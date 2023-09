Чем заняться в Петербурге с 21 по 24 сентября

«Борис Григорьев. Первый мастер на свете», Музей Фаберже (18+)

В новом выставочном пространстве Шуваловского дворца в конце сентября стартует большая ретроспектива Бориса Григорьева — знаменитого живописца прошлого века, писавшего портреты Скрябина, Рахманинова, Шаляпина, Добужинского, Мейрехольда, Репина и многих других. Главным событием станет показ масштабного полотна «Ревизор», также будут представлены цикл иллюстраций к роману «Братья Карамазовы», южноамериканские пейзажи, бретонские типажи и сцены из парижской жизни. Подробнее здесь.

С 22 сентября по 28 января 2024-го

Форум «Мой бизнес»

В пятницу и субботу пройдет форум для предпринимателей «Мой бизнес». Его часть — фестиваль «Креативный Петербург», на котором о моде и тенденциях ее развития расскажет креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая. Помимо профессиональных дискуссий обещают также развлекательную программу с секретным хедлайнером. Вход свободный по предварительной регистрации.

С 22 по 23 сентября

Спектакль «Местные», Невидимый театр (18+)

Студентов отправляют «на картошку», где они живут в бараке, обсуждают разное жизненное, выпивают и совершают преступление, которое изменит жизни и судьбы всех причастных. Пока одни ставят современные пьесы, другие — хрестоматийную классику, режиссер Настя Быцань выбрала полузабытого драматурга Александра Ремеза, активно писавшего в 1970-е и 1980-е, но так и не встроившегося со своими тонкими, интеллектуальными драмами сначала в советский театр, а затем — и в российский. Подробнее здесь.

Осенний праздник фонтанов «Наследники» (0+)

В пятницу и субботу на Большом каскаде в Нижнем парке «Петергофа» будут показывать масштабный и красочный мультимедийный спектакль «Наследники». В представлении примут участие 40 артистов балета, также обещают архитектурный видеомэппинг, панорамные видеопроекции, объемный звук и динамический постановочный свет. Подробнее здесь.

22, 23 сентября

Мюзикл «Замок синей бороды», театр «Легенда» (18+)

В пятницу и субботу в театре «Легенда» на Выборгской улице покажут мюзикл в жанре триллере «Замок Синей Бороды». Это камерный одноактный спектакль об отношениях и абьюзе, в котором ключи и двери, которые не стоит открывать, трактуются в философском смысле. Режиссер проекта — Софья Стрейзанд. Подробнее здесь.

22, 23 сентября

Концерт Cream Soda (6+)

Этой весной погиб один из основателей электронного проекта Дима Нова. После трагической смерти своего друга и товарища Cream Soda в мае выпустили альбом Internet Friends — последнюю работу, созданную вместе с ним. Трогательный релиз группа и представит в пятницу вживую на концерте в Vokzal 1853. Но, конечно, будут и хиты «Плачу на техно», «Розовый фламинго» и «Никаких больше вечеринок».

Концерт Motorama (12+)

20:00

Ростовские постпанки в пятницу выступят в клубе Sound в «Севкабель Порту». Будем хором подпевать их англоязычным хитам вроде Ghost и No More Time, и песням с недавнего альбома Sleep, and I will sing, вышедшего в мая 2023-го.

Фестиваль «НеобыЧАЙный сад» (0+)

Ботанический сад в пятницу и субботу принимает чайный фестиваль. В «Зеленом домике» появится восточный базар, на котором прочтут лекции об истории Великого чайного пути, и покажут чайные растения. Также обещают индийские танцы, мастер-классы по розжигу самоваров и шоу от клоунов-мимов. В дни фестиваля будет работать Японский сад. Подробнее здесь.

С 22 по 23 сентября