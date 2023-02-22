Чем заняться в Петербурге на февральских выходных?

Выставка-блокбастер «Первая позиция. Русский балет» в «Манеже», фото Цоя и Пьехи в KGallery, специальная программа ко дню рождения Алексея Балабанова, фестиваль редких архивных фильмов, концерт «АукцЫона» и многочисленные варианты, как отпраздновать масленицу — рассказываем, как провести длинные выходные в городе (с 23 по 26 февраля).
«Первая позиция. Русский балет»
Четверг, 23 февраля
Выставка «Первая позиция. Русский балет», ЦВЗ «Манеж» (6+)
«Зато мы в области балета впереди планеты всей», — утверждал герой песни Юрия Визбора в 1960-е. В петербургском «Манеже» решили уже в столетии XXI предъявить доказательство — выставку о том, как балетное стало по-настоящему важнейшим из искусств (прости, кино). Здесь картины Врубеля и Серебряковой, пачка Галины Улановой для партии «Умирающий лебедь», пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, а также афиши «Русских сезонов» сочетают с мультимедиа.
Архитектурой проекта вновь занималось бюро Planet9 (они делали и нашумевшую выставку о Цое в Москве, и петербургского «Балабанова»). Наполнением — театральный художник Павел Каплевич, выступающий тут как креативный куратор. Проводниками по «Первой позиции» будут Юлия Рутберг и Игорь Миркурбанова — именно их голоса записали для аудиогида.
С 22 февраля по 21 мая, ЦВЗ «Манеж»
Выставка Сергея Борисова, KGallery (18+)
Фотограф Сергей Борисов в 1980-е и 1990-е снимал всех важных акторов андеграунда и богемы Ленинграда и Москвы. Вот на его снимках 23-летний Виктор Цой позирует прямо в стенах его столичной мастерской на Знаменке, прозванной «Студией 50А», или Эдита Пьеха в полупрозрачном вечернем платье застыла на фоне серванта и обоев в цветочек, или элегантный Георгий Гурьянов в костюме-тройке дает прикурить (буквально). На выставке в KGallery показывают более 30 работ Борисова — это как портреты участников «Кино», Владислава Мамышева-Монро и Жанны Агузаровой, так и фото последних лет. Часть снимков ранее не экспонировалась и будет представлена зрителям впервые.
С 21 февраля по 9 апреля, KGallery
Концерт в честь Года Рахманинова (6+)
14:00
В Мариинском театре продолжается серия торжественных событий, посвященных 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Так, в четверг на исторической сцене прозвучит его Симфония № 1 и поэма «Колокола» в исполнении солистов оперы Екатерины Савинковой, Евгения Ахмедова и Алексея Маркова, а также хора и симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Это сочинения из «петербургского» периода жизни Рахманинова.
Эхо Московского фестиваля архивных фильмов (12+)
В петербургских кинотеатрах «Ленфильм» и «Родина» стартовал смотр картин из программы II Московского международного фестиваля архивных фильмов. Это редкие ленты, которые ранее считались утраченными или не были по достоинству оценены современниками. Все фильмы представят киноведы и историки кино, а в кураторской команде фестиваля, например, Наум Клейман и Евгений Марголит. Полная программа и расписание здесь.
С 22 февраля по 1 марта
Пятилетие «Простых вещей» (0+)
Свой первый юбилей инклюзивные мастерские «Простые вещи» отметят в пространстве «Нормальное место» в «Исткабеле». В программе — мастер-классы по созданию деревянного конструктора, приготовлению разноцветных лепешек, шитью объемной игрушки, лепки чашки из глины, росписи керамики и даже сбору арт-аптечки из спичечных коробков. А еще — вкусная еда и напитки от кафе «Огурцы», «спешалти-кофеточка», «живая библиотека», своп растений и другие активности. Конечно, не обойдется и без большого торта. В случае переутомления можно воспользоваться комнатой тишины и спокойствия — она там тоже будет.
Масленица в «Брусницыне» (0+)
Культурный квартал «Брусницын» устраивает свои проводы зимы. Его гостей ожидают мастер-классы по каллиграфии, изготовлению свечей и чеканки монет. А еще — настольные игры, состязания в меткости и, конечно, блины. Чучело Масленицы тут сожгут 26 февраля в 16:00.
С 23 по 26 февраля
Спектакль-фламенко «Кармен» (0+)
В «Колизее» покажут спектакль Натальи Зайковой по мотивам истории любви и смерти Кармен. В ее версии она не просто девушка с табачной фабрики, а продолжательница танцевальных и музыкальных традиций фламенко со всей его экспрессией и открытым выражением чувств.
Масленица в Петропавловской крепости (0+)
В разных институциях города в выходные будут проходить мероприятия в честь масленицы. Так, в Петропавловской крепости обещают гигантский блинный пирог и сжигания не только чучела, но и «ящика плохих новостей». Вход свободный.
С 23 по 26 февраля
Концерт «Морального кодекса» (16+)
20:00
Отметивший в 2020-м 30-летие рок-бэнд Сергея Мазаева выступит в четверг в клубе «Космонавт». Помимо хитов про первый снег и ночной каприз, они споют песни со своего седьмого номерного альбома, вышедшего в прошлом году.
Творческий вечер Бориса Павловича (16+)
20:00
В четверг в кабаре «Шум» пройдет творческий вечер театрального режиссера, двукратного лауреата «Золотой маски» и блестящего эрудита Бориса Павловича. Он обещает «рассказывать нелепые истории и орать в микрофон стихи», в том числе Льва Рубинштейна и Александра Введенского.
Фильм «Сын» / The Son (16+)
Один из самых востребованных современных драматургов Флориан Зеллер дебютировал в кино экранизацией своей пьесы «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Его второй фильм «Сын» также основан на тексте из его «семейной» трилогии (есть еще пьеса «Мать»). В касте вновь появится и великий Энтони Хопкинс, но главные роли на этот раз у Хью Джекмана, Лоры Дерн, Ванессы Кирби и юного Зена МакГрата.
Сын-подросток Николас тяжело воспринимает уход отца Питера из семьи. Тот начал жить с партнершей намного моложе себя, к тому же у них родился свой общий ребенок. У тинейджера начинается депрессия.
С 23 февраля, кинотеатры города
Фильм «Нюрнберг» / Nurnberg (12+)
Копродукцию России, Чехии, Германии и Великобритании про Нюрнбергский трибунал по итогам Второй мировой войны снял режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев. В центре его фильма — история невозможной любви на фоне больших исторических событий: переводчика советской делегации Игоря Волгина (Сергей Кемпо) и девушки Лены (Любовь Аксенова), которая работала на немецком заводе.
С 23 февраля, кинотеатры города
Фильм «Бешенство» (16+)
Режиссер «Чебурашки» — самого хитового фильма в истории новой России — Дмитрий Дьяченко в этом году выпускает еще одну картину: суровый триллер про выживание с Алексеем Серебряковым, Всеволодом Володиным и Евгением Ткачуком в главных ролях. Чтобы спасти сына от наркозависимости, отец привозит его в тайгу. Но в лесу начинается эпидемия бешенства волков. Оператором картины стал Юрий Никогосов, работавший над «Чиками», «Психом».
С 23 февраля, кинотеатры города
Фильм «Женя и Ваня на краю света» (12+)
Документальная лента режиссера Анны Каториной, снятая под кураторством Александра Сокурова, рассказывает о жизни на Крайнем Севере. Женя — начальник метеостанции на мысе Канин нос, Ваня — младший метеоролог и помощник по хозяйству. 9 месяцев в году они обречены на компанию друг друга в снежной пустыне. Кадры настоящего в фильме чередуются с архивными записями самих героев. У «Жени и Вани» будет несколько спецпоказов. Так, в эту субботу в «Англетере» пройдет обсуждение картины с участием ее оператора Павла Скворцова.
С 23 февраля, кинотеатры города
«Привидения»
Пятница, 24 февраля
Ретроспектива Леонида Гайдая (12+)
17:00
В честь столетия самого народного советского комедиографа Леонида Гайдая в петербургском Доме кино стартует ретроспектива его фильмов. В пятницу тут покажут «Бриллиантовую руку» (12+), в субботу — «Иван Васильевич меняет профессию» (6+), в воскресенье — «Деловых людей» (6+), в понедельник — «За спичками» (12+).
С 24 по 27 февраля
Спектакль «Один восемь восемь один», Александринский театр (18+)
19:00
Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус.
24, 25, 26 февраля
Спектакль «Мистики», театр «Открытое Пространство» (12+)
19:00
В прошлом году команда негосударственного театра «Открытое Пространство» получила в аренду помещение на Моховой улице, 42 — и своими руками сделала в нем ремонт. Новую сцену они откроют премьерой — спектаклем «Мистики», в основе которого первая часть «Поэмы без героя» Анны Ахматовой. Режиссер Иван Рябенко показывает три собирательных женских образа, переживающих утраты. В главных ролях — Алла Данишевская, Мария Павловская, Дарина Якушева, Максим Смирнов. Художник по костюмам — Нина Штеренберг.
Спектакль «Привидения», БДТ им. Товстоногова (16+)
19:00
Эта пьеса, написанная Генриком Ибсеном в 1881 году, считается одной из самых мрачных. Суровый норвежский драматург собрал здесь внушительную коллекцию аморальных тем по тем временам и сегодняшним — от нечистоплотности церковников до кровосмесительных связей. Режиссер Роман Мархолиа, впечатляюще поработавший с «Игроком» Достоевского на все той же сцене БДТ, наверняка и с Ибсеном обойдется соответствующе: то есть с присущими ему размахом и фантазией. Главная звезда спектакля — Светлана Крючкова в роли Элен Алвинг.
Спектакль «Хроники Раздолбая», «Балтийский дом» (18+)
19:00
15 лет назад режиссер Игорь Коняев поставил на сцене «БалтДома» спектакль по автобиографической повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». А теперь последует продолжение. Изданные в 2013 году «Хроники», по словам самого Санаева, не являются сиквелом истории жизни Саши Савельева, описанной в дебютном произведении. Раздолбай (имя персонажа собирательное) живет с мамой и отчимом, слушает тяжелый рок и всем умным и просто книгам предпочитает эротические журналы. Окончание школы практически совпадает с финалом распада той страны, в которой герой родился и достиг совершеннолетия, он обнаруживает, что совершенно неприспоблен к новой жизни. К старой, впрочем, тоже. Герои нового спектакля режиссера Коняева делятся со зрителями теми мыслями и чувствами, которые знакомы всем, кто помнит, как провожал олимпийского мишку в 1980-е, жил в лихие 1990-е и сумел дожить до 2020-х.
Спецпоказ фильма «Асса» (16+)
В кинотеатре «Аврора» в пятницу покажут культовую «Ассу» Сергея Соловьева. Ялта в снегу, неформальная молодежь 1980-х, песни «Аквариума» и «Кино», лирические отступления с экскурсами в историю — на фоне этих декораций разворачивается классический любовный треугольник. Красивая молодая девушка, криминальный авторитет и молодой авангардный художник и музыкант со странным именем Бананан. «Пронзительную картину о любви, молодости, стремлении к переменам» повторяют на большом экране, как говорят в «Авроре», «по многочисленным просьбам зрителей».
Концерт Saluki (16+)
20:00
Жизнь бывшего музыкального продюсера объединения Dead Dynasty круто изменилась после записи первого сольного альбома. Теперь Saluki называют среди своих фаворитов авторы The Flow — главного отечественное медиа о рэпе. В пятницу он выступит в «А2».
Алексей Балабанов
Суббота, 25 февраля
Спецпрограмма ко дню рождения Алексея Балабанова (12+)
В субботу 25 февраля, в день рождения Алексея Балабанова, на выставке в его честь в «Севкабель Порту» пройдет серия встреч и экскурсий. Так, о режиссере расскажут его близкие, друзья и коллеги — жена и художник по костюмам почти всех его фильмов Надежда Васильева, оператор Сергей Астахов, музыканты Настя Полева и Егор Белкин, продюсер Сергей Сельянов. А одна из консультанток выставки, кинокритик Аглая Чечот проведет зрителей по маршруту «Балабанов на Васильевском острове». Подробнее здесь.
Масленица в Павловске (0+)
В Павловске масленичные гуляния запланировали на два дня. Здесь будут конкурсы для детей, анимация, хороводы, эстафеты, пляски и даже фотосессия с корги. Чучело тоже сожгут — в воскресенье в 16:30. Подробнее здесь.
С 25 по 26 февраля
Масленица в ЦПКиО им. Кирова (0+)
На Елагином острове масленица тоже будет идти два дня. Зрителей развлекают не только ряженые и скоморохи, но и театры из Пскова, Великого Новгорода и Вологды. Блины и сжигание чучела, конечно, тоже в программе. Костер загорится в 18:00 на Масленичном лугу. Подробности здесь.
С 25 по 26 февраля
Рынок выходного дня (0+)
На этот раз фестиваль гастрономических проектов от команды «#Онипожратьлюбят» посвящен, конечно же, масленице. Среди резидентов — профессионалы песто и вяленых томатов Ferro, адепты хот-догов Oh my dog, евангелисты сыров Fratelli и многие другие. Вход на рынок свободный.
С 25 по 16 февраля
«Интеллигентная барахолка» (0+)
Дизайн-маркет с десятилетней историей на этот раз пройдет в «Севкабель Порту». Идем сюда за кашемировыми шалями и шарфами, свитшотами с вышивкой, парками, вязаными балаклавами и плащами-конструкторами. А также за трюфелями, шоколадом ручной работы и бри с трюфелем. Вход свободный.
С 25 по 26 февраля
Лекция Ивана Чечота (16+)
Петербургская Высшая школа экономики открыла лекторий в «Кочубей-центре» (он находится в особняку Кочубея и посвящен его 110-летию) в Пушкине. Первый спикер — искусствовед и культуролог Иван Чечот. В субботу он расскажет про архитектора-неоклассика Андрея Белобородова. Необходима регистрация, количество мест ограничено.
Публичное интервью Александра Дашевского (16+)
18:00
В субботу в кабаре «Шум» пройдет открытое интервью художника Александра Дашевского. Темы для разговора — живопись вне картины, «аттракционизм», фигуративное искусство на грани объекта и аффекта. Беседу проведет журналист и арт-дилер Александра Морозова.
Лекция «Экономисты о глобальном потеплении» (16+)
18:30
Проект «Сообщество» в Новой Голландии и Новая лига университетов запускают серию лекций о современных научных исследованиях. В течение нескольких месяцев преподаватели и исследователи Европейского университета, Сколтеха, Шанинки и Российской экономической школы будут рассказывать о научных исследованиях, экономике, социологии, экологии и многом другом. Первая встреча посвящена проблеме глобального потепления и тому, как на нее смотрят экономисты. Лектор — профессор факультета экономики Европейского университета Кирилл Борисов. Подробности здесь.
Лекция «Еврейский текст у Иосифа Бродского» (16+)
19:00
Поэт, искусствовед, филолог, литературный и художественный критик Александра Цибуля расскажет о самоидентификации Бродского, отдельных моментах его биографии, стратегии работы с еврейским текстом, а также о ветхозаветных мотивах в его поэзии. Вместе с участниками лекции она также разберет стихотворение «Еврейское кладбище около Ленинграда» (1958) и поэму «Исаак и Авраам» (1963). Встреча пройдет в субботу в музее «Полторы комнаты».
Концерт «АукцЫона» (16+)
20:00
Субботний концерт «АукцЫон» в клубе «Космонавт» посвящен дню рождения Олега Гаркуши. Какой будет программа вечера, известно только музыкантам: они никогда не дают одинаковых выступлений, каждое из них — оригинальный сценический эксперимент. Но что точно: вокал Федорова и танцы Гаркуши — то, что дарует надежду даже в самые темные времена.
Концерт Йоргоса Калудиса (12+)
20:00
В Доме Радио в субботу греческий композитор, импровизатор и исследователь Йоргос Калудис представит свои авторские сочинения для лиры, виолончели, голоса и электроники. Концерт замыкает цикл, посвященный критской лире — инструменту, предшествовавшему большинству европейских струнных смычковых.
Спектакль «Дневники оптимиста», «Невидимый театр» (14+)
20:00
Среди авторов, с текстами которых работал режиссер Семен Серзин, не только современные драматурги Дмитрий Богославский, Маша Конторович, Олжас Жанайдаров, Наталья Ворожбит, но и Геннадий Шпаликов, Борис Рыжий, Сергей Довлатов, Михаил Булгаков, Александр Володин. Так что выбор, сделанный в пользу прозы Михаила Зощенко (романа «Перед восходом солнца»), выглядит естественным продолжением этого ряда. Название будущего спектакля не только многообещающее, но и дает большой простор для трактовок. Пока можно увидеть открытую читку для будущего спектакля.
Спектакль «Счастье мое», «Балтийский дом» (16+)
В постановке Искандера Сакаева по одноименной пьесе Александра Червинского речь идет о послевоенном времени. Герои отчаянно ждут счастья, но оно выглядит совсем не так, как они рассчитывали. Это Виктория — пионервожатая с детдомовским прошлым и курсант Семен, которого в перспективе ожидает блестящая дипломатическая карьера.
25, 26 февраля
Тихон Жизневский
Воскресенье, 26 февраля
Лекция «Динозавр здорового человека VS динозавр курильщика» (12+)
11:40
Палеонтолог (сам зовущий себя палеофаном) Дмитрий Соболев в фирменной ироничной манере расскажет в воскресенье, почему воробей ближе к динозавру, чем крокодил, а также развеет все мифы о вымерших древних существах. Лекция пройдет в ЕСОДе.
Февральские «Диалоги» (16+)
12:00
В воскресенье в «Подписных изданиях» пройдут февральские «Диалоги». Участники встреч на этот раз — искусствовед Анна Суворова, исследователь архитектуры Владимир Лисовский, а также историк и архивист Олег Хлевнюк. Вход только по регистрации, но если вам не хватит мест, то за проектом можно следить не только в офлайне, но и онлайне. Подробности здесь.
Спектакль «Шекспир. Сонеты», Новая сцена Александринского театра (16+)
14:00
Театральный эксперимент режиссера Антона Оконешникова и драматурга Алины Шклярской соединяет онлайн и офлайн — поэтому к нему подключатся не только артисты Александринки (Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Виталий Сазонов, Иван Жуков, Любовь Штарк, Евгения Фадеева, Александр Мицкевич, Анна Величко), но и Альметьевского драматического театра (Лейсан Загидуллина, Ильсур Хаертдинов) и Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана (Роман Алексеев, Светлана Александрова). Сонеты Шекспира в спектакле звучат на трех языках: русском, татарском, марийском.
Концерт «Брукнер и Штраус» (6+)
15:00
В воскресенье в концертном зале Мариинского театра его оркестр исполнит Симфонию № 4 («Романтическую») Антона Брукнера и «Жизнь героя» Рихарда Штрауса. Солист — скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
Киноклуб в «Сообществе» (18+)
16:00
В проекте «Сообщество» Новой Голландии продолжает свои заседания киноклуб. В это воскресенье тут покажут два фильма, препарирующих ностальгию по несбывшемуся советскому прошлому: «Песнь о Боспоре» Федора Максимишина и «Зачем снятся сны» творческого объединения «Манифест». Беседу с режиссерами проведет Полина Трубицына — исследовательница кино и автор самиздата «К!». Подробнее здесь.
Концерт Хаски x Extendo (16+)
20:00
В «Гигант-Холле» в воскресенье Дмитрий Кузнецов (ака Хаски) выступит на тусовке Extendo. Помимо хедлайнера, в лайн-апе вечера — сеты от Saint4rl x Startuem.
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