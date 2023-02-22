Чем заняться в Петербурге на февральских выходных?

Выставка «Первая позиция. Русский балет», ЦВЗ «Манеж» (6+)

«Зато мы в области балета впереди планеты всей», — утверждал герой песни Юрия Визбора в 1960-е. В петербургском «Манеже» решили уже в столетии XXI предъявить доказательство — выставку о том, как балетное стало по-настоящему важнейшим из искусств (прости, кино). Здесь картины Врубеля и Серебряковой, пачка Галины Улановой для партии «Умирающий лебедь», пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, а также афиши «Русских сезонов» сочетают с мультимедиа.

Архитектурой проекта вновь занималось бюро Planet9 (они делали и нашумевшую выставку о Цое в Москве, и петербургского «Балабанова»). Наполнением — театральный художник Павел Каплевич, выступающий тут как креативный куратор. Проводниками по «Первой позиции» будут Юлия Рутберг и Игорь Миркурбанова — именно их голоса записали для аудиогида.

С 22 февраля по 21 мая, ЦВЗ «Манеж»

Выставка Сергея Борисова, KGallery (18+)

Фотограф Сергей Борисов в 1980-е и 1990-е снимал всех важных акторов андеграунда и богемы Ленинграда и Москвы. Вот на его снимках 23-летний Виктор Цой позирует прямо в стенах его столичной мастерской на Знаменке, прозванной «Студией 50А», или Эдита Пьеха в полупрозрачном вечернем платье застыла на фоне серванта и обоев в цветочек, или элегантный Георгий Гурьянов в костюме-тройке дает прикурить (буквально). На выставке в KGallery показывают более 30 работ Борисова — это как портреты участников «Кино», Владислава Мамышева-Монро и Жанны Агузаровой, так и фото последних лет. Часть снимков ранее не экспонировалась и будет представлена зрителям впервые.

С 21 февраля по 9 апреля, KGallery

Концерт в честь Года Рахманинова (6+)

14:00

В Мариинском театре продолжается серия торжественных событий, посвященных 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Так, в четверг на исторической сцене прозвучит его Симфония № 1 и поэма «Колокола» в исполнении солистов оперы Екатерины Савинковой, Евгения Ахмедова и Алексея Маркова, а также хора и симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Это сочинения из «петербургского» периода жизни Рахманинова.

Эхо Московского фестиваля архивных фильмов (12+)

В петербургских кинотеатрах «Ленфильм» и «Родина» стартовал смотр картин из программы II Московского международного фестиваля архивных фильмов. Это редкие ленты, которые ранее считались утраченными или не были по достоинству оценены современниками. Все фильмы представят киноведы и историки кино, а в кураторской команде фестиваля, например, Наум Клейман и Евгений Марголит. Полная программа и расписание здесь.

С 22 февраля по 1 марта

Пятилетие «Простых вещей» (0+)

Свой первый юбилей инклюзивные мастерские «Простые вещи» отметят в пространстве «Нормальное место» в «Исткабеле». В программе — мастер-классы по созданию деревянного конструктора, приготовлению разноцветных лепешек, шитью объемной игрушки, лепки чашки из глины, росписи керамики и даже сбору арт-аптечки из спичечных коробков. А еще — вкусная еда и напитки от кафе «Огурцы», «спешалти-кофеточка», «живая библиотека», своп растений и другие активности. Конечно, не обойдется и без большого торта. В случае переутомления можно воспользоваться комнатой тишины и спокойствия — она там тоже будет.

Масленица в «Брусницыне» (0+)

Культурный квартал «Брусницын» устраивает свои проводы зимы. Его гостей ожидают мастер-классы по каллиграфии, изготовлению свечей и чеканки монет. А еще — настольные игры, состязания в меткости и, конечно, блины. Чучело Масленицы тут сожгут 26 февраля в 16:00.

С 23 по 26 февраля

Спектакль-фламенко «Кармен» (0+)

В «Колизее» покажут спектакль Натальи Зайковой по мотивам истории любви и смерти Кармен. В ее версии она не просто девушка с табачной фабрики, а продолжательница танцевальных и музыкальных традиций фламенко со всей его экспрессией и открытым выражением чувств.

Масленица в Петропавловской крепости (0+)

В разных институциях города в выходные будут проходить мероприятия в честь масленицы. Так, в Петропавловской крепости обещают гигантский блинный пирог и сжигания не только чучела, но и «ящика плохих новостей». Вход свободный.

С 23 по 26 февраля

Концерт «Морального кодекса» (16+)

20:00

Отметивший в 2020-м 30-летие рок-бэнд Сергея Мазаева выступит в четверг в клубе «Космонавт». Помимо хитов про первый снег и ночной каприз, они споют песни со своего седьмого номерного альбома, вышедшего в прошлом году.

Творческий вечер Бориса Павловича (16+)

20:00

В четверг в кабаре «Шум» пройдет творческий вечер театрального режиссера, двукратного лауреата «Золотой маски» и блестящего эрудита Бориса Павловича. Он обещает «рассказывать нелепые истории и орать в микрофон стихи», в том числе Льва Рубинштейна и Александра Введенского.

Фильм «Сын» / The Son (16+)

Один из самых востребованных современных драматургов Флориан Зеллер дебютировал в кино экранизацией своей пьесы «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Его второй фильм «Сын» также основан на тексте из его «семейной» трилогии (есть еще пьеса «Мать»). В касте вновь появится и великий Энтони Хопкинс, но главные роли на этот раз у Хью Джекмана, Лоры Дерн, Ванессы Кирби и юного Зена МакГрата.

Сын-подросток Николас тяжело воспринимает уход отца Питера из семьи. Тот начал жить с партнершей намного моложе себя, к тому же у них родился свой общий ребенок. У тинейджера начинается депрессия.

С 23 февраля, кинотеатры города

Фильм «Нюрнберг» / Nurnberg (12+)

Копродукцию России, Чехии, Германии и Великобритании про Нюрнбергский трибунал по итогам Второй мировой войны снял режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев. В центре его фильма — история невозможной любви на фоне больших исторических событий: переводчика советской делегации Игоря Волгина (Сергей Кемпо) и девушки Лены (Любовь Аксенова), которая работала на немецком заводе.

С 23 февраля, кинотеатры города

Фильм «Бешенство» (16+)

Режиссер «Чебурашки» — самого хитового фильма в истории новой России — Дмитрий Дьяченко в этом году выпускает еще одну картину: суровый триллер про выживание с Алексеем Серебряковым, Всеволодом Володиным и Евгением Ткачуком в главных ролях. Чтобы спасти сына от наркозависимости, отец привозит его в тайгу. Но в лесу начинается эпидемия бешенства волков. Оператором картины стал Юрий Никогосов, работавший над «Чиками», «Психом».

С 23 февраля, кинотеатры города

Фильм «Женя и Ваня на краю света» (12+)

Документальная лента режиссера Анны Каториной, снятая под кураторством Александра Сокурова, рассказывает о жизни на Крайнем Севере. Женя — начальник метеостанции на мысе Канин нос, Ваня — младший метеоролог и помощник по хозяйству. 9 месяцев в году они обречены на компанию друг друга в снежной пустыне. Кадры настоящего в фильме чередуются с архивными записями самих героев. У «Жени и Вани» будет несколько спецпоказов. Так, в эту субботу в «Англетере» пройдет обсуждение картины с участием ее оператора Павла Скворцова.

С 23 февраля, кинотеатры города