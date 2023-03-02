Чем заняться в Петербурге со 2 по 5 марта

Премьера оперы «Набукко» в Мариинском театре, выставка советских нон-конформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» в Русском музее, концерты «Мегаполиса» и RSAC, а также драма «Здоровый человек» и комедия «Беспринципные в деревне» в прокате — рассказываем о главных событиях первых выходных весны в городе.
И. Е. Репин и Ф. И. Шаляпин на пруду в Пенатах. 1914
Четверг, 2 марта
Выставка «Соседи Репина», Музей-усадьба Репина «Пенаты» (6+)
Выставка в «Пенатах» рассказывает о том, как жили в поселке Куоккала (название той поры) в конце XIX — начале XX века. Спойлер: судя по всему, очень хорошо. Вместе смотрели постановки в местном театре, ходили друг к другу в гости и рыбачить на Финский залив. В экспозиции — исторические фото, графика и живопись из собрания Академии художеств.
С 1 марта по 7 мая, «Пенаты»
«Женская выставка», «Свиное рыло» (18+)
В галерее на Фонтанке показывают уже ставшую для «Свиного рыла» традиционной «Женскую выставку». В прошлом году мотто экспозиции выбрали «Девочки лучше!» — в этом кураторы говорят, что слоган все также актуален. Среди художниц, работы которых будут на выставке, — Алина Копейкина, Алина Путятина, Мария Любичева, Лидия Гордеенко, Лариса Голубева, Татьяна Казанская, Елизавета Бенк и другие. Вход свободный.
С 1 марта по 26 марта
Лекция «Почему русский язык такой странный?» (12+)
18:30
В библиотеке «Екатерингофская» в четверг филолог и создатель YouTube-канала «Популярная лингвистика» Павел Самохвалов расскажет, почему носители русского языка так любят поправлять ошибки друг друга, а также докажет, что появление новых слов — это не «деградация», а естественный процесс развития. Вход свободный.
Лекция «Как нам починить Землю? Геоинженеры в борьбе с изменением климата» (16+)
19:30
В «Сообществе» в Новой Голландии продолжается их совместный просветительский проект с Новой лигой университетов (Европейский университет, Сколтех, Шанинка, Российская экономическая школа). В четверг руководительница центра STS Ольга Бычкова расскажет о том, как люди на протяжении истории пытались целенаправленно повлиять на климат, при чем тут «рейнмейкеры» (или «создающие дождь»), а также затронет тему об этических и социальных последствиях подобных попыток подчинить себе Землю. Подробнее здесь.
Фильм «Нюрнберг» / Nurnberg (12+)
Копродукцию России, Чехии, Германии и Великобритании про Нюрнбергский трибунал по итогам Второй мировой войны снял режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев. В центре его фильма — история невозможной любви на фоне больших исторических событий: переводчика советской делегации Игоря Волгина (Сергей Кемпо) и девушки Лены (Любовь Аксенова), которая работала на немецком заводе.
Со 2 марта, кинотеатры города
Фильм «Беспринципные в деревне» (16+)
Полнометражный фильм с героями сериала «Беспринципные», основанного на текстах Александра Цыпкина. Дауншифтинг в деревню — это не сознательный выбор жизни «ближе к корням», а прихоть одного из персонажей: генерала Хадякова (Николай Фоменко). Он хочет отпраздновать вдали от столичного шума 60-летие, но на юбилейном торжестве все, конечно, пойдет не так. Среди приглашенных гостей — уже знакомые зрителям герои Павла Деревянко, Оксаны Акиньшиной, Аглаи Тарасовой, Павла Табакова, Максима Виторгана, Юрия Колокольникова и многих других. Снял комедию режиссер Роман Прыгунов, отвечающий и за сериальных «Беспринципных».
Со 2 марта, кинотеатры города
Фильм «Здоровый человек» (16+)
Второй полный метр Петра Тодоровского, сына автора «Оттепели» Валерия Тодоровского и внука режиссера «Интердевочки» и «Городского романса» Петра Тодоровского. Это драма про успешного ведущего спортивных новостей Егора (Никита Ефремов). В поисках себя в разгаре внутреннего кризиса он пробует себя в волонтерстве — и тем самым встает перед моральной дилеммой: занимается ли он благотворительностью из эгоистичных побуждений (чтобы чувствовать себя хорошим человеком) или искренне хочет лишь помогать другим. В касте фильма также Ирина Старшенбаум, Дарья Балабанова и Евгений Ткачук.
Со 2 марта, кинотеатры города
Фильм «Детектор» (16+)
Детективный триллер якутского режиссера Костаса Марсаана («Иччи») с Екатериной Вилковой, Кириллом Кяро и юной Екатериной Темновой (звезда «Манюни») в главных ролях. Бывшая оперативница Вика подверглась на службе нападению маньяка и теперь не может иметь детей. Вместе с мужем она решает взять домой на выходные девочку Дашу — сироту, чьи родители погибли в пожаре. Ребенок начинает вести себя странно.
Со 2 марта, кинотеатры города
Фильм «Величайший детектив-паук» / Inspector Sun y la maldición de la viuda negra (6+)
Теперь продукцию Disney и Pixar нельзя легально посмотреть в России даже в онлайн-кинотеатрах (права истекли 1 марта), зато в прокат выходят анимационные проекты европейских стран. Так, «Величайший детектив-паук» — это испанский мультфильм. В нем легендарный в среде насекомых инспектор Сан поймал своего главного врага — Красную саранчу — и летит в долгожданный отпуск. Но на борту сыщик сталкивается с новым загадочным делом. Снял анимационный фильм, претендующий на премию Goya, Хулио Сото Гурпиде («Подводная эра»).
Со 2 марта, кинотеатры города
Фильм «Принцесса балета» / Neneh Superstar (12+)
Мелодрама про мир балета, в котором главную роль играет Уми Бруни Гаррель — приемная дочь Луи Гарреля и Валерии Бруни-Тедески. Юная Нинэ поступает в элитную танцевальную школу при Парижской опере. Но девочку не принимают ни ее одноклассницы-балерины, ни директриса мадам Белаж (Майвенн из «Леона» и «Пятого элемента» Люка Бессона). Сценаристом и режиссером фильма стал Рамзи Бен Слиман, которого на проект вдохновили занятия балетом его дочери. Хореографом картины выступил актер и танцор Мехди Керкуш, работавший над лентами «Король-солнце» и «Танцуй сердцем», а также игрой Just Dance.
Со 2 марта, кинотеатры города
Выставка «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту»
Пятница, 3 марта
Выставка «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту», Русский музей (6+)
В Мраморном дворце Русского музея стартует выставочный проект художников советского андеграунда 1960–1980-х. Все работы — из коллекции Наталии Опалевой, создательницы столичного Музея AZ (Анатолия Зверева). Это живопись и графика как самого Анатолия Зверева, так и Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Олега Целкова, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова, Франциско Инфанте, Юрия Злотникова, Гриши Брускина и многих других. Всего — более 200 произведений.
С 3 марта по 29 мая, Мраморный дворец
«Пакетик, который хотел быть нужным», Медиацентр Новой сцены Александринского театра (12+)
19:00
На Новой сцене Александринки вновь покажут ресайкл-ораторию «Пакетик, который хотел быть нужным». Это экологическая сказка, текст которой исполняют два музыканта и семь актеров, четверо из которых имеют расстройство аутистического спектра. Проект был создан фондом «Alma Mater».
Концерт «Мегаполиса» (12+)
20:00
В пятницу в клубе «Factory 3» в «Севкабель Порту» «настоящая московская группа» Олега Нестерова выступит в Петербурге. В их исполнении прекрасны и истории неснятных фильмов 1960-х (альбом «Из жизни планет»), и стих поэтов 20 века вроде Михаила Кузьмина (пластинка «Ноябрь»), тем интереснее, какой трек-лист бэнд выберет для концерта. За 36 лет существования им точно есть, из чего выбирать.
Концерт RSAC (16+)
20:00
В пятницу в Aurora concert hall со своим проектом RSAC выступит музкант и продюсер Феликс Бондарев — оголенный нерв русского андерграунда. RSAC — это первый и самый любимый проект Феликса, в котором он исполняет песни о любви и расставании, в том числе ставший вирусным хит «NBA (Не мешай)».
Выставка «Тетрадь / Это пройдет», «Севкабель Порт» (18+)
В «Севкабель Порту» вновь проходит выставка студентов, дизайнеров, художников, режиссеров «Тетрадь» (проекту в этом году 10 лет!). Это рефлексии в форме инсталляций и генеративной графики о человеческом прямо сейчас. В центре экспозиции — работы студентов Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. Подробнее здесь.
С 1 по 10 марта, «Студия 42»
Спектакль «Боркман» (фото с репетиции)
Суббота, 4 марта
Фестиваль «Маркет у Моря» (0+)
В эти выходные «Севкабель Порт» опять принимает в гостях дизайн-маркет локальных брендов. Как и всегда, здесь можно найти российские бренды одежды и украшений, авторскую керамику, игрушки и книги. Например, природную косметику от мастерской «Солиоли» или яркие платки TSYPA. Вход свободный.
С 4 по 5 марта
Фестиваль Ceramania (0+)
Также в эти выходные в «Севкабель Порту» проходит фестиваль-маркет керамики ручной работы. Здесь можно найти не только подарки (впереди — 8 марта!), но и полепить самим в специальной зоне. Еще обещают мастер-классы по созданию свечей и специальную программу для самых юных творцов. Вход свободный, проект —dog-friendly.
Лекция и кинопоказ цикла «Изображая жертву: зачем смотреть боевики сегодня?» (18+)
17:30
В «Севкабель Порту» продолжается цикл встреч «Изображая жертву: зачем смотреть боевики сегодня?» — проекта от самиздата о кино «К!», кинопрокатной компании «Про:взгляд» и «лекторий’порта». На этот раз разговор пойдет о фильме «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Лектор — Диана Абу Юсеф.
Перформанс «о. Лебединое», Медиацентр Новой сцены Александринского театра (12+)
18:00
Танцовщики труппы и оркестр благотворительного фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» покажут в субботу новый партиципаторный перформанс. Это переосмысленная версия канонического балет «Лебединое озеро». Авторы соблюдают либретто, но лебедями в проекте становятся все, в том числе зрители. Танц-драматург — Алевтина Грунтовская. Перформеры — Полина Талалаева, Ксения Мелехина, Антон Осетров, Александр Воробьев, Анастасия Малеева, Андрей Цырцанов, Марина Ижецкая. Музыка — оркестра «Антон тут рядом».
Спектакль «Боркман», Новая сцена Александринского театра (18+)
19:00
Первая премьера 2023 года в Александринском театре — адаптация пьесы Ибсена. В режиссуре Андрея Калинина традиционная для норвежского драматурга частная тема распада семейных связей превращается в глобальную трагедию. Особенно, благодаря блестящей, как и всегда, игре Ивана Труса — одного из ведущих актеров Александринки, уже сотрудничавшего с Калининым в «Товарище Кислякове». Он играет заглавную роль — директор банка Йуна Габриэля Боркмана, осужденный за мошенничество.
4, 5 марта
Лекция «Эрос — это прилично! Разговоры об эросе в музыке» (18+)
19:00
В субботу в «Третьем месте» культуролог Анастасия Четверикова, автор подкаста «Искусство для пацанчиков», расскажет, какую роль в эволюции человечества играла музыка, как эрос связан с танатосом, зачем на античных вазах изображали пикантные сцены — и почему музыканты кажутся такими сексуальными.
Концерт Markscheider Kunst (12+)
20:00
В субботу группа Markscheider Kunst, профессионалы светлой музыки, выступят в клубе «Factory 3». Концерт-антидепрессант, «кваса-кваса» и веселые танцы — лучший выбор для весеннего Петербурга (который еще выглядит как зимний).
Валерий Гергиев
Воскресенье, 5 марта
Весенний своп (0+)
13:00
В воскресенье в «Мачтах» пройдет обмен одеждой и аксессуарами. Также в программе — лекция про раздельный сбор и мастер-класс от апсайклинг-проекта Indivizual по вязанию из футболок. Вход — донейшн (все вырученные средства пойдут на работу экоцентра «Переработкинская»). Подробнее здесь.
Лаборатория свободного письма «Остров» (18+)
16:00
В «Сообществе» в Новой Голландии продолжается философская Лаборатория свободного письма «Остров». Третья встреча посвящена поэтике Аркадия Драгомощенко. Ведущий цикла — литературный обозреватель, переводчик и преподаватель Максимилиан Неаполитанский. Подробнее здесь.
Опера «Набукко», Мариинский театр (6+)
14:00, 19:00
Первой премьерой этого года в Мариинском театре станет опера Джузеппе Верди «Набукко», с которой началась его карьера композитора. В 2005 году здесь ее уже ставил художественный руководитель московской «Геликон-оперы» Дмитриий Бертман. Спектакль повторяли в 2013-м, в год 200-летия со дня рождения Верди. Сегодняшний «Набукко» в версии 2023 года — новая постановка: за ее режиссуру отвечала Анна Шишкина, художник по декорациям — Петр Окунев, художник по свету — Антон Николаев, художник-технолог по костюмам — Антония Шестакова и художник по видео — Вадим Дуленко. Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Гергиев. Партии Набукко готовят Роман Бурденко, Вячеслав Васильев, Владислав Сулимский, Эдем Умеров, Абигайль – Татьяна Сержан, Ольга Маслова, Ксения Григорьева, Инара Козловская, Екатерина Санникова и Екатерина Шиманович.
Концерт Рич (16+)
20:00
Петербургский рэпер Рич выступит с большим концертом «Черное на белом» в клубе «Космонавт». В программе — как хиты «Танцевать», «Грязная работа», так и треки с нового альбома «Культура отмены»: «Поле, поле, поле», «Северная Африка» и другие. Все это — в фирменном трип-хоповом звучании. По словам Рича, «Черное на белом» — «дихотомия делимости, разложение цветового субстрата жизни, бытие «так-сяк», драма красной неваляшки, забытой повзрослевшим ребенком в зимней готике русского леса».
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