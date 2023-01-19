Чем заняться в Петербурге с 19 по 22 января

Концерт, посвященный Дэвиду Боуи в филармонии, презентация нового издания книги «Баллады о маленьком буксире» Иосифа Бродского с обширной программой, премьера спектакля «Севка» в театре «Мастерская» и фильм «Молодость» лидера якутского кино Дмитрия Давыдова в прокате — рассказываем, чем заняться в Петербурге на этих выходных.
Фильм «Молодость»
Четверг, 19 января
Выставка «Инженерная графика Павла Назима», галерея «Свиное рыло» (18+)
В галерее «Свиное рыло» стартовала выставка Павла Назима. Он не только художник, но и инженер-теплоэнергетик. Поэтому свою графику называет «инженерной». Это ироничные работы то в комиксовой, то сказочной эстетике, в которых чаще всего обыгрываются метафоры. Например, буквальное прочтение выражения «Грибы пошли». Иногда это мемы вроде испытывающей профессиональное выгорание белки без хвоста, работающей в отделе кистей или шакала, который называет сына «Марк Шакал». Вход свободный.
С 18 января по 19 февраля, галерея «Свиное рыло»
Выставка «Кот или Кролик?», Музей истории религии (0+)
В Музее истории религии открывается выставка о символах года — кролике и коте. Среди экспонатов камерной экспозиции — китайские лубки, японские вотивные таблички (предназначенные для подношения божествам), а также линогравюры, живопись и скульптуры.
С 19 января по 11 апреля, Музей истории религии
Фильм «Опасная иллюзия» / The Necessary Death of Charlie Countryman (2013) (18+)
Кажется, что чуть ли не все безусловные хиты за минувший год уже выпускали в повторный прокат в России. Настало время для ре-релизов не самых очевидных картин. Так, вновь на большом экране покажут фильм Фредрика Бонда о галлюциногенных трипах любителя запрещенных веществ американца Чарли Кантримена (Шайа ЛаБаф). Во время одного из «приходов» он видит покойную мать, которая советует ему побывать в Будапеште. В касте картины также Эван Рэйчел Вуд, Руперт Гринт, Мадс Миккельсен и Тиль Швайгер. Оператором стал Роман Васьянов («Ярость», «Охота на пиранью»).
С 19 января, кинотеатры города
Фильм «Молодость» (16+)
Один из лидеров якутского кино Дмитрий Давыдов («Пугало», «Костер на ветру») снял драмеди о том, как жизнь невозможно повернуть назад. И уж тем более вернуться во времена своей юности, даже если приехать на родину. Так поступает неудачник Вася — главный герой картины (Альберт Алексеев). Он возвращается в село, в котором вырос. Вот только у друзей его молодости теперь семьи, дети и совсем другие заботы.
Фильм снят в клиповой манере под музыку пионеров якутского рока группы «Хардыы». Прокат картины пройдет в поддержку благотворительной организации «Ночлежка», помогающей бездомным.
С 19 января, кинотеатры города
Фильм «На краю» / The Ledge (16+)
После довольно громкого и головокружительного успеха «Вышки» в российском прокате, возможно, и у этой картины об экстремальной высоте есть неплохие шансы собрать кассу.
Келли (Бриттани Эшворт) пытается скрыться в горах от убийц своей подруги. Но ее убежище становится ловушкой. Среди продюсеров проекта — Брандт Андерсен, работавший над «Эверестом».
С 19 января, кинотеатры города
Фильм «Отзвуки прошлого» / The Old Way (16+)
Вестерн с Николасом Кейджем (да, он снимается не только в малобюджетных инди-хоррорах!) о семейных ценностях. Колтон Бриггс совершил в прошлом много ошибок. Теперь минувшее угрожает гибелью его близким, а значит он пойдет на все, чтобы спасти тех, кого любит.
В фильме также снялись Клинт Ховард и юная Райан Кира Армстронг, когда-то дебютировавшая в «Американской истории ужасов».
С 19 января, кинотеатры города
Фильм «Верблюжья дуга» (16+)
Один из самых самобытных режиссеров российского кино Виталий Суслин («Голова. Два уха», «Папье-Маше») снимает фильмы, непохожие на других. Поэтому в любви к его картинам признается, например, документалист Павел Костомаров. В «Верблюжьей дуге» речь идет о Сапожнике, который мечтает увидеть теплое море с рыбками. Вот только путевка стоит слишком дорого, но он находит выходит.
С 19 января, кинотеатры города
Выставка графики Каси Денисевич
Пятница, 20 января
Выставка графики Каси Денисевич, музей «Полторы комнаты» (6+)
В музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в пятницу откроется выставка графики Каси Денисевич. Работы были созданы ей для новой версии книги «Баллады о маленьком буксире» поэта, вышедшей в собственном импринте магазина «Подписные издания». На открытии обещают авторскую экскурсию и перформанс от танц-художника Антона Вдовиченко, сокуратора студии «Сдвиг». Кроме того, в субботу в «Подписных» пройдет мастер-класс для юных читателей, диалог Валерия Шубинского и Ивана Оносова про советских неподцензурных поэтов и писателей детской литературы, а также презентация самой книги. Подробнее здесь.
Спектакль «Русалка», Театр поколений (12+)
19:00
В Театре поколений проходят премьерные показы хоррора «Русалка». Впрочем, рассчитанного и на зрителей школьного возраста, хотя и не младшего. В постановке Руслана Кацагаджиева переплетаются обрядовые, фольклорные и сказочные мотивы. Литературной основой стала одноименная повесть Ореста Сомова. Поэтому к известным операм Даргомыжского (та базируется на неоконченном тексте Пушкина) и Дворжака (ее либретто написал Ярослав Квапила по мотивам сказок Карела Яромира Эрбена и Божены Немцовой) она отношения не имеет.
20, 21, 22 января
Концерт «Шиллингер, Вышнеградский, Денисов, Попов» (12+)
20:00
Солисты оркестра musicAeterna в этой концертной программе исследуют открытия раннесоветского авангарда. Прозвучат «Эксцентриада» Иосифа Шиллингера, три песни на стихи Фридриха Ницше для бас-баритона и фортепиано «Уж солнце на закате» Ивана Вышнеградскгого, Соната для флейты и фортепиано Эдисона Денисова и Септет (камерная симфония) для флейты, кларнета, фагота, трубы, скрипки, виолончели и контрабаса Гавриила Попова. Дирижер — Дмитрий Бородин.
Выставка «Образы на белом: горячая эмаль Владимира Кордюкова», «Шкаф» (6+)
В библиотеке и арт-резиденции «Шкаф» в пятницу стартует выставка Владимира Кордюкова — потомственного ювелира и ремесленника. Покажут 10 его ассамбляжей с горячей эмалью: от автопортретов и изображений музыкантов до библейских образов А еще — личные артефакты из архива художника и профессиональную литературу по теме из фондов библиотеки, отобранную куратором.
С 20 января по 26 февраля, «Шкаф»
Выставка Tripura «Love Tomorrow», Masters Digital (16+)
Пространство Masters Digital открыло свой первый проект совместно с галереей Anna Nova. Это персональная выставка «Love Tomorrow» медиахудожницы Tripura (псевдоним Марии Агуреевой). В ее основе — серия видеоработ «Love Diary». Это размышления о смысле и хрупкости любви в эпоху интернета с переписками в мессенджерах и фиксации чувств в бинарных кодах из нулей и единиц. «Категория завтра как категория будущего означает присущее для любви постоянное ожидание», — рассказывает куратор Masters Digital Анна Заведий. — «Завтра происходит всегда. Это момент абстрактного «не сейчас», которое вот-вот случится. Любовь завтра — это формула надежды на спасение, преображение и новый смысл». Проект подготовлен при поддержке Центра Art & Science Университета ИТМО.
До 20 января
Виктор Каленик. Без названия. 1985
Суббота, 21 января
Спектакль «Севка», театр «Мастерская» (12+)
17:00
В субботу в «Мастерской» премьера — спектакль «Севка» в режиссуре Максима Студеновского по пьесе Нины Дашевской. Это история про школьника с богатыми фантазией и внутренним миром. Что неудивительно, когда родители называют тебя в честь Баха. В подарок от странной девочки Севка получает велосипед по имени Вилли. Тот умеет говорить, но лишь с теми, кто верит в волшебство и готов его услышать.
Выставка «Превращение. Метареализм в белорусской фотографии 1980-х начала 1990-х», «Росфото» (16+)
В Росфото открывается проект, посвященный белорусской фотографии 1980–1990-х. Это работы Александра Угляницы, Виктора Каленика и Алексея Труфанова. В 1983 году они объединились в группу «Мета», участников которой сближал интерес к разглядыванию большего в, казалось бы, обыденном. А еще — поиски визуально близких кодов: тогда это было чуть сложнее, чем сейчас с развитием интернета.
С 21 января по 19 марта, Парадный корпус «Росфото»
Выставка «Психотерапевт для искусственного интеллекта», «Третье место» (6+)
В «Третьем месте» идет выставка кураторов Анастасии Гарновой и Иль Гурна. Она построена как квест, где каждый зритель — игрок, который должен обнаружить инсталляции, объекты и видеоработы, а также выбрать свою стратегию взаимодействия с ними. Например, с гигантским младенцем от команды ILLUMINARIUM3000 или Дельфинским (именно, не Дельфийским!) оракулом.
До 26 февраля, «Третье место»
Алексей Ньяга
Воскресенье, 22 января
Выставка «Коллекция советских педальных автомобилей», Русский музей (6+)
Педальные машинки в раннем СССР чаще всего создавали на заводах тяжелой промышленности: детские модели частично копировали взрослые и должны были в том числе рекламировать отечественный автопром. Позже они стали просто игрушками — без привязки к реальным образцам. Но смотря на эти разноцветные скутеры и космические ракеты на колесах, похожие на лодки, прокатиться на них хочется чуть ли не больше, чем на «взрослых» и настоящих.
До 22 января, Восточный павильон Михайловского замка
Лекция «Грузовой трамвай Ленинграда» (12+)
13:00
В библиотеке «Музей книги блокадного города» в воскресенье расскажут про то, как трамваи стали использоваться в нашем городе в том числе как грузовой электротранспорт. Особое внимание уделят периоду блокады. Лекцию прочтет историк Юлия Яковлева, специалист музейного дела Санкт-Петербургского музея хлеба. Вход свободный, но по регистрации.
Лекция про «Клуб-81» (16+)
17:00
В год, вынесенный в его название, в Ленинграде появился «Клуб-81» — объединение литераторов, до этого печатавшихся преимущественно лишь в самиздате. За семь лет существования здесь не только читали и обсуждали стихи и прозу, но и организовывали фри-джазовые концерты (например, с участием Сергея Курехина) и выставки современного искусства, выпускали переводческий журнал и показывали постановки экспериментального театра. О том, как это было, расскажет историк, сотрудник отдела петербурговедения библиотеки имени Маяковского и автор телеграм-канала «Корги-комсорги» Дмитрий Козлов. Встреча пройдет в отделе в «Севкабель Порту».
Спектакль «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета
18:00
Лоренс Стерн писал главный труд всей жизни семь лет, но так его и не закончил. Тристрам Шенди — один из самых грустных литературных героев всех времен и народов, а роман получился, конечно же, ироничным и смешным. Рассказ начинается еще до рождения протагониста и по дороге от завязки к следующему пункту в повествование постоянно кто-то вклинивается со своими сюжетами, уводя от магистральной мысли. Режиссер Борис Павлович подхватывает безумную игру Лоренса Стерна, перемешивая абсурдный британский юмор, личные истории артистов спектакля и музыку позднего барокко. Хотя за последнее наверняка поручиться нельзя. Как и быть уверенным в том, что истории действительно документальные. Главная роль у Александра Новикова.
Концерт «Приношение Дэвиду Боуи» (6+)
20:00
В филармонии им. Шостаковича в воскресенье прозвучит Симфония № 4 «Heroes» Филипа Гласса. В ее основу легли темы песен с одноименного альбома Дэвида Боуи. Исполнит ее Академический симфонический оркестр под управлением дирижера Алексея Ньяги. Во втором отделении слушателей ждут обработки песен Боуи, написанные петербургским композитором Антоном Таноновым специально для концерта. Ведущий — Александр Малич.
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