Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 июля

Выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки», «Манеж» (12+)

Куратор первой настолько масштабной выставки современного искусства Африки в России Алессандро Романини постарался уйти от зрительского восприятия региона только с точки зрения этнографии. Арт-работы 47 африканских мастеров миксуются с 14 российскими, среди которых, например, адептка сказочных нарративов Ульяна Подкорытова. К экспозиции также подготовлена обширная образовательная программа. Подробнее здесь.

С 13 июля по 3 сентября

Выставка «Прототип #7», ЦСИ им. Курехина (16+)

В Центре совриска имени Сергея Курехина открылась выставка-знакомство с проектом будущего музея, также посвященного ему. Зрителям обещают, что они «смогут очутиться на концертах «Поп-механики», посмотреть телевизионные интервью композитора, оказаться рядом с ним на съемочной площадке, запечатленной в фотографиях Вилли Усова, и увидеть личные вещи, бережно хранимые его семьей». Подробнее здесь.

С 12 июля по 20 августа

Фильм «Кентавр» (16+)

Спродюсированный Ильей Найшуллером эстетский экшен-триллер с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной — внучкой Валентины Талызиной. Работающая по ночам Лиза просит водителя такси Сашу подвезти ее в несколько мест, чтобы сэкономить время на вызове новых машин. Вскоре между ними начинается психологическая игра-противостояние. Режиссером проекта стал Кирилл Кемниц («Блэкаут»).

С 13 июля, кинотеатры города

Фильм «Великая красота» / La grande bellezza (2013) (18+)

Меланхоличная драма Паоло Соррентино о сложностях осмысленного существования на обломках великой цивилизации выходит в повторный прокат в России. Десять лет спустя картина-оммаж «Сладкой жизни» Феллини — с Тони Сервилло вместо Марчелло Мастроянни — смотрится, кажется, все актуальнее и возвышенно печальнее.

С 13 июля, кинотеатры города

Фильм «Круче некуда» / Hidden Strike (16+)

Не так давно в прокате показывали комедийный боевик с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец» (он уже вышел и на киноплатформах), а в расписании кинотеатров его сменил еще один фильм с ним же в главной роли. А еще — с Джоном Синой. Это история как два наемника, которые терпеть друг друга не могут, вынуждены объединиться, чтобы освободить заложников, захваченных группой международных преступников. Релиз в России будет практически одновременном с общемировым.

С 13 июля, кинотеатры города

Фильм «Джонни» (16+)

Экс-гитарист «Кино» и режиссер Алексей Рыбин снял бывшего участника бит-квартета «Секрет» и актера Николая Фоменко в драмеди о музыканте Джонни, похожем на лидера «Зоопарка» Майка Науменко (и поющем его песни). В молодости, которая приходится на конец 1980-х, его играет Андрей Дидик («Время года зима», «Лачуга должника»). И да, это тот самый проект, который Рыбин снял, не согласившись со сценарными допущениями фильма «Лета».

С 13 июля, кинотеатры города