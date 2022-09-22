Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 сентября

Выставка ученика Малевича Владимира Стерлигова «Упрямый слоненок» в KGallery, книжный фестиваль «Ревизия» в Новой Голландии и гаражная распродажа в «Севкабель Порту», гастроли «Ленкома Марка Захарова», юбилейный вечер Эдуарда Кочергина в БДТ и фильм «Экспресс» в прокате — рассказываем про все главные события выходных в городе.
«Экспресс»
Четверг, 22 сентября
Спектакль «Муть. Мухаджары», Театр им. Г. Камала
В Петербурге продолжается XIII Международный фестиваль «Александринский». На этой неделе (22 сентября) тут покажут спектакль из Казани — «Муть. Мухаджары» Махмуда Галяу в постановке Фарида Бикчантаева. Театр им. Г. Камала представит зрителям, каким был татарский мир конца 19 — начала 20 веков, переживающий голод в Поволжье и готовящийся к Октябрьской революции.
Александринский театр (Основная сцена)
Неделя Италии
В «Семеновской» библиотеке седьмой год подряд погружают в культуру одной страны на специальном фестивале. На этот раз — это Италия. До 24 сентября тут читают лекции о ее кино, искусстве, музыке и архитектуре. Например, киновед Анастасия Сенченко расскажет о режиссерах Луке Гуаданьино, Паоло Соррентино и Аличе Рорвахер, а культуролог и журналист Вадим Высоцкий — о реализме и метафизике в арте. А в воскресенье всех зарегистрировавшихся ждет прогулка на теплоходе с программой «Италия в Петербурге». Подробности здесь.
До 24 сентября
Фильм «Экспресс»
Изобретательный дебютный фильм Руслана Братова стал лучшим (абсолютно заслуженно!) на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Это история о Саше (Лев Зулькарнаев), который делает на последние деньги ставку в букмерской конторе на «экспресс», то есть череду событий, — и неожиданно выигрывает. Вот только он потерял выигрышную карточку — и теперь должен отыскать ее всего за три дня, чтобы получить денежный приз.
С 22 сентября, кинотеатры города
Фильм Черная кошка, белый кот» / Crna mačka, beli mačor (1998)
Один из самых известных фильмов Эмира Кустурицы вновь в прокате в России. Это наивная комедия о боснийских цыганах и том, что бывает все на свете хорошо. В уплату долга кредитор требует, чтобы сын цыгана женился на его сестре Афродите. Но парень любит другую, да и Афродита хочет выйти замуж только по взаимной любви.
С 22 сентября, кинотеатры города
Фильм «Голодные сердца» / Hungry Hearts (2014)
Тонкий триллер Саверио Костанцо с Адамом Драйвером и Альбой Рорвахер, в котором пугают не самыми очевидными вещами: материнством, которое превращается в одержимость. Почти все действие разворачивается в одной тесной квартире в Нью-Йорке. Став мамой, Мина начинает вести себя не совсем адекватно, ее муж Джуд пытается соблюсти баланс: сохранить отношения с женой и не допустить угрозы жизни ребенка. Оба исполнителя главных ролей получили по кубку Вольпи за лучшую мужскую и женскую роль — главные актерские награды Венецианского кинофестиваля.
С 22 сентября, кинотеатры города
Фильм «Французский мастер»
Фильм Юсупа Разыкова («Турецкое седло») по его собственному сценарию с Алексеем Гуськовым и Анной Чиповской. Молодые клиентки массажиста элитного салона пропадают без вести одна за другой. Все девушки хотели уехать из провинции и стать моделями или содержанками. Полиция начинает подозревать, что массажист как-то причастен к их исчезновению.
С 22 сентября, кинотеатры города
Фильм «Красная Шапочка»
Экс-директор «Фабрики звезд» Лина Арифулина переосмыслила историю о Красной Шапочке как фэнтези про оборотней, охотников на волков и, в конечном счете, взросление. Главную роль играет юная Таисья Калинина («Чикатило»), также в касте — Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Екатирина Климова и Ирина Розанова.
С 22 сентября, кинотеатры города
Владимир Стерлигов, "Слоненок и слоны"
Пятница, 23 сентября
Выставка Владимира Стерлигова «Упрямый слоненок», KGallery
Художник-авангардист, график, теоретик искусства и педагог Владимир Стерлигов учился у Казимира Малевича в Институте художественной культуры (ГИНХУК), а позже создал собственную «чашно-купольную систему» живописи. С 1930-х он начала дружить и сотрудничать с обэриутами Хармсом и Введенским, иллюстрируя в том числе журналы «Чиж» и «Еж», а после войны — «Мурзилку». На выставке в KGallery покажут работы Стерлигова по оформлению сказок народов мира, в том числе африканского «Упрямого слоненка» (акварели и макет книги). А еще — иллюстрации к нереализованным изданиям «Муха-Цокотуха» и «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром».
С 23 сентября по 6 ноября
Спектакль «Пиковая дама», «Зазеркалье»
Премьерой оперы «Пиковая дама» Чайковского (23 и 24 сентября) откроется 36-й сезон «Зазеркалья». Сценограф Семен Пастух придумал фантасмагоричный образ Петербурга, который здесь выглядит как стихия отражений, как зеркальный омут, как мир зыбких снов странных людей, обитающих тут. Судьба, фатализм, игра жизни и смерти, дилемма смерти и любви — эти неоспоримые и вместе с тем неисчерпаемые темы будут по-своему интерпретированы режиссером Александром Петровым и дирижером Павлом Бубельниковым. В партии Германна выступит любимец оперной публики Дмитрий Каляка.
Книжный фестиваль «Ревизия»
В Новой Голландии уже в третий раз пройдет книжный фестиваль «Ревизия». Тема этого года — «Солидарность, взаимопомощь, благотворительность». Независимые книжные магазины и издательства подготовили специальную программу из лекций и мастер-классов. Например, искусствовед Мария Швец расскажет про русский китч, историк архитектуры Дмитрий Козлов — про карту стилей города, а руководитель исследовательского центра Res Publica Европейского университета Олег Хархордин — про взаимопомощь в политике. Подробности здесь.
С 23 по 25 сентября, Новая Голландия
Гаражная распродажа
С пятницы по воскресенье в «Севкабель Порту» вновь пройдет гаражная распродажа. (Среди участников — команда «Собака.ru» со своим корнером!) Идем сюда за одеждой, антиквариатом, винилом, книгами и растениями. Все подробности здесь.
С 23 по 25 сентября
«Осенний праздник фонтанов» в Петергофе
21:00
В пятницу и субботу в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» после двухлетнего летнего перерыва (из-за пандемии) представит новый мультимедийный спектакль «Петр первый. Человек-история» по идее директора ГМЗ Елены Кальницкой. Это шоу с трехмерными проекциями на фасад Большого петергофского дворца, световыми эффектами и фейерверком. Постановка посвящена 350-летию первого российского императора и является частью «Осеннего праздника фонтанов».
С 23 по 24 сентября
Фестиваль «Владимирский LIVE. Территория культуры»
Добрососедский фестиваль пройдет во дворах и на улицах Владимирского округа. Среди его участников — артисты Театра им Ленсовета, «Субботы», «Кукфо», Karlsson Haus, «Ерундопель-театра», Филармонии джазовой музыки и художники. В завершающий день в сквере на Загородном, 38 будет гала-концерт музыкантов. Вход свободный, но на часть событий — по регистрации. Подробности здесь.
С 23 по 25 сентября
Выставка «Игорь Чолария. Укрощение хаоса», Русский музей (Мраморный дворец)
В Мраморном дворце покажут более шестидесяти красочных работ грузинского художника Игоря Чолария. Он окончил училище в Сухуме, а продолжил образование в Петербурге — в «Мухе» и Академии художеств. В 1990-е Чолария стал одним из первых уличных живописцев — работал на Невском, где создал «аналог Монмартра».
С 23 сентября по 7 ноября
Эдуард Кочергин
Суббота, 24 сентября
Выставка «Скульптура из коллекций Петра Великого», Эрмитаж
В Эрмитаже открывается выставка скульптур из личной коллекции Петра I — их разместили в Арапском зале Зимнего дворца. Всего — 19 произведений. Среди них — «Адонис» работы Джузеппе Торретто и древнеримская статуя «Пастух», ставшая первым антиком, попавшим в Россию. Экспозиция продолжает серию выставок, посвященных празднованию 350-летию Петра Великого. Подробнее здесь.
С 24 сентября по 13 ноября
Раздача растений и мастер-классы по пересадке
11:00
Команда «Зеленый Петербург» и благотворительный фонд «Система» вместе с волонтерами сохранили растения зимнего сада ЛДМ. А в субботу все желающие смогут забрать черенки за любой донейшн. Отдают монстеру, традесканцию, фикус каучуконосный и другие. Подробности здесь.
Вечер в честь 85-летия Эдуарда Кочергина
На Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) пройдет праздничный вечер в честь юбилея Эдуарда Кочергина, писателя и главного художника театра. Его рассказы прочтут Нина Усатова, Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Елена Попова, Полина Маликова, Семен Мендельсон, Карина Разумовская, Вениамин Смехов, Александр Клюквин, Вячеслав Захаров и Игорь Ясулович. Подробнее здесь.
Фестиваль «Кофе&Jazz»
В музее-заповеднике «Павловск» в эти выходные вновь пройдет фестиваль «Кофе&Jazz». На шести площадках тут обещают микс джаза с песочной анимацией от Алексея Чижика, мультимедийное шоу и выступление хедлайнеров — мультиинструменталиста Давида Голощекина и одного из лучших перкуссионистов мира Йоля Гонсалеса Портилья.
С 24 по 25 сентября
Гастроли «Ленкома Марка Захарова»
Столичный «Ленком» привез в Петербург три спектакля, поставленный Марком Анатольевичем. Это гоголевская «Женитьба» 2007 года с участием Виктора Ракова, Олеси Железняк, Ивана Агапова и Александра Збруева (24 и 25 сентября). Восстановленная Александром Лазаревым в 2021-м работа Захарова «Поминальная молитва», которую не играли с тех пор, как не стало Евгения Леонова, исполнявшего в ней главную роль (27 и 28 сентября). А также культовая рок-опера «Юнона и Авось» — визитная карточка театра (29, 30 сентября, 1 октября). В ней сейчас играют Дмитрий Певцов и Александра Волкова.
С 24 сентября по 1 октября, ДК «Выборгский»
«Голодные сердца»
Воскресенье, 25 сентября
Спектакль «Про-Сказки», «Балтийский дом» (малая сцена)
Рецепт приготовления нового спектакля Романа Муромцева выглядит так: собрать все прочитанные сказки, перемешать, взболтать, подкинуть персонажей масскульта — и получатся новые герои с новыми же сюжетами. Дебютировав на Малой сцене «БалтДома» хоррором «Шатуны» по роману Юрия Мамлеева, в этот раз режиссер создает этакий палимпсест — сочиняет собственную волшебную историю на основе несметного количества предыдущих. Все здесь непривычно: героев терзают сомнения, богатыри если и есть, то без удали и не такие уже принципиальные, а сказка не справляется с самой собой и спасать ее придется, окропляя живой водой.
Спецпоказ фильма «Голодные сердца»
18:00
Выходящую в повторный прокат картину Саверио Костанцо покажут в воскресенье на «Ленфильме». На специальном сеансе 30-минутную лекцию о картине прочтет Сильвия Мандруццато — руководитель Итальянского центра культуры. Билеты и подробности здесь.
Концерт группы «Чайф»
Участники свердловского рок-клуба отметят 35-летие масштабным концертом в СК «Юбилейный». Как и положено турам в честь круглых дат, тут будут все хиты: от «Оранжевого настроения» и «Никто не услышит» до «Аргентина — Ямайка — 5:0», «Не спеши» и «Пусть все будет так, как ты захочешь».
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