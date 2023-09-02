Чем заняться в Петербурге с 7 по 10 сентября

Этнический опенэйр «Стороны света» и «Очередной фестиваль» в пользу «Ночлежки», акция памяти жертв Блокады Ленинграда, концерт-оммаж Егору Летову от Билли Новика, выставка к юбилею «Новых художников», а также байопик первой женщины-премьер-министра Израиля Голды Меир с Хелен Миррен в заглавной роли — рассказываем о главных событиях этой недели в Петербурге.
Фильм «Голда. Судный день
Четверг, 7 сентября
Выставка «Художники круга Довлатова», KGallery (12+)
Кратковременная выставка о Довлатове была приурочена к фестивалю «День Д», но идет еще неделю после его окончания. Это работы ленинградских художников, с которыми литератор был знаком. Например, Евгения Михнова-Войтенко. Именно его мастерская на улице Рубинштейна была описана в «Заповеднике» — там на «именинах хомяка живописца Лобанова» главный герой знакомится с будущей женой Таней. Также в кругу Довлатова были Михаил Беломлинский, Светозар Остров, Георгий Ковенчук, Михаил Кулаков и другие ленинградские нонконформисты. Подробнее здесь.
До 10 сентября
Выставка «Врачи/Избушки», Marina Gisich projects (18+)
В пространстве Marina Gisich projects всю осень показывают персональную выставку Бориса Казакова. Начинавший с живописи художник вскоре присоединился к неформальному объединению «Параллельное кино». Свой первый фильм «Птенцы моря» он создал в технике бескамерной анимации (рисуя поверх изображения на кинопленке), а его вторая картина участвовала в одной из программ Берлинале. Вот как описывают проект в самой галерее: «Выставка «Врачи/Избушки» — тотальная инсталляция с элементами перформанса — состоит из двух очень разных пространств. В первом живут и работают врачи, а второе… и есть «Избушка». Эти два пространства объединяют сотни и тысячи историй. Удивительные легенды кроются в каждом предмете, каждой картинке, табуретке, метре кинопленки». Подробнее здесь.
С 6 сентября по 25 ноября
Спецпоказ фильма «Июльский дождь» (12+)
19:30
В рамках проекта «Кино в парке» на большой сцене в Новой Голландии покажут один из лучших фильмов советской «новой волны» — полифоничную и феминистскую картину Марлена Хуциева «Июльский дождь». Вход свободный. Зрителям советуют взять с собой пледы и одеваться по погоде.
Перформативные лекции о поэзии «Синтропия» (16+)
В Доме Радио продолжается проект «Синтропия», запущенный в конце прошлого сезона. Первая серия лекций была посвящена Федерико Гарсиа Лорки. Вторая — творчеству греческого поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Одиссеаса Элитиса.
7, 8 сентября
Спецпоках фильма «Моя пиратская свадьба» (18+)
20:00
На этой неделе проект «Кинотеатр у моря» в «Севкабель Порту» закрывает сезон кинопоказов под открытым небом. В четверг смотрим здесь комедийный боевик с Дженнифер Лопес и Джошом Дюамелем. Они играют пару, которая готовится к роскошной свадьбе на острове, чье счастье чуть омрачают разве что мама жениха (звезда двух сезонов «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж) и бывший невесты (Ленни Кравиц). Но в день торжества на церемонию врываются пираты, беря в заложники гостей. Вход по регистрации.
Фильм «Голда. Судный день» / Golda (18+)
Байопик Голды Меир — первой женщины-премьер-министра Израиля — с Хелен Миррен в главной роли. По сюжету спустя годы она вспоминает Судный день (Йом Кипур) 1973-го, когда ее страну атаковали Египет, Сирия и Иордания, пытаясь вернуть потерянные территории. Голда, которую впоследствии назовут «бабушкой Израиля», принимает решение о срочной мобилизации. Снял картину, участвовавшую в Берлинале, Гай Наттив («Потоп», «Скин»).
С 7 сентября, кинотеатры города
Фильм «Праздники» (12+)
Актер Борис Дергачев («Друг на час», «Гуляй, Вася!») дебютирует в полном метре комедией о несчастной по-своему семье, которая со стороны кажется дружной и идеальной. Наталья (Мария Аронова) считает, что у нее, ее супруга и детей прекрасная жизнь. Но любящий муж (Виталий Хаев) на самом деле ей изменяет, а дочери несчастливы со своими женихами. Когда семья собирается вместе на очередное совместное торжество на даче, все проблемы из тайных становятся явными.
С 7 сентября, кинотеатры города
Фильм «Я делаю шаг» (6+)
Мелодрама о дислексии и вере в себя с Сергеем Новосадом («Трудные подростки») и Анастасией Талызиной («Кентавр»). Саша мечтал работать в столице, но смог устроиться учителем только в школу во Пскове, которую окончил сам. У него не получается стать своим в коллективе, к тому же он скрывает ото всех, включая подругу детства, что у него сложности с правописанием из-за дислексии. В касте также Равшана Куркова, Мария Аронова, Ирина Розанова и Денис Шведов. Режиссером проекта стала Ольга Акатьева («Предпоследняя инстанция»).
С 7 сентября, кинотеатры города
Фильм «Пернатый патруль» / Goldbeak (6+)
Китайский анимационный фильм о воспитанном курами орленке. Тот не только, как в песне, учится летать, но и рефлексирует по поводу своей идентичности. Поиск себя приводят его в Птицеград, где он обретает не только родственников, но и цель в жизни: попасть в элитный отряд «Пернатый патруль».
С 7 сентября, кинотеатры города
«Не болит голова у дятла»
Пятница, 8 сентября
День памяти жертв блокады (0+)
Акция проводится с 2018-го. Уже шесть лет петербуржцы вспоминают жертв Блокады, зачитывая имена, фамилии и адреса погибших. В 2023-м присоединиться к акции можно на более, чем 80 площадках. Информацию о них и подробности здесь.
Выставка «Юбилей «Новых художников». Влияния, оммажи, подделки», Музей современных искусств им. С.П. Дягилева СПбГУ (18+)
Выставка в университетском музее посвящена сразу нескольким юбилеям. В прошлом году 40 лет исполнилось созданному Тимуром Новиковым объединению «Новые художники», в этом — столько же галерее «АССА». Она располагалась в расселенной коммунальной квартире на Шпалерной улице (тогда — Воинова), где был прописан Новиков. Там проходили выставки, концерты, спектакли, модные показы, снимались фильмы. И она же дала имя картине Сергея Соловьева. В музее покажут отобранные куратором Андреем Хлобыстиным работы более двадцати художников разных поколений, отражающие связь искусства 1980-х с современностью. В том числе тот аспект, что коммерческий успех Тимура Новикова, Виктора Цоя, Георгия Гурьянова и Владислава Мамышева-Монро после их смерти породил индустрию подделок. Подробнее здесь.
С 8 сентября по 28 октября
Выставка «Не смотри на меня так куратор», Anna Nova (18+)
В Anna Nova стартует экспериментально-исследовательская выставка «Не смотри на меня так куратор» (пунктуация оригинала сохранена — Прим.ред.) Ильи Крончева-Иванова. Это инсталляция в виде дачной теплицы, где можно послушать монологи восьми кураторов от Андрея Хлобыстина до Александра Дашевского и изучить документацию проектов, экспонировавшихся в галерее. Часть работ — открытая студия и лаборатории, где на практике будут исследоваться отношения художников и куратора. Зрители по желанию могут стать участникам этих событий.
С 8 по 28 сентября
Фестиваль «Александринский» (18+)
В Александринском театре стартует одноименный ему фестиваль. Начнут с хита прошлого сезона — спектакля «Один восемь восемь один» Валерия Фокина о том, как Александра III сменил на престоле Александра II. Его можно будет увидеть в пятницу, субботу и воскресенье.
8, 9, 10 сентября
Спектакль «Лес», ТЮЗ им. Брянцева (16+)
В пятницу на большой сцене ТЮЗа Уланбек Баялиев покажет свою версию «Леса» Островского. В его интерпретации это история о театральности, возведенной в культ. При этом режиссер постарается очистить текст от излишней сатиры и иронии, придав спектаклю цирковую и балаганную эстетику. На сцене ТЮЗа Баялиев уже ставил в 2018 году «Зимнюю сказку» Шекспира.
KKinchevFest (18+)
В пятницу и субботу «Севкабель Порт» принимает авторский фестиваль тяжелой музыки от Константина Кинчева. В лайн-апе — AMATORY, проект «Горшенев», КняZz, Jane Air, «Аффинаж» и, конечно, «Алиса». На территории обещают фудкорты, бары и лавки с мерчем.
С 8 по 9 сентября
Спецпоказ фильма «Не болит голова у дятла» (12+)
19:30
На большой сцене в Новой Голландии в проекте «Кино в парке» покажут нежную картину Динары Асановой о воспитании чувств «Не болит голова у дятла». Вход свободный. Зрителям советуют взять с собой пледы и одеваться по погоде.
Билли Новик
Суббота, 9 сентября
«Стороны света» (6+)
В субботу в Юсуповскому саду пройдет этнический фестиваль «Стороны света». В лайн-апе — признанные фолк-бэнды и начинающие музыканты. Среди них — Theodor Bastard, Васса Железнова, HAGRIN, Hodila Izba, Jrpjej и другие. Вход на опенэйр свободный, но по регистрации.
«Петербургская ярмарка» (0+)
В выходные в «Севкабель Порту» пройдет уже традиционный фестиваль хендмейда и дизайна. Здесь соберутся более 100 мастеров и брендов из Петербурга и не только с украшениями ручной работы, винтажем, фермерскими сырами, натуральной косметикой, керамикой и сувенирами. Тема на этот раз — фильм «Барби» Греты Гервиг. Вход свободный.
С 9 сентября по 10 сентября
Дни Петербургской школы нового кино (18+)
ПШНК проведет дни открытых дверей сразу в двух главных культурных кластерах Петербурга: в субботу — в Новой Голландии, в воскресенье — в «Севкабель Порту». В программах — актерские тренинги, мастер-классы по звуку, лекции по медленному кино и фильмам Пола Шредера. Подробнее здесь и здесь.
Инсталляция «Причал» Дмитрия Сироткина (12+)
В «Павильоне» Новой Голландии открывается совместный проект кластера и Nikolay Evdokimov Gallery. Это инсталляция Дмитрия Сироткина «Причал», посвященная «монотонному биению волн», упущенному пароходу и выборам в жизни человека. Вход свободный.
С 9 сентября по 1 октября
Концерт Билли Новика
Субботнее выступление фронтмена группы Billy's Band Билли Новика в клубе «Космонавт» посвящено Егору Летову. На концерте-оммаже прозвучат песни лидера «Гражданской обороны». Вот как об этом рассказывает сам Новик: «Я, как давний фанат Летова, хотел бы спеть свои самые любимые песни Егора. Для всех тех, кто ценит и, главное, для тех, кто по какому-то недоразумению до сих пор не открыл для себя гений Летова, его кубический сарказм, замешанный на кровавой боли и вселенской любви».
Ольга Глазова
Воскресенье, 10 сентября
«Очередной фестиваль» (0+)
12:00
В воскресенье в культурном квартале «Брусницын» пройдет фестиваль в поддержку «Ночлежки» — организации, помогающей бездомным людям. На нем будет маркет, мастер-классы по керамике, технике коллажа, флористике и созданию игрушек. Также здесь обещают научить играть в петанк и жонглировать.
Концерт Ольги Глазовой (0+)
15:00
Петербургский гусляр Ольга Глазова ведет свой YouTube-канал, играет с Teodor Bastard, была номинанткой премии имени Сергея Курехина и ездит с концертами по всей стране. Ее выступление на Новой сцене Александринского театра посвящено презентации детского альбома «Лето и Лес», который был создан благодаря поддержке на краудфандинговой платформе.
Спецпоказ фильма «Все страхи Бо» (18+)
20:00
Финальным сеансом проекта «Кинотеатр у моря» в «Севкабель Порту» станет комедийный хоррор Ари Астера, мегаломанский проект с Хоакином Фениксом в главной роли. Невротик-затворник Бо боится всего на свете. Но однажды решается совершить ошибку и выйти из комнаты, чтобы оправиться из своего неблагополучного района в другой город к матери. Вместе они собираются отметить годовщину смерти отца Бо, совпавшую с его зачатием. В экзистенциальной дороге, которую осилит разве что идущий, у протагониста будет множество встреч-метафор от прозрачных до чуть более запутанных. Вход по регистрации.
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