» Стивена Кинга, в том числе как это делал он сам. Конечно, не обойдется без истории о том, как Кинг категорически не принял версию «Сияния» Стэнли Кубрика. Но в большей степени это рассказ о том, что его романы и повести на самом деле не только и не столько про страх и саспенс, сколько про отношения между людьми.

С 21 сентября, кинотеатры города