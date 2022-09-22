Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 сентября

Спектакль «Муть. Мухаджары», Театр им. Г. Камала

В Петербурге продолжается XIII Международный фестиваль «Александринский». На этой неделе (22 сентября) тут покажут спектакль из Казани — «Муть. Мухаджары» Махмуда Галяу в постановке Фарида Бикчантаева. Театр им. Г. Камала представит зрителям, каким был татарский мир конца 19 — начала 20 веков, переживающий голод в Поволжье и готовящийся к Октябрьской революции.

Александринский театр (Основная сцена)

Неделя Италии

В «Семеновской» библиотеке седьмой год подряд погружают в культуру одной страны на специальном фестивале. На этот раз — это Италия. До 24 сентября тут читают лекции о ее кино, искусстве, музыке и архитектуре. Например, киновед Анастасия Сенченко расскажет о режиссерах Луке Гуаданьино, Паоло Соррентино и Аличе Рорвахер, а культуролог и журналист Вадим Высоцкий — о реализме и метафизике в арте. А в воскресенье всех зарегистрировавшихся ждет прогулка на теплоходе с программой «Италия в Петербурге». Подробности здесь.

До 24 сентября

Фильм «Экспресс»

Изобретательный дебютный фильм Руслана Братова стал лучшим (абсолютно заслуженно!) на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Это история о Саше (Лев Зулькарнаев), который делает на последние деньги ставку в букмерской конторе на «экспресс», то есть череду событий, — и неожиданно выигрывает. Вот только он потерял выигрышную карточку — и теперь должен отыскать ее всего за три дня, чтобы получить денежный приз.

С 22 сентября, кинотеатры города

Фильм Черная кошка, белый кот» / Crna mačka, beli mačor (1998)

Один из самых известных фильмов Эмира Кустурицы вновь в прокате в России. Это наивная комедия о боснийских цыганах и том, что бывает все на свете хорошо. В уплату долга кредитор требует, чтобы сын цыгана женился на его сестре Афродите. Но парень любит другую, да и Афродита хочет выйти замуж только по взаимной любви.

С 22 сентября, кинотеатры города

Фильм «Голодные сердца» / Hungry Hearts (2014)

Тонкий триллер Саверио Костанцо с Адамом Драйвером и Альбой Рорвахер, в котором пугают не самыми очевидными вещами: материнством, которое превращается в одержимость. Почти все действие разворачивается в одной тесной квартире в Нью-Йорке. Став мамой, Мина начинает вести себя не совсем адекватно, ее муж Джуд пытается соблюсти баланс: сохранить отношения с женой и не допустить угрозы жизни ребенка. Оба исполнителя главных ролей получили по кубку Вольпи за лучшую мужскую и женскую роль — главные актерские награды Венецианского кинофестиваля.

С 22 сентября, кинотеатры города

Фильм «Французский мастер»

Фильм Юсупа Разыкова («Турецкое седло») по его собственному сценарию с Алексеем Гуськовым и Анной Чиповской. Молодые клиентки массажиста элитного салона пропадают без вести одна за другой. Все девушки хотели уехать из провинции и стать моделями или содержанками. Полиция начинает подозревать, что массажист как-то причастен к их исчезновению.

С 22 сентября, кинотеатры города

Фильм «Красная Шапочка»

Экс-директор «Фабрики звезд» Лина Арифулина переосмыслила историю о Красной Шапочке как фэнтези про оборотней, охотников на волков и, в конечном счете, взросление. Главную роль играет юная Таисья Калинина («Чикатило»), также в касте — Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Екатирина Климова и Ирина Розанова.

С 22 сентября, кинотеатры города