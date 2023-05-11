Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 мая

Выставка «Бал кукол» (6+)

На четыре дня в «Севкабель Порту» развернется экспозиция, посвященная коллекционным куклам. Хедлайнеры — сестры Поповы (наши девушки с обложки!), чьи работы есть в собрании Граймс, FKA Twigs и Жан-Поля Готье. Также покажут кукол художника и скульптора Алисы Филипповой, Марины Овчеренко из Калуги, Натальи Калюжной из Нарьяна-Мара и многих других. Подробнее здесь.

С 11 по 14 мая

Спектакль «Морфий», Небольшой драматический театр (18+)

19:00

Этот сезон НДТ проходит под знаком режиссерских премьер выпускников курса Льва Эренбурга. Первые две уже вышли — «Миф о Светлане» (Мария Скачкова) и «Магазин» (Артем Злобин). Третья выходит сейчас — спектакль Александра Фонарева по мотивам повести Булгакова с участием артистов Дмитрия Честнова и Екатерины Кукуй. Произведение Михаила Афанасьевича впервые появится в репертуаре театра. Александр Фонарев убирает признаки конкретного времени действия, концентрируясь на общечеловеческих темах: от внутреннего формирования личности и становления в профессии до возникновения пагубной зависимости и ее фатальных последствий.

Лекция «Петербург от А до Я» (16+)

19:00

Фотограф и автор книги «Архитектурная азбука Петербурга» Татьяна Ерова проведет ликбез по архитектурным стилям Петербурга в библиотеке «Планетария 1». Лектор расскажет, чем отличаются здания нашего города от других и обратит внимание на интересные детали, которые часто многие не замечают во время прогулок. Регистрация здесь.

Фильм «Убийца "Священный паук"» / Holy Spider (18+)

Основанный на реальных событиях триллер режиссера части эпизодов сериала «Одни из нас» Али Аббаси участвовал в прошлом году в конкурсе Каннского кинофестиваля. Семьянин Саид начинает убивать секс-работниц, чтобы «очистить» свой город Мешхед. Но после нескольких расправ выясняется, что властям и обществу нет дела до его преступлений. Лишь журналистка Рахими решает найти и остановить убийцу. Играющая ее Зара Амир Эбрахими получила на смотре награду как лучшая актриса.

С 11 мая, кинотеатры города

Фильм «14+: Продолжение» (12+)

В наивной мелодраме Андрея Зайцева о воспитании чувств актер Глеб Калюжный дебютировал в кино. Восемь лет спустя он вновь вернулся к роли Леши. Теперь его герою 18, он встречает яркую и непосредственную Настю (Полина Гухман), но вспоминает о своей первой любви Вике (Ульяна Васкович). Картина, которую в шутку уже прозвали российской версией «Перед рассветом», участвовала в национальном конкурсе Московского кинофестиваля в этом году.

С 11 мая, кинотеатры города

Фильм «Мама мафия» / Mafia Mamma (16+)

Криминальная комедия с Тони Коллетт и Моникой Беллуччи. Американская домохозяйка Кристин оказывается владелицей мафиозной империи в Италии — ее оставил в наследство дедушка. Теперь благодаря советам помощницы покойного Бьянки ей предстоит в максимально сжатые сроки превратиться в крестную мать, возглавив специфический семейный бизнес.

С 11 мая, кинотеатры города

Фильм «Меньшее зло» (18+)

Автор прекрасно печального фильма «Со мною вот что происходит» и сериала «Большая секунда» Виктор Шамиров сочинил вместе с Ольгой Мотиной-Супониной проект про сложные отношения двух пар. Вика (Полина Агуреева) и Максим (Алексей Розин) хотят завести ребенка, но они бесплодны. Они просят помочь бывшего любовника Вики Павла (Виктор Добронравов) и его подругу Алису (Юлия Гревцова).

С 11 мая, кинотеатры города

Фильм «Кто убил BlackBerry» / BlackBerry (16+)

Художественный фильм о создании первого в мире смартфона BlackBerry участвовал в этом году в конкурсе Берлинского кинофестиваля. Это история про канадских разработчиков, придумавших соединить компьютер и телефон в одном устройстве. Они моментально завоевывают рынок, но куда сложнее оказывается продолжать удерживаться на вершине. Снял картину Мэтт Джонсон, также сыгравший в ней одного из IT-гениев, хотя солируют в касте Джей Барушель и Гленн Хауэртон.

С 11 мая, кинотеатры города