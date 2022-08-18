Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 августа

Гастроли Театра на Бронной Константина Богомолова, концерты Дельфина, OQJAV, «Обе две», Шуры и Sirotkin, выставка Ульяны Подкорытовой «Быстрая жизнь — медленный мир» и фильм «Реальные упыри» в повторном прокате. Рассказываем, чем заняться в городе в эти выходные!
Константин Богомолов
Четверг, 18 августа
Гастроли Театра на Бронной
Столичный Театр на Бронной приехал с гастролями в Петербург — и сразу с четырьмя премьерами. На исторической и Новой сценах Александринского театра уже показали (и еще раз покажут в четверг) «Платонов болит» в постановке Александра Молочникова и пьесу «Таня» Арбузова в версии худрука театра Константина Богомолова. Впереди — «Вишневый сад» режиссера Микиты Ильинчика, а также еще один спектакль Богомолова «Гамлет in Moscow». Подробнее здесь.
До 24 августа, Александринский театр
Выставка «Кресло, стул, табурет в русском искусстве XVIII-XX веков»
Название этой выставки в Русском музее недвусмысленно намекает, что же увидят зритель. Спойлер: это мебель из собственной коллекции, но не только. Также тут предлагают обратить внимание на дизайн скамей, сундуков и кресел на картинах Васнецова, Кустодиева, Кипренского и многих других. Про символическое содержание речь тоже пойдет — да, мотив пустого стула был не только в живописи Ван Гога. Подробнее здесь.
С 18 августа по 10 октября, Мраморный дворец
Лекция «Материальность дневника: что рукопись может рассказать об авторе и его эпохе»
19:00
Историк Михаил Мельниченко, директор центра «Прожито» Европейского университета в Петербурге расскажет на встрече, как и зачем люди ведут дневники. Речь при этом не всегда только о потребности отрефлексировать что-то. Для участия нужно зарегистрироваться. Подробнее здесь.
Филиал библиотеки им. Маяковского в «Севкабель Порту»
Спецпоказ фильма «Королевство полной луны»
19:30
На этой неделе в Новой Голландии в рамках проекта «Кино в парке» покажут фильм Уэса Андерсона «Королевство полной луны» — идеальную летнюю картину про эскапизм. Места возле экрана лучше занимать заранее — желающих всегда много. Вход свободный.
Новая Голландия
Концерт Дельфина
20:00
Впервые за достаточно долгое время концерт Дельфина на крыше Roof Place пройдет без ковидных ограничений, а значит это шанс по-настоящему насладиться любимыми хитами: от «Весны» и «Серебра» до «520».
Roof Place
Концерт «Кирпичей»
20:00
Рэпкор-группа с бессменным Васей Васиным (а еще Danny Boy и Вадик Нос) выступит в четверг в «Мачтах». Этот концерт будет посвящен альбому «Капитализм 00», но не только. После перформанса — dj-сэт от Пашки Yosip сместит акценты на хаус и танцевальное инди.
«Мачты»
Концерт OQJAV
20:00
Инди-трио во главе с Вадиком Королевым выступит в Петербурге на этот раз в рамках летнего проекта «По дворам». Бонус — в начале концерта с музыкантами споет солистка «Обе две» Катя Павлова, участница первоначального состава группы. Поэтому хитовая песня «Взрослые были правы» прозвучит так, как она и была задумана. (Обычно на выступлениях OQJAV партию Кати поют всем залом.)
Гостиный двор
Концерт «Обе две»
21:00
После гостевого визита к OQJAV Катя Павлова сразу отправится на концерт своей группы «Обе две» в Union, чтобы спеть про то, что ей не подходит, гонщиков, милого, капитанов и отношения актрис и поэтов.
Двор Union
Фильмы «Неудержимые» / The Expendables, «Неудержимые 2» / The Expendables 2, «Неудержимые 3» / The Expendables 3 (2014)
Франшиза боевиков со Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэйтемом, Микки Рурком, Брюсом Уиллисом, Дольфом Лундгреном (и много кем еще) тоже вернется на большие киноэкраны в России. При этом покажут сразу три части. Выход четвертой, кстати, намечен на 2023 год.
Напомним, это проекты про группу наемников «Неудержимые», объединяющие чуть ли не всех главных звезд боевиков 1980-х и 1990-х. Правда, были и те, кто отказывался от участия. Например, Жан-Клод Ван Дамм.
С 18 августа, кинотеатры города
Фильм «Реальные упыри» / What We Do in the Shadows (2014)
Невероятно смешной мокьюментари-фильм Тайки Вайтити стал основой для одноименного (английскому названию) сериала, у которого недавно вышел аж четвертый сезон. Самое время узнать (или пересмотреть на большом экране), с чего же все начиналось. Это снятая на псевдодокументальную камеру историю про трех вампиров Виаго, Дикона и Владислава, которые живут все вместе в особняке в Новой Зеландии, не могут пройти фейс-контроль в клубах, боятся дневного света, дружат со смертным и воюют с оборотнями.
С 18 августа, кинотеатры города
Фильм «Венецианские львы» / Leoni (2015)
И еще одна попытка выпустить в повторный прокат в России итальянскую комедию семилетней давности. Сын богатого предпринимателя Гуальтьеро (Нери Маркоре), в отличие от отца, не умеет вести бизнес. При этом у него появляется идея продавать в родной католической Италии распятия из переработанного пластика. Вот только где взять само сырье, он не представляет.
С 18 августа, кинотеатры города
Фильм «Икар» / Icare
Анимационное переложение для детей мифов Древней Греции. Тут Икар — мальчик, который посмел во время правления царя Миноса бросить вызов ему и богам Олимпа. Все это ради лучшего друга — таинственного существа с телом человека и головой быка. Среди других проект озвучила актриса Камилль Коттен из «Убивая Еву».
С 18 августа, кинотеатры города
Шура
Пятница, 19 августа
Выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина»
Если вы еще не были на выставке-блокбастере, самое время этого исправить. Впервые за долгие годы в Манеже Малого Эрмитажа вновь вместе оказались все произведения Сезанна и Матисса из коллекции Щукина, а также картины Моне, Ван Гога, Пикассо, Дерена и многих других. Всего — более 150 экспонатов. Отдельная гордость тут — воссоздание «Иконостас Гогена»: так называли в особняке в Большом Знаменском переулке стену с его работами. И да — Пушкинский музей отдал для выставки даже знаменитую «Жену короля».
До 30 октября, Манеж Малого Эрмитажа
Фестиваль «Средневековые дни в Выборге»
Реконструкторский фестиваль со свободным входом будет проходить в том числе прямо в главной достопримечательности Выборга — его замке. В программе — шествие в латах, рыцарские состязания по правилам Средневековья, уличный театр, уроки танцев той эпохи и многое другое. Подробности здесь.
С 19 по 21 августа, Выборг
Йога на свежем воздухе
12:00
Новое йога-пространство G12, которое скоро открывается в Петербурге, на настиле у пространства «Вольт» в «Севкабель Порту» проведет бесплатный открытый урок. С собой понадобятся коврик, спортивная форма, кроссовки и вода. Участие по регистрации.
«Севкабель Порт»
Концерт Шуры и Reflex
19:00
На фестивале «Флагшток» (и в одноименном пространстве «Флагшток») выступят сразу два кумира девяностых: группа Reflex и Шура. Из дня сегодняшнего песни «Творить добро» и «Все вернется» звучат как ностальгические гимны ушедшей эпохи, которая была по-своему прекрасной.
«Флагшток»
#онипожратьлюбят
Суббота, 20 августа
Выставка Ульяны Подкорытовой «Быстрая жизнь — медленный мир»
Художница Ульяна Подкорытова продолжает исследовать идентичности в эпоху глобализации. В центре ее внимания теперь — течение времени и его относительность. Результаты выражаются в новых видео-работах, керамических объектах, деревянных скульптурах и живописи, созданных специально для проекта.
Вот что рассказывает сама Ульяна: «Люди забывают о том, что мир нетороплив. Эволюционные процессы занимают века и тысячелетия, природа наполнена силой и величием благодаря своему старшинству. Непростое время настоящего несется и закручивается лихими вихрями, однако мы не в состоянии остановиться и ожидать. Мир представляется слишком медленным, мирное представляется недостижимым».
С 20 августа по 19 октября, MYTH Gallery
Ораниенбаумский морской фестиваль
Пока в Выборге в эти выходные будут рыцарские турниры, в Ораниенбауме — парусная регата и соревнования по сапсерфингу. (Впрочем, вход тоже свободный.) Обещают не только сами спортивные состязания, но и концертную программу, фестиваль авторской песни, а также вечернее файер-шоу. Подробнее здесь.
С 20 по 21 августа, Ораниенбаум
Рынок выходного дня
11:00
В эти выходные пройдет последний летний Рынок выходного дня от проекта #онипожратьлюбят в «Севкабель Порту». Среди резидентов — рестораны, кафе и разные локальные бренды. Фермеры и производители привезут веганские конфеты ручной работы, хамон, прошуто, сыры, оливки, масло, круассаны, свежую зелень и овощи, варенье и соусы.
С 20 августа по 21 августа, «Севкабель Порт»
Книжная распродажа издательства «МИФ»
11:00
В эти выходные книги издательства «Манн, Иванов и Фербер» будут продавать в пространстве «Вольт» «Севкабель Порта». Это детские издания, детективы, комиксы, нон-фикшн по психологии и бизнесу и многое другое. Также тут будут три лекции: от авторов «МИФа»— Анастасии Ивановой и Паши Федорова, а также основательницы независимого книжного магазина «Чарли» Анны Кадиковой. Подробнее здесь.
С 20 по 21 августа, «Севкабель Порт»
Фестиваль Untitled
14:00
В субботу рэп-музыканты OG Buda, GONE. Fludd, SQWOZ BAB, Thomas Mraz, Blago White, Cakeboy, Iroh выступят в сопровождении шоу, придуманного ими вместе с художниками Untitled. Проект создан в поддержку токенизированого полнометражного фильма «Монолит».
Перед началом концертов покажут короткометражный фильм «Трэп» Анастасии Вебер, получивший «Золотого медведя» на Берлинале. Подробнее здесь.
Temple of Deer
Фестиваль «Виктор Цой. В пульсации вен»
16:00
Библиотека «Семеновская» проводит опенэйр в честь 60-летия Виктора Цоя в пространстве «Брусницын» на Кожевенной линии, 30. В программе — выставка «Цой. Вокруг КИНО» художника Метсура Вольде, презентация книги Виталия Калгина «Виктор Цой. Своими словами», а также концерт баяниста Владимира Розанова «Место для шага вперед». Вход свободный.
«Брусницын»
Концерт Sirotkin
20:00
Автор прекрасно печальных песен про тревожную юность Сергей Сироткин и его группа Sirotkin выступят на фестивале Summer Sound Festival концертного агентства Northern Sound. Треки про планы на это лето, путь к водопадам и дворовых королей лучше всего так и слушать: на крыше и с видом на Финский залив.
Roof Place
Концерт Settlers
20:00
Фолк-джаз музыканты Settlers тоже стали участниками летнего опенэйра «По дворам». Их выбор пал на площадку Tsunami space, где они обещают исполнить в том числе новые треки, еще не знакомые их фанатам.
Tsunami space
Выставка «Фракталы»
Воскресенье, 21 августа
Хатха-йога на набережной
10:30
В воскресенье в «Севкабель Порту» пройдет тренировка по хатха-йоге, которую проведет инструктор центра «Планета перемен». С собой понадобятся коврик и вода. Вход свободный, но приветствуются донаты. Все средства будут направлены в благотворительный фонд Константина Хабенского.
«Севкабель Порт»
Фестиваль «Ковава»
16:00
Театр «Небесные бродяги» в воскресенье проведут уличный фестиваль в Лопухинском саду. Они покажут постановки по мотивам мифов, сказок и легенд народов России, так или иначе связанных с Луной. Вынесенная в название «Ковава» (это на мордовском языке) как раз является ее богиней. Вход свободный, но просят зарегистрироваться заранее.
Лопухинский сад
Концерт Billy's Band
19:00
Задушевная петербургская группа Билли Новика также сыграет летний концерт на фестивале «По дворам». Алкоджаз-бэнд, как никто, знает, как не только «отрываться по-питерски», но и звучать. Благо формат сольника под открытым небом более чем располагает и к первому, и ко второму.
Гостиный двор
Выставка «Фракталы»
В пространстве «Цифергауз» в Новой Голландии открылась новая медиа-выставка. На этот раз это персональная экспозиция базирующегося в Вене турецкого художника Озана Тюрккана. Это его исследование на тему гармонии чистой математики и геометрии и их визуального воплощения. Также Тюрккан сам сочиняет саундтреки для своих проектов, так звуковой ряд «Фракталов» вдохновлен музыкой Шостаковича. Вход свободный, но по предварительной записи.
До 30 сентября, «Цифергауз»
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