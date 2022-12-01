Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 декабря

Гастроли театра «Современник» (в том числе бенефис Марины Нееловой в роли Акакия Акакиевича Башмачкина!), концерты Антохи МС и Shortparis, опера «Отелло» с участием Владислава Сулимского и Хиблы Герзмавы, а также фильм-победитель Канн «Треугольник печали» в прокате — рассказываем, как провести выходные первой недели зимы.
Уличный проект «4 сезона. Туристический Петербург»
Четверг, 1 декабря
Гастроли театра «Современник» (18+)
Столичный «Современник» выступит в конце ноябре и начале декабря в Петербурге — на сценах БДТ им. Товстоногова и Александринского театра. Привезли несколько спектаклей — «Как растут ананасы» по документальной пьесе Казимира Лиске (1 декабря), «Интуицию» по тексту Александра Цыпкина (при участии Константина Хабенского) (2, 3 декабря) и гоголевскую «Шинель» в постановке Валерия Фокина (3,4 декабря). Их актерский состав более чем впечатляющий: от Марины Нееловой (в том числе в роли Акакия Акакиевича!) и Алены Бабенко до Светланы Ивановой, Ивана Стебунова и Игоря Гордина.
До 4 декабря
Уличный проект «4 сезона. Туристический Петербург» (0+)
У здания «Манежа» открылся проект, созданный ЦВЗ совместно с Комитетом по культуре. Инсталляции — аллегории времен года — созданы художником Романом Ермаковым. Они расположены в Александровском саду. Проходя вдоль здания Адмиралтейства, зрители могут переместиться из осени в зиму, из зимы — в весну, а из весны — в лето.
С 1 декабря до 31 января
Выставка «Звук и тишина» (16+)
Эти выходные — последний шанс увидеть в культурном квартале «Брусницын» масштабную мультимедийную выставку, где можно понаблюдать за кружением дервишей или полежать на гигантских кроватях, смотря цветные сны на потолке. Подробности здесь.
До 7 декабря, «Брусницын»
Фильм «Треугольник печали» / Triangle of Sadness (18+)
Шведский режиссер Рубен Эстлунд уже побеждал на Каннском кинофестивале с сатирической драмеди «Квадрат», в которой высмеивал современное искусство, а также его буржуазных кураторов и потребителей. В этом году он повторил успех — его фильм (вновь с геометрической фигурой в названии и в том же смешанном жанре) получил «Золотую пальмовую ветвь». Правда, речь на этот раз идет о мире моды и мире вообще, в миниатюре собранном на борту одной роскошной круизной яхты. Здесь есть торговцы оружием, IT-гений, модели, русский олигарх с эксцентричной женой, капитан судна-марксист и многие другие, а формула Феллини «И корабль плывет» меняется на «Мы все идем ко дну».
С 1 декабря, кинотеатры города
Фильм «Елки 9» (12+)
Неубиваемая новогодняя франшиза на этот раз выходит в самом начале декабря. Видимо, чтобы заранее создавать праздничное настроение. «Елки» вновь переосмыслили — на этот раз команда сериала «Два»: сценарий писали Дмитрий Балуев и Евгений Кулик. Последний также снялся в комедии вместе с Алексеем Серебряковым, Александром Башировым, Яном Цапником, Федором Добронравовым, Викторией Агалаковой, Софьей Присс и многими другими. Сюжет вновь состоит из разных историй, которые в конце переплетутся. Например, девушка в Петербурге узнает, что ее жених — мошенник, деревня Глухарево готовится ко встрече с кинозвездой, а домохозяйка в Тюмени пытается выиграть пари у мужа.
С 1 декабря, кинотеатры города
Фильм «На ощупь» (16+)
Дмитрий Нагиев опять экспериментирует с драматическим амплуа и вновь, как и в «Непрощенном» и «Чикатило», вместе с братьями Андреасян. Впрочем, они тут в продюсерской команде — снял проект режиссер-дебютант Антон Мусс. Виктор удаляется в загородный дом в глуши — это его способ эскапизма от многочисленных жизненных проблем. Но из-за несчастного случая на охоте он теряет зрение и оказывается один в диком лесу.
С 1 декабря, кинотеатры города
Опера «Ньургун Боотур»
Пятница, 2 декабря
Гаражная распродажа (0+)
12:00
С пятницу и по воскресенье в «Севкабель Порту» проходит уже ставшая традиционной гаражная распродажа. Здесь встречаются рейлы с одеждой бывших, ковры, советский антиквариат, домашние растения, книги и многое другое. У «Собака.ru», кстати, тоже будет свой корнер!
Со 2 по 4 декабря
Опера «Ньургун Боотур», Театра оперы и балета Республики Саха (12+)
19:00
В пятницу на сцене Мариинского-2 покажут оперу-олонхо Марка Жиркова и Генриха Литинского «Ньургун Боотур» на якутском языке (с русскими субтитрами). Впервые она появилась на сцене в 1947 году, нынешняя постановка – уже шестая по счету. В основе сочинения лежит эпос народа саха – олонхо, которое причисляется к самым древним, архаическим мировым текстам.Впервые в литературе его воссоздал Платон Ойунский, а либретто оперы написал Дмитрий Сивцев-Суорун Омоллоон.
Концерт Ильи Папояна (6+)
19:00
В Большом зале филармонии в пятницу лауреат Международного конкурса имени Рахманинова Илья Папоян выступит с программой памяти Нельсона Фрейре — бразильского пианиста не стало в прошлом году. В программе — музыка соотечественника Фрейре Вила-Лобоса, а также сочинения Шумана, Чайковского и Рахманинова.
Фестиваль социальной фотографии «Взгляды: Преодолевая границы» (16+)
В пятницу на Новой сцене Александринского театра начинается фестиваль социальной фотографии, организованный ассоциацией ГАООРДИ (ассоциация родителей детей-инвалидов). Программа достаточно насыщенная. Во-первых, это выставка снимков профессиональных документалистов и ребят с аутизмом и другими особенностями развития. Во-вторых, лекции и мастер-классы известных фотографов, работающих с социальной тематикой. Вход на все мероприятия свободный, но по регистрации. Подробнее здесь.
Со 2 по 4 декабря
Выставка Арсения Блинова «Гимны» (16+)
В Новом музее в пятницу стартует выставка петербургского художника Арсения Блинова, работавшего в свое время арт-директором локальных версий «Time Out» и «Коммерсанта». «Гимны» — исследование аполлонического и дионисийского начал и их необходимого взаимопроникновения. В экспозиции — недавние серии картин Блинова: от «Сфумато» и «Торсов» до «Борцов». Последняя — своеобразное посвящение Георгию Гурьянову. По крайней мере, по словам кураторов.
С 2 по 25 декабря, Новый музей Аслана Чехоева
Кинофестиваль «Массштаб» (18+)
В пятницу в «Севкабель Порту» пройдет показ фильмов-номинантов II фестиваля независимого молодежного кинематографа «Массштаб». В программе — картины «Мы все еще не можем решить» Артема Виткалова, «Оболтус» Никиты Попова, «Ритм» Дениса Агафонова, «Поклонник» Аурелии Бивол и «Соколики» Юлии Макаровой. Вход свободный по регистрации.
Фестиваль фильмов Мартина Скорсезе (18+)
В недавно открывшемся после масштабного обновления кинотеатре «Мираж на Большом» в пятницу стартует фестиваль фильмов Мартина Скорсезе. Две недели тут будут показывать «Таксиста», «Волка с Уолл-стрит», «Бешеного быка», «Славных парней», «Остров проклятых» и «Хранителей времени».
Со 2 по 16 декабря
Хибла Герзмава
Суббота, 3 декабря
Мультимедийное шоу в честь Дней Эрмитажа (0+)
В субботу и воскресенье на фасаде Главного штаба на Дворцовой площади будут транслировать мультимедийное шоу в честь Дней Эрмитажа. В первой его части показывают 13-минутный 3D-спектакль «Петр I», поставленный Екатериной Галановой. Во второй — работы финалистов Первого общероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА». Всего сеанс длится около 40 минут. Шоу периодически повторяется (с 18:00 до 23:00). Вход свободный.
С 3 по 4 декабря
Опера «Отелло», Мариинский театр (12+)
19:00
В субботу на сцену Мариинского театра вернется опера Джузеппе Верди «Отелло», восстановленная режиссером Михаилом Смирновым на основе постановки 1996 года. В этот вечер главные партии исполнят Хибла Герзмава, приглашенный солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Арсен Согомонян и Владислав Сулимский.
Выставка ««Крокус». Возвращение. К 125-летию Николая Суетина» (6+)
Апологет русского авангарда и ученик Малевича Николай Суетин в больше степени известен все же как художник ЛФЗ (тогда — Государственного фарфорового завода). Поэтому неудивительно, что эрмитажная выставка организована совместно с АО «Императорский фарфоровый завод». Специально к 125-летию Суетина художники завода восстановили и расписали вазу формы «Крокус». В экспозиции также представлена их графика с эскизами в духе суетинской школы.
С 3 декабря по 26 февраля, Главный штаб
«История солдата» (12+)
20:00
В субботу в Доме Радио солисты оркестра musicAeterna вместе с артистами БДТ в роли чтецов Варварой Павловой и Виктором Бугаковым исполнят «Историю солдата» Игоря Стравинского. Как и «Байка про лису, петуха, кота да барана», это образец синтеза музыки и драматического театра в камерном жанре. Семь инструменталистов и чтецы должны находиться на одной маленькой сцене в постоянном взаимодействии, при этом, каждый — строго в рамках своего вида искусства.
Концерты Славы КПСС (16+)
20:00
Рэпер Вячеслав Машнов (ака Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутер Бродский) на этот раз выступит под своим самым советским псевдонимом в Aurora Concert Hall. При этом два дня подряд. На повестке в субботу — презентация альбома «Ангельское true». В воскресенье — совместное выступлением с Замаем.
3 и 4 декабря
Антоха МС
Воскресенье, 4 декабря
Симфоническая поэма «Сизиф» (6+)
19:00
В воскресенье в петербургской филармонии прозвучит настоящая редкость — симфоническая поэма «Сизиф» Игоря Миклашевского — ученика Скрябина, композитора, дирижера и пианиста, погибшего во время блокады Ленинграда. В этот вечер ее исполнит Академический симфонический оркестра под управлением Владимира Альтшулера. Кроме того, в программе Первый концерт Чайковского и его же «Патетическая» симфония.
Концерт-моноспектакль Антохи МС (12+)
20:00
В воскресенье в поддержку своего нового альбома Антоха МС выступит в клубе «Космонавт». Концерт задуман как моноспектакль и диалог со зрителем. «В центре сюжета — тема перемен. Этим концертом-спектаклем я поделюсь с вами своими личными переживаниями. В процессе распакую свои коробки, пересмотрю архивные видео и, конечно, спою. Прозвучат и песни с нового альбома, и ваши любимые старые хиты», — вот как описывает перфоманс сам Антоха.
Концерт Shortparis (16+)
19:00
В воскресенье группа Shortparis Николая Комягина выступит в Петербурге — в «А2». В Москве недавний концерт сопровождался необычным танцевальным перфомансом (поклонники бэнда до сих спорят в соцсетях, какие именно смыслы были в него заложены). Тем интереснее, что Shortparis подготовили для родного для группы города. И сможет ли считать все намеки петербургская аудитория.
Комментарии (0)