Чем заняться в Петербурге с 8 по 11 сентября

День Памяти

С 2018 года в день начала блокады Ленинграда в городе проходит акция памяти. 8 сентября все желающие могут зачитать поименный список жертв. За четыре года было названо 98 017 имен погибших из 850 000 известных. Цель акции — озвучить все, даже если на это уйдут долгие годы. Как принять участие, подробно рассказывается на сайте инициативной группы «Комитет 8 сентября».

​Спецпоказ фильма «Стеклянный глаз»

19:00

В Доме Радио покажут немой фильм «Стеклянный глаз», созданный Лилей Брик в соавторстве с Виталием Жемчужным в 1928 году. Сеанс будет сопровождаться музыкой Николая Мажары в исполнении самого автора. Событие проходит как часть программы «Молчание кино» — совместного проекта Дома Радио и Госфильмофонда. Вход свободный, но по регистрации.

Спектакль «Матросская тишина»

«Балтийский дом» принимает на своей сцене гастроли Московского театра Олега Табакова. Зрителям покажут спектакль самого Олега Павловича «Матросская тишина» по одноименной пьесе Александра Галича. Правда, в восстановленной версии Владимира Машкова и Александра Марина. Главную роль Абрама Шварца в ней играет Машков (он же исполнял ее в 1990-м, когда постановка появилась в репертуаре «Табакерки»).

8 и 9 сентября, «Балтийский дом»

Выставка «АХЕ через замочную скважину»

В кабаре «Шум» открылась выставка «АХЕ через замочную скважину», посвященная петербургскому инженерному театру и его традициям. «При помощи художественных работ создателей театра Максима Исаева и Павла Семченко, личных вещей, архивных фотографий, артефактов и реквизита, ставшего уже культовыми вещами, мы попробуем воссоздать этот уникальный мир, чтобы еще раз заглянуть в него хотя бы одним глазком», — рассказывает куратор Дмитрий Жеравов, художник по свету в АХЕ и участник арт-группы Parazit.

С 7 сентября

Фильм «Покровские ворота» (1982)

Двухсерийный советский телевизионный фильм Михаила Козакова выходит в кинотеатральный прокат. Для многих комедийная мелодрама о жителях одной коммуналки стала самой любимой картиной позднего СССР и источником семейных шуток и крылатых фраз: от «Резать, не дожидаясь перитонита!» до «Я вся такая внезапная и противоречивая». А еще — фильм сделал настоящей звездой Олега Меньшикова, играющего тут оптимистичного историка Костика.

С 8 сентября, кинотеатры города

Фильм «Три тысячи лет желаний» / Three Thousand Years of Longing

Еще один фильм в российском прокате из программы Канн. Это экранизация повести обладательницы Букеровской премии, британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт «Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"». Главные роли в фэнтези играют Тильда Суинтон и Идрис Эльба, а ее режиссером стал создатель франшизы «Безумный Макс» Джордж Миллер. Заточенный в бутылку джинн попадет в руки ученой-филолога. Но она слишком хорошо знает мировую литературу и то, как заканчиваются истории про три желания, поэтому не торопится их загадывать.

С 8 сентября, кинотеатры города

Фильмы «Осенняя соната» / Höstsonaten (1978), «Шепоты и крики» / Viskningar och rop (1972), «Молчание» / Tystnaden (1963), «Сквозь темное стекло» / Såsom i en spegel (1961)

Компания «Русский репортаж» устроит настоящую ретроспективу Ингмара Бергмана — в кино можно будет увидеть сразу четыре его фильма. Это семейная драма о музыке и сложных отношениях матери и дочери «Осенняя соната», история о пути от любви до ненависти и обратно трех сестер «Шепоты и крики», картина со множеством откровенных сцен (и вновь про семью) «Молчание», а также получившую «Оскар» ленту о божественном и галлюцинациях «Сквозь темное стекло».

С 8 сентября, кинотеатры города

Фильм «С любовью и яростью» / Avec amour et acharnement

За эту мелодраму о разрушительной силе чувств с Жюльет Бинош, Венсаном Линдоном и Грегуаром Коленом Клер Дени получила «Серебряный медведь» за лучшую режиссерскую работу на Берлинале в этом году. Жизнь Сары и Жана кажется идеальной: они вместе уже 10 лет, но все еще испытывают друг к другу страсть и нежность. Но однажды она случайно встречает человека из прошлого — своего бывшего любовника Франсуа.

С 8 сентября, кинотеатры города

Фильм «Ирония судьбы в Голливуде» / About Fate

Режиссер франшиз «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения» Марюс Вайсберг окончил не только ВГИК, но и Школу кинематографии и телевидения в университете Южной Калифорнии, поэтому снял американский ремейк «Иронии судьбы». В его версии никто не поет песен Таривердиева на стихи Ахмадулиной, а жанр из лирической комедии стал ромкомом. Зато в касте — звезда «Американской истории ужасов» и племянница Джулии Робертс Эмма Робертс и Томас Манн («Я, Эрл и умирающая девушка»). И да — это тот редкий для нынешних времен случай, когда одновременно будет премьера и в США, и в России.

С 8 сентября, кинотеатры города

Фильм «У самого Белого моря»

Фильм с парафразом жизнерадостной картины Борисы Барнета в названии (та — «У самого синего моря») был в программе кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге. Подопечный детского дома Саня (Никита Манец) оказывается на острове в Белом море, в котором когда-то утонул его отец. Ребенок пытается бросить вызов стихии.

С 8 сентября, кинотеатры города