Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 декабря

Гастроли театра «Современник» (18+)

Столичный «Современник» выступит в конце ноябре и начале декабря в Петербурге — на сценах БДТ им. Товстоногова и Александринского театра. Привезли несколько спектаклей — «Как растут ананасы» по документальной пьесе Казимира Лиске (1 декабря), «Интуицию» по тексту Александра Цыпкина (при участии Константина Хабенского) (2, 3 декабря) и гоголевскую «Шинель» в постановке Валерия Фокина (3,4 декабря). Их актерский состав более чем впечатляющий: от Марины Нееловой (в том числе в роли Акакия Акакиевича!) и Алены Бабенко до Светланы Ивановой, Ивана Стебунова и Игоря Гордина.

До 4 декабря

Уличный проект «4 сезона. Туристический Петербург» (0+)

У здания «Манежа» открылся проект, созданный ЦВЗ совместно с Комитетом по культуре. Инсталляции — аллегории времен года — созданы художником Романом Ермаковым. Они расположены в Александровском саду. Проходя вдоль здания Адмиралтейства, зрители могут переместиться из осени в зиму, из зимы — в весну, а из весны — в лето.

С 1 декабря до 31 января

Выставка «Звук и тишина» (16+)

Эти выходные — последний шанс увидеть в культурном квартале «Брусницын» масштабную мультимедийную выставку, где можно понаблюдать за кружением дервишей или полежать на гигантских кроватях, смотря цветные сны на потолке. Подробности здесь.

До 7 декабря, «Брусницын»

Фильм «Треугольник печали» / Triangle of Sadness (18+)

Шведский режиссер Рубен Эстлунд уже побеждал на Каннском кинофестивале с сатирической драмеди «Квадрат», в которой высмеивал современное искусство, а также его буржуазных кураторов и потребителей. В этом году он повторил успех — его фильм (вновь с геометрической фигурой в названии и в том же смешанном жанре) получил «Золотую пальмовую ветвь». Правда, речь на этот раз идет о мире моды и мире вообще, в миниатюре собранном на борту одной роскошной круизной яхты. Здесь есть торговцы оружием, IT-гений, модели, русский олигарх с эксцентричной женой, капитан судна-марксист и многие другие, а формула Феллини «И корабль плывет» меняется на «Мы все идем ко дну».

С 1 декабря, кинотеатры города

Фильм «Елки 9» (12+)

Неубиваемая новогодняя франшиза на этот раз выходит в самом начале декабря. Видимо, чтобы заранее создавать праздничное настроение. «Елки» вновь переосмыслили — на этот раз команда сериала «Два»: сценарий писали Дмитрий Балуев и Евгений Кулик. Последний также снялся в комедии вместе с Алексеем Серебряковым, Александром Башировым, Яном Цапником, Федором Добронравовым, Викторией Агалаковой, Софьей Присс и многими другими. Сюжет вновь состоит из разных историй, которые в конце переплетутся. Например, девушка в Петербурге узнает, что ее жених — мошенник, деревня Глухарево готовится ко встрече с кинозвездой, а домохозяйка в Тюмени пытается выиграть пари у мужа.

С 1 декабря, кинотеатры города

Фильм «На ощупь» (16+)

Дмитрий Нагиев опять экспериментирует с драматическим амплуа и вновь, как и в «Непрощенном» и «Чикатило», вместе с братьями Андреасян. Впрочем, они тут в продюсерской команде — снял проект режиссер-дебютант Антон Мусс. Виктор удаляется в загородный дом в глуши — это его способ эскапизма от многочисленных жизненных проблем. Но из-за несчастного случая на охоте он теряет зрение и оказывается один в диком лесу.

С 1 декабря, кинотеатры города