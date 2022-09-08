Чем заняться в Петербурге с 8 по 11 сентября

Премьеры спектаклей Валерия Фокина и Андрея Могучего, День Памяти погибших в блокадном Ленинграде, релиз фильма с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой «Три тысячи лет желаний», а также последний шанс увидеть выставку Георгия Гурьянова, а заодно и побывать на рейве в духе Gagarin party — рассказываем, как провести эти выходные в городе.
Фильм «Три тысячи лет желаний»
Четверг, 8 сентября
День Памяти
С 2018 года в день начала блокады Ленинграда в городе проходит акция памяти. 8 сентября все желающие могут зачитать поименный список жертв. За четыре года было названо 98 017 имен погибших из 850 000 известных. Цель акции — озвучить все, даже если на это уйдут долгие годы. Как принять участие, подробно рассказывается на сайте инициативной группы «Комитет 8 сентября».
Спецпоказ фильма «Стеклянный глаз»
19:00
В Доме Радио покажут немой фильм «Стеклянный глаз», созданный Лилей Брик в соавторстве с Виталием Жемчужным в 1928 году. Сеанс будет сопровождаться музыкой Николая Мажары в исполнении самого автора. Событие проходит как часть программы «Молчание кино» — совместного проекта Дома Радио и Госфильмофонда. Вход свободный, но по регистрации.
Спектакль «Матросская тишина»
«Балтийский дом» принимает на своей сцене гастроли Московского театра Олега Табакова. Зрителям покажут спектакль самого Олега Павловича «Матросская тишина» по одноименной пьесе Александра Галича. Правда, в восстановленной версии Владимира Машкова и Александра Марина. Главную роль Абрама Шварца в ней играет Машков (он же исполнял ее в 1990-м, когда постановка появилась в репертуаре «Табакерки»).
8 и 9 сентября, «Балтийский дом»
Выставка «АХЕ через замочную скважину»
В кабаре «Шум» открылась выставка «АХЕ через замочную скважину», посвященная петербургскому инженерному театру и его традициям. «При помощи художественных работ создателей театра Максима Исаева и Павла Семченко, личных вещей, архивных фотографий, артефактов и реквизита, ставшего уже культовыми вещами, мы попробуем воссоздать этот уникальный мир, чтобы еще раз заглянуть в него хотя бы одним глазком», — рассказывает куратор Дмитрий Жеравов, художник по свету в АХЕ и участник арт-группы Parazit.
С 7 сентября
Фильм «Покровские ворота» (1982)
Двухсерийный советский телевизионный фильм Михаила Козакова выходит в кинотеатральный прокат. Для многих комедийная мелодрама о жителях одной коммуналки стала самой любимой картиной позднего СССР и источником семейных шуток и крылатых фраз: от «Резать, не дожидаясь перитонита!» до «Я вся такая внезапная и противоречивая». А еще — фильм сделал настоящей звездой Олега Меньшикова, играющего тут оптимистичного историка Костика.
С 8 сентября, кинотеатры города
Фильм «Три тысячи лет желаний» / Three Thousand Years of Longing
Еще один фильм в российском прокате из программы Канн. Это экранизация повести обладательницы Букеровской премии, британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт «Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"». Главные роли в фэнтези играют Тильда Суинтон и Идрис Эльба, а ее режиссером стал создатель франшизы «Безумный Макс» Джордж Миллер. Заточенный в бутылку джинн попадет в руки ученой-филолога. Но она слишком хорошо знает мировую литературу и то, как заканчиваются истории про три желания, поэтому не торопится их загадывать.
С 8 сентября, кинотеатры города
Фильмы «Осенняя соната» / Höstsonaten (1978), «Шепоты и крики» / Viskningar och rop (1972), «Молчание» / Tystnaden (1963), «Сквозь темное стекло» / Såsom i en spegel (1961)
Компания «Русский репортаж» устроит настоящую ретроспективу Ингмара Бергмана — в кино можно будет увидеть сразу четыре его фильма. Это семейная драма о музыке и сложных отношениях матери и дочери «Осенняя соната», история о пути от любви до ненависти и обратно трех сестер «Шепоты и крики», картина со множеством откровенных сцен (и вновь про семью) «Молчание», а также получившую «Оскар» ленту о божественном и галлюцинациях «Сквозь темное стекло».
С 8 сентября, кинотеатры города
Фильм «С любовью и яростью» / Avec amour et acharnement
За эту мелодраму о разрушительной силе чувств с Жюльет Бинош, Венсаном Линдоном и Грегуаром Коленом Клер Дени получила «Серебряный медведь» за лучшую режиссерскую работу на Берлинале в этом году. Жизнь Сары и Жана кажется идеальной: они вместе уже 10 лет, но все еще испытывают друг к другу страсть и нежность. Но однажды она случайно встречает человека из прошлого — своего бывшего любовника Франсуа.
С 8 сентября, кинотеатры города
Фильм «Ирония судьбы в Голливуде» / About Fate
Режиссер франшиз «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения» Марюс Вайсберг окончил не только ВГИК, но и Школу кинематографии и телевидения в университете Южной Калифорнии, поэтому снял американский ремейк «Иронии судьбы». В его версии никто не поет песен Таривердиева на стихи Ахмадулиной, а жанр из лирической комедии стал ромкомом. Зато в касте — звезда «Американской истории ужасов» и племянница Джулии Робертс Эмма Робертс и Томас Манн («Я, Эрл и умирающая девушка»). И да — это тот редкий для нынешних времен случай, когда одновременно будет премьера и в США, и в России.
С 8 сентября, кинотеатры города
Фильм «У самого Белого моря»
Фильм с парафразом жизнерадостной картины Борисы Барнета в названии (та — «У самого синего моря») был в программе кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге. Подопечный детского дома Саня (Никита Манец) оказывается на острове в Белом море, в котором когда-то утонул его отец. Ребенок пытается бросить вызов стихии.
С 8 сентября, кинотеатры города
Спектакль «Материнское сердце»
Пятница, 9 сентября
Спектакль «Один восемь восемь один»
Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус. Спектакль откроет программу XIII фестиваля «Александринский».
9, 10, 11, 13 сентября, Александринский театра
Спектакль «Материнское сердце»
Отдохнув немного после почти пятилетнего марафона «Трех толстяков», Андрей Могучий приступил к работе над спектаклем по рассказам Василия Шукшина, добавив к ним тексты Николая и Елены Рерих и стихи Козьмы Пруткова. Главную роль он предложил актрисе Нине Усатовой. Ну, а кто еще способен органично и без фальши не сыграть, а прожить роль простой русской женщины Авдотьи Громовой, которая отправляется в почти безнадежную одиссею ради спасения последнего сына? Можно, конечно, подивиться, что для себя близкого мог найти в прозе Шукшина режиссер, работавший с текстами Ионеско, Андреева и Кафки. Но это лишь на первый взгляд. Шукшинские герои сегодня воспринимаются скорее, как обитатели других планет. Метафизика окружающей их реальности как раз и прорастает сквозь эту инопланетность. Исследовать же первоначальную природу мира и бытия художественный руководитель БДТ умеет виртуозно. В постановке занято несколько поколений артистов театра: от народных до студентов первого курса Мастерской Андрея Могучего.
9, 10, 11 сентября, БДТ
Концерт Шарлот
20:00
Несколько лет назад инди-поп-певец Шарлот стал настоящей сенсацией, выступив с песней «Щека на щеку» в шоу «Вечерний Ургант». Его наивные и не очень треки с цепляющими текстами можно услышать в эту пятницу. Музыкант выступит на выставке инсталляций «Эсхатологическая фуга» галереи «Station Hall», находящейся в квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30. Подробности и билеты здесь.
Арт-форум «примерно МЕСЯЦ»
В пятницу в 19:00 в библиотеке и арт-резиденции «Шкаф» стартует арт-форум. Программа растянется, как можно догадаться по названию, почти на месяц. Это, например, выставка художника Артема Icona «Переход. Часть I», создававшего костюмы для постановки Пермского театра оперы и балета, лекции про современное искусство, а также спектакли. Вход на все мероприятия свободный. Подробности программы здесь.
С 9 сентября по 8 октября
Георгий Гурьянов. Гребцы. 2000-е
Суббота, 10 сентября
Выставка Георгия Гурьянова «Куда ж нам плыть?..» и вечеринка Guryanov Party
Выставку Георгия Гурьянова продлили (нам на радость!) до 11 сентября. А в субботу, накануне закрытия, тут пройдет Guryanov Party в стиле первых российских рейвов — Gagarin Party в космическом павильоне на ВДНХ и клуба «Танцпол» на Фонтанке, 145. (Афиши к ним создавал среди прочих как раз Гурьянов — и они есть в экспозиции!) В программе — лекция художника и искусствоведа Андрея Хлобыстина, а также сет Михи Ворона и Димы Shutta из Roots United. Подробности здесь.
До 11 сентября, KGallery
Инсталляция «A.R.R.C 2.0»
Для любителей медиа-арта в «Севкабель Порту» последнюю неделю работает тотальная мультимедийная инсталляция «A.R.R.C 2.0» в четырех частях. Ее версия 1.0 (то есть первая) была подготовлена для фестиваля SIGNAL. В переосмысленном варианте зрители могут сами выбрать сценарий, в каком порядке проходить зоны. Опыт в результате, по словам организаторов, получается индивидуальным, но зависит от желания рефлексировать и принимать свои внутренние изменения. Инсталляцию создала студия dreamlaser в сотрудничестве с куратором Ксюшей Чеховской и музыкантом Anny Ly. Эти выходные — последний шансом увидеть «A.R.R.C 2.0».
До 11 сентября, «Кабельный цех» «Севкабель Порта»
Gallery pop-up
19:00
В субботу галерея современного искусства NIKOLAY EVDOKIMOV GALLERY и дизайн-студия BRO BURO откроют свой совместный pop-up проект. Его суть в том, что работы современных художников разместят во дворце великого князя Михаила Романова на Галерной, 55. Именно там находится сама интерьерная студия. В выставке примут участие художники Андрей Помулев, Дмитрий Сироткин, Наташа Хабарова, Света Исаева, Руслан Ермолаев, Никита Панин, Алена Петит и другие. Подробности здесь.
Инсталляция Алины Кугуш «Open Mo(u)th»
Воскресенье, 11 сентября
Лекция «Искусство — детям»
12:00
На Новой сцене Александринского театра куратор выставок в KGallery Ксения Ремизова прочтет лекцию для детей и подростков об арте. Ксения не только специалистка по истории искусства, но и автор книги «Мчится поезд "Авангард"». Она считает, что любой разговор о совриске с ребенком должен начинаться именно с чтения. Почему — она и расскажет в своем выступлении. Вход свободный, но по регистрации.
Лекция «Венские революции Фрейда и Шенберга»
15:00
В воскресенье в Доме Радио психоаналитик и теоретик искусств Виктора Мазин прочтет первую лекцию из цикла «Психоанализ в пространстве звуков». Она посвящена Фрейду (который объяснил, как мы слушаем) и Шенбергу (исследовавшему, как можно иначе писать музыку). Вход свободный, но по предварительной регистрации.
Шоукейс лейбла hangov3r
20:00
Лейбл hangov3r уфимского музыканта Thomas Mraz проведет свой шоукейс в «Мачтах» в «Севкабель Порту». Этим событием команда летнего pop-up пространства Tsunami Space закрывает сезон (хотя и не на своей площадке). Помимо самого Thomas Mraz, в лайн-апе — 2night, RAIJIN, Gucci Ninja, Joseph и Oushenti. Подробности здесь.
Выставка «Как поймать мотылька?»
В Музее Набокова открылась выставка-размышление современных художников об эскапизме, памяти и миграции, вдохновленная освещением этих тем в текстах самого писателя. Среди участников — Лера Лернер, Галя Фадеева, Марья Дмитриева, Алина Кугуш, Женя Музалевсий, Денис Прасолов и Наталья Федорова. Их работы разместили в трех залах музея — малой столовой, недавно открытой «Зеленой Гостиной» и библиотеке. Куратор — искусствовед и научный сотрудник галереи Anna Nova Илья Крончев-Иванов.
До 26 ноября, Музей-квартира Набокова
Комментарии (0)