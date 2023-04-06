Чем занятья в Петербурге с 6 по 9 апреля

Продолжение гастролей МХТ им. Чехова в Петербурге, хореографические перформансы SOULWHIRL (номинант на пять «Золотых масок»!) и «О» в Доме Радио, концерт Вячеслава Бутусова в честь 40-летия Nautilus Pompilius, а также фильмы «Три мушкетера: Д’Артаньян» и «Наводнение» в прокате — рассказываем про главные события этих выходных в городе.
Фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян»
Четверг, 6 апреля
Презентация книги «Петербургский балет. 1850-е годы: спектакли и хореографы» (12+)
19:00
В Доме книги в четверг историк балета, критик и кандидат искусствоведения Ольга Федорченко представит нон-фикшен «Петербургский балет: 1850-е годы». Речь в книге идет об эпохе, когда в театрах города работали хореографы Жюль Перро и Жозеф Мазилье. Это время «больших художественных побед и шумных балетных премьер.
Спектакль «Я — Федерико Гарсиа Лорка», ТЮЗ им. Брянцева (16+)
На большой сцене ТЮЗа —премьера литературно-музыкальной постановки про главного поэта Испании — Федерико Гарсиа Лорку. Режиссер, а также автор текста и исполнитель роли Рассказчика — историк и переводчик Мигель Паласио. В репертуар театра спектакль не войдет, поэтому это редкая возможность его увидеть.
6, 7 апреля
Концерт группы «Кирпичи» (16+)
20:00
В четверг петербургский рок-синдикат «Кирпичи» выступит в клубе «Космонавт». Музыканты обещают сделать концертную программу не только из хитов и классических номеров, но и показать альтернативный взгляд на весь материал. По словам Василия Васина, ««Кирпичи» уже давно вошли в свой идеальный творческий возраст — бодрость духа зашкаливает и нам остается только выйти на сцену и сразу прокачать зал вещичкой типа «Задумчивый core», а дальше как пойдет».
Лекция «Свет Севера: охота за сияниями в Ленинградской области» (16+)
20:00
В Планетарии у метро «Горьковская» астрофотограф Дарина Соболь расскажет, как увидеть северное сияние, не уезжая далеко от Петербурга. А также о том, как «охотятся» за «Авророй» профессионалы и какой при этом используют сленг.
Фильм «Нежная кожа» / La peau douce (1964) (16+)
В кинотеатрах России заканчивается мини-ретроспектива Франсуа Трюффо. Последним фильмом апологета французской «новой волны», который покажут на большом экране, будет драма «Нежная кожа». Это история про успешного писателя Пьера Ланше (Жан Дезайи), который однажды решает изменить жене (Нелли Бенедетти) с обольстительной юной бортпроводницей Николь. Ее играет Франсуаза Дорлеак — старшая сестра Катрин Денев, трагически погибшая в аварии в 25 лет.
С 6 апреля, кинотеатры города
Фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян» / Les trois mousquetaires: D'Artagnan (12+)
Новая экранизация романа Александра Дюма, в которой Венсан Кассель играет Атоса, Ева Грин — Миледи, Ромен Дюрис — Арамиса, а Луи Гаррель — короля Людовика. Роль главного из мушкетеров — Д’Артаньян — досталась Франсуа Сивилю («Шагни вперед», «Поменяться местами»). Кстати, уже готовится сиквел картины, в которой фокус сместится как раз на Миледи. Обе части снимает режиссер «Эйфеля» Мартин Бурбулон.
С 6 апреля, кинотеатры города
Фильм «Бюро магических услуг» / The Portable Door (12+)
Фэнтези с Кристофом Вальцем и Патриком Гибсоном («Тень и кость», «Статус: все сложно») в касте — экранизация комедийного романа «Переносная дверь» современного британского классика Тома Холта. По сюжету типичные клерки, мечтающие поскорее закончить рабочую рутину с 9 до 17, трудятся в не самой обычной фирме. Среди их задач, например, не повергнуть Вселенную в хаос временных парадоксов.
С 6 апреля, кинотеатры города
Фильм «Наводнение» (18+)
Новый фильм Ивана И. Твердовского — режиссера «Конференции», «Подбросов» и «Зоологии». В нем он, как и в дебютном «Классе коррекции», исследует тему пределов жесткости и разчеловечивания через буллинг. Тренеры по плаванию Софья (Анна Слю) и Трофим (Максим Щеголев) берут на воспитание племянницу Аню (Софья Шидловская), оставшуюся сиротой. После смерти родителей она перестала говорить, и подростка из-за этого начинают травить спортсмены-подопечные ее тети и дяди. Однажды сама Аня вступается за Диму (Влад Прохоров), одного из участников команды по плаванию. Так у нее появляется первый в жизни друг.
С 6 апреля, кинотеатры города
Фильм «Мое прекрасное несчастье» / Beautiful Disaster (16+)
Ромком основан на одноименном бестселлере Джейми Макгвайр. Первокурсница Эбби (Вирджиния Гарднер) пытается держаться подальше от плохих парней, избегающих постоянных отношений. Но участник боев без правил Трэвис (Дилан Спраус) выигрывает у нее пари, согласно которому она должна провести месяц в его компании. Поставил фильм профессионал экранных интерпретации ходульных мелодраматических сюжетов Роджер Камбл («После. Глава 2», «Жестокие игры», «Просто друзья»).
С 6 апреля, кинотеатры города
Фильм «Прямой эфир» (18+)
Режиссер двух сезонов «Игры на выживание» Карен Оганесян снял камерный триллер о треш-стриме и том, куда заводит жажда хайпа. У блогера Егора (Павел Чернышев) — провал в карьере: от него уходят рекламодатели и ежедневно увеличивается число отписок. Он решает поехать на Кавказ, чтобы снять эффектный спуск с горы на быстрой машине. Но по прилету ее не предоставляют. Зато сотрудник автокомпании Александр (Кирилл Кяро) соглашается отвезти Егора на экскурсию по окрестностям. В Даргавсе Александр случайно встает на противопехотную мину, а Егор начинает транслировать это в прямом эфире.
С 6 апреля, кинотеатры города
Константин Хабенский
Пятница, 7 апреля
Гастроли МХТ им. Чехова
На основной и новой сценах Александринского театра продолжаются гастроли МХТ им. Чехова. Здесь еще можно увидеть спектакль «Чрево» (7 апреля, 18+) Андрея Гончарова, который вырос из лаборатории, посвященной авторам первой половины XX века. Рассказ Евгения Замятина, написанный в 1915-м, — стартовая проба большой повести «Наводнение». А завершит мхатовский марафон постановка Виктора Крамера «Враки или завещание барона Мюнхгаузена» (7 и 8 апреля, Основная сцена, 16+). Текст спектакля скомпилирован из рассказов самого барона, сочинений писателя Распе и поэта Бюргера, а также трудов театральных деятелей Карла Лебрехта Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра. Не обошлось и без Григория Горина — из его пьесы позаимствовали несколько персонажей. В роли веселого и находчивого выдумщика — худрук театра Константин Хабенский.
До 8 апреля
Театральный фестиваль «Встречи в России»
На сцена «Балтийского дома» в пятницу стартует ХХV Международный фестиваль русских театров «Встречи в России». Юбилейный смотр посвятили 200-летию со дня рождения Александра Островского. Так, на этой неделе тут покажут «Снегурочку» (7 апреля, 16+) в режиссуре Полины Неведомской Национального русского театра драмы им. Михаила Лермонтова (Алматы), а также две версии пьесы «Женитьба Бальзаминова» (8 и 9 апреля, 12+) — от театра им. В. В. Маяковского в Душанбе и Ереванского драмтеатра им. К. С. Станиславского. Подробная программа на все дни здесь.
С 7 по 16 апреля
Лекция «Искусственный разум в фантастике» (6+)
19:30
В пятницу в тренинговом центре «На Рубинштейна» директор Центра управления знаниями Международного НИИ проблем управления Сергей Переслегин расскажет, стоит ли нам опасаться искусственного интеллекта. Вангуем — речь о ChatGPT непременно тоже пойдет.
Концерт «Классика. Новое» (12+)
20:00
На сцене Петербургской филармонии впервые в России прозвучит «Зимнее небо» финки Кайи Саариахо. Его исполнит Академический симфонический оркестр под управлением Юрия Лебедева. Также в программе, которая получила название «Классика. Новое», — Шестая «Пасторальная» симфония Бетховена и Второй фортепианный концерт Рахманинова. Солист — Николай Мажара. Ведущий вечера — Ярослав Тимофеев из группы OQJAV.
Концерт polnalyubvi (6+)
20:00
В пятницу в клубе Sound выступит исполняющая нежные и лиричные тексты и мелодии певица Марина Демещенко (она же polnalyubvi). Кстати, воспитанная на Анне Герман и Магомаеве девушка всего неделю назад выпустила новый сингл «Одиночество».
Анна Гусева
Суббота, 8 апреля
Спектакль «Меня зовут Пеппи», Karlsson haus (5+)
Где же еще, как не в Karlsson haus, следовало ждать спектакль про озорную, неунывающую и независимую рыжую девчонку по имени Пеппи, живущую на заброшенной вилле «Курица»?! Способная в одно мгновение перевернуть все с ног на голову, сходу придумать какую-нибудь забавную штуку и с легкостью нарушить, казалось бы, незыблемые правила — такая героиня не может не полюбиться и малышам, и взрослым. В пользу спектакля говорят еще две вещи: поставила его Екатерина Ложкина-Белевич, не первый год виртуозно работающая с детской темой, а сценографию придумывал один из лучших театральных художников Эмиль Капелюш. Ну и какие еще аргументы вам нужны!
Дискуссия «Нужен ли нам космос?» (12+)
В петербургском Планетарии на «Горьковской» в субботу о важности космоса и его исследования поговорят (а, быть может, и поспорят!) аэрокосмический инженер Никита Матасов и философ Анна Антипова. Уверены, не обойдется без идей русского космизма и мема «Что-то пошло не так».
Лекция «Исторические корни русского мата» (18+)
18:00
В субботу в библиотеке «Планетария 1» на набережной Обводного канала филолог и психоаналитик Вероника Беркутова расскажет о том, откуда в русском языке появился мат, а также зачем люди используют в речи устной и письменной обсценную лексику. Вход свободный.
Лекция «Энциклопедия андеграунда: трип-хоп» (18+)
18:00
В субботу в «Севкабель Порту» пройдет уже третья лекция из цикла «Энциклопедия андеграунда» от Imaginary Friends Orchestra. На этот раз предметом исследования станет трип-хоп, вобравший в себя «жесткие биты, медитативные интонации и надломленные голоса индустриальных районов». Как и всегда, рассказ будет сопровождаться прослушиванием пластинок, просмотром видео и лайвом после лекции. Подробнее здесь.
Спектакль «Игра любви и случая», «Приют комедианта» (16+)
19:00
Французский драматург Пьер Мариво оставил в наследство потомкам несколько десятков пьес, повестей, романов и игривое словечко «мариводаж», означающее манерный и своеобразный слог, богатый неологизмами. «Игра любви и случая» — пожалуй, самое известное его сочинение и классика романтической комедии положений. Очередная история любви и нежелание героини покориться желанию сумасбродного отца приводит к двусмысленной путанице: слуги на время превращаются в господ, а господа — в слуг. В роли папы семейства — Борис Смолкин.
8, 9 апреля
Перформансы SOULWHIRL и «О», Дом Радио (18+)
20:00
В Доме Радио в субботу и воскресенье покажут перфоманс Ольги Цветковой SOULWHIRL, номинированный на сразу пять «Золотых масок». Это проект в духе японского танца буто, который исполняется на музыку Вангелино Курентзиса. Режиссер-постановщик — Владимирос Николузос. Также в программе вечера — перфоманс «О», который создали художественный руководитель Анна Гусева, хореограф Анастасия Пешкова, драматург Иван Вэрбэр и труппа mA Dance.
Концерт Zoloto (12+)
20:00
Фронтмен Zoloto Владимир Золотухин пишет трогательные треки с цепляющими текстами про то, как чувствуешь все, что написано на вкладышах «Love is». А в 2020-м у группы вышел новый альбом «Все вернется» с отличным кавером на одноименный поп-хит Шуры. Все это слушаем в воскресенье на концерте в концертном зале отеля «Санкт-Петербург» — и в акустических версиях.
Концерт «Пневмослона» (18+)
20:00
Альтернативная личность Нейромонаха Феофана — лорд Пневмослон — выступит в субботу в клубе Sound. Как и Феофан, Лорд Пневмослон скрывает лицо, а его музыканты — имена. Перформансы проекта при этом — строго для совершеннолетних.
Вячеслав Бутусов
Воскресенье, 9 апреля
Спектакль «Зеленая птичка», Karlsson haus (12+)
Фьяба (то есть волшебная сказка) «Зеленая птичка» — сиквел другой пьесы Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Марина Солопченко (это уже ее третья режиссерская работа) обнаруживает в сюжете, придуманном два с лишним столетия назад, весьма актуальные мотивы: конфликт поколений — резкие подростки против нетерпимых родителей. И задается не менее актуальными вопросами. Как найти ключ к пониманию взрослеющего человека? Как избежать непоправимых ошибок и научиться выходить из сложных ситуаций с добрым итальянским юмором? Ответы герои найдут, пройдя через череду страстей, загадок и комедийных ситуаций.
Лекция «Другой Островский» (16+)
16:00
В библиотеке им. Гоголя (Среднеохтинский пр., 8) филолог Николай Гуськов расскажет о «не хрестоматийном» Островском. Например, как Александр Николаевич мог написать пьесу всего за две недели (удивительная работоспособность!), с кого он списал образы героинь «Грозы» и «Бесприданницы» и с какими сталкивался конфликтами. Вход свободный, но по регистрации.
Спектакль «Шоу» (16+)
18:00, 20:00
На Новой сцене Александринского театра в воскресенье покажут танцевальный спектакль «Шоу». В нем цитаты из поп-культуры сменяют друг друга. Вот как пишут о перформансе его создатели: «Это ностальгия по мюзиклам, «Фабрике звезд», MTV, номерам «Тодеса» на премии «Золотой граммофон», это возможность показать, каким еще мог бы стать современный танец». Танц-художницы — Анастасия Ребкало и Маша Шешукова. Подробнее здесь.
Концерт Вячеслава Бутусова (6+)
19:00
В воскресенье Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют в «Космонавте» специальный весенний концерт, посвященный 40-летию Nautilus pompilius. Это ретроспективная программа, в которой найдется место и «Крыльям», и «Дыханию», и «Одинокой птице», и «Доктору твоего тела» с «Я хочу быть с тобой».
Спецпоказ и лекция «Айта»: месть, власть и дождь» (18+)
19:00
В воскресенье в пространстве «лекторий’порт» в «Севкбаль Порту» покажут детективную драму «Айта» Степана Бурнашева, ставшую самым кассовым якутским фильмом в российском прокате. Картину представит сам режиссер, а также расскажет, почему он выбрал те или иные художественные приемы в своей истории. Подробнее здесь.
Концерт группы «Три дня дождя» (16+)
20:00
Популярный у тинейджеров рок-проект во главе с Глебом Викторовым («Три дня дождя» — его псевдоним) выступит в воскресенье в «А2». На концерте будут как песни с альбома 2022 года «Байполар», так и хиты вроде «Отпускай», «Перезаряжай», «Где ты» и «Демоны».
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