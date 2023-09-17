Чем заняться в Петербурге с 21 по 24 сентября

Фестиваль Beat Weekend с фильмами о Хичкоке и Линче, премьера оперы «Демон» в Мариинском-2, осенний праздник фонтанов в Петергофе, выставки Бориса Григорьева, Владимира Лебедева и Вадима Михайлова с Ульяной Подкорытовой, концерты Cream Soda и ЛСП, а также фильмы «Я — богиня», «Неудержимые 4» и «Вселенная Стивена Кинга» в прокате — рассказываем, как провести выходные в городе и его окрестностях.
Владимир Лебедев «Девочка с медвежонком». 1957
Четверг, 21 сентября
Beat Weekend — 2023 (18+)
Уже в одиннадцатый раз Петербург принимает региональную версию столичного Beat Film Festival — Beat Weekend. Программа, как и всегда, насыщенная. В «Авроре», Angleterre Cinema Lounge и на «Ленфильме» покажут фильмы о Дэвиде Линче («Линч/Oз») и Альфреде Хичкоке («Меня зовут Альфред Хичкок»), иммерсивный эксперимент и хит «Сандэнса» «32 звука», «Сны отеля "Челси"» Мартина Скорсезе и многие другие. Кинопоказы дополнят образовательные лекции и дискуссии при участии Shortparis, Полины Бондаревой, Kito Jempere, Василия Степанова. Подробнее здесь.
С 21 сентября по 1 октября
Встреча с Анатолием Васильевым (16+)
19:00
В программе XIV Международного театрального фестиваля «Александринский» — творческая встреча с Анатолием Васильевым. Она будет во многом строиться вокруг книги Натальи Исаевой «Годы странствий Васильева Анатолия» и пройдет в формате живого общения с режиссером. Подробнее здесь.
Спецпоказ фильма «Миттельмарш» (16+)
19:30
Драмеди ученицы Алексея Учителя Софьи Мелединой с целой плеядой театральных звезд Петербурга в касте: от Ильи Деля и Сергея Мигицко до Эры Зиганшиной. Бабушка 18-летнего молчаливого отшельника Мити (Иван Злобин) покупает ему дружбу карманника Ковальски. Вместе они участвуют в придуманном Митей движении по спасению памятников. С арт-акциями им также помогает девушка Ковальски Полина (Тина Стойилкович), в которую Митя влюбляется. Лучшее в фильме — его визуал, за который в том числе отвечает Петр Балабанов. На премьерном показе в «Севкабель Порту» (в прокате «Миттельмарш» с 28 сентября) картину представят актеры Илья Дель и Тина Стойилкович.
Выставка «Владимир Лебедев. Портрет художника на фоне дневника», KGallery (0+)
Выставку советского художника-графика и иллюстратора детских книг в галерее готовили несколько лет — с тех пор, как в ее владение попал личный архив Владимира Лебедева, в том числе его дневник. Личные записи, в расшифровке которых помогала заведующая отделом рисунка Русского музея Наталья Козырева, развенчали мифы о личности Лебедева. Например, о его нелюдимости. На графику и картины художника авторы экспозиции и предлагают взглянуть с точки зрения тех открытий, что были сделаны. Также обещают обширную образовательную программу с лекциями, экскурсиями, мастер-классами, а также мероприятиями для детей. Подробнее здесь.
С 21 сентября по 10 декабря
Выставка «Мастер. Художник макета Михаил Гаврилович Николаев», Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства (6+)
Михаил Николаев был легендой ленинградского и петербургского театра. Он создавал макеты спектаклей для Георгия Товстоногова, Льва Додина, Юрия Любимова, Рубена Агамирзяна, Камы Гинкаса, Генриетты Яновской, Григория Дитятковского и многих других режиссеров. То есть ту пространственную визуализация замысла, которая помогает продумать мизансцены и распределить артистов в соотношении с декорацией. В экспозиции — более 40 его работ к спектаклям петербургских театров с 1970-х по нулевые. Специально для младших школьников по выставке макетов будет проводить игра-экскурсия «Кукольный дом». Подробнее здесь.
С 21 сентября по 18 февраля 2024-го
Выставка «Алексей Михеев. Открытый счет», Arts Square Gallery (18+)
В своей сюрреалистичной живописи Алексей Михеева исследует причуды человеческой памяти, фиксирующей по-своему все происходящее вокруг. «Художник стирает границы между реальностью и воображением, предлагая зрителям подвергнуть сомнению собственное восприятие и заглянуть в невидимые измерения. Мастерски используя цвет и текстуру, он создает ощущение невесомости, перенося зрителей в измерение, где законы физики и логики приостановлены. Кому-то это состояние напомнит сон, кому-то психоделический "трип" — их отношения с реальностью схожи», —отмечают в Arts Square Gallery.
С 19 сентября по 17 октября
Фильм «Неудержимые 4» / Expend4bles (16+)
Возвращение франшизы с Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэйтемом, Дольфом Лундгреном, 50 Cent, Меган Фокс (и много кем еще). Напомним, это проекты про группу наемников «Неудержимые», объединяющие чуть ли не всех главных звезд боевиков 1980-х и 1990-х. Правда, были и те, кто отказывался от участия. Например, Жан-Клод Ван Дамм. В четвертой части в команду наберут новичков, которые почти сразу попадут в плен. А спасать их отправится старая гвардия — отстраненный от операций Ли Кристмас (Стэйтем).
С 21 сентября, кинотеатры города
Фильм «Я — богиня» (16+)
Ромком с Александрой Бортич в главной роли — дебют в полнометражном кино актрисы Ольги Дибцевой («Озабоченные», «Нереалити»). Это история про веру в себя, которую не помогут обрести тренинги личностного роста, которые проходит школьная учительница Лена, когда от нее уходит муж. Со сценарием Дибцевой помогал Александр Собичевский — автор и режиссер сериала «Барабашка», а куратором и одним из продюсеров проекта стал Борис Хлебников. Самое забавно в снятом в Петербурге фильме, когда в него вдруг врывается вселенная Алексея Балабанова в лице актера Александра Мосина.
С 21 сентября, кинотеатры города
Фильм «Чужая» (18+)
Приключенческая драма с Анной Слю («Подбросы», «Краткий курс счастливой жизни») из программы кинофестиваля в Выборге. Бизнес-леди выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги. Там ее находит местное племя, живущее так же, как и их предки. Его играют якутские актеры, разговаривающие на выдуманном языке, созданном специально для картины лингвистом. А Анна Слю для этой роли прошла курс по управлению собачьей упряжкой и научилась нескольким танцам северных народов.
С 21 сентября, кинотеатры города
Фильм «Первый день моей жизни» / Il primo giorno della mia vita (16+)
Новая работа режиссера «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе с Тони Сервилло («Лоро», «Великая красота», «Молодость») в одной из главных ролей. Таинственный мужчина предлагает четырем отчаявшимся людям поменять судьбу. Они на неделю становятся невидимыми и наблюдают, каким бы оказался мир, если бы их в нем не было.
С 21 сентября, кинотеатры города
Фильм «Вселенная Стивена Кинга» / King on Screen (16+)
Документальный фильм Дафны Бевир посвящен тому, как экранизировали тексты «короля ужасов» Стивена Кинга, в том числе как это делал он сам. Конечно, не обойдется без истории о том, как Кинг категорически не принял версию «Сияния» Стэнли Кубрика. Но в большей степени это рассказ о том, что его романы и повести на самом деле не только и не столько про страх и саспенс, сколько про отношения между людьми.
С 21 сентября, кинотеатры города
Борис Григорьев «Улица блондинок»
Пятница, 22 сентября
«Борис Григорьев. Первый мастер на свете», Музей Фаберже (18+)
В новом выставочном пространстве Шуваловского дворца в конце сентября стартует большая ретроспектива Бориса Григорьева — знаменитого живописца прошлого века, писавшего портреты Скрябина, Рахманинова, Шаляпина, Добужинского, Мейрехольда, Репина и многих других. Главным событием станет показ масштабного полотна «Ревизор», также будут представлены цикл иллюстраций к роману «Братья Карамазовы», южноамериканские пейзажи, бретонские типажи и сцены из парижской жизни. Подробнее здесь.
С 22 сентября по 28 января 2024-го
Форум «Мой бизнес»
В пятницу и субботу пройдет форум для предпринимателей «Мой бизнес». Его часть — фестиваль «Креативный Петербург», на котором о моде и тенденциях ее развития расскажет креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая. Помимо профессиональных дискуссий обещают также развлекательную программу с секретным хедлайнером. Вход свободный по предварительной регистрации.
С 22 по 23 сентября
Спектакль «Местные», Невидимый театр (18+)
Студентов отправляют «на картошку», где они живут в бараке, обсуждают разное жизненное, выпивают и совершают преступление, которое изменит жизни и судьбы всех причастных. Пока одни ставят современные пьесы, другие — хрестоматийную классику, режиссер Настя Быцань выбрала полузабытого драматурга Александра Ремеза, активно писавшего в 1970-е и 1980-е, но так и не встроившегося со своими тонкими, интеллектуальными драмами сначала в советский театр, а затем — и в российский. Подробнее здесь.
Осенний праздник фонтанов «Наследники» (0+)
В пятницу и субботу на Большом каскаде в Нижнем парке «Петергофа» будут показывать масштабный и красочный мультимедийный спектакль «Наследники». В представлении примут участие 40 артистов балета, также обещают архитектурный видеомэппинг, панорамные видеопроекции, объемный звук и динамический постановочный свет. Подробнее здесь.
22, 23 сентября
Мюзикл «Замок синей бороды», театр «Легенда» (18+)
В пятницу и субботу в театре «Легенда» на Выборгской улице покажут мюзикл в жанре триллере «Замок Синей Бороды». Это камерный одноактный спектакль об отношениях и абьюзе, в котором ключи и двери, которые не стоит открывать, трактуются в философском смысле. Режиссер проекта — Софья Стрейзанд. Подробнее здесь.
22, 23 сентября
Концерт Cream Soda (6+)
Этой весной погиб один из основателей электронного проекта Дима Нова. После трагической смерти своего друга и товарища Cream Soda в мае выпустили альбом Internet Friends — последнюю работу, созданную вместе с ним. Трогательный релиз группа и представит в пятницу вживую на концерте в Vokzal 1853. Но, конечно, будут и хиты «Плачу на техно», «Розовый фламинго» и «Никаких больше вечеринок».
Концерт Motorama (12+)
20:00
Ростовские постпанки в пятницу выступят в клубе Sound в «Севкабель Порту». Будем хором подпевать их англоязычным хитам вроде Ghost и No More Time, и песням с недавнего альбома Sleep, and I will sing, вышедшего в мая 2023-го.
Фестиваль «НеобыЧАЙный сад» (0+)
Ботанический сад в пятницу и субботу принимает чайный фестиваль. В «Зеленом домике» появится восточный базар, на котором прочтут лекции об истории Великого чайного пути, и покажут чайные растения. Также обещают индийские танцы, мастер-классы по розжигу самоваров и шоу от клоунов-мимов. В дни фестиваля будет работать Японский сад. Подробнее здесь.
С 22 по 23 сентября
Mia Boyka
Суббота, 23 сентября
Фестиваль «Путь домой» (0+)
11:00
В выходные в «Севкабель Порту» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных. Здесь не только расскажут, как взять кошку или собаку из приюта, но и как за ними ухаживать. Также на зооярмарке можно приобрести корма и шлейки как для своих питомцев, так и тех, у кого пока нет дома.
Фестиваль «Кофе&Jazz» (0+)
12:00
В музее-заповеднике «Павловск» в эти выходные вновь пройдет фестиваль «Кофе&Jazz». На шести площадках обещают выступление хедлайнеров — мультиинструменталиста Давида Голощекина и одного из лучших перкуссионистов мира Йоля Гонсалеса Портилья. А также Павла Чижика, Дениса Кириллова, Михаила Шипова и коллективов City music orchestra, Chizhik-jazz-quartet, De Manera Virtuosa, шоу-оркестра «Бит Джус», Petruсchiani Quartet и многих других. Подробнее здесь.
С 23 по 24 сентября
Опера «Демон», Мариинский-2 (16+)
Первой премьерой нового сезона в Мариинском театра станет опера «Демон» Антона Рубинштейна. Главные партии готовят: Демон — Глеб Перязев, Магеррам Гусейнов, Евгений Никитин; Князь Гудал — Юрий Воробьев, Олег Сычев, Мирослав Молчанов; Тамара — Инара Козловская, Екатерина Гончарова, Ольга Маслова, Наталья Павлова; Князь Синодал — Игорь Морозов, Роман Широких, Кирилл Белов. Поставила спектакль режиссер Елизавета Корнеева. Ее «Демон» будет лишен пространственно-временных координат. Вместо этого — метафоры, отголоски и символы: от греческого театра до песочницы. Художественный руководитель — Валерий Гергиев.
23, 24 сентября
Концерт Mia Boyka (0+)
Сперва Mia Boyka стала любимицей всех детей, взорвав TikTok песней «Эмэмдэнс», затем — завоевала титул главного трендсеттера поколения: суперхит «Пикачу», написанный с Егором Шипом, собрал почти 350 миллионов просмотров на YouTube. В субботу Миа выступит в клубе «А2» с большим сольным концертом.
Концерт ЛСП (18+)
18:00
Белорус Олег ЛСП, чей хип-хоп ценят за тексты с неожиданными литературными приемами и многочисленными аллюзиями, выступит в клубе Sound. Слушаем «Безумие», «Тело», «Коктейль», «Девочку-пришелеца» и «Монетку» живьем уже в эту субботу.
Выставка «И просто, и тёмно», Дом Радио (18+)
Названный по строке из стихотворения Марины Цветаевой совместный проект Дома Радио и MYTH Gallery стартует в эту субботу. Это выставка Вадима Михайлова и Ульяны Подкорытовой. Мрачные образы Михайлова займут светлое пространство на седьмом этаже, а вдохновленные сказками и фольклором объекты Подкорытовой на контрасте поместят в подвальный бар. Посетить обе экспозиции можно на медиации-прогулки между мирами двух художников. Подробнее здесь.
С 23 сентября по 5 ноября
Спектакли «Война завтра не закончится / Арбуз», «Суббота» (Флигель) (16+)
«Война завтра не закончится» Дмитрия Акимова рассказывает о драме родителей, переживающих смерть сына, погибшего на войне. В пандан к ней тоже одноактная драма, но про двух женщин, любивших одного мужчину. Обе чего-то ждали от этого чувства и от объекта своей страсти, но остались ни с чем. Изначально оба спектакля были показаны как эскизы на фестивале Stories.
«Платонов»
Воскресенье, 24 сентября
Спектакли «Московский мусор / Я монстр», «Суббота» (Флигель) (16+)
Трагикомедия «Московский мусор» Ивана Миневцева рассказывает о строительстве свалки в одном из московских пригородов. Герои оставляют попытки сопротивления большим столичным деньгам и увлекаются идеей как приспособиться и нажиться на московском мусоре. «Я монстр» Каро Баляна — социальная драма о девочке-подростке, лишенной внимания и любви близких, занятых дрязгами, тогда, когда это нужнее всего. Изначально оба спектакля были показаны как эскизы на фестивале Stories.
Спектакль «Платонов», «Мастерская» (Музей-усадьба Державина) (16+)
Премьера позиционируется как «первый иммерсивный спектакль Сергея Панькова и театра "Мастерская", созданный на основе первой же и не самой известной пьесы Антона Чехова "Платонов"». Дебютные показы прошли еще в августе на территории парка и Музея-усадьбы поэта Державина, и там же постановку будут играть и дальше. Антураж старинного особняка и естественные декорации парка как нельзя лучше подходят для истории о людях молодых, красивых, остроумных, благополучных, но живущих без всякого смысла. Герои пытаются понять, где и когда была совершена роковая ошибка и вернуть прошлое: там, они уверены, трава была зеленее, деревья выше, а они сами счастливее.
Спектакль «Пурга», СХТ (18+)
Осенняя премьера в Социально-художественном театре — спектакль Сержука Андреева по абсурдистской пьесе Анастасии Букреевой «Черная пурга». Среди ее героев — командировочный СвЕрдлОв (у фамилии двойное ударение), Медведь, Девушка с золотыми волосами, Мертвый шахтер и Шахтер, который умрет через две недели. Их роли исполнят Михаил Морозов, Анна Дразнина, Павел Панков, Никита Виноградов, Павел Чернейкин. Постановщик Сержук Андреев — режиссер и актер родом из Беларуси, создатель театральной студии «Живые люди» и технический директор «Плохого театра».
Выставка «Загадка святилища из Хирбет Кейафа», Эрмитаж (6+)
В Аполлоновом зал Зимнего дворца до воскресенья еще можно увидеть выставку одного экспоната, посвященную библейской археологии. Это миниатюрная модель святилища, найденная в 2011 году во время раскопок в местности Хирбет Кейафа, расположенной близ Иерусалима. Выставка организована при поддержке Фонда Эрмитаж Израиль и коллекции Управления древностей Израиля, Собрания национальных сокровищ.
До 24 сентября
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