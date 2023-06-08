Чем заняться в Петербурге с 8 по 12 июня

Выставка «Габриадзе в Петербурге. Театр. Живопись. Графика», Полярный флигель Шереметевского дворца (6+)

Сценарист лирических комедий «Кин-дза-дза» и «Мимино», художник и режиссер Тбилисского театра марионеток (ныне Театр Резо Габриадзе) в Петербурге не только создал памятник Чижику-Пыжику, но и, например, поставил кукольный спектакль «Песня о Волге» в Театре сатиры на Васильевском. Обо всем этом с помощью подлинных артефактов и рассказывается на трогательной экспозиции в Шереметевском дворце. Художник выставки — Юрий Сучков. Подробнее здесь.

С 7 июня по 29 октября

Выставка «Фокус. Графика», MYTH Gallery (18+)

В MYTH Gallery планируют каждое лето открывать групповые выставки, посвященные различным художественным медиумам. Дебютной будет экспозиция, сосредоточенная на графике во всех ее вариациях.Так, Анна Афонина в серии «Сяо Мэй в Эрмитаже» к феномену случайных и неправильных фотографий. Акварели Людмилы Барониной из проекта «Вести из ниоткуда» навеяны одноименным романом Уильяма Морриса. А Лиза Бобкова размышляет о природе художественной практики и утрате потенции художника в монотонности работы. Подробнее здесь.

С 8 июня по 15 августа

Выставка Фелипе Лавин «Оцифрованные», Эрарта (12+)

Чилийский фотограф и художник Фелипе Лавина исследует взаимоотношения человека и среды, в которой тот живет. Его работы — «оцифрованные» урбанистические Нью-Йорк, Париж, Барселона, Франкфурт и Мехико, с которым приходится смиряться (или нет) их жителям. Всего покажут 30 его произведений в технике фотомонтажа. Подробнее здесь.

С 8 июня по 8 октября

Выставка «Александр Лабас. Рисунок и акварель из собрания Русского музея», Русский музей (корпус Бенуа) (6+)

В Русском музее покажут рисунки и акварели Александра Лабаса — ученика Каземира Малевича и Василия Кандинского. Все работы связаны с революцией 1917-го и первыми днями Великой Отечественной. Это серии «Октябрь», «На маневрах», «Москва и Подмосковье в дни войны». Подробнее здесь.

С 8 июня по 11 сентября

Концерт IOWA

20:00

Выступление Кати IOWA и ее группы на крыше Roof place будет в раках летнего фестиваля концертов с видом на Финский залив Roof Fest. Как и всегда, на перфомансе Кати Иванчиковой, Леонида Терещенко, Александра Гаврилова и Василия Буланова будет диско, танцы, бит и радость, чтобы мы все начали улыбаться.

Фильм «Снегирь» (16+)

В самостоятельном дебюте Бориса Хлебникова «Свободное плавание» (до него был полный метр с Алексеем Попогребским «Коктебель») главный герой отправляется во взрослую жизнь, сев на заржавленный сейнер. Снятый 17 лет спустя «Снегирь» — то, что могло бы там случиться с мечтательным кудрявым юношей, решившим так «провести этим летом». За эти годы подрос сын Хлебникова Макар («Пингвины моей мамы»), он и играет одну из главных ролей. Современного подростка, который вместе с другом (Олег Савостюк) решается на эскапизм: устроиться на рыболовецкий траулер «Снегирь». Но поколение отцов (их играют Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый и другие) не готово принимать поколение детей такими, какие они есть.

С 8 июня, кинотеатры города

Фильм «Мармадюк» / Marmaduke (6+)

Анимационный фильм про невоспитанного дога Мармадюка, которого пытается дрессировать известный кинолог. Взбалмошного пса озвучил комик Пит Дэвидсон (за эту роль его выдвинули на «Золотую малину» как худшего актера, но его «обошел» Джаред Лето с «Морбиусом»), его воспитателя — звезда «Одержимости» Дж.К. Симмонс.

С 8 июня, кинотеатры города

Фильм «Париж, 13-й округ» / Les Olympiades, Paris 13e (18+)

Картина классика Жака Одиара из программы Каннского кинофестиваля—2021 спустя два года добралась до российского проката. Этот черно-белый фильм о юношеских страстях и влюбленностях балансирует между комедией и мелодрамой, не впадая в слишком серьезную интонацию и драматизм. А как еще можно рассказывать историю, как одна девушка влюбилась в соседа-преподавателя, а он сказал, что они просто друзья и начал испытывать чувства к своей студентке-скромнице. К тому же, когда все действие происходит в Париже.

С 8 июня, кинотеатры города

Фильм «Голова-жестянка» (12+)

Драмеди с сюжетной завязкой, чуть ли не как у боди-хоррора «Титан», но который быстро превращается в назидательную историю. После сотрясения мозга 16-летняя Женя становится циничной, жестокой и токсичной по отношению к себе и окружающим. Но все меняется, когда она попадает в кружок по робототехнике. В касте фильма Ивана Капитонова (сценарист «Пансиона») вновь встречаются вместе игравшие в «Черной весне» актеры Варвара Володина, Олег Чугунов и Сергей Гилев.

С 8 июня, кинотеатры города

Фильм «Стоп-слово» / Sanctuary (18+)

Триллер с элементами комедии о БДСМ-сессии, вышедшей из-под контроля. Доминатрикс Ребекка счастлива вместе со своим богатым клиентом Хэлом. Но однажды он говорит, что хочет завязать, а значит ей надо начать шантажировать тем, насколько специфичны его вкусы. Манипулировать начинают оба — и итог игры становится все сложнее просчитать.

С 8 июня, кинотеатры города

Фильм «Реалити» / Reality (18+)

Драма со звездой «Эйфории» и первого сезона «Белого лотоса» Сидни Суини из программы Берлинале. Она играет девушку с метафоричным (но настоящим, как и сама история в основе фильма) именем Реалити. Та будучи на госслужбе слила журналистам секретную информацию об обстоятельствах победы Трампа на президентских выборах. За что получила реальный срок — пять лет и три месяца. В полуторачасовом фильме подробно воспроизводится ее первый допрос агентами ФБР.

С 8 июня, кинотеатры города

Фильм «Узлы» (16+)

Дебютный фильм ученика Александра Сокурова Олега Хамокова — как и Кантемир Балагов, Кира Коваленко и Владимир Битоков он окончил мастерскую в Кабардино-Балкарии. В притчевой манере в нем рассказывается, как дальнобойщик Берд (Роберт Саральп) берет в жену односельчанку Дину (Светлана Мамрешева из «Гоголь-центра») намного младше его. Он пытается возвести вокруг нее и их отношений стены — не только в переносном смысле. Чтобы отгородиться от всего мира и соседей, он строит самый большой дом в деревне, который постепенно превращается в неприступную крепость.

С 8 июня, кинотеатры города