Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 ноября

Спектакль «Костик», Московский драматический театр им. Пушкина (фестиваль «Золотая маска в Петербурге») (18+)

19:00

Нежная и абсурдная версия чеховской «Чайки», поставленная одним из лучших современных российских режиссеров Дмитрием Крымовым. Тут это история про тонко чувствующего молодого художника Треплева (Александр Дмитриев), который хочет порадовать маму-эстрадную певицу (Виктория Исакова), написав необычную пьесу про львов, орлов и куропаток. Но ей не нравится. А первая любовь Нина (Мария Смольникова) — девочка с волосами цвета бабл-гам — и вовсе уходит от него к пошлому поэту-песеннику Тригорину (Александр Матросов). Чем не трагедия жизни, которую, впрочем, также легко превратить в грезофарс, в котором есть место и черному псу, и французскому шансону, и опавшей листве.

БДТ им. Товстоногова

Спектакль «Шекспир. Сонеты», Новая сцена Александринского театра (16+)

19:00

Театральный эксперимент режиссера Антона Оконешникова и драматурга Алины Шклярской соединяет онлайн и офлайн — поэтому к нему подключатся не только артисты Александринки (Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Виталий Сазонов, Иван Жуков, Любовь Штарк, Евгения Фадеева, Александр Мицкевич, Анна Величко), но и Альметьевского драматического театра (Лейсан Загидуллина, Ильсур Хаертдинов) и Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана (Роман Алексеев, Светлана Александрова). Сонеты Шекспира в спектакле будут звучать на трех языках: русском, татарском, марийском.

Спектакль «Дядя Ваня», «Приют комедианта» (16+)

19:00

Актер Евгений Серзин для режиссерского дебюта выбрал ни больше ни меньше как «Дядю Ваню» Антона нашего Чехова. Но фокус внимания сместился с рефлексирующего Ивана Петровича Войницкого на мысли, поступки, внутренние стремления всех участников спектакля. Например, доктора Астрова — блестящая роль Павла Чинарева, лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2022 года в номинации «Театр».

Спектакль «Красный фонарь», Музей театрального и музыкального искусства (16+)

19:00

Амбассадор социального и документального театра Дмитрий Крестьянкин поставил в Театральном музее на улице Зодчего Росии спектакль «Красный фонарь» — «эпистолярное действие о дирекции Императорских театров». В его основу легли письма и дневники Владимира Теляковского — ее последнего главы. В спектакле играют Максим Сапранов и Иван Капорин. Художником выступила Александра Мошура, за драматургию отвечал Алексей Синяев.

Спецпоказ «Киноправды» Дзиги Вертова (16+)

В четверг в Доме Радио выпуски 13, 19, 20 и 21 «Киноправды» документалиста Дзиги Вертова покажут в сопровождении музыки композитора Андреаса Мустукиса. Так называемые «Киноправды» создавало арт-объединение «Кинооки» — авангардная группировкой, куда входили, помимо Вертова, Елизавета Свилова и Михаил Кауфман. Вход свободный по регистрации.

Фильм «Вторая жизнь Уве» / En man som heter Ove (2015) (12+)

Экранизация одноименной книги одного из самых сентиментальных (и душеспасительных) авторов современности Фредерика Бакмана выходит в повторный прокат в России. Ворчливый и одинокий старик Уве с золотыми руками (а на самом деле и сердцем) вынужденно начинает помогать новым соседям, постепенно сближаясь с ними.

С 24 ноября, кинотеатры города

Фильм «Нитрам» / Nitram (18+)

Драматический триллер Джастина Курзеля («Макбет», «Кредо убийцы») основан на реальной трагической истории — массовом убийстве в Порт-Артуре в 1996 году. В центре сюжета — озлобленный на мир Нитрам, одиночество которого усиливается, когда его разлучают с единственным другом. За роль Нитрама Калеб Лэндри Джонс получил приз как лучший актер на Каннском кинофестивале в прошлом году.

С 24 ноября, кинотеатры города

Фильм «Корабль в Пусан» / Neukdaesanyang (18+)

Корейский хоррор, названный российскими прокатчиками так, чтобы вы решили, что он из той же линейки, что и «Поезд в Пусан» (на самом деле нет). На грузовом судне преступников перевозят из Филиппин в Южную Корею. В пути один бандит (Со Ин-гук) сбегает из-под надзора конвоя, устраивая бунт. Параллельно с ним на свободу также вырывается нечто сверхъестественное.

С 24 ноября, кинотеатры города

Фильм «Сестры» (16+)

Фильм ужасов про домашнее насилие с Ириной Старшенбаум в главной роли. Пытаясь спасти себя и ребенка от мужа-абьюзера, Аня обращается к темным силам — потустороннему сестринству. В касте ленты также Никита Ефремов, Анна Чиповская, Надежда Маркова, Полина Гухман и Никита Волков.

С 24 ноября, кинотеатры города

Фильм «Время года зима» (16+)

Дебют актрисы Светланы Устиновой в режиссуре основан на ее личном опыте. Это трогательная история Кати (Юлия Снигирь), испытывающей сложности в общении с матерью (Евгения Добровольская). Однажды она узнает, что у странного поведения мамы есть причина — медицинская.

С 24 ноября, кинотеатры города

Фильм «Ламборгини: человек-легенда» / Lamborghini: The Man Behind the Legend (18+)

В прокат в России выходит байопик Ферруччо Ламборгини — основателя итальянской компании-производителя суперкаров. Его жизнь — классическая история успеха: от сына обычного фермера до создателя культовой машины. Главного героя играет Фрэнк Грилло («День курка», «Королевство»), также в касте — Гэбриел Бирн («Викинги», «Маленькие женщины»), Мира Сорвино и Джорджио Кантарини («Жизнь прекрасна»). Снял проект Роберт Мореско — обладатель «Оскара» за сценарий «Столкновения».

С 24 ноября, кинотеатры города