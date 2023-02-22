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Чем заняться в Петербурге на февральских выходных?

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Выставка-блокбастер «Первая позиция. Русский балет» в «Манеже», фото Цоя и Пьехи в KGallery, специальная программа ко дню рождения Алексея Балабанова, фестиваль редких архивных фильмов, концерт «АукцЫона» и многочисленные варианты, как отпраздновать масленицу — рассказываем, как провести длинные выходные в городе (с 23 по 26 февраля).

Чт 23 февраля Пт 24 февраля Сб 25 февраля Вс 26 февраля
предоставлены "Манежем"

 «Первая позиция. Русский балет»

Четверг, 23 февраля

Выставка «Первая позиция. Русский балет», ЦВЗ «Манеж» (6+)

«Зато мы в области балета впереди планеты всей», — утверждал герой песни Юрия Визбора в 1960-е. В петербургском «Манеже» решили уже в столетии XXI предъявить доказательство — выставку о том, как балетное стало по-настоящему важнейшим из искусств (прости, кино). Здесь картины Врубеля и Серебряковой, пачка Галины Улановой для партии «Умирающий лебедь», пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, а также афиши «Русских сезонов» сочетают с мультимедиа.

Архитектурой проекта вновь занималось бюро Planet9 (они делали и нашумевшую выставку о Цое в Москве, и петербургского «Балабанова»). Наполнением — театральный художник Павел Каплевич, выступающий тут как креативный куратор. Проводниками по «Первой позиции» будут Юлия Рутберг и Игорь Миркурбанова — именно их голоса записали для аудиогида.

С 22 февраля по 21 мая, ЦВЗ «Манеж»

Выставка Сергея Борисова, KGallery (18+)

Фотограф Сергей Борисов в 1980-е и 1990-е снимал всех важных акторов андеграунда и богемы Ленинграда и Москвы. Вот на его снимках 23-летний Виктор Цой позирует прямо в стенах его столичной мастерской на Знаменке, прозванной «Студией 50А», или Эдита Пьеха в полупрозрачном вечернем платье застыла на фоне серванта и обоев в цветочек, или элегантный Георгий Гурьянов в костюме-тройке дает прикурить (буквально). На выставке в KGallery показывают более 30 работ Борисова — это как портреты участников «Кино», Владислава Мамышева-Монро и Жанны Агузаровой, так и фото последних лет. Часть снимков ранее не экспонировалась и будет представлена зрителям впервые.

С 21 февраля по 9 апреля, KGallery

Концерт в честь Года Рахманинова (6+)

14:00

В Мариинском театре продолжается серия торжественных событий, посвященных 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Так, в четверг на исторической сцене прозвучит его Симфония № 1 и поэма «Колокола» в исполнении солистов оперы Екатерины Савинковой, Евгения Ахмедова и Алексея Маркова, а также хора и симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Это сочинения из «петербургского» периода жизни Рахманинова.

Эхо Московского фестиваля архивных фильмов (12+)

В петербургских кинотеатрах «Ленфильм» и «Родина» стартовал смотр картин из программы II Московского международного фестиваля архивных фильмов. Это редкие ленты, которые ранее считались утраченными или не были по достоинству оценены современниками. Все фильмы представят киноведы и историки кино, а в кураторской команде фестиваля, например, Наум Клейман и Евгений Марголит. Полная программа и расписание здесь

С 22 февраля по 1 марта

Пятилетие «Простых вещей» (0+)

Свой первый юбилей инклюзивные мастерские «Простые вещи» отметят в пространстве «Нормальное место» в «Исткабеле». В программе — мастер-классы по созданию деревянного конструктора, приготовлению разноцветных лепешек, шитью объемной игрушки, лепки чашки из глины, росписи керамики и даже сбору арт-аптечки из спичечных коробков. А еще — вкусная еда и напитки от кафе «Огурцы», «спешалти-кофеточка», «живая библиотека», своп растений и другие активности. Конечно, не обойдется и без большого торта. В случае переутомления можно воспользоваться комнатой тишины и спокойствия — она там тоже будет.

Масленица в «Брусницыне» (0+)

Культурный квартал «Брусницын» устраивает свои проводы зимы. Его гостей ожидают мастер-классы по каллиграфии, изготовлению свечей и чеканки монет. А еще — настольные игры, состязания в меткости и, конечно, блины. Чучело Масленицы тут сожгут 26 февраля в 16:00.

С 23 по 26 февраля

Спектакль-фламенко «Кармен» (0+)

В «Колизее» покажут спектакль Натальи Зайковой по мотивам истории любви и смерти Кармен. В ее версии она не просто девушка с табачной фабрики, а продолжательница танцевальных и музыкальных традиций фламенко со всей его экспрессией и открытым выражением чувств.

Масленица в Петропавловской крепости (0+)

В разных институциях города в выходные будут проходить мероприятия в честь масленицы. Так, в Петропавловской крепости обещают гигантский блинный пирог и сжигания не только чучела, но и «ящика плохих новостей». Вход свободный.

С 23 по 26 февраля

Концерт «Морального кодекса» (16+)

20:00

Отметивший в 2020-м 30-летие рок-бэнд Сергея Мазаева выступит в четверг в клубе «Космонавт». Помимо хитов про первый снег и ночной каприз, они споют песни со своего седьмого номерного альбома, вышедшего в прошлом году.

Творческий вечер Бориса Павловича (16+)

20:00

В четверг в кабаре «Шум» пройдет творческий вечер театрального режиссера, двукратного лауреата «Золотой маски» и блестящего эрудита Бориса Павловича. Он обещает «рассказывать нелепые истории и орать в микрофон стихи», в том числе Льва Рубинштейна и Александра Введенского.

Фильм «Сын» / The Son (16+)

Один из самых востребованных современных драматургов Флориан Зеллер дебютировал в кино экранизацией своей пьесы «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Его второй фильм «Сын» также основан на тексте из его «семейной» трилогии (есть еще пьеса «Мать»). В касте вновь появится и великий Энтони Хопкинс, но главные роли на этот раз у Хью Джекмана, Лоры Дерн, Ванессы Кирби и юного Зена МакГрата.

Сын-подросток Николас тяжело воспринимает уход отца Питера из семьи. Тот начал жить с партнершей намного моложе себя, к тому же у них родился свой общий ребенок. У тинейджера начинается депрессия.

С 23 февраля, кинотеатры города

Фильм «Нюрнберг» / Nurnberg (12+)

Копродукцию России, Чехии, Германии и Великобритании про Нюрнбергский трибунал по итогам Второй мировой войны снял режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев. В центре его фильма — история невозможной любви на фоне больших исторических событий: переводчика советской делегации Игоря Волгина (Сергей Кемпо) и девушки Лены (Любовь Аксенова), которая работала на немецком заводе.

С 23 февраля, кинотеатры города

Фильм «Бешенство» (16+)

Режиссер «Чебурашки» — самого хитового фильма в истории новой России — Дмитрий Дьяченко в этом году выпускает еще одну картину: суровый триллер про выживание с Алексеем Серебряковым, Всеволодом Володиным и Евгением Ткачуком в главных ролях. Чтобы спасти сына от наркозависимости, отец привозит его в тайгу. Но в лесу начинается эпидемия бешенства волков. Оператором картины стал Юрий Никогосов, работавший над «Чиками», «Психом».

С 23 февраля, кинотеатры города

Фильм «Женя и Ваня на краю света» (12+)

Документальная лента режиссера Анны Каториной, снятая под кураторством Александра Сокурова, рассказывает о жизни на Крайнем Севере. Женя — начальник метеостанции на мысе Канин нос, Ваня — младший метеоролог и помощник по хозяйству. 9 месяцев в году они обречены на компанию друг друга в снежной пустыне. Кадры настоящего в фильме чередуются с архивными записями самих героев. У «Жени и Вани» будет несколько спецпоказов. Так, в эту субботу в «Англетере» пройдет обсуждение картины с участием ее оператора Павла Скворцова.

С 23 февраля, кинотеатры города

Стас Левшин / предоставлено БДТ

«Привидения»

Пятница, 24 февраля

Ретроспектива Леонида Гайдая (12+)

17:00

В честь столетия самого народного советского комедиографа Леонида Гайдая в петербургском Доме кино стартует ретроспектива его фильмов. В пятницу тут покажут «Бриллиантовую руку» (12+), в субботу — «Иван Васильевич меняет профессию» (6+), в воскресенье — «Деловых людей» (6+), в понедельник — «За спичками» (12+).

С 24 по 27 февраля

Спектакль «Один восемь восемь один», Александринский театр (18+)

19:00

Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус.

24, 25, 26 февраля

Спектакль «Мистики», театр «Открытое Пространство» (12+)

19:00

В прошлом году команда негосударственного театра «Открытое Пространство» получила в аренду помещение на Моховой улице, 42 — и своими руками сделала в нем ремонт. Новую сцену они откроют премьерой — спектаклем «Мистики», в основе которого первая часть «Поэмы без героя» Анны Ахматовой. Режиссер Иван Рябенко показывает три собирательных женских образа, переживающих утраты. В главных ролях — Алла Данишевская, Мария Павловская, Дарина Якушева, Максим Смирнов. Художник по костюмам — Нина Штеренберг.

Спектакль «Привидения», БДТ им. Товстоногова (16+)

19:00

Эта пьеса, написанная Генриком Ибсеном в 1881 году, считается одной из самых мрачных. Суровый норвежский драматург собрал здесь внушительную коллекцию аморальных тем по тем временам и сегодняшним — от нечистоплотности церковников до кровосмесительных связей. Режиссер Роман Мархолиа, впечатляюще поработавший с «Игроком» Достоевского на все той же сцене БДТ, наверняка и с Ибсеном обойдется соответствующе: то есть с присущими ему размахом и фантазией. Главная звезда спектакля — Светлана Крючкова в роли Элен Алвинг.

Спектакль «Хроники Раздолбая», «Балтийский дом» (18+)

19:00

15 лет назад режиссер Игорь Коняев поставил на сцене «БалтДома» спектакль по автобиографической повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». А теперь последует продолжение. Изданные в 2013 году «Хроники», по словам самого Санаева, не являются сиквелом истории жизни Саши Савельева, описанной в дебютном произведении. Раздолбай (имя персонажа собирательное) живет с мамой и отчимом, слушает тяжелый рок и всем умным и просто книгам предпочитает эротические журналы. Окончание школы практически совпадает с финалом распада той страны, в которой герой родился и достиг совершеннолетия, он обнаруживает, что совершенно неприспоблен к новой жизни. К старой, впрочем, тоже. Герои нового спектакля режиссера Коняева делятся со зрителями теми мыслями и чувствами, которые знакомы всем, кто помнит, как провожал олимпийского мишку в 1980-е, жил в лихие 1990-е и сумел дожить до 2020-х.

Спецпоказ фильма «Асса» (16+)

В кинотеатре «Аврора» в пятницу покажут культовую «Ассу» Сергея Соловьева. Ялта в снегу, неформальная молодежь 1980-х, песни «Аквариума» и «Кино», лирические отступления с экскурсами в историю — на фоне этих декораций разворачивается классический любовный треугольник. Красивая молодая девушка, криминальный авторитет и молодой авангардный художник и музыкант со странным именем Бананан. «Пронзительную картину о любви, молодости, стремлении к переменам» повторяют на большом экране, как говорят в «Авроре», «по многочисленным просьбам зрителей».

Концерт Saluki (16+)

20:00

Жизнь бывшего музыкального продюсера объединения Dead Dynasty круто изменилась после записи первого сольного альбома. Теперь Saluki называют среди своих фаворитов авторы The Flow — главного отечественное медиа о рэпе. В пятницу он выступит в «А2».

Кадр из фильма "Балабанов. Колокольня. Реквием"

Алексей Балабанов

Суббота, 25 февраля

Спецпрограмма ко дню рождения Алексея Балабанова (12+)

В субботу 25 февраля, в день рождения Алексея Балабанова, на выставке в его честь в «Севкабель Порту» пройдет серия встреч и экскурсий. Так, о режиссере расскажут его близкие, друзья и коллеги — жена и художник по костюмам почти всех его фильмов Надежда Васильева, оператор Сергей Астахов, музыканты Настя Полева и Егор Белкин, продюсер Сергей Сельянов. А одна из консультанток выставки, кинокритик Аглая Чечот проведет зрителей по маршруту «Балабанов на Васильевском острове». Подробнее здесь.

Масленица в Павловске (0+)

В Павловске масленичные гуляния запланировали на два дня. Здесь будут конкурсы для детей, анимация, хороводы, эстафеты, пляски и даже фотосессия с корги. Чучело тоже сожгут — в воскресенье в 16:30. Подробнее здесь

С 25 по 26 февраля

Масленица в ЦПКиО им. Кирова (0+)

На Елагином острове масленица тоже будет идти два дня. Зрителей развлекают не только ряженые и скоморохи, но и театры из Пскова, Великого Новгорода и Вологды. Блины и сжигание чучела, конечно, тоже в программе. Костер загорится в 18:00 на Масленичном лугу. Подробности здесь

С 25 по 26 февраля

Рынок выходного дня (0+)

На этот раз фестиваль гастрономических проектов от команды «#Онипожратьлюбят» посвящен, конечно же, масленице. Среди резидентов — профессионалы песто и вяленых томатов Ferro, адепты хот-догов Oh my dog, евангелисты сыров Fratelli и многие другие. Вход на рынок свободный.

С 25 по 16 февраля

«Интеллигентная барахолка» (0+)

Дизайн-маркет с десятилетней историей на этот раз пройдет в «Севкабель Порту». Идем сюда за кашемировыми шалями и шарфами, свитшотами с вышивкой, парками, вязаными балаклавами и плащами-конструкторами. А также за трюфелями, шоколадом ручной работы и бри с трюфелем. Вход свободный.

С 25 по 26 февраля

Лекция Ивана Чечота (16+)

Петербургская Высшая школа экономики открыла лекторий в «Кочубей-центре» (он находится в особняку Кочубея и посвящен его 110-летию) в Пушкине. Первый спикер — искусствовед и культуролог Иван Чечот. В субботу он расскажет про архитектора-неоклассика Андрея Белобородова. Необходима регистрация, количество мест ограничено.

Публичное интервью Александра Дашевского (16+)

18:00

В субботу в кабаре «Шум» пройдет открытое интервью художника Александра Дашевского. Темы для разговора — живопись вне картины, «аттракционизм», фигуративное искусство на грани объекта и аффекта. Беседу проведет журналист и арт-дилер Александра Морозова.

Лекция «Экономисты о глобальном потеплении» (16+)

18:30

Проект «Сообщество» в Новой Голландии и Новая лига университетов запускают серию лекций о современных научных исследованиях. В течение нескольких месяцев преподаватели и исследователи Европейского университета, Сколтеха, Шанинки и Российской экономической школы будут рассказывать о научных исследованиях, экономике, социологии, экологии и многом другом. Первая встреча посвящена проблеме глобального потепления и тому, как на нее смотрят экономисты. Лектор — профессор факультета экономики Европейского университета Кирилл Борисов. Подробности здесь.

Лекция «Еврейский текст у Иосифа Бродского» (16+)

19:00

Поэт, искусствовед, филолог, литературный и художественный критик Александра Цибуля расскажет о самоидентификации Бродского, отдельных моментах его биографии, стратегии работы с еврейским текстом, а также о ветхозаветных мотивах в его поэзии. Вместе с участниками лекции она также разберет стихотворение «Еврейское кладбище около Ленинграда» (1958) и поэму «Исаак и Авраам» (1963). Встреча пройдет в субботу в музее «Полторы комнаты».

Концерт «АукцЫона» (16+)

20:00

Субботний концерт «АукцЫон» в клубе «Космонавт» посвящен дню рождения Олега Гаркуши. Какой будет программа вечера, известно только музыкантам: они никогда не дают одинаковых выступлений, каждое из них — оригинальный сценический эксперимент. Но что точно: вокал Федорова и танцы Гаркуши — то, что дарует надежду даже в самые темные времена.

Концерт Йоргоса Калудиса (12+)

20:00

В Доме Радио в субботу греческий композитор, импровизатор и исследователь Йоргос Калудис представит свои авторские сочинения для лиры, виолончели, голоса и электроники. Концерт замыкает цикл, посвященный критской лире — инструменту, предшествовавшему большинству европейских струнных смычковых.

Спектакль «Дневники оптимиста», «Невидимый театр» (14+)

20:00

Среди авторов, с текстами которых работал режиссер Семен Серзин, не только современные драматурги Дмитрий Богославский, Маша Конторович, Олжас Жанайдаров, Наталья Ворожбит, но и Геннадий Шпаликов, Борис Рыжий, Сергей Довлатов, Михаил Булгаков, Александр Володин. Так что выбор, сделанный в пользу прозы Михаила Зощенко (романа «Перед восходом солнца»), выглядит естественным продолжением этого ряда. Название будущего спектакля не только многообещающее, но и дает большой простор для трактовок. Пока можно увидеть открытую читку для будущего спектакля.

Спектакль «Счастье мое», «Балтийский дом» (16+)

В постановке Искандера Сакаева по одноименной пьесе Александра Червинского речь идет о послевоенном времени. Герои отчаянно ждут счастья, но оно выглядит совсем не так, как они рассчитывали. Это Виктория — пионервожатая с детдомовским прошлым и курсант Семен, которого в перспективе ожидает блестящая дипломатическая карьера.

25, 26 февраля

Данил Ярощук

Тихон Жизневский

Воскресенье, 26 февраля

Лекция «Динозавр здорового человека VS динозавр курильщика» (12+)

11:40

Палеонтолог (сам зовущий себя палеофаном) Дмитрий Соболев в фирменной ироничной манере расскажет в воскресенье, почему воробей ближе к динозавру, чем крокодил, а также развеет все мифы о вымерших древних существах. Лекция пройдет в ЕСОДе.

Февральские «Диалоги» (16+)

12:00

В воскресенье в «Подписных изданиях» пройдут февральские «Диалоги». Участники встреч на этот раз — искусствовед Анна Суворова, исследователь архитектуры Владимир Лисовский, а также историк и архивист Олег Хлевнюк. Вход только по регистрации, но если вам не хватит мест, то за проектом можно следить не только в офлайне, но и онлайне. Подробности здесь.

Спектакль «Шекспир. Сонеты», Новая сцена Александринского театра (16+)

14:00

Театральный эксперимент режиссера Антона Оконешникова и драматурга Алины Шклярской соединяет онлайн и офлайн — поэтому к нему подключатся не только артисты Александринки (Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Виталий Сазонов, Иван Жуков, Любовь Штарк, Евгения Фадеева, Александр Мицкевич, Анна Величко), но и Альметьевского драматического театра (Лейсан Загидуллина, Ильсур Хаертдинов) и Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана (Роман Алексеев, Светлана Александрова). Сонеты Шекспира в спектакле звучат на трех языках: русском, татарском, марийском.

Концерт «Брукнер и Штраус» (6+)

15:00

В воскресенье в концертном зале Мариинского театра его оркестр исполнит Симфонию № 4 («Романтическую») Антона Брукнера и «Жизнь героя» Рихарда Штрауса. Солист — скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Киноклуб в «Сообществе» (18+)

16:00

В проекте «Сообщество» Новой Голландии продолжает свои заседания киноклуб. В это воскресенье тут покажут два фильма, препарирующих ностальгию по несбывшемуся советскому прошлому: «Песнь о Боспоре» Федора Максимишина и «Зачем снятся сны» творческого объединения «Манифест». Беседу с режиссерами проведет Полина Трубицына — исследовательница кино и автор самиздата «К!». Подробнее здесь.

Концерт Хаски x Extendo (16+)

20:00

В «Гигант-Холле» в воскресенье Дмитрий Кузнецов (ака Хаски) выступит на тусовке Extendo. Помимо хедлайнера, в лайн-апе вечера — сеты от Saint4rl x Startuem.

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