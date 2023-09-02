Чем заняться в Петербурге с 7 по 10 сентября

Выставка «Художники круга Довлатова», KGallery (12+)

Кратковременная выставка о Довлатове была приурочена к фестивалю «День Д», но идет еще неделю после его окончания. Это работы ленинградских художников, с которыми литератор был знаком. Например, Евгения Михнова-Войтенко. Именно его мастерская на улице Рубинштейна была описана в «Заповеднике» — там на «именинах хомяка живописца Лобанова» главный герой знакомится с будущей женой Таней. Также в кругу Довлатова были Михаил Беломлинский, Светозар Остров, Георгий Ковенчук, Михаил Кулаков и другие ленинградские нонконформисты. Подробнее здесь.

До 10 сентября

Выставка «Врачи/Избушки», Marina Gisich projects (18+)

В пространстве Marina Gisich projects всю осень показывают персональную выставку Бориса Казакова. Начинавший с живописи художник вскоре присоединился к неформальному объединению «Параллельное кино». Свой первый фильм «Птенцы моря» он создал в технике бескамерной анимации (рисуя поверх изображения на кинопленке), а его вторая картина участвовала в одной из программ Берлинале. Вот как описывают проект в самой галерее: «Выставка «Врачи/Избушки» — тотальная инсталляция с элементами перформанса — состоит из двух очень разных пространств. В первом живут и работают врачи, а второе… и есть «Избушка». Эти два пространства объединяют сотни и тысячи историй. Удивительные легенды кроются в каждом предмете, каждой картинке, табуретке, метре кинопленки». Подробнее здесь.

С 6 сентября по 25 ноября

Спецпоказ фильма «Июльский дождь» (12+)

19:30

В рамках проекта «Кино в парке» на большой сцене в Новой Голландии покажут один из лучших фильмов советской «новой волны» — полифоничную и феминистскую картину Марлена Хуциева «Июльский дождь». Вход свободный. Зрителям советуют взять с собой пледы и одеваться по погоде.

Перформативные лекции о поэзии «Синтропия» (16+)

В Доме Радио продолжается проект «Синтропия», запущенный в конце прошлого сезона. Первая серия лекций была посвящена Федерико Гарсиа Лорки. Вторая — творчеству греческого поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Одиссеаса Элитиса.

7, 8 сентября

Спецпоках фильма «Моя пиратская свадьба» (18+)

20:00

На этой неделе проект «Кинотеатр у моря» в «Севкабель Порту» закрывает сезон кинопоказов под открытым небом. В четверг смотрим здесь комедийный боевик с Дженнифер Лопес и Джошом Дюамелем. Они играют пару, которая готовится к роскошной свадьбе на острове, чье счастье чуть омрачают разве что мама жениха (звезда двух сезонов «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж) и бывший невесты (Ленни Кравиц). Но в день торжества на церемонию врываются пираты, беря в заложники гостей. Вход по регистрации.

Фильм «Голда. Судный день» / Golda (18+)

Байопик Голды Меир — первой женщины-премьер-министра Израиля — с Хелен Миррен в главной роли. По сюжету спустя годы она вспоминает Судный день (Йом Кипур) 1973-го, когда ее страну атаковали Египет, Сирия и Иордания, пытаясь вернуть потерянные территории. Голда, которую впоследствии назовут «бабушкой Израиля», принимает решение о срочной мобилизации. Снял картину, участвовавшую в Берлинале, Гай Наттив («Потоп», «Скин»).

С 7 сентября, кинотеатры города

Фильм «Праздники» (12+)

Актер Борис Дергачев («Друг на час», «Гуляй, Вася!») дебютирует в полном метре комедией о несчастной по-своему семье, которая со стороны кажется дружной и идеальной. Наталья (Мария Аронова) считает, что у нее, ее супруга и детей прекрасная жизнь. Но любящий муж (Виталий Хаев) на самом деле ей изменяет, а дочери несчастливы со своими женихами. Когда семья собирается вместе на очередное совместное торжество на даче, все проблемы из тайных становятся явными.

С 7 сентября, кинотеатры города

Фильм «Я делаю шаг» (6+)

Мелодрама о дислексии и вере в себя с Сергеем Новосадом («Трудные подростки») и Анастасией Талызиной («Кентавр»). Саша мечтал работать в столице, но смог устроиться учителем только в школу во Пскове, которую окончил сам. У него не получается стать своим в коллективе, к тому же он скрывает ото всех, включая подругу детства, что у него сложности с правописанием из-за дислексии. В касте также Равшана Куркова, Мария Аронова, Ирина Розанова и Денис Шведов. Режиссером проекта стала Ольга Акатьева («Предпоследняя инстанция»).

С 7 сентября, кинотеатры города

Фильм «Пернатый патруль» / Goldbeak (6+)

Китайский анимационный фильм о воспитанном курами орленке. Тот не только, как в песне, учится летать, но и рефлексирует по поводу своей идентичности. Поиск себя приводят его в Птицеград, где он обретает не только родственников, но и цель в жизни: попасть в элитный отряд «Пернатый патруль».

С 7 сентября, кинотеатры города