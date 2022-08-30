10 главных событий осени в Петербурге

Фестиваль «День Д»

Команда фестиваля-оммажа Довлатову во главе с его идеологом, петербургтрегером Львом Лурье, уже шестой год подряд находит свою оптику для представления творчества Сергея Донатовича. На этот раз через ленинградскую непарадную культуру — ведь без оазисов свободы вроде самиздата, Юрского в роли Чацкого в БДТ или моды на джинсы вместо изделий фабрики им. Володарского писатель не смог бы существовать, будучи фактически исключенным из официоза. Об этом напомнят через 40 событий: спецпоказы кино 1970-х на «Ленфильме», уличные спектакли о Довлатове учеников Геннадия Тростянецкого, дефиле в винтажных платьях и, конечно, лекции.

С 3 по 4 сентября