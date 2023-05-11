Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 мая

Фестиваль в честь 10-летия Новой сцены Александринского театра, концерты Хаски и Shortparis, выставка кибер-кукол сестер Поповых, а также продолжение наивной мелодрамы взросления «14+» с Глебом Калюжным в прокате — рассказываем о главных событиях этой недели в городе.
Сестры Поповы
Четверг, 11 мая
Выставка «Бал кукол» (6+)
На четыре дня в «Севкабель Порту» развернется экспозиция, посвященная коллекционным куклам. Хедлайнеры — сестры Поповы (наши девушки с обложки!), чьи работы есть в собрании Граймс, FKA Twigs и Жан-Поля Готье. Также покажут кукол художника и скульптора Алисы Филипповой, Марины Овчеренко из Калуги, Натальи Калюжной из Нарьяна-Мара и многих других. Подробнее здесь.
С 11 по 14 мая
Спектакль «Морфий», Небольшой драматический театр (18+)
19:00
Этот сезон НДТ проходит под знаком режиссерских премьер выпускников курса Льва Эренбурга. Первые две уже вышли — «Миф о Светлане» (Мария Скачкова) и «Магазин» (Артем Злобин). Третья выходит сейчас — спектакль Александра Фонарева по мотивам повести Булгакова с участием артистов Дмитрия Честнова и Екатерины Кукуй. Произведение Михаила Афанасьевича впервые появится в репертуаре театра. Александр Фонарев убирает признаки конкретного времени действия, концентрируясь на общечеловеческих темах: от внутреннего формирования личности и становления в профессии до возникновения пагубной зависимости и ее фатальных последствий.
Лекция «Петербург от А до Я» (16+)
19:00
Фотограф и автор книги «Архитектурная азбука Петербурга» Татьяна Ерова проведет ликбез по архитектурным стилям Петербурга в библиотеке «Планетария 1». Лектор расскажет, чем отличаются здания нашего города от других и обратит внимание на интересные детали, которые часто многие не замечают во время прогулок. Регистрация здесь.
Фильм «Убийца "Священный паук"» / Holy Spider (18+)
Основанный на реальных событиях триллер режиссера части эпизодов сериала «Одни из нас» Али Аббаси участвовал в прошлом году в конкурсе Каннского кинофестиваля. Семьянин Саид начинает убивать секс-работниц, чтобы «очистить» свой город Мешхед. Но после нескольких расправ выясняется, что властям и обществу нет дела до его преступлений. Лишь журналистка Рахими решает найти и остановить убийцу. Играющая ее Зара Амир Эбрахими получила на смотре награду как лучшая актриса.
С 11 мая, кинотеатры города
Фильм «14+: Продолжение» (12+)
В наивной мелодраме Андрея Зайцева о воспитании чувств актер Глеб Калюжный дебютировал в кино. Восемь лет спустя он вновь вернулся к роли Леши. Теперь его герою 18, он встречает яркую и непосредственную Настю (Полина Гухман), но вспоминает о своей первой любви Вике (Ульяна Васкович). Картина, которую в шутку уже прозвали российской версией «Перед рассветом», участвовала в национальном конкурсе Московского кинофестиваля в этом году.
С 11 мая, кинотеатры города
Фильм «Мама мафия» / Mafia Mamma (16+)
Криминальная комедия с Тони Коллетт и Моникой Беллуччи. Американская домохозяйка Кристин оказывается владелицей мафиозной империи в Италии — ее оставил в наследство дедушка. Теперь благодаря советам помощницы покойного Бьянки ей предстоит в максимально сжатые сроки превратиться в крестную мать, возглавив специфический семейный бизнес.
С 11 мая, кинотеатры города
Фильм «Меньшее зло» (18+)
Автор прекрасно печального фильма «Со мною вот что происходит» и сериала «Большая секунда» Виктор Шамиров сочинил вместе с Ольгой Мотиной-Супониной проект про сложные отношения двух пар. Вика (Полина Агуреева) и Максим (Алексей Розин) хотят завести ребенка, но они бесплодны. Они просят помочь бывшего любовника Вики Павла (Виктор Добронравов) и его подругу Алису (Юлия Гревцова).
С 11 мая, кинотеатры города
Фильм «Кто убил BlackBerry» / BlackBerry (16+)
Художественный фильм о создании первого в мире смартфона BlackBerry участвовал в этом году в конкурсе Берлинского кинофестиваля. Это история про канадских разработчиков, придумавших соединить компьютер и телефон в одном устройстве. Они моментально завоевывают рынок, но куда сложнее оказывается продолжать удерживаться на вершине. Снял картину Мэтт Джонсон, также сыгравший в ней одного из IT-гениев, хотя солируют в касте Джей Барушель и Гленн Хауэртон.
С 11 мая, кинотеатры города
Валерий Плотников
Пятница, 12 мая
Фестиваль «Новая Х» (18+)
Масштабнейший фестиваль в честь десятилетия Новой сцены Александринского театра соединяет эксперименты музыкальные и театральные, поиск новых форм и даже открытие памятника Всеволоду Мейерхольду — именно его имя недавно присвоили площадке. В программе — премьера спектакля-инсталляции Кирилла Люкевича, новая работа хореографа Ксении Михеевой, музыку для которой написал Илья Лагутенко, лайв альтернативщиков JANE AIR в сопровождении струнного оркестра, пиано-гала при участии Настасьи Хрущевой, Алексея Гориболя и Риада Маммадова, а также эмбиент и электроника от музыкального лейбла «Симфоническая Тишина Внутри». Подробности здесь.
С 12 по 14 мая
Спектакль «Про Федота-стрельца», Театр им. Ленсовета (камерная сцена) (16+)
19:00
После того как актер Леонид Филатов прочитал им же сочиненную пьесу-сказку на одном из центральных каналов, историю про удалого молодца моментально растащили на цитаты и наградили статусом народной, возродив утерянное явление скоморошины. Режиссер Федор Пшеничный определяет жанр будущей премьеры так же: «скоморошина без антракта». Тягаться с филатовским исполнением, которое врезается в память навсегда, будет непросто, но когда у тебя такая актерская команда (Анна Алексахина, Илья Дель, Виталий Куликов, Марк Овчинников, Татьяна Трудова), возможно если не все, то многое.
12, 13 мая
Краеведческая лаборатория Маяковки (16+)
19:15
Что такое «предмет охраны» и зачем он нужен, как оформлять и обновлять его, как найти его в своей квартире — об этом и других нюансах в медиахолле библиотеки имени Маяковского подробно расскажет заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК Елена Резникова. Подробнее здесь.
Концерт Хаски (16+)
20:00
Рэпер Хаски, чьи концерты когда-то отменяли, будет петь в эту пятницу в «Космонавте» свою музыку (ай!). Хотя сольные альбомы Дмитрий Кузнецов не выпускал уже пару лет (последним полноформатником был «Хошхоног» в 2020-м), синглы у него выходят регулярно (в апреле это был «О любви») , так что новые треки на выступлении будут. Равно как и хитовые «Панелька», «Черным-черно» и «Иуда».
Выставка «Ольга Тупоногова-Волкова. Всплеск» (12+)
Фотограф Ольга Тупоногова-Волкова снимала для Vogue Portugal, Vogue Mexico, Condé Nast Traveler, Tatler, AD, GQ, Marie Claire и InStyle. На выставке в Эрарте покажут более 40 ее черно-белых портретов: от Виктории Исаковой и Максима Матвеева до Юлии Снигирь. Вот как о проекте рассказывает сама Ольга: ««Вода лично для меня — это символ чистоты, природы и жизни. Я хотела увидеть человека сквозь призму воды: как он меняется из-за нее, как он сопротивляется ей и насколько он красив — благодаря и вопреки ей».
С 12 мая по 16 августа
«Сообщество» в Новой Голландии
Суббота, 13 мая
Благотворительный виниловый маркет (0+)
В субботу в пространстве «Сообщество» в Новой Голландии пройдет виниловый маркет в пользу фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». Весь день в гостиной лучшие коллекционеры города и магазины будут продавать пластинки разных жанров и музыкальные редкости. Все вырученные средства будут направлены в фонд. В параллельной программе — разговорный клуб, посвященный музыке как средству объединения людей, показ фильма «Лоран Гарнье: электрошок» (18+) совместно с Beat Film Festival, а также выступление инклюзивного эмбиент-проекта «смешали чувства». Подробнее здесь.
Фестиваль корюшки (0+)
На Петропавловской крепости в выходные развернется фестиваль, посвященный рыбе-символу весны в Петербурге. Здесь будет большой рыбный базар (в продаже — не только корюшка!), шоу барабанщиков, концерт Эдуарда Хиля-младшего, конкурсы и мастер-классы. А еще — акция «Зарыбление»: в воду выпустят мальков, чтобы восстановить природный баланс.
С 13 по 14 мая
Маркет «Веранда Альпины» (0+)
В ДК им. Кирова на Васильевском острове в субботу издательская группа «Альпина» проведет фестиваль с лекциями нашего героя майской обложки Максима Матвеева, психотерпевта Алины Адлер, лауреата премии «Просветитель Максима Винарского и многих других, а также маркетом, на котором книги будут продаваться по минимальным ценам — от ста рублей. Подробнее здесь. Вход свободный о регистрации.
Фестиваль экспериментального кино SmolShorts (18+)
18:00
В субботу в «Севкабель Порту» в рамках проекта «лекторий’порт» пройдет закрытие международного фестиваля экспериментальных студенческих фильмов SmolShorts.
В программе – круглый стол и показ победивших видеоработ. Вход бесплатный, но по регистрации.
Концерт «МультFильмов» (16+)
20:00
Петербургские герои нулевых играли инди-поп в британском стиле так, будто за окнами не Невский проспект, а Эбби-роуд (или хотя бы Ливерпуль-стрит). В честь своего 25-летия группа Егора Тимофеева вновь споет о том, как мы превращаемся в яды, девушка едет в столицу, за нами следят и прочую «музыку звезд и арктических станций». А еще — представит новый альбом «F либо A».
Вечеринка Different Beatz (18+)
20:00
В субботу в «Мачтах» — вечеринка Different Beatz. Это комьюнити мультижанровых диджеев, которых объединяет любовь к интересной, а главное — разной музыке. В лайн-апе ereec, greenartist, that axe, ivan kiryanov. Вход свободный.
Shortparis
Воскресенье, 14 мая
Экскурсия в Смольный собор «Архитектура компромиссов»
15:00
В 1740-х Елизавета Петровна захотела уйти в монастырь и поручила построить комплекс, где бы могла разместить 120 благородных девиц. Проект доверили архитектору Растрелли. Замысел был грандиозным для XVIII века — одна 140-метровая колокольня Смольного монастыря чего стоит! Завершить строительство по изначальной задумке не удалось. Почему? Об истории постройки расскажет эксперт проекта «Петербург глазами инженера» Анастасия Фурсова.
Концерт «Плана Ломоносова» (16+)
19:00
Панк-группа «План Ломоносова» — проект актера Александра Ильина (из «Интернов» и артистической династии Ильиных — его папа Александр Ильин, дядя — Владимир Ильин). В воскресенье музыканты выступят в клубе Sound. Наверняка на концерте будет их главный хит — «#ялюбовь», а также каверы на «Походную песню» и «Полцарства за коня».
Концерт Shortparis (16+)
20:00
В воскресенье группа Shortparis Николая Комягина выступит в Петербурге — в «А2». В каждом лайве музыкантов самое интересное — какой арт-перфоманс они приготовили для зрителей на этот раз. А также смогут ли они считать все заложенные в него смыслы: после каждого концерта в соцсетях бэнда разгораются жаркие споры, что конкретно они имели в виду.
Ретроспектива Дэвида Линча (18+)
В воскресенье в кинотеатре «Аврора» стартует ретроспектива фильмов Линча, приуроченная к выходу новой книги из серии «Сеанс. Лица» – «Дэвид Линч. Сборник». 14 мая издание и фильм «Шоссе в никуда» представит кинокритик Василий Степанов. В последующие дни в программе — картины «Твин Пикс: Сквозь огонь» и «Голова-ластик».
С 14 по 17 мая
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