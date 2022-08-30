10 главных событий осени в Петербурге

Погода стремительно портится, в плейлистах все чаще мелькают песни «Скоро кончится лето» и «Summer moved on», но мы предлагаем не страдать из-за смены сезонов, а сосредоточиться на лучших спектаклях, фестивалях, книгах и выставках, которые ждут нас впереди. Что, где и когда смотреть, слушать (и читать!) этой осенью в Петербурге — в нашем гиде!
Фестиваль «Ленинградские мосты»
Музыкальный опенэйр на Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном мостах (а в этом году еще и во «Дворе Гостинки»), придуманный фронтменом ВИА «Пролетарское танго» Дмитрием Караневским, традиционно скрашивает грусть от того, что вот и лето прошло, словно и не бывало. Этой осенью — в компании ZOLOTO, Тоси Чайкиной и «Буерака».
Со 2 по 4 сентября
Выставка Ульяны Подкорытовой «Быстрая жизнь — медленный мир»
То, что время нашей жизни быстротечно, трюизм. Главный же трагизм заключается, по крайней мере по мнению художницы Ульяны Подкорытовой, в его несовпадении с темпом всего мира. Замедляться и заземляться она предлагает с мифами и сказками, где равно есть место и скульптуре подвешенного за ноги, словно на картах таро, Буратино, и зооморфным существам, стоящим на своих же косах.
До 19 октября, галерея MYTH
Present Perfect Festival
Фестиваль электронной музыки и медиаискусства сменил в этом году время проведения с лета на осень, чтобы тщательно продумать лайн-ап и перфомансы. Так, хореограф Мариинского театра Владимир Варнава создал завораживающий номер на музыку Алексея Nocow, продюсер Кирилл Сергеев устроит AV-концерт-презентацию «Yet Another Kito Jempere Album», а организаторы, команда Roots United, докажут в своих сетах, что не случайно выбрали мотто «Не "если бы", а быть».
Со 2 по 4 сентября, «Севкабель Порт», «К-30»
Лев Лурье
Фестиваль «День Д»
Команда фестиваля-оммажа Довлатову во главе с его идеологом, петербургтрегером Львом Лурье, уже шестой год подряд находит свою оптику для представления творчества Сергея Донатовича. На этот раз через ленинградскую непарадную культуру — ведь без оазисов свободы вроде самиздата, Юрского в роли Чацкого в БДТ или моды на джинсы вместо изделий фабрики им. Володарского писатель не смог бы существовать, будучи фактически исключенным из официоза. Об этом напомнят через 40 событий: спецпоказы кино 1970-х на «Ленфильме», уличные спектакли о Довлатове учеников Геннадия Тростянецкого, дефиле в винтажных платьях и, конечно, лекции.
С 3 по 4 сентября
Кадры с прогона спектакля
Спектакль «Один восемь восемь один»
Одна из главных театральных премьер сезона (и года!) в Александринском театре. Худрук Валерий Фокин поставил пьесу про смену власти в стране в 1881 году, когда после убийства Александра ll на престол восходит его сын Александр lll. Их играют два звездных Ивана труппы — Иван Волков и Иван Трус. Музыку для исторического перфоманса с балами, медведем и макетами имперского Петербурга создал Вячеслав Бутусов.
9, 10, 11, 13 сентября, 18, 19, 20 октября, Александринский театр
Паулина Андреева
Фестиваль «Балтийский дом»
Театр-фестиваль ежегодно умудряется собирать гастрольную программу, точно совпадающую со временами. Это, например, «Борис» Дмитрия Крымова по мотивам пушкинского «Бориса Годунова» с Тимофеем Трибунцевым, Марией Смольниковой в роли Лжедмитрия, а также Викторией Исаковой или Паулиной Андреевой, играющими Марину Мнишек, «Война и мир» Римаса Туминаса с Сергеем Маковецким, Ириной Купченко и Людмилой Максаковой и вольная интерпретация Юрием Бутусовым гоголевского «Ревизора» под названием «Р» с Константином Райкиным.
С 29 сентября по 15 октября,«Балтийский дом», Александринский театр
Владимир Варнава
Фестиваль Context. Diana Vishneva
В петербургской части фестиваля современной хореографии Дианы Вишневой несомненный маст си — спектакль «Материя» в «Севкабель Порту», созданный при участии сразу восьми хитовых хореографов от Константина Кейхеля и Эрнеста Нургали до Ольги Лабовкиной и Владимира Варнавы.
С 30 сентября по 1 октября, «Севкабель Порт»
Евгений Водолазкин
Роман «Чагин»
В «Лавре», «Авиаторе» и «Брисбене» писатель Евгений Водолазкин уже показал себя бережным архивариусом собственной и коллективной памяти (и без допинга вроде «мадленок», как у Пруста!). В новом романе он вновь исследует, когда важно помнить, а когда — забывать. При этом на современном материале — действие происходит в конце XX — начале XXI века.
Октябрь, «Редакция Елены Шубиной»
Кадр из фильма «Брат»
Выставка «Балабанов»
Алексей Балабанов был и есть один из главных российских режиссеров, какой бы его фильм ни описывал нашу реальность сейчас: дилогия «Брат», «Груз 200» или «Я тоже хочу». Но юбилей в этом году все же у первого «Брата» (25 лет!), поэтому основное место на выставке в «Севкабель Порту» уделят образу Данилы Багрова.
С 13 октября по 15 января, «Севкабель Порт»
«Ангел мира» — работа Екатерины Муромцевой, автора афиши кинофестиваля «Послание к человеку» в 2021 году.
Кинофестиваль «Послание к человеку»
Показывающий документальное кино фестиваль категории «А» (наряду с Каннами, Берлинале и Венецией) только собирает финальную программу — в национальный конкурс пришло более 500 заявок! — но уже выбрал главное послание к человеку для этого года: «Искусство — то, что нас всех объединяет».
С 21 по 28 октября
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