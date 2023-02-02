Чем заняться в Петербурге со 2 по 5 февраля

Фильм «Небо над Берлином» (1987) Вима Вендерса в прокате, выставка «Химия была, но мы расстались» от команды Всероссийского проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями, онлайн-платформа «Гоголь-центра» в честь 10-летия театра, где уже сейчас можно посмотреть последний праздничный концерт — рассказываем об этих и других событиях первого уикенда февраля.
Четверг, 2 февраля
Фильм «Небо над Берлином» / Der Himmel über Berlin
В повторный российский прокат возвращается художественный фильм Вима Вендерса — одна из наиболее известных работ немецкого кинорежиссера. Два ангела — Дамиэль и Кассиэль, одни из многих таких же, как они — читают сокровенные мысли людей, наслаждаются своей свободой и одновременно немного завидуют смертным, так как сами они обречены на бессмертие. В мире ангелов нет времени и нет физических ощущений, а есть лишь дух и мысль. Полюбив цирковую акробатку Марион, Дамиэль выбирает невечную земную любовь и жизнь, со всеми слабостями и несовершенством.
Со 2 февраля, кинотеатры города.
Концерт в честь 80-летия Сталинградской битвы (6+)
Вечер 2 февраля Мариинский театр посвящает 80-летию окончания Сталинградской битвы. В Концертном зале представят Камерную симфонию Дмитрия Шостаковича Шостаковича в транскрипции Рудольфа Баршая, кантату «Военные письма» Валерия Гаврилина и «Маленький триптих» Георгия Свиридова. Солируют в этот вечер Анна Кикнадзе и Григорий Чернецов, управляет Симфоническим оркестром — дирижер Николай Хондзинский.
2 февраля, Концертный зал Мариинского театра.
Опера «Сельская честь» (6+)
Произведение Пьетро Масканьи представят в Мариинском театре в честь 130-летия со дня премьеры. Впервые опера прозвучала в Петербурге в конце 1893 года — на русском языке в переводе Михаила Иванова и Николая Спасского. Сантуццу и Туридду на премьере пела знаменитая чета Фигнер. В следующий раз Мариинский обратился к этому названию лишь в 2020 году: постановка в режиссуре Арно Бернара переносит действие оперы из сицилийской деревни в итальянский квартал Нью-Йорка 1920-х годов.
2 февраля, Мариинский театр.
Сериал «Кристина от А до Я» (16+)
Мини-сериал о книгах «Кристина от А до Я» с Лизой Шакирой и Борисом Акоповым — первый проект издательства «Бомбора», приуроченный к его 5-летию. По сюжету сериала, журналистка Кристина давно мечтает написать собственную лайфстайл-книгу о жизни современной молодой девушки в мегаполисе. Но есть загвоздка: в ее собственной жизни все валится из рук. Поэтому Кристина абсолютно не понимает, как ей писать о чужом счастье, если у нее самой большие проблемы с самоопределением, отношениями, телом и тайм-менеджментом.
Со 2 февраля, «VK Видео».
Концерт «8 лет "Гоголь-центру"» (18+)
«Как и обещали, мы делаем все, чтобы оставаться с вами на связи, чтобы не расставаться, чтобы знать друг о друге», — говорится во вступительном слове Кирилла Серебренникова, художественного руководителя театра, прекратившего свое физическое существование летом 2022 года. В честь 10-летия «Гоголь-центра» запущена онлайн-платформа, где можно посмотреть записи спектаклей — в том числе последнего праздничного концерта 2021 года. Постановки «Кому на Руси жить хорошо», «Маленькие трагедии», «Мертвые души» и «Обыкновенная история» будут выпущены в онлайн позже.
Со 2 февраля, gogolcenter.com.
Фильм «Хищники» / As bestas (18+)
В прокат выходит испано-французская лента режиссера-номинанта на премию «Оскар» в 2019 году за работу над картиной «Мать» Родриго Сорогойена. По сюжету фильма-участника Каннского кинофестиваля, городская пара переезжает в небольшую деревню в поисках спокойной жизни в гармонии с природой. Однако им приходится столкнуться с жестокостью и недружелюбием местных жителей, что приводит к непредотвратимым последствиям. Главные роли в проекте исполнили Марина Фоис, Дени Меноше, Луис Саера, Диего Анидо, Мари Коломб и другие.
Со 2 февраля, кинотеатры города.
Памп Ап Джем (18+)
Для кого-то четверг — предзнаменование выходных, для других — самый обычный день недели. Но не для устроителей музыкально-вокального Памп Ап Джема. Вот и в этот четверг они снова соберутся в «Мачтах», чтобы сиять, сверкать и заряжать музыкой (говорят, она «словно магнитом притягивает — можно почувствовать даже через экран десктопа или смартфона). Приятный бонус: вход свободный!
2 февраля, «Мачты».
Людовико Эйнауди
Пятница, 3 февраля
Сериал «Дорогой Эдвард» / Dear Edward (16+)
Для тех, кто не строит никаких планов на вечер пятницы, Apple TV+ представляет премьеру — экранизацию одноименного романа Энн Наполитано 2020 года. 12-летний Эдвард Адлер, его любимый старший брат, родители и еще 183 пассажира сели на самолет, совершавший перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Воздушное судно разбилось, а ребенок оказался единственным выжившим в автокатастрофе. Главную роль играет юный Колин О'Брайен, в касте также Конни Бриттон и Тейлор Шиллинг. Шоураннер проекта — Джейсон Катимс, работавший над «Моей так называемой жизнью» и «Вдали».
С 3 февраля, Apple TV+
Сериал «Комплекс бога» (18+)
После просмотра первых серий «Дорогого Эдварда» можно переключиться на отечественное производство — Kion выпускает детективную драму с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым о работе психиатра, сюжетно немного напоминающая недавний сериал «Пациент» со Стивом Каррелом. Здесь также к врачу приходит клиент с навязчивыми мыслями. Когда в городе начинается серия убийств детей, психиатр решается нарушить профессиональную тайну и пойти в полицию. Сценаристкой сериала стала Алена Званцова, соавтор «Оттепели» Валерия Тодоровского. Поставила проект Флюза Фархшатова («О чем говорят мужчины: Продолжение», «Спроси Марту»).
С 3 февраля, Kion.
Концерт «Музыка Людовико Эйнауди» (6+)
Итальянский композитор начал свою карьеру в качестве классического композитора, вскоре добавив в свои произведения другие стили, включая поп и рок, этническую и народную музыку, эмбиент. Произведения Эйнауди часто медитативны и интроспективны, с опорой на минимализм и современную поп-музыку. В программе концерта оркестра «Неоклассика» — самые популярные пьесы и неочевидные шедевры, в том числе вошедшие в саундтреки к культовому фильму «1+1», триумфатору последнего «Оскара» «Земля кочевников», а также лентам «Черный лебедь» Даррена Аронофски и «Мамочка» Ксавье Долана в сольном прочтении пианистов «Солисты Неоклассика».
3 февраля, Дворец Белосельских-Белозеровых.
Выставка «Химия была, но мы расстались» (16+)
Фотовыставка от команды Всероссийского проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями «Химия была, но мы расстались» представляет портреты жительницы Петербурга — все героини прошли или еще проходят путь борьбы с заболеванием. Портреты выполнены местными участниками Лиги онкофотографов — волонтерского объединения фотографов. Оно развивается в рамках проекта, чтобы онкопациенты в разных уголках России могли получить психологическую поддержку в форме фототерапии. В этом году проект был признан победителем грантового конкурса BIOCAD для некоммерческих организаций «Наука добра».
С 3 февраля по 3 марта, пространство «Цех» в «Севкабель Порту».
Фильм «Пелевин»
Суббота, 4 февраля
Выставка «Предметный разговор (Натюрморт)» (6+)
На выставке работ юных художников, датируемых 1960-2000-и годами, тема натюрморта раскрывается как беседа между предметами, художником и зрителем, как источник историй о вещах, людях и эпохах. Среди экспонатов будет представлен как «чистый» натюрморт: цветочный, рыбный, «фрукты-овощи», натюрморт из музыкальных инструментов, предметов разных профессий, так и натюрморт, включенный в жанровую композицию или портретное изображение.
С 4 по 26 февраля, Восточный павильон Михайловского замка.
Балет «Жизель» (6+)
В основе постановки, которая считается вершиной балетного романтизма, легенда о вилисах — духах девушек, умерших до свадьбы. По ночам они покидают могилы и до смерти затанцовывают заблудившихся путников. В 1880-е на петербургской сцене балет в хореографии Жан Коралли и Жюль Перро отредактировал Мариус Петипа. На сцене Мариинского театра «Жизель» покажут в исполнении артистов Театра балета имени Якобсона. В образе Жизель — Анастасия Мильяченко, графа Альберта — Кирилл Вычужанин, Ганса — Константин Килинчук.
4 февраля, Мариинский театр.
Спецпоказ фильма «Пелевин» (18+)
Авторский проект Родиона Чепеля «Пелевин» — попытка погрузиться в мир героя, которому удается сохранять анонимность, несмотря на всемирное признание его творчества. Режиссер совершает попытку борьбы с мистификациями. Для этого он изучил архивы, ранние работы Виктора Пелевина и взял интервью у знавших его людей, среди них — друг детства Евгений Петренко, одногруппник по Литературному институту имени Горького и главный редактор журнала «Литературное обозрение» Виктор Куллэ, а также художник и музыкант Гермес Зайготт. В «Сообществе» на Новой Голландии режиссер представит фильм и ответит на вопросы зрителей.
4 февраля, «Сообщество».
Концерт «Первый гений — Луи Армстронг» (12+)
Программа в исполнении Ленинградского диксиленда под управлением Олега Кувайцева — старейшего отечественного коллектива традиционного джаза, который в 2022 году отметил 65-летний юбилей, — посвящена первому гению джаза, трубачу и вокалисту Луи Армстронгу. Родившись в Новом Орлеане в начале ХХ века, он впитал все разнообразие музыкальный культуры того времени, из которой возник джаз. Армстронг научил мир играть со свингом и петь скэтом, тем самым оказав влияние на развитие джаза и его популяризацию на всех континентах.
4 февраля, Большой зал Джазовой филармонии.
Спектакль «Соло для часов с боем», гастроли Театра Моссовета (12+)
Постановку Павла Пархоменко, премьера которой состоялась в сентябре 2022 года, впервые представят в Петербурге — с Ольгой Остроумовой, Евгением Стебловым, Анатолием Васильевым и Александром Голобородько в титульных ролях. Этот спектакль о «теплоте», которой пытаются согреть друг друга немолодые люди, проживающие в доме престарелых. Каждую пятницу они собираются в небольшой квартирке своего старого друга Франтишека Абеля и предаются воспоминаниям о счастливом прошлом. Внук Абеля, хочет жениться и, выселив деда в богадельню, отправиться в счастливое будущее. В спектакле много смешного и грустного, но при всей трагикомичности притчевая суть пьесы Заградника погружает героев в некое безвременье – между прошлым и будущем.
4 февраля, ДК «Выборгский».
Лекция «Энциклопедия андерграунда: dark-jazz» (16+)
Как появился дарк-джаз, кто ему следует и при чем здесь кино? Спойлер: разгадка кроется в саундтреке Майлза Дэвиса к французскому фильму «Лифт на эшафот», вышедший в 1958 году. Проект «Лекторий’порт» запускает цикл «Энциклопедия андеграунда», первую встречу в рамках которого посвятят дарк-джазу. 4 февраля музыканты коллектива Imaginary Friends Orchestra расскажут про все — от истории появления жанра до его главных последователей. Изучение пройдет по всем правилам: сначала в теории, потом на практике.
4 февраля, «Лекторий’порт».
Мастер-классы в «Вираже» (0+)
Скейт-школа «Вираж» Павла Трифонова, который встал на доску еще в 90-х годах, так что о скейте знает практически все, проведет открытые мастер-классы по лонгборду и квадам — тем самым ретророликам на четырех колесах. На площадке в 800 квадратных метров идеального бетона с мини-рампой всех желающих научал правильной стойке, безопасному движению и торможению.
4 февраля, скейт-школа «Вираж», «Севкабель Порт».
Виктор Забуга
Воскресенье, 5 февраля
Чаепитие-маркет в секретной мастерской (18+)
Чаепитие и маркет работ уличных художников одновременно? Запросто! Виктор Забуга, Олег Ульрих и другие устраивают «ламповую тусовку в мастерской», какой именно — секрет: для этого надо написать в личные сообщения в «соцсети с картинками» одному из участников маркета. При себе иметь рулеты и печенье, а дресс-код — школьная форма. В рамках распродажи представят принты, объекты, холсты, графику и другие работы Подруги КМФ, Хекса 104, Сакво, Zhelezker, Олега Ульриха, Виктора Забуга, Рената L’Bank, Саши Зинца и Nuttkase, который также отвечает за музыкальное сопровождение.
5 февраля.
Концерт «Постоянный/переменный ток» (6+)
Новая музыка в Большом зале Петербургской филармонии— это «всегда приключение, открытие, опыт, расширяющий представления слушателя о музыке, о мире и о самом себе». Вечером 5 февраля здесь дебютирует «Петербургский МолОт-ансамбль», специализирующийся на исполнении современной музыки. Для своего дебюта музыканты подготовили программу сочинений российских и американских композиторов-минималистов и постминималистов. Впервые в стране прозвучат произведения «Cheating, Lying, Stealing» Дэвида Лэнга и «Big Beautiful Dark And Scary» Джулии Вулф, последнее — «заряженное совсем неакадемическим зарядом хардрока, воссоздающее атмосферу андеграундного нью-йоркского рок-клуба».
5 февраля, Петербургская филармония.
Спектакль «Смешанные чувства» (16+)
Еще совсем недавно у героев пьесы была замечательная компания, их связывает тридцать лет дружбы семьями. Он — вдовец: вспыльчивый, смешной и мелочный, но с чувством юмора, оказывающийся на поверку тонким, чутким и даже возвышенным. Она — вдова: гордая и ранимая, колкая и насмешливая, благородная максималистка, решившая поставить крест на личной жизни. Она потеряла любимого мужа и лучшую подругу. Он — единственного друга и преданную жену. Но при этом у персонажей еще есть и высокие стремления, и страстные желания, и сильные чувства. Театр надеется, что получится лиричный, тонкий, но динамичный спектакль, сочетающий элементы комедии и мелодрамы — достойный бенефис для звездной пары Михаила Боярского и его жены Ларисы Луппиан, которые с удовольствием сыграют влюбленных.
5 февраля, Театр имени Ленсовета.
Лаборатория свободного письма «Остров» (18+)
«Сообщество» на Новой Голландии запускает серию встреч, посвященных теме острова в литературе, поэзии и философии. В рамках первой участники прочитают и обсудят тексты Гайто Газданова: рассказы «Водяная тюрьма» и «Черная капля». В этих текстах создается автобиографический миф, связанный с реальными событиями жизни писателя — в частности, с эмиграцией. «Через вымышленные территории островов и метафоры замедленного времени в текстах Газданова участники выйдут к расширенным вопросам: что значит быть на «своем» месте, возможна ли ностальгия по конкретному пространству и как острова могут помочь нам избавиться от чувства покинутости и одиночества, в том числе, через выбор «мест жизни», — говорят о творчестве писателя в команде «Сообщества».
5 февраля, «Сообщество».
Спектакль «Привидения» (16+)
В основу совместного проекта актрисы Светланы Крючковой и режиссера Романа Мархолиа, премьера которого состоялась в мае 2022 года, легла одноименная пьеса Генрика Ибсена. В центре сюжета спектакля — вдова Элен Алвинг, которая готовится открыть детский приют в память о своем «идеальном муже». Однако истинный мотив ее решений укрыт завесой страшной семейной тайны. В родительский дом из Парижа возвращается ее любимый сын Освальд. Он умалчивает истинную причину своего возвращения, так же как и Алвинг прячет от него правду об отце. По замыслу создателей, «Привидения» — это притча о трагичности человеческого существования, история о «темных безднах блестящего супружества».
5 февраля, БДТ имени Товстоногова.
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