Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 ноября

Нежная и абсурдная версия чеховской «Чайки» на фестивале «Золотая маска в Петербурге», выставка «Мирон Шерлинг. Юрий Анненков. Борис Григорьев. Петербург — Париж» в KGallery, фильм «Вторая жизнь Уве» в повторном прокате и премьера спектакля «Хроники Раздолбая» по Павлу Санаеву — рассказываем обо всех главных событиях последних выходных осени.
«Костик»
Четверг, 24 ноября
Спектакль «Костик», Московский драматический театр им. Пушкина (фестиваль «Золотая маска в Петербурге») (18+)
19:00
Нежная и абсурдная версия чеховской «Чайки», поставленная одним из лучших современных российских режиссеров Дмитрием Крымовым. Тут это история про тонко чувствующего молодого художника Треплева (Александр Дмитриев), который хочет порадовать маму-эстрадную певицу (Виктория Исакова), написав необычную пьесу про львов, орлов и куропаток. Но ей не нравится. А первая любовь Нина (Мария Смольникова) — девочка с волосами цвета бабл-гам — и вовсе уходит от него к пошлому поэту-песеннику Тригорину (Александр Матросов). Чем не трагедия жизни, которую, впрочем, также легко превратить в грезофарс, в котором есть место и черному псу, и французскому шансону, и опавшей листве.
БДТ им. Товстоногова
Спектакль «Шекспир. Сонеты», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:00
Театральный эксперимент режиссера Антона Оконешникова и драматурга Алины Шклярской соединяет онлайн и офлайн — поэтому к нему подключатся не только артисты Александринки (Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Виталий Сазонов, Иван Жуков, Любовь Штарк, Евгения Фадеева, Александр Мицкевич, Анна Величко), но и Альметьевского драматического театра (Лейсан Загидуллина, Ильсур Хаертдинов) и Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана (Роман Алексеев, Светлана Александрова). Сонеты Шекспира в спектакле будут звучать на трех языках: русском, татарском, марийском.
Спектакль «Дядя Ваня», «Приют комедианта» (16+)
19:00
Актер Евгений Серзин для режиссерского дебюта выбрал ни больше ни меньше как «Дядю Ваню» Антона нашего Чехова. Но фокус внимания сместился с рефлексирующего Ивана Петровича Войницкого на мысли, поступки, внутренние стремления всех участников спектакля. Например, доктора Астрова — блестящая роль Павла Чинарева, лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2022 года в номинации «Театр».
Спектакль «Красный фонарь», Музей театрального и музыкального искусства (16+)
19:00
Амбассадор социального и документального театра Дмитрий Крестьянкин поставил в Театральном музее на улице Зодчего Росии спектакль «Красный фонарь» — «эпистолярное действие о дирекции Императорских театров». В его основу легли письма и дневники Владимира Теляковского — ее последнего главы. В спектакле играют Максим Сапранов и Иван Капорин. Художником выступила Александра Мошура, за драматургию отвечал Алексей Синяев.
Спецпоказ «Киноправды» Дзиги Вертова (16+)
В четверг в Доме Радио выпуски 13, 19, 20 и 21 «Киноправды» документалиста Дзиги Вертова покажут в сопровождении музыки композитора Андреаса Мустукиса. Так называемые «Киноправды» создавало арт-объединение «Кинооки» — авангардная группировкой, куда входили, помимо Вертова, Елизавета Свилова и Михаил Кауфман. Вход свободный по регистрации.
Фильм «Вторая жизнь Уве» / En man som heter Ove (2015) (12+)
Экранизация одноименной книги одного из самых сентиментальных (и душеспасительных) авторов современности Фредерика Бакмана выходит в повторный прокат в России. Ворчливый и одинокий старик Уве с золотыми руками (а на самом деле и сердцем) вынужденно начинает помогать новым соседям, постепенно сближаясь с ними.
С 24 ноября, кинотеатры города
Фильм «Нитрам» / Nitram (18+)
Драматический триллер Джастина Курзеля («Макбет», «Кредо убийцы») основан на реальной трагической истории — массовом убийстве в Порт-Артуре в 1996 году. В центре сюжета — озлобленный на мир Нитрам, одиночество которого усиливается, когда его разлучают с единственным другом. За роль Нитрама Калеб Лэндри Джонс получил приз как лучший актер на Каннском кинофестивале в прошлом году.
С 24 ноября, кинотеатры города
Фильм «Корабль в Пусан» / Neukdaesanyang (18+)
Корейский хоррор, названный российскими прокатчиками так, чтобы вы решили, что он из той же линейки, что и «Поезд в Пусан» (на самом деле нет). На грузовом судне преступников перевозят из Филиппин в Южную Корею. В пути один бандит (Со Ин-гук) сбегает из-под надзора конвоя, устраивая бунт. Параллельно с ним на свободу также вырывается нечто сверхъестественное.
С 24 ноября, кинотеатры города
Фильм «Сестры» (16+)
Фильм ужасов про домашнее насилие с Ириной Старшенбаум в главной роли. Пытаясь спасти себя и ребенка от мужа-абьюзера, Аня обращается к темным силам — потустороннему сестринству. В касте ленты также Никита Ефремов, Анна Чиповская, Надежда Маркова, Полина Гухман и Никита Волков.
С 24 ноября, кинотеатры города
Фильм «Время года зима» (16+)
Дебют актрисы Светланы Устиновой в режиссуре основан на ее личном опыте. Это трогательная история Кати (Юлия Снигирь), испытывающей сложности в общении с матерью (Евгения Добровольская). Однажды она узнает, что у странного поведения мамы есть причина — медицинская.
С 24 ноября, кинотеатры города
Фильм «Ламборгини: человек-легенда» / Lamborghini: The Man Behind the Legend (18+)
В прокат в России выходит байопик Ферруччо Ламборгини — основателя итальянской компании-производителя суперкаров. Его жизнь — классическая история успеха: от сына обычного фермера до создателя культовой машины. Главного героя играет Фрэнк Грилло («День курка», «Королевство»), также в касте — Гэбриел Бирн («Викинги», «Маленькие женщины»), Мира Сорвино и Джорджио Кантарини («Жизнь прекрасна»). Снял проект Роберт Мореско — обладатель «Оскара» за сценарий «Столкновения».
С 24 ноября, кинотеатры города
Пятница, 25 ноября
Выставка «Мирон Шерлинг. Юрий Анненков. Борис Григорьев. Петербург — Париж» (16+)
В пятницу в KGallery стартует проект, который для себя галерея обозначает как «выставку года». Экспозиция посвящена сразу двум художникам-авангардистам — Юрию Анненкову и Борису Григорьеву. Оба писали в том числе портреты, иногда даже одни и тех же акторов начала 20 века. Например, фотографа Мирона Шерлинга, который, кстати, также прославился именно портретными снимками Репина, Шостаковича и многих других. На выставке покажут как картины Григорьева и Анненкова (в том числе из частных коллекций!), так и кадры Шерлинга.
С 25 ноября по 12 февраля
Архитектурный разговор «Инфограмотность петербуржца. Создание комфортной среды» (12+)
В пятницу и субботу в «Семеновской» библиотеке петербуржцам будут рассказывать, как можно повлиять на архитектурный облик нашего города и что для этого конкретно нужно делать. Мероприятие организовано совместно со специалистами профильного СПбГАСУ. Подробнее здесь. Вход свободный.
С 25 по 26 ноября
Спектакль «В кольцах», Театр «Практика» и Мастерская Брусникина (Москва) (фестиваль «Золотая маска в Петербурге») (18+)
19:00
Мария Брусникина превратила, казалось бы, неподходящий для театрального воплощения текст повести «Несчастливая Москва» Евгении Некрасовой в четко сцепленную и крепко сколоченную постановку. Тут каждое смысловое «кольцо» необходимо возникает из другого, как кольца Бульварное, Садовое, Третье транспортное и МКАД в речи главной героини Нины и на ее же плече — в виде татуировок. Ее играют сразу восемь актрис, подчеркивая собирательной образ наивного провинциала, переезжающего в столицу со своим багажом надежд и трагедий. Художник-постановщик спектакля — Полина Бахтина, хореограф — Дина Хусейн.
25 и 26 ноября, Новая сцена Александринского театра
Спектакль «Хроники Раздолбая», «Балтийский дом» (18+)
19:00
15 лет назад режиссер Игорь Коняев поставил на сцене «БалтДома» спектакль по автобиографической повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». А теперь последует продолжение. Изданные в 2013 году «Хроники», по словам самого Санаева, не являются сиквелом истории жизни Саши Савельева, описанной в дебютном произведении. Раздолбай (имя персонажа собирательное) живет с мамой и отчимом, слушает тяжелый рок и всем умным и просто книгам предпочитает эротические журналы. Окончание школы практически совпадает с финалом распада той страны, в которой герой родился и достиг совершеннолетия, он обнаруживает, что совершенно неприспоблен к новой жизни. К старой, впрочем, тоже. Герои нового спектакля режиссера Коняева поделятся со зрителями теми мыслями и чувствами, которые знакомы всем, кто помнит, как провожал олимпийского мишку в 1980-е, жил в лихие 1990-е и сумел дожить до 2020-х.
25, 26 ноября
Концерты Басты (16+)
Василий Вакуленко (ака Баста и Ноггано) два дня подряд выступает в «Ледовом дворце» — 25 и 26 ноября. При этом в своей «светлой» ипостаси Басты, а не хулигана и трикстера Ноггано. А значит прозвучат его хиты «Медлячок», «Ты была права» и, конечно, «Сансара».
Спектакль «И мы смеемся» (18+)
В пятницу, субботу и воскресенье в Театре поколений показывают премьеру — спектакль о школьном шутинге и буллинге. Пьесу «И мы смеемся» драматург Екатерина Дорн написала три года назад, а режиссер Тимур Салихов поставил ее как расследование и исследование — какие же именно обстоятельства привели к трагедии и можно ли было ее избежать.
Концерт Александра Гиндина (6+)
20:00
В пятницу в Большом зале Петербургской филармонии пианист Александр Гиндин исполнит сразу два концерта Сергея Рахманинова – Первый и Четвертый. Вместе с ним на сцене – Академический симфонический оркестр под руководством молодого дирижер Арсентия Ткаченко (его дебют в филармонии!). В программу также вошли Вокализ Рахманинова и его же симфоническая фантазия «Утес».
Спектакль «Лицом к стене», БДТ им. Товстоногова (18+)
Режиссер Лиза Дороничева для постановки в БДТ выбрала пьесу одного из самых востребованных британских авторов — Мартина Кримпа. В пьесе «Сокращение чрезвычайных ситуаций» (таково ее оригинальное название) он исследует природу человеческой жестокости и безжалостности, а также способы их контролировать. Квартет героев (Яна Савицкая, Елена Шварева, Виктор Бугаков, Иван Кандинов) будет разбираться с тем, почему в счастливых условиях множатся несчастья, откуда в идеальных семьях берутся монстры и как себя вести перед лицом внезапной смертельной опасности.
25, 26 ноября (учебный корпус, комнаты 401-403)
Спектакль «Идиот», «Приют комедианта» (18+)
Петр Шерешевский использует все технические возможности сцены «Приюта комедианта», соединяя театр и кино, режиссер намерен прогуляться по чертогам княжеского разума, прихватив в это увлекательное путешествие и зрителей.
Герои хрестоматийного романа обитают в том же пространстве, что и современные петербуржцы. Реалии XIX столетия прочно сплетаются с веком ХХI-м, и, может так статься, что Львом Мышкиным окажется ваш сосед справа или слева, коллега по работе или и вовсе — вы сами.
Выставка «Найти Бэнкси» (12+)
Из столичных павильонов ВДНХ в петербургский «Севкабель Порт» перебралась выставка-инсталляция по мотивам творчества Бэнкси — пожалуй, самого знаменитого стрит-арт-художника в мире, умудряющегося сохранять при этом анонимность. Работ самого Бэнкси, конечно, не будет. Как пишут организаторы, зрителей ожидают «копии картин и скульптуры, реалистично воспроизведенные стены с граффити и инсталляции».
С 25 ноября по 14 мая
«В кольцах»
Суббота, 26 ноября
Книжный клуб «Сообщества» (18+)
13:00
На повестке книжного клуба проекта «Сообщество» в Новой Голландии на этот раз работа книгу Оливии Лэнг «Тело каждого. Книга о свободе». Автор «Одинокого города» рассуждает в ней о принятии себя — как наше тело реагирует на пережитый опыт (в том числе коллективный). Модераторка книжного клуба — Мария Маклакова, филолог-славист, аспирантка СПбГУ, сотрудница книжного магазина «Свои книги» и крафтового издательства «Союз печатников». Подробнее здесь.
Спектакль «Коромысли», Лаборатория современного искусства (Новосибирск) (фестиваль «Золотая маска в Петербурге») (16+)
15:00, 19:00
Первая часть аудиального перфоманса-эксперимента режиссера Полины Кардымон. Вместе с этнографом Елизаветой Тюгаевой они выбрали фольклорные колыбельные, погребальные, свадебные и «сезонные» песни — не те, что считаются «народными» в массовом сознании, а сочинения, что просто так не услышишь, скажем, на провинциальных Днях города.
Актрисы поют в «Коромыслях» так, как они чувствуют эти песни из дня сегодняшнего. И тем самым, кажется, по-настоящему оказываются близки к корням. «Исполнение в спектакле – это наша интерпретация, и девочки никого не вводят в заблуждение по поводу того, что сейчас они будут реконструировать традиционную русскую песню. Они поют так, как они понимают, так как мы можем понять эти песни из настоящего времени», — рассказывает Полина Кардымон.
Малая сцена БДТ им. Товстоногова
Спектакль «Будь здоров, школяр», МДТ — Театр Европы (16+)
Для своей второй постановки в Малом драматическом Яна Тумина выбрала повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Писатель рассказал здесь не только свою историю, но и сотен тысяч таких же ребят, уходивших на Великую Отечественную войну сразу после школы и погибавших в первых же боях. А излагает этот сюжет режиссер современными визуальными средствами. Например, используя граффити (с ними помогал актер и художник Никита Касьяненко).
Аудио-визуальный концерт «Noiseroom» (16+)
На Новой сцене Александринского театра в субботу пройдет «Noiseroom» — концерт лейбла «Симфоническая Тишина Внутри». Ноябрьский перфоманс включает показ танцевальной работы «Антидистопия» от коллектива Thiasos Butoh, эмбиент от музыканта SymphoСat, а также аудиовизуальный лайв Виталия Дивенцова под названием «Nirnroot».
Праздничное открытие «Катка у моря» (3+)
Хотя «Каток у моря» в «Севкабель Порту» в тестовом режиме заработал еще 19 ноября, выходные 26 и 27 ноября выбраны как даты полноценного открытия. Обещают особую подсветку на вечерних сеансах, а также фанк в исполнении музыкантов.
Открытие катка в Новой Голландии (3+)
С субботы в Новой Голландии начинает работать ежегодный каток, который, как и всегда, находится на месте большого газона. Галерея со скамейками для переобувания и камерами хранения вновь будет вокруг ледового поля. А по субботам обещают вечернее Silent Disco — катание в наушниках под особенную музыку.
Концерт «ПТВП» (18+)
19:00
Культовая группа «Последние Танки В Париже» андеграундного поэта Лехи Никонова выступит в субботу в клубе «Factory 3» в «Севкабель Порту». Ждем фирменную атмосферу экспрессии и свободы (пусть даже ставшей внутренней).
Концерт Кирилла Антонова (12+)
19:00
Выпускник философского факультета СПБГУ и школьный учитель Кирилл Антонов в субботу сыграет рок-концерт в центре «PRO Жизнь!» Курортного района. Прозвучит не только музыка, но и отрывки из его книги. Шоу-программа получила название «Будь собой!». И с этим сложно поспорить.
«[Сыра земля] Коромысли. Глава 2»
Воскресенье, 27 ноября
Киноклуб «Сообщества» (18+)
16:00
Киноклуб проекта «Сообщества» в Новой Голландии заседает уже в третий раз. На этот раз тут покажут два фильма документалиста Виталия Акимова — это «Мальчик», одна из самых обсуждаемых российских документальных лент прошлого года, а также короткометражка «Елочный вальс». Подробнее здесь.
Спектакль «[Сыра земля] Коромысли. Глава 2», Лаборатория современного искусства (Новосибирск) (фестиваль «Золотая маска в Петербурге») (18+)
15:00, 19:00
Во второй части экспериментального перфоманса режиссер Полина Кардымон рассуждает через все ту же форму — обрядовые песни — о смерти. Например, почему невест на Руси оплакивали, как умерших. И как вообще через музыку рефлексировать (и возможно ли) об уходе из жизни близких. Четыре актрисы (Алина Юсупова, Анна Замараева, Наташа Серкова и Даша Воевода) исполняют средневековые русские песни, сопровождавшие человека при рождении на свадьбе и похоронах.
Малая сцена БДТ им.Товстоногова
Концерт Billy's Band (6+)
19:30
Главные джазовые романтики города — Billy's Band — выступят на Новой сцене Александринского театра со своей самой ноябрьской программой: «Блюз в голове». Билли Новик и его бэнд поменяют разгульные интонации петербургского кутежа на сдержанное настроение лирической грусти. Что еще нужно для воскресного вечера поздней календарной осенью (больше похожей на зиму).
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