Чем занятья в Петербурге с 6 по 9 апреля

Презентация книги «Петербургский балет. 1850-е годы: спектакли и хореографы» (12+)

19:00

В Доме книги в четверг историк балета, критик и кандидат искусствоведения Ольга Федорченко представит нон-фикшен «Петербургский балет: 1850-е годы». Речь в книге идет об эпохе, когда в театрах города работали хореографы Жюль Перро и Жозеф Мазилье. Это время «больших художественных побед и шумных балетных премьер.

Спектакль «Я — Федерико Гарсиа Лорка», ТЮЗ им. Брянцева (16+)

На большой сцене ТЮЗа —премьера литературно-музыкальной постановки про главного поэта Испании — Федерико Гарсиа Лорку. Режиссер, а также автор текста и исполнитель роли Рассказчика — историк и переводчик Мигель Паласио. В репертуар театра спектакль не войдет, поэтому это редкая возможность его увидеть.

6, 7 апреля

Концерт группы «Кирпичи» (16+)

20:00

В четверг петербургский рок-синдикат «Кирпичи» выступит в клубе «Космонавт». Музыканты обещают сделать концертную программу не только из хитов и классических номеров, но и показать альтернативный взгляд на весь материал. По словам Василия Васина, ««Кирпичи» уже давно вошли в свой идеальный творческий возраст — бодрость духа зашкаливает и нам остается только выйти на сцену и сразу прокачать зал вещичкой типа «Задумчивый core», а дальше как пойдет».

Лекция «Свет Севера: охота за сияниями в Ленинградской области» (16+)

20:00

В Планетарии у метро «Горьковская» астрофотограф Дарина Соболь расскажет, как увидеть северное сияние, не уезжая далеко от Петербурга. А также о том, как «охотятся» за «Авророй» профессионалы и какой при этом используют сленг.

Фильм «Нежная кожа» / La peau douce (1964) (16+)

В кинотеатрах России заканчивается мини-ретроспектива Франсуа Трюффо. Последним фильмом апологета французской «новой волны», который покажут на большом экране, будет драма «Нежная кожа». Это история про успешного писателя Пьера Ланше (Жан Дезайи), который однажды решает изменить жене (Нелли Бенедетти) с обольстительной юной бортпроводницей Николь. Ее играет Франсуаза Дорлеак — старшая сестра Катрин Денев, трагически погибшая в аварии в 25 лет.

С 6 апреля, кинотеатры города

Фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян» / Les trois mousquetaires: D'Artagnan (12+)

Новая экранизация романа Александра Дюма, в которой Венсан Кассель играет Атоса, Ева Грин — Миледи, Ромен Дюрис — Арамиса, а Луи Гаррель — короля Людовика. Роль главного из мушкетеров — Д’Артаньян — досталась Франсуа Сивилю («Шагни вперед», «Поменяться местами»). Кстати, уже готовится сиквел картины, в которой фокус сместится как раз на Миледи. Обе части снимает режиссер «Эйфеля» Мартин Бурбулон.

С 6 апреля, кинотеатры города

Фильм «Бюро магических услуг» / The Portable Door (12+)

Фэнтези с Кристофом Вальцем и Патриком Гибсоном («Тень и кость», «Статус: все сложно») в касте — экранизация комедийного романа «Переносная дверь» современного британского классика Тома Холта. По сюжету типичные клерки, мечтающие поскорее закончить рабочую рутину с 9 до 17, трудятся в не самой обычной фирме. Среди их задач, например, не повергнуть Вселенную в хаос временных парадоксов.

С 6 апреля, кинотеатры города

Фильм «Наводнение» (18+)

Новый фильм Ивана И. Твердовского — режиссера «Конференции», «Подбросов» и «Зоологии». В нем он, как и в дебютном «Классе коррекции», исследует тему пределов жесткости и разчеловечивания через буллинг. Тренеры по плаванию Софья (Анна Слю) и Трофим (Максим Щеголев) берут на воспитание племянницу Аню (Софья Шидловская), оставшуюся сиротой. После смерти родителей она перестала говорить, и подростка из-за этого начинают травить спортсмены-подопечные ее тети и дяди. Однажды сама Аня вступается за Диму (Влад Прохоров), одного из участников команды по плаванию. Так у нее появляется первый в жизни друг.

С 6 апреля, кинотеатры города

Фильм «Мое прекрасное несчастье» / Beautiful Disaster (16+)

Ромком основан на одноименном бестселлере Джейми Макгвайр. Первокурсница Эбби (Вирджиния Гарднер) пытается держаться подальше от плохих парней, избегающих постоянных отношений. Но участник боев без правил Трэвис (Дилан Спраус) выигрывает у нее пари, согласно которому она должна провести месяц в его компании. Поставил фильм профессионал экранных интерпретации ходульных мелодраматических сюжетов Роджер Камбл («После. Глава 2», «Жестокие игры», «Просто друзья»).

С 6 апреля, кинотеатры города

Фильм «Прямой эфир» (18+)

Режиссер двух сезонов «Игры на выживание» Карен Оганесян снял камерный триллер о треш-стриме и том, куда заводит жажда хайпа. У блогера Егора (Павел Чернышев) — провал в карьере: от него уходят рекламодатели и ежедневно увеличивается число отписок. Он решает поехать на Кавказ, чтобы снять эффектный спуск с горы на быстрой машине. Но по прилету ее не предоставляют. Зато сотрудник автокомпании Александр (Кирилл Кяро) соглашается отвезти Егора на экскурсию по окрестностям. В Даргавсе Александр случайно встает на противопехотную мину, а Егор начинает транслировать это в прямом эфире.

С 6 апреля, кинотеатры города