Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 июля

Выставки африканского совриска в «Манеже» и нон-конформистов в «Росфото», фестивали «Опера — всем» и «Бродский DRIVE», вязальный клуб в Новой Голландии, а также триллер с Юрой Борисовым «Кентавр» в прокате — рассказываем, чем заняться в городе на выходных середины лета.
Арман Буа (Armand Boua), Кот-д'Ивуар
Четверг, 13 июля
Выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки», «Манеж» (12+)
Куратор первой настолько масштабной выставки современного искусства Африки в России Алессандро Романини постарался уйти от зрительского восприятия региона только с точки зрения этнографии. Арт-работы 47 африканских мастеров миксуются с 14 российскими, среди которых, например, адептка сказочных нарративов Ульяна Подкорытова. К экспозиции также подготовлена обширная образовательная программа. Подробнее здесь.
С 13 июля по 3 сентября
Выставка «Прототип #7», ЦСИ им. Курехина (16+)
В Центре совриска имени Сергея Курехина открылась выставка-знакомство с проектом будущего музея, также посвященного ему. Зрителям обещают, что они «смогут очутиться на концертах «Поп-механики», посмотреть телевизионные интервью композитора, оказаться рядом с ним на съемочной площадке, запечатленной в фотографиях Вилли Усова, и увидеть личные вещи, бережно хранимые его семьей». Подробнее здесь.
С 12 июля по 20 августа
Фильм «Кентавр» (16+)
Спродюсированный Ильей Найшуллером эстетский экшен-триллер с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной — внучкой Валентины Талызиной. Работающая по ночам Лиза просит водителя такси Сашу подвезти ее в несколько мест, чтобы сэкономить время на вызове новых машин. Вскоре между ними начинается психологическая игра-противостояние. Режиссером проекта стал Кирилл Кемниц («Блэкаут»).
С 13 июля, кинотеатры города
Фильм «Великая красота» / La grande bellezza (2013) (18+)
Меланхоличная драма Паоло Соррентино о сложностях осмысленного существования на обломках великой цивилизации выходит в повторный прокат в России. Десять лет спустя картина-оммаж «Сладкой жизни» Феллини — с Тони Сервилло вместо Марчелло Мастроянни — смотрится, кажется, все актуальнее и возвышенно печальнее.
С 13 июля, кинотеатры города
Фильм «Круче некуда» / Hidden Strike (16+)
Не так давно в прокате показывали комедийный боевик с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец» (он уже вышел и на киноплатформах), а в расписании кинотеатров его сменил еще один фильм с ним же в главной роли. А еще — с Джоном Синой. Это история как два наемника, которые терпеть друг друга не могут, вынуждены объединиться, чтобы освободить заложников, захваченных группой международных преступников. Релиз в России будет практически одновременном с общемировым.
С 13 июля, кинотеатры города
Фильм «Джонни» (16+)
Экс-гитарист «Кино» и режиссер Алексей Рыбин снял бывшего участника бит-квартета «Секрет» и актера Николая Фоменко в драмеди о музыканте Джонни, похожем на лидера «Зоопарка» Майка Науменко (и поющем его песни). В молодости, которая приходится на конец 1980-х, его играет Андрей Дидик («Время года зима», «Лачуга должника»). И да, это тот самый проект, который Рыбин снял, не согласившись со сценарными допущениями фильма «Лета».
С 13 июля, кинотеатры города
Едыге Ниязов, портрет группы «Кино». 1985
Пятница, 14 июля
Выставка «Новая волна. Художественная фотография конца 1970-х — начала 1990-х годов», «Росфото» (18+)
Масштабная экспозиция из 150 работ посвящена времени больших ожиданий — когда молодые советские авторы-нон-конформисты искали новый язык в фотографии, работая на стыке с изобразительным искусством. Это, например, снимки одного из основателей чебоксарской группы «Факт» Сергея Чиликова, лидера московского объединения «Непосредственная фотография» Александра Слюсарева и некрореалиста и адепта «параллельного кино» Евгения Юфита. А еще — кадры важных акторов ленинградского рок-клуба, сделанные Игорем Мухиным и Едыге Ниязовым. Подробнее здесь.
С 14 июля
Концерт Симфонический оркестр Мариинского театра и Александра Рахбари (6+)
В концертном зале Мариинки в пятницу состоится мировая премьера «Сюиту фламенко» Мартина-Хайме. Это сочинение было написано специально для оркестра театр и приглашенного иранского дирижера Александра Рахбари. Программу дополнит музыка балета «Дафнис и Хлоя» Равеля и Десятая симфония Шостаковича.
«Бродский DRIVE» (12+)
Весь уикенд Шереметевский сад вновь будет принимать ежегодный джазовый фестиваль «Бродский DRIVE». В программе — проект «Письма любимым» контрабасиста Владимира Волкова, концерт пианиста и вокалиста Олега Аккуратова, а также выступления кубинского перкуссиониста Йоеля Гонсалеса, саксофониста Дмитрия Семенова, трубача Вячеслава Гайворонского и многих других. Подробнее здесь.
С 14 по 16 июля
Выставка «Иван Годлевский», Русский музей (Михайловский замок) (6+)
В пятницу в Михайловском замке стартует выставка ленинградского живописца Ивана Годлевского, чье становление пришлось на оттепель. В экспозиции — пейзажи, портреты и натюрморты мастера из коллекции Владимира Каплунова, а также графика, которую широкой публике представят впервые. Во всех работах заметно влияние на Годлевского французских импрессионистов и постимпрессионистов — их приемы он осваивал в Академии художеств под началом своего учителя Александра Осмеркина. Подробнее здесь.
С 14 июля по 11 сентября
«Кинодвор гостинки by Kion»
В летнем проекте «Двор Гостинки» с пятницы начнут показывать кино и сериалы. На первом сеансе это будут эпизоды фэнтези-сериала «Там, где цветет полынь» (16+). Вход свободный, но только для подписчиков спонсирующей кинопоказы платформы Kion и по регистрации. Подробнее здесь.
С 14 июля
Кинофестиваль «Кинолес» (0+)
На берегу Финского залива — пляже «Морские дубки» в Лисьем носу — все выходные будут бесплатно показывать кино. Также в программе мастер-классы от актеров и режиссеров по сценической речи, гриму и монтажу, концерты, квизы и развлечения для детей. Подробнее здесь.
С 14 по 16 июля
«Севкабель Порт»
Суббота, 15 июля
«Бамбук на ветру» (0+)
В выходные в Ботаническому саду пройдет ежегодный фестиваль, посвященный культуре Азии. Зрителям обещают шоу японских барабанов тайко, выступления ансамбля корейского традиционного танца «Арэми», а также мастер-классы по игре в го и китайской каллиграфии. Подробнее здесь.
С 15 по 16 июля
Фестиваль «Летнее обострение» (0+)
В выходные «Севкабель Порт», как и всегда, принимает маркет. На этот раз от объединения Provocateur Group. Обещают фотозоны, зажигательные танцы под диджей-сеты, зону с освежающими напитками, и, конечно, десятки резидентов — дизайнеров одежды, украшений и аксессуаров и товаров для дома.
С 15 по 16 июля
«Императорский букет — баснописцу!» (0+)
В музей-заповедник «Павловск» в эти выходные пройдет фестиваль, посвященный баснописцу Крылову. В честь него здесь будут цветочный композиции, театрализованный перформансы и концерты с участием Стрекозы, Осла, Ягненка, Льва и других персонажей его текстов. Подробнее здесь.
С 15 по 16 июля
Лекция «Энциклопедия андеграунда: о женщинах» (18+)
17:00
В субботу в «Севвкабель Порту» пройдет встреча из цикла «Энциклопедия андеграунда». На этот раз лекцию от Imaginary Friends Orchestra будет женщинах, которые сделали музыку такой, какой мы ее знаем. По окончании обещают авторский лайв Catherine Q — представительницы андеграундной сцены России.
Концерт-презентация газеты «Колми» (18+)
20:00
В субботу в «Севкабель Порту» андеграундная газета «Колми» будет праздновать выход нового номера «концертом-боевиком». В программе —шоу от Northern Storm Wrestling, живой саундтрек от «Давай», а также Electric Kool-Aid Acid Jam от Dizzy Dutch Duck. Вход свободный оп регистрации. Подробнее здесь.
«Главная роль»
Воскресенье, 16 июля
Вязальный клуб в «Сообществе» (18+)
14:00
В это воскресенье в «Сообществе» в Новой Голландии стартует вязальный клуб. Раз в неделю его участники будут вместе развивать навыки вязания крючком, общаться, обмениваться идеями и опытом. Ведущая — Екатерина Щербакова, мастерица бренда Love To Knit. Подробнее здесь.
Опера «Тоска», ЦПКиО им. Кирова (6+)
17:00
В рамках фестиваля «Опера — всем» в воскресенье на лужайке перед Елагиноостровским дворцом покажут «Тоску» Пуччини. Солисты – Елизавета Михайлова (театр им. Ф.И. Шаляпина), Иван Гынгазов («Геликон-опера»), Кирилл Жаровин (Мариинский театр), Дмитрий Мулярчик, Дмитрий Григорьев-Кан, Сергей Чепурко, Тигрий Бажакин (театр им. Ф. И. Шаляпина), Владислав Климов (лауреат международных конкурсов). Дирижер — Фабио Мастранджело. Вход свободный.
Спецпоказ фильма «Главная роль» (18+)
20:30
В «Севкабель Порт» продолжают показывать кино в рамках проекта «Кинотеатр у моря». В это воскресенье здесь можно увидеть драмеди с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом «Главная роль» о том, как съемки идеальной картины оборачиваются трагедией.
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