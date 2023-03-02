Чем заняться в Петербурге со 2 по 5 марта

Выставка «Соседи Репина», Музей-усадьба Репина «Пенаты» (6+)

Выставка в «Пенатах» рассказывает о том, как жили в поселке Куоккала (название той поры) в конце XIX — начале XX века. Спойлер: судя по всему, очень хорошо. Вместе смотрели постановки в местном театре, ходили друг к другу в гости и рыбачить на Финский залив. В экспозиции — исторические фото, графика и живопись из собрания Академии художеств.

С 1 марта по 7 мая, «Пенаты»

«Женская выставка», «Свиное рыло» (18+)

В галерее на Фонтанке показывают уже ставшую для «Свиного рыла» традиционной «Женскую выставку». В прошлом году мотто экспозиции выбрали «Девочки лучше!» — в этом кураторы говорят, что слоган все также актуален. Среди художниц, работы которых будут на выставке, — Алина Копейкина, Алина Путятина, Мария Любичева, Лидия Гордеенко, Лариса Голубева, Татьяна Казанская, Елизавета Бенк и другие. Вход свободный.

С 1 марта по 26 марта

Лекция «Почему русский язык такой странный?» (12+)

18:30

В библиотеке «Екатерингофская» в четверг филолог и создатель YouTube-канала «Популярная лингвистика» Павел Самохвалов расскажет, почему носители русского языка так любят поправлять ошибки друг друга, а также докажет, что появление новых слов — это не «деградация», а естественный процесс развития. Вход свободный.

Лекция «Как нам починить Землю? Геоинженеры в борьбе с изменением климата» (16+)

19:30

В «Сообществе» в Новой Голландии продолжается их совместный просветительский проект с Новой лигой университетов (Европейский университет, Сколтех, Шанинка, Российская экономическая школа). В четверг руководительница центра STS Ольга Бычкова расскажет о том, как люди на протяжении истории пытались целенаправленно повлиять на климат, при чем тут «рейнмейкеры» (или «создающие дождь»), а также затронет тему об этических и социальных последствиях подобных попыток подчинить себе Землю. Подробнее здесь.

Фильм «Нюрнберг» / Nurnberg (12+)

Копродукцию России, Чехии, Германии и Великобритании про Нюрнбергский трибунал по итогам Второй мировой войны снял режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев. В центре его фильма — история невозможной любви на фоне больших исторических событий: переводчика советской делегации Игоря Волгина (Сергей Кемпо) и девушки Лены (Любовь Аксенова), которая работала на немецком заводе.

Со 2 марта, кинотеатры города

Фильм «Беспринципные в деревне» (16+)

Полнометражный фильм с героями сериала «Беспринципные», основанного на текстах Александра Цыпкина. Дауншифтинг в деревню — это не сознательный выбор жизни «ближе к корням», а прихоть одного из персонажей: генерала Хадякова (Николай Фоменко). Он хочет отпраздновать вдали от столичного шума 60-летие, но на юбилейном торжестве все, конечно, пойдет не так. Среди приглашенных гостей — уже знакомые зрителям герои Павла Деревянко, Оксаны Акиньшиной, Аглаи Тарасовой, Павла Табакова, Максима Виторгана, Юрия Колокольникова и многих других. Снял комедию режиссер Роман Прыгунов, отвечающий и за сериальных «Беспринципных».

Со 2 марта, кинотеатры города

Фильм «Здоровый человек» (16+)

Второй полный метр Петра Тодоровского, сына автора «Оттепели» Валерия Тодоровского и внука режиссера «Интердевочки» и «Городского романса» Петра Тодоровского. Это драма про успешного ведущего спортивных новостей Егора (Никита Ефремов). В поисках себя в разгаре внутреннего кризиса он пробует себя в волонтерстве — и тем самым встает перед моральной дилеммой: занимается ли он благотворительностью из эгоистичных побуждений (чтобы чувствовать себя хорошим человеком) или искренне хочет лишь помогать другим. В касте фильма также Ирина Старшенбаум, Дарья Балабанова и Евгений Ткачук.

Со 2 марта, кинотеатры города

Фильм «Детектор» (16+)

Детективный триллер якутского режиссера Костаса Марсаана («Иччи») с Екатериной Вилковой, Кириллом Кяро и юной Екатериной Темновой (звезда «Манюни») в главных ролях. Бывшая оперативница Вика подверглась на службе нападению маньяка и теперь не может иметь детей. Вместе с мужем она решает взять домой на выходные девочку Дашу — сироту, чьи родители погибли в пожаре. Ребенок начинает вести себя странно.

Со 2 марта, кинотеатры города

Фильм «Величайший детектив-паук» / Inspector Sun y la maldición de la viuda negra (6+)

Теперь продукцию Disney и Pixar нельзя легально посмотреть в России даже в онлайн-кинотеатрах (права истекли 1 марта), зато в прокат выходят анимационные проекты европейских стран. Так, «Величайший детектив-паук» — это испанский мультфильм. В нем легендарный в среде насекомых инспектор Сан поймал своего главного врага — Красную саранчу — и летит в долгожданный отпуск. Но на борту сыщик сталкивается с новым загадочным делом. Снял анимационный фильм, претендующий на премию Goya, Хулио Сото Гурпиде («Подводная эра»).

Со 2 марта, кинотеатры города

Фильм «Принцесса балета» / Neneh Superstar (12+)

Мелодрама про мир балета, в котором главную роль играет Уми Бруни Гаррель — приемная дочь Луи Гарреля и Валерии Бруни-Тедески. Юная Нинэ поступает в элитную танцевальную школу при Парижской опере. Но девочку не принимают ни ее одноклассницы-балерины, ни директриса мадам Белаж (Майвенн из «Леона» и «Пятого элемента» Люка Бессона). Сценаристом и режиссером фильма стал Рамзи Бен Слиман, которого на проект вдохновили занятия балетом его дочери. Хореографом картины выступил актер и танцор Мехди Керкуш, работавший над лентами «Король-солнце» и «Танцуй сердцем», а также игрой Just Dance.

Со 2 марта, кинотеатры города