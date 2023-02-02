Чем заняться в Петербурге со 2 по 5 февраля

Фильм «Небо над Берлином» / Der Himmel über Berlin

В повторный российский прокат возвращается художественный фильм Вима Вендерса — одна из наиболее известных работ немецкого кинорежиссера. Два ангела — Дамиэль и Кассиэль, одни из многих таких же, как они — читают сокровенные мысли людей, наслаждаются своей свободой и одновременно немного завидуют смертным, так как сами они обречены на бессмертие. В мире ангелов нет времени и нет физических ощущений, а есть лишь дух и мысль. Полюбив цирковую акробатку Марион, Дамиэль выбирает невечную земную любовь и жизнь, со всеми слабостями и несовершенством.

Со 2 февраля, кинотеатры города.

Концерт в честь 80-летия Сталинградской битвы (6+)

Вечер 2 февраля Мариинский театр посвящает 80-летию окончания Сталинградской битвы. В Концертном зале представят Камерную симфонию Дмитрия Шостаковича Шостаковича в транскрипции Рудольфа Баршая, кантату «Военные письма» Валерия Гаврилина и «Маленький триптих» Георгия Свиридова. Солируют в этот вечер Анна Кикнадзе и Григорий Чернецов, управляет Симфоническим оркестром — дирижер Николай Хондзинский.

2 февраля, Концертный зал Мариинского театра.

Опера «Сельская честь» (6+)

Произведение Пьетро Масканьи представят в Мариинском театре в честь 130-летия со дня премьеры. Впервые опера прозвучала в Петербурге в конце 1893 года — на русском языке в переводе Михаила Иванова и Николая Спасского. Сантуццу и Туридду на премьере пела знаменитая чета Фигнер. В следующий раз Мариинский обратился к этому названию лишь в 2020 году: постановка в режиссуре Арно Бернара переносит действие оперы из сицилийской деревни в итальянский квартал Нью-Йорка 1920-х годов.

2 февраля, Мариинский театр.

Сериал «Кристина от А до Я» (16+)

Мини-сериал о книгах «Кристина от А до Я» с Лизой Шакирой и Борисом Акоповым — первый проект издательства «Бомбора», приуроченный к его 5-летию. По сюжету сериала, журналистка Кристина давно мечтает написать собственную лайфстайл-книгу о жизни современной молодой девушки в мегаполисе. Но есть загвоздка: в ее собственной жизни все валится из рук. Поэтому Кристина абсолютно не понимает, как ей писать о чужом счастье, если у нее самой большие проблемы с самоопределением, отношениями, телом и тайм-менеджментом.

Со 2 февраля, «VK Видео».

Концерт «8 лет "Гоголь-центру"» (18+)

«Как и обещали, мы делаем все, чтобы оставаться с вами на связи, чтобы не расставаться, чтобы знать друг о друге», — говорится во вступительном слове Кирилла Серебренникова, художественного руководителя театра, прекратившего свое физическое существование летом 2022 года. В честь 10-летия «Гоголь-центра» запущена онлайн-платформа, где можно посмотреть записи спектаклей — в том числе последнего праздничного концерта 2021 года. Постановки «Кому на Руси жить хорошо», «Маленькие трагедии», «Мертвые души» и «Обыкновенная история» будут выпущены в онлайн позже.

Со 2 февраля, gogolcenter.com.

Фильм «Хищники» / As bestas (18+)

В прокат выходит испано-французская лента режиссера-номинанта на премию «Оскар» в 2019 году за работу над картиной «Мать» Родриго Сорогойена. По сюжету фильма-участника Каннского кинофестиваля, городская пара переезжает в небольшую деревню в поисках спокойной жизни в гармонии с природой. Однако им приходится столкнуться с жестокостью и недружелюбием местных жителей, что приводит к непредотвратимым последствиям. Главные роли в проекте исполнили Марина Фоис, Дени Меноше, Луис Саера, Диего Анидо, Мари Коломб и другие.

Со 2 февраля, кинотеатры города.

Памп Ап Джем (18+)

Для кого-то четверг — предзнаменование выходных, для других — самый обычный день недели. Но не для устроителей музыкально-вокального Памп Ап Джема. Вот и в этот четверг они снова соберутся в «Мачтах», чтобы сиять, сверкать и заряжать музыкой (говорят, она «словно магнитом притягивает — можно почувствовать даже через экран десктопа или смартфона). Приятный бонус: вход свободный!

2 февраля, «Мачты».