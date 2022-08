Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 августа

Гастроли Театра на Бронной

Столичный Театр на Бронной приехал с гастролями в Петербург — и сразу с четырьмя премьерами. На исторической и Новой сценах Александринского театра уже показали (и еще раз покажут в четверг) «Платонов болит» в постановке Александра Молочникова и пьесу «Таня» Арбузова в версии худрука театра Константина Богомолова. Впереди — «Вишневый сад» режиссера Микиты Ильинчика, а также еще один спектакль Богомолова «Гамлет in Moscow». Подробнее здесь.

До 24 августа, Александринский театр

Выставка «Кресло, стул, табурет в русском искусстве XVIII-XX веков»

Название этой выставки в Русском музее недвусмысленно намекает, что же увидят зритель. Спойлер: это мебель из собственной коллекции, но не только. Также тут предлагают обратить внимание на дизайн скамей, сундуков и кресел на картинах Васнецова, Кустодиева, Кипренского и многих других. Про символическое содержание речь тоже пойдет — да, мотив пустого стула был не только в живописи Ван Гога. Подробнее здесь.

С 18 августа по 10 октября, Мраморный дворец

Лекция «Материальность дневника: что рукопись может рассказать об авторе и его эпохе»

19:00

Историк Михаил Мельниченко, директор центра «Прожито» Европейского университета в Петербурге расскажет на встрече, как и зачем люди ведут дневники. Речь при этом не всегда только о потребности отрефлексировать что-то. Для участия нужно зарегистрироваться. Подробнее здесь.

Филиал библиотеки им. Маяковского в «Севкабель Порту»

Спецпоказ фильма «Королевство полной луны»

19:30

На этой неделе в Новой Голландии в рамках проекта «Кино в парке» покажут фильм Уэса Андерсона «Королевство полной луны» — идеальную летнюю картину про эскапизм. Места возле экрана лучше занимать заранее — желающих всегда много. Вход свободный.

Новая Голландия

Концерт Дельфина

20:00

Впервые за достаточно долгое время концерт Дельфина на крыше Roof Place пройдет без ковидных ограничений, а значит это шанс по-настоящему насладиться любимыми хитами: от «Весны» и «Серебра» до «520».

Roof Place

Концерт «Кирпичей»

20:00

Рэпкор-группа с бессменным Васей Васиным (а еще Danny Boy и Вадик Нос) выступит в четверг в «Мачтах». Этот концерт будет посвящен альбому «Капитализм 00», но не только. После перформанса — dj-сэт от Пашки Yosip сместит акценты на хаус и танцевальное инди.

«Мачты»

Концерт OQJAV

20:00

Инди-трио во главе с Вадиком Королевым выступит в Петербурге на этот раз в рамках летнего проекта «По дворам». Бонус — в начале концерта с музыкантами споет солистка «Обе две» Катя Павлова, участница первоначального состава группы. Поэтому хитовая песня «Взрослые были правы» прозвучит так, как она и была задумана. (Обычно на выступлениях OQJAV партию Кати поют всем залом.)

Гостиный двор

Концерт «Обе две»

21:00

После гостевого визита к OQJAV Катя Павлова сразу отправится на концерт своей группы «Обе две» в Union, чтобы спеть про то, что ей не подходит, гонщиков, милого, капитанов и отношения актрис и поэтов.

Двор Union

Фильмы «Неудержимые» / The Expendables, «Неудержимые 2» / The Expendables 2, «Неудержимые 3» / The Expendables 3 (2014)

Франшиза боевиков со Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэйтемом, Микки Рурком, Брюсом Уиллисом, Дольфом Лундгреном (и много кем еще) тоже вернется на большие киноэкраны в России. При этом покажут сразу три части. Выход четвертой, кстати, намечен на 2023 год.

Напомним, это проекты про группу наемников «Неудержимые», объединяющие чуть ли не всех главных звезд боевиков 1980-х и 1990-х. Правда, были и те, кто отказывался от участия. Например, Жан-Клод Ван Дамм.

С 18 августа, кинотеатры города

Фильм «Реальные упыри» / What We Do in the Shadows (2014)

Невероятно смешной мокьюментари-фильм Тайки Вайтити стал основой для одноименного (английскому названию) сериала, у которого недавно вышел аж четвертый сезон. Самое время узнать (или пересмотреть на большом экране), с чего же все начиналось. Это снятая на псевдодокументальную камеру историю про трех вампиров Виаго, Дикона и Владислава, которые живут все вместе в особняке в Новой Зеландии, не могут пройти фейс-контроль в клубах, боятся дневного света, дружат со смертным и воюют с оборотнями.

С 18 августа, кинотеатры города

Фильм «Венецианские львы» / Leoni (2015)

И еще одна попытка выпустить в повторный прокат в России итальянскую комедию семилетней давности. Сын богатого предпринимателя Гуальтьеро (Нери Маркоре), в отличие от отца, не умеет вести бизнес. При этом у него появляется идея продавать в родной католической Италии распятия из переработанного пластика. Вот только где взять само сырье, он не представляет.

С 18 августа, кинотеатры города

Фильм «Икар» / Icare

Анимационное переложение для детей мифов Древней Греции. Тут Икар — мальчик, который посмел во время правления царя Миноса бросить вызов ему и богам Олимпа. Все это ради лучшего друга — таинственного существа с телом человека и головой быка. Среди других проект озвучила актриса Камилль Коттен из «Убивая Еву».

С 18 августа, кинотеатры города