Чем заняться в Петербурге с 8 по 12 июня

Фестиваль-символ Петербурга Stereoleto, выставки о Резо Габриадзе и птицах в опере и балете, открытие нового общественного пространства Левашовский хлебозавод, спектакли «Материнское сердце» и «Руслан и Людмила», а также фильм Бориса Хлебникова «Снегирь» в прокате — рассказываем, как провести длинные июньские выходные в городе.
Фильм «Снегирь»
Четверг, 8 июня
Выставка «Габриадзе в Петербурге. Театр. Живопись. Графика», Полярный флигель Шереметевского дворца (6+)
Сценарист лирических комедий «Кин-дза-дза» и «Мимино», художник и режиссер Тбилисского театра марионеток (ныне Театр Резо Габриадзе) в Петербурге не только создал памятник Чижику-Пыжику, но и, например, поставил кукольный спектакль «Песня о Волге» в Театре сатиры на Васильевском. Обо всем этом с помощью подлинных артефактов и рассказывается на трогательной экспозиции в Шереметевском дворце. Художник выставки — Юрий Сучков. Подробнее здесь.
С 7 июня по 29 октября
Выставка «Фокус. Графика», MYTH Gallery (18+)
В MYTH Gallery планируют каждое лето открывать групповые выставки, посвященные различным художественным медиумам. Дебютной будет экспозиция, сосредоточенная на графике во всех ее вариациях.Так, Анна Афонина в серии «Сяо Мэй в Эрмитаже» к феномену случайных и неправильных фотографий. Акварели Людмилы Барониной из проекта «Вести из ниоткуда» навеяны одноименным романом Уильяма Морриса. А Лиза Бобкова размышляет о природе художественной практики и утрате потенции художника в монотонности работы. Подробнее здесь.
С 8 июня по 15 августа
Выставка Фелипе Лавин «Оцифрованные», Эрарта (12+)
Чилийский фотограф и художник Фелипе Лавина исследует взаимоотношения человека и среды, в которой тот живет. Его работы — «оцифрованные» урбанистические Нью-Йорк, Париж, Барселона, Франкфурт и Мехико, с которым приходится смиряться (или нет) их жителям. Всего покажут 30 его произведений в технике фотомонтажа. Подробнее здесь.
С 8 июня по 8 октября
Выставка «Александр Лабас. Рисунок и акварель из собрания Русского музея», Русский музей (корпус Бенуа) (6+)
В Русском музее покажут рисунки и акварели Александра Лабаса — ученика Каземира Малевича и Василия Кандинского. Все работы связаны с революцией 1917-го и первыми днями Великой Отечественной. Это серии «Октябрь», «На маневрах», «Москва и Подмосковье в дни войны». Подробнее здесь.
С 8 июня по 11 сентября
Концерт IOWA
20:00
Выступление Кати IOWA и ее группы на крыше Roof place будет в раках летнего фестиваля концертов с видом на Финский залив Roof Fest. Как и всегда, на перфомансе Кати Иванчиковой, Леонида Терещенко, Александра Гаврилова и Василия Буланова будет диско, танцы, бит и радость, чтобы мы все начали улыбаться.
Фильм «Снегирь» (16+)
В самостоятельном дебюте Бориса Хлебникова «Свободное плавание» (до него был полный метр с Алексеем Попогребским «Коктебель») главный герой отправляется во взрослую жизнь, сев на заржавленный сейнер. Снятый 17 лет спустя «Снегирь» — то, что могло бы там случиться с мечтательным кудрявым юношей, решившим так «провести этим летом». За эти годы подрос сын Хлебникова Макар («Пингвины моей мамы»), он и играет одну из главных ролей. Современного подростка, который вместе с другом (Олег Савостюк) решается на эскапизм: устроиться на рыболовецкий траулер «Снегирь». Но поколение отцов (их играют Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый и другие) не готово принимать поколение детей такими, какие они есть.
С 8 июня, кинотеатры города
Фильм «Мармадюк» / Marmaduke (6+)
Анимационный фильм про невоспитанного дога Мармадюка, которого пытается дрессировать известный кинолог. Взбалмошного пса озвучил комик Пит Дэвидсон (за эту роль его выдвинули на «Золотую малину» как худшего актера, но его «обошел» Джаред Лето с «Морбиусом»), его воспитателя — звезда «Одержимости» Дж.К. Симмонс.
С 8 июня, кинотеатры города
Фильм «Париж, 13-й округ» / Les Olympiades, Paris 13e (18+)
Картина классика Жака Одиара из программы Каннского кинофестиваля—2021 спустя два года добралась до российского проката. Этот черно-белый фильм о юношеских страстях и влюбленностях балансирует между комедией и мелодрамой, не впадая в слишком серьезную интонацию и драматизм. А как еще можно рассказывать историю, как одна девушка влюбилась в соседа-преподавателя, а он сказал, что они просто друзья и начал испытывать чувства к своей студентке-скромнице. К тому же, когда все действие происходит в Париже.
С 8 июня, кинотеатры города
Фильм «Голова-жестянка» (12+)
Драмеди с сюжетной завязкой, чуть ли не как у боди-хоррора «Титан», но который быстро превращается в назидательную историю. После сотрясения мозга 16-летняя Женя становится циничной, жестокой и токсичной по отношению к себе и окружающим. Но все меняется, когда она попадает в кружок по робототехнике. В касте фильма Ивана Капитонова (сценарист «Пансиона») вновь встречаются вместе игравшие в «Черной весне» актеры Варвара Володина, Олег Чугунов и Сергей Гилев.
С 8 июня, кинотеатры города
Фильм «Стоп-слово» / Sanctuary (18+)
Триллер с элементами комедии о БДСМ-сессии, вышедшей из-под контроля. Доминатрикс Ребекка счастлива вместе со своим богатым клиентом Хэлом. Но однажды он говорит, что хочет завязать, а значит ей надо начать шантажировать тем, насколько специфичны его вкусы. Манипулировать начинают оба — и итог игры становится все сложнее просчитать.
С 8 июня, кинотеатры города
Фильм «Реалити» / Reality (18+)
Драма со звездой «Эйфории» и первого сезона «Белого лотоса» Сидни Суини из программы Берлинале. Она играет девушку с метафоричным (но настоящим, как и сама история в основе фильма) именем Реалити. Та будучи на госслужбе слила журналистам секретную информацию об обстоятельствах победы Трампа на президентских выборах. За что получила реальный срок — пять лет и три месяца. В полуторачасовом фильме подробно воспроизводится ее первый допрос агентами ФБР.
С 8 июня, кинотеатры города
Фильм «Узлы» (16+)
Дебютный фильм ученика Александра Сокурова Олега Хамокова — как и Кантемир Балагов, Кира Коваленко и Владимир Битоков он окончил мастерскую в Кабардино-Балкарии. В притчевой манере в нем рассказывается, как дальнобойщик Берд (Роберт Саральп) берет в жену односельчанку Дину (Светлана Мамрешева из «Гоголь-центра») намного младше его. Он пытается возвести вокруг нее и их отношений стены — не только в переносном смысле. Чтобы отгородиться от всего мира и соседей, он строит самый большой дом в деревне, который постепенно превращается в неприступную крепость.
С 8 июня, кинотеатры города
Перформанс «о. Лебединое»
Пятница, 9 июня
Выставка «Музыка птиц», Музей-квартира Римского-Корсакова (6+)
Почти год в музее-квартире Римского-Корсакова будет идти необычный проект, посвященный птицам и их образам в театре музыкальном и драматическом. Речь пойдет об опере «Снегурочка» (локация обязывает), но не только — кстати, в произведениях композитора «Могучей кучки» упоминается более 50 названий различных пернатых. Показывают театральные эскизы Ламбина, Коровина, Бакста, Бенуа, Анисфельда, Федоровского, Аронсона, Ларионова, Судейкина, Бобышова, Фирера, Бруни, Доррера, Юнович. Все это — в сопровождении рассказов о жизни птиц и их реальных голосов. Подробнее здесь.
С 9 июня по 19 мая 2024-го
Выставка «От руки», Музей «Полторы комнаты» («Квартира №34») (16+)
Музей «Полторы комнаты» открывает новое пространство «Квартира №34», расположенное прямо над жилищем семьи Бродских. Там в свое время обитали Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, принимая в гостях Чехова, Блока, Белого и многих других. Куратором первой выставки «От руки» стала бывшая директор Пушкинского музея Марина Лошак. Ее проект «От руки» рассказывает о сакральном значении текста в русской культуре. В экспозиции — переписанные на обрывках листов и в школьных тетрадях тексты поэтов Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и других — как отмечают в музее, «тех самых "источников света" для Иосифа Бродского». Подробнее здесь.
С 9 июня по 8 июля
Перформанс «о. Лебединое» (6+)
19:00
Танцовщики труппы и оркестр благотворительного фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» покажут в Медиацентре Новой сцены Александринского театра перформанс «о. Лебединое». Он переосмысляет каноническую версию балета, а зрители становятся участником происходящего. Танц-драматург — Алевтина Грунтовская. Перформеры — Полина Талалаева, Ксения Мелехина, Антон Осетров, Александр Воробьев, Анастасия Малеева, Андрей Цырцанов и Марина Ижецкая.
Тося Чайкина
Суббота, 10 июня
Открытие Левашовского хлебозавода (0+)
С субботы для петербуржцев заработает новый культурно-деловой центр на Петроградской стороне — с офисами, пространством от школы Masters (в будущем здесь обещают концерты, выставки и спектакли) и блокадным мемориалом. А рядом с памятником конструктивизма разбили сквер с удобными скамейками.
С 10 июня
Stereoleto-2023
Фестиваль-символ музыкального лета в Петербурге на этот раз собрал неожиданный лайн-ап. Помимо завсегдатаев Дельфина, Антохи МС, Zoloto и «Комсомольска», в этом году в «Севкабель Порту» выступят Лев Лещенко, Владимир Кузьмин и Баста. А еще — «Альянс», Тося Чайкина, polnalyubvi и много кто еще. И это мы не перечислили даже половины участников! Подробнее здесь.
С 10 по 11 июня
Фестиваль «Град Петров»
12:00
В субботу и воскресенье в Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Град Петров», приуроченный ко дню рождения Петра I и посвященный культуре раннего Петербурга. На территории Нарышкина и Государева бастионов покажут сценки о типичных жителях нашего города той эпохи: от их моды до быта. Откроет фестиваль карнавальное шествие по всей территории крепости. Вход свободный.
С 10 по 11 июня
Фестиваль «Суть музыки» (16+)
На Новой сцене Александринского театра в субботу стартует микрофестиваль (это самоопределение) нового подхода к музыкальной коммуникации. В программе — бесплатные лекции и концерты. Среди спикеров — генпродюсер Новой сцены Александр Малич, гендиректор Союза композиторов России Карина Абрамян, блогер и ведущая концертов Московской филармонии Мария Холкина и директор Частной филармонии «Триумф» в Перми Мария Зуева. На концертах выступят вокальный ансамбль musicAeterna4 и консорт Gamajun. Подробнее здесь.
С 10 по 11 июня
Фестиваль «Елагин слет» (0+)
На Елагином острове в субботу пройдет фестиваль модельно-технического спорта. Здесь будут гонки дронов и радиоуправляемых внедорожников, соревнование по самым красивым дрифтам и выставка моделей самолетов и других миниатюр. Вход свободный по билету в ЦПКиО. Подробнее здесь.
Лекция «Аллергия — цена цивилизации?» (16+)
В субботу в фуд-холле VOKZAL 1853 врач иммунолог Ольга Жоголева ответит на самые частые вопросы об аллергии, виновата ли в ней семейная предрасположенность, питание и среда обитания, можно ли ее «перерасти» или предотвратить. Вход свободный по регистрации. Также будет организован сурдоперевод для глухих и слабослышащих людей.
Спектакль «Руслан и Людмила», Александринский театр (основная сцена) (12+)
Режиссер Антон Оконешников в родном театре уже ставил на Малой сцене, на Новой и в Царском фойе. А вот на исторической самостоятельно будет работать впервые. Один из самых деликатных и интеллигентных режиссеров Петербурга задумал постановку по первой законченной поэме Пушкина как увлекательное и яркое мультимедийное приключение для детей школьного возраста, а также их родителей. Вместе с богатырем Русланом зрители отправятся в путь, на котором, если кто-то из взрослых еще помнит, будет масса испытаний, загадок и волшебных чудес. В награду герой получит красавицу Людмилу, спасенную из черноморова дворца, а зрители — незабываемые впечатления.
10, 11 июня
Концерт-обсуждение Молодежного камерного оркестр Санкт-Петербургской филармонии (10+)
19:00
Новая Голландия совместно с Санкт-Петербургской филармонией продолжает формат концертов-обсуждений в пространстве «Сообщество» в «Доме 12». В программе — музыка двух веков, но трех музыкальных эпох. Из XVIII столетия будут звучать Георг Фридрих Телеман и Вольфганг Амадей Моцарт. Из музыки XX века — сочинение Белы Бартока, написанное за несколько лет до начала Второй мировой войны. Дирижер — Ярослав Забояркин, солист и специальный гость — скрипач Владимир Шуляковский.
Концерт хоровой музыки Андреаса Мустукиса (6+)
21:00
Композитор-резидент Дома Радио Андреас Мустукис представит здесь в субботу итог своей двухлетней работы. Вместе с «Литургией святого Леонтия», фрагменты которой не раз звучали в концертах хора musicAeterna, состоится мировая премьера его нового сочинения – IM ÄTHER («В эфире») для смешанного хора, 4 контрабасов, электроники, перкуссии и волн Мартено. Это микрополифоническое произведение на стихи Пауля Целана, смешанное с цитатами из мирового кинематографа.
Выставка «Я всегда знал, что мы встретимся»
Воскресенье, 11 июня
Выставка «Я всегда знал, что мы встретимся», «Третье место» (18+)
Экспозиция в пространстве на Литейном проспекте исследует, что такое вообще встреча (место которой изменить нельзя). В своих работах Дмитрий Курляндский, Таус Махачева, Алексей Корси, NONSNS и другие рассуждают про встречу человека с другими, артом и самим собой. «Буквальное, телесное присутствие зрителя в пространстве расширяет перцепцию и заявляет о возможности не только созерцать, но и действовать: танцевать на рейве, коллекционировать искусство, исполнять произведение академической музыки, выступать перед публикой, ждать… Из этих действий — деталей, фрагментов, эпизодов и частностей и складывается сентиментальная, ироничная, драматичная, волнующая, чувственная, углубленная, строгая, интимная выставка», — отмечают в «Третьем месте». Куратор — Алексей Масляев. Подробнее здесь.
С 11 июня по август
Лекция-семинар «Мышление границы и граница мышления» (16+)
15:00
В воскресенье в Доме Радио пройдет третья и завершающая часть цикла «Опыт невозможного», посвященная философии и ее связи с откровением. Петр Резвых, ведущий российский специалист по немецкой классической философии и трудам Шеллинга, расскажет, как формируется внутреннее движение, мышление обнаруживает свои пределы и совершает «холостой ход» —условия для переворота. Вход свободный по регистрации.
Спектакль «Материнское сердце»
Понедельник, 12 июня
Спектакль «Материнское сердце», БДТ им. Товстоногова (18+)
Режиссер Андрей Могучий поставил спектакль по рассказам Василия Шукшина, добавив к ним тексты Николая и Елены Рерих и стихи Козьмы Пруткова. Главную роль играет Нина Усатова. Ну, а кто еще способен органично и без фальши не сыграть, а прожить роль простой русской женщины Авдотьи Громовой, которая отправляется в почти безнадежную одиссею ради спасения последнего сына? В постановке занято несколько поколений артистов театра: от народных до студентов.
12, 13, 14 июня
Спектакль «Чайка», Новая сцена Александринского театра (16+)
Осенью 2021-го режиссер Елена Павлова дебютировала в Александринке с бунинским «Легким дыханием», но не на исторической сцене, а на «7 ярусе» — пространстве, предназначенном для театральных экспериментов. В этом сезоне номинантка на «Золотую маску» доросла до постановки на Новой сцене Александринки. И выбрала для этого чеховскую «Чайку» — пьесу сколь загадочную, столь и легендарную, с грохотом провалившуюся на премьере 1896 года, изруганную критиками, но спустя два года реабилитированную Владимиром Немировичем-Данченнко на сцене МХТ.
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