Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 января

Выставка «Инженерная графика Павла Назима», галерея «Свиное рыло» (18+)

В галерее «Свиное рыло» стартовала выставка Павла Назима. Он не только художник, но и инженер-теплоэнергетик. Поэтому свою графику называет «инженерной». Это ироничные работы то в комиксовой, то сказочной эстетике, в которых чаще всего обыгрываются метафоры. Например, буквальное прочтение выражения «Грибы пошли». Иногда это мемы вроде испытывающей профессиональное выгорание белки без хвоста, работающей в отделе кистей или шакала, который называет сына «Марк Шакал». Вход свободный.

С 18 января по 19 февраля, галерея «Свиное рыло»

Выставка «Кот или Кролик?», Музей истории религии (0+)

В Музее истории религии открывается выставка о символах года — кролике и коте. Среди экспонатов камерной экспозиции — китайские лубки, японские вотивные таблички (предназначенные для подношения божествам), а также линогравюры, живопись и скульптуры.

С 19 января по 11 апреля, Музей истории религии

Фильм «Опасная иллюзия» / The Necessary Death of Charlie Countryman (2013) (18+)

Кажется, что чуть ли не все безусловные хиты за минувший год уже выпускали в повторный прокат в России. Настало время для ре-релизов не самых очевидных картин. Так, вновь на большом экране покажут фильм Фредрика Бонда о галлюциногенных трипах любителя запрещенных веществ американца Чарли Кантримена (Шайа ЛаБаф). Во время одного из «приходов» он видит покойную мать, которая советует ему побывать в Будапеште. В касте картины также Эван Рэйчел Вуд, Руперт Гринт, Мадс Миккельсен и Тиль Швайгер. Оператором стал Роман Васьянов («Ярость», «Охота на пиранью»).

С 19 января, кинотеатры города

Фильм «Молодость» (16+)

Один из лидеров якутского кино Дмитрий Давыдов («Пугало», «Костер на ветру») снял драмеди о том, как жизнь невозможно повернуть назад. И уж тем более вернуться во времена своей юности, даже если приехать на родину. Так поступает неудачник Вася — главный герой картины (Альберт Алексеев). Он возвращается в село, в котором вырос. Вот только у друзей его молодости теперь семьи, дети и совсем другие заботы.

Фильм снят в клиповой манере под музыку пионеров якутского рока группы «Хардыы». Прокат картины пройдет в поддержку благотворительной организации «Ночлежка», помогающей бездомным.

С 19 января, кинотеатры города

Фильм «На краю» / The Ledge (16+)

После довольно громкого и головокружительного успеха «Вышки» в российском прокате, возможно, и у этой картины об экстремальной высоте есть неплохие шансы собрать кассу.

Келли (Бриттани Эшворт) пытается скрыться в горах от убийц своей подруги. Но ее убежище становится ловушкой. Среди продюсеров проекта — Брандт Андерсен, работавший над «Эверестом».

С 19 января, кинотеатры города

Фильм «Отзвуки прошлого» / The Old Way (16+)

Вестерн с Николасом Кейджем (да, он снимается не только в малобюджетных инди-хоррорах!) о семейных ценностях. Колтон Бриггс совершил в прошлом много ошибок. Теперь минувшее угрожает гибелью его близким, а значит он пойдет на все, чтобы спасти тех, кого любит.

В фильме также снялись Клинт Ховард и юная Райан Кира Армстронг, когда-то дебютировавшая в «Американской истории ужасов».

С 19 января, кинотеатры города

Фильм «Верблюжья дуга» (16+)

Один из самых самобытных режиссеров российского кино Виталий Суслин («Голова. Два уха», «Папье-Маше») снимает фильмы, непохожие на других. Поэтому в любви к его картинам признается, например, документалист Павел Костомаров. В «Верблюжьей дуге» речь идет о Сапожнике, который мечтает увидеть теплое море с рыбками. Вот только путевка стоит слишком дорого, но он находит выходит.

С 19 января, кинотеатры города