18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 18 по 21 августа

Поделиться:

Гастроли Театра на Бронной Константина Богомолова, концерты Дельфина, OQJAV, «Обе две», Шуры и Sirotkin, выставка Ульяны Подкорытовой «Быстрая жизнь — медленный мир» и фильм «Реальные упыри» в повторном прокате. Рассказываем, чем заняться в городе в эти выходные!

Чт 18 августа Пт 19 августа Сб 20 августа Вс 21 августа
Алексей Костромин

Константин Богомолов

Четверг, 18 августа

Гастроли Театра на Бронной

Столичный Театр на Бронной приехал с гастролями в Петербург — и сразу с четырьмя премьерами. На исторической и Новой сценах Александринского театра уже показали (и еще раз покажут в четверг) «Платонов болит» в постановке Александра Молочникова и пьесу «Таня» Арбузова в версии худрука театра Константина Богомолова. Впереди — «Вишневый сад» режиссера Микиты Ильинчика, а также еще один спектакль Богомолова «Гамлет in Moscow». Подробнее здесь

До 24 августа, Александринский театр

Выставка «Кресло, стул, табурет в русском искусстве XVIII-XX веков»

Название этой выставки в Русском музее недвусмысленно намекает, что же увидят зритель. Спойлер: это мебель из собственной коллекции, но не только. Также тут предлагают обратить внимание на дизайн скамей, сундуков и кресел на картинах Васнецова, Кустодиева, Кипренского и многих других. Про символическое содержание речь тоже пойдет — да, мотив пустого стула был не только в живописи Ван Гога. Подробнее здесь

С 18 августа по 10 октября, Мраморный дворец

Лекция «Материальность дневника: что рукопись может рассказать об авторе и его эпохе»

19:00

Историк Михаил Мельниченко, директор центра «Прожито» Европейского университета в Петербурге расскажет на встрече, как и зачем люди ведут дневники. Речь при этом не всегда только о потребности отрефлексировать что-то. Для участия нужно зарегистрироваться. Подробнее здесь

Филиал библиотеки им. Маяковского в «Севкабель Порту»

Спецпоказ фильма «Королевство полной луны»

19:30

На этой неделе в Новой Голландии в рамках проекта «Кино в парке» покажут фильм Уэса Андерсона «Королевство полной луны» — идеальную летнюю картину про эскапизм. Места возле экрана лучше занимать заранее — желающих всегда много. Вход свободный.

Новая Голландия

Концерт Дельфина

20:00

Впервые за достаточно долгое время концерт Дельфина на крыше Roof Place пройдет без ковидных ограничений, а значит это шанс по-настоящему насладиться любимыми хитами: от «Весны» и «Серебра» до «520».

Roof Place

Концерт «Кирпичей»

20:00

Рэпкор-группа с бессменным Васей Васиным (а еще Danny Boy и Вадик Нос) выступит в четверг в «Мачтах». Этот концерт будет посвящен альбому «Капитализм 00», но не только. После перформанса — dj-сэт от Пашки Yosip сместит акценты на хаус и танцевальное инди.

«Мачты»

Концерт OQJAV

20:00

Инди-трио во главе с Вадиком Королевым выступит в Петербурге на этот раз в рамках летнего проекта «По дворам». Бонус — в начале концерта с музыкантами споет солистка «Обе две» Катя Павлова, участница первоначального состава группы. Поэтому хитовая песня «Взрослые были правы» прозвучит так, как она и была задумана. (Обычно на выступлениях OQJAV партию Кати поют всем залом.)

Гостиный двор

Концерт «Обе две»

21:00

После гостевого визита к OQJAV Катя Павлова сразу отправится на концерт своей группы «Обе две» в Union, чтобы спеть про то, что ей не подходит, гонщиков, милого, капитанов и отношения актрис и поэтов.

Двор Union

Фильмы «Неудержимые» / The Expendables, «Неудержимые 2» / The Expendables 2, «Неудержимые 3» / The Expendables 3 (2014)

Франшиза боевиков со Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стэйтемом, Микки Рурком, Брюсом Уиллисом, Дольфом Лундгреном (и много кем еще) тоже вернется на большие киноэкраны в России. При этом покажут сразу три части. Выход четвертой, кстати, намечен на 2023 год.

Напомним, это проекты про группу наемников «Неудержимые», объединяющие чуть ли не всех главных звезд боевиков 1980-х и 1990-х. Правда, были и те, кто отказывался от участия. Например, Жан-Клод Ван Дамм.

С 18 августа, кинотеатры города

Фильм «Реальные упыри» / What We Do in the Shadows (2014)

Невероятно смешной мокьюментари-фильм Тайки Вайтити стал основой для одноименного (английскому названию) сериала, у которого недавно вышел аж четвертый сезон. Самое время узнать (или пересмотреть на большом экране), с чего же все начиналось. Это снятая на псевдодокументальную камеру историю про трех вампиров Виаго, Дикона и Владислава, которые живут все вместе в особняке в Новой Зеландии, не могут пройти фейс-контроль в клубах, боятся дневного света, дружат со смертным и воюют с оборотнями.

С 18 августа, кинотеатры города

Фильм «Венецианские львы» / Leoni (2015)

И еще одна попытка выпустить в повторный прокат в России итальянскую комедию семилетней давности. Сын богатого предпринимателя Гуальтьеро (Нери Маркоре), в отличие от отца, не умеет вести бизнес. При этом у него появляется идея продавать в родной католической Италии распятия из переработанного пластика. Вот только где взять само сырье, он не представляет.

С 18 августа, кинотеатры города

Фильм «Икар» / Icare

Анимационное переложение для детей мифов Древней Греции. Тут Икар — мальчик, который посмел во время правления царя Миноса бросить вызов ему и богам Олимпа. Все это ради лучшего друга — таинственного существа с телом человека и головой быка. Среди других проект озвучила актриса Камилль Коттен из «Убивая Еву».

С 18 августа, кинотеатры города

предоставлено компанией NCA

Шура

Пятница, 19 августа

Выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина»

Если вы еще не были на выставке-блокбастере, самое время этого исправить. Впервые за долгие годы в Манеже Малого Эрмитажа вновь вместе оказались все произведения Сезанна и Матисса из коллекции Щукина, а также картины Моне, Ван Гога, Пикассо, Дерена и многих других. Всего — более 150 экспонатов. Отдельная гордость тут — воссоздание «Иконостас Гогена»: так называли в особняке в Большом Знаменском переулке стену с его работами. И да — Пушкинский музей отдал для выставки даже знаменитую «Жену короля».

До 30 октября, Манеж Малого Эрмитажа

Фестиваль «Средневековые дни в Выборге»

Реконструкторский фестиваль со свободным входом будет проходить в том числе прямо в главной достопримечательности Выборга — его замке. В программе — шествие в латах, рыцарские состязания по правилам Средневековья, уличный театр, уроки танцев той эпохи и многое другое. Подробности здесь

С 19 по 21 августа, Выборг

Йога на свежем воздухе

12:00

Новое йога-пространство G12, которое скоро открывается в Петербурге, на настиле у пространства «Вольт» в «Севкабель Порту» проведет бесплатный открытый урок. С собой понадобятся коврик, спортивная форма, кроссовки и вода. Участие по регистрации.

«Севкабель Порт»

Концерт Шуры и Reflex

19:00

На фестивале «Флагшток» (и в одноименном пространстве «Флагшток») выступят сразу два кумира девяностых: группа Reflex и Шура. Из дня сегодняшнего песни «Творить добро» и «Все вернется» звучат как ностальгические гимны ушедшей эпохи, которая была по-своему прекрасной.

«Флагшток»

предоставлено организаторами

#онипожратьлюбят

Суббота, 20 августа

Выставка Ульяны Подкорытовой «Быстрая жизнь — медленный мир»

Художница Ульяна Подкорытова продолжает исследовать идентичности в эпоху глобализации. В центре ее внимания теперь — течение времени и его относительность. Результаты выражаются в новых видео-работах, керамических объектах, деревянных скульптурах и живописи, созданных специально для проекта.

Вот что рассказывает сама Ульяна: «Люди забывают о том, что мир нетороплив. Эволюционные процессы занимают века и тысячелетия, природа наполнена силой и величием благодаря своему старшинству. Непростое время настоящего несется и закручивается лихими вихрями, однако мы не в состоянии остановиться и ожидать. Мир представляется слишком медленным, мирное представляется недостижимым».

С 20 августа по 19 октября, MYTH Gallery

Ораниенбаумский морской фестиваль

Пока в Выборге в эти выходные будут рыцарские турниры, в Ораниенбауме — парусная регата и соревнования по сапсерфингу. (Впрочем, вход тоже свободный.) Обещают не только сами спортивные состязания, но и концертную программу, фестиваль авторской песни, а также вечернее файер-шоу. Подробнее здесь

С 20 по 21 августа, Ораниенбаум

Рынок выходного дня

11:00

В эти выходные пройдет последний летний Рынок выходного дня от проекта #онипожратьлюбят в «Севкабель Порту». Среди резидентов — рестораны, кафе и разные локальные бренды. Фермеры и производители привезут веганские конфеты ручной работы, хамон, прошуто, сыры, оливки, масло, круассаны, свежую зелень и овощи, варенье и соусы.

С 20 августа по 21 августа, «Севкабель Порт»

Книжная распродажа издательства «МИФ»

11:00

В эти выходные книги издательства «Манн, Иванов и Фербер» будут продавать в пространстве «Вольт» «Севкабель Порта». Это детские издания, детективы, комиксы, нон-фикшн по психологии и бизнесу и многое другое. Также тут будут три лекции: от авторов «МИФа»— Анастасии Ивановой и Паши Федорова, а также основательницы независимого книжного магазина «Чарли» Анны Кадиковой. Подробнее здесь.

С 20 по 21 августа, «Севкабель Порт»

Фестиваль Untitled

14:00

В субботу рэп-музыканты OG Buda, GONE. Fludd, SQWOZ BAB, Thomas Mraz, Blago White, Cakeboy, Iroh выступят в сопровождении шоу, придуманного ими вместе с художниками Untitled. Проект создан в поддержку токенизированого полнометражного фильма «Монолит».

Перед началом концертов покажут короткометражный фильм «Трэп» Анастасии Вебер, получивший «Золотого медведя» на Берлинале. Подробнее здесь

Temple of Deer

Фестиваль «Виктор Цой. В пульсации вен»

16:00

Библиотека «Семеновская» проводит опенэйр в честь 60-летия Виктора Цоя в пространстве «Брусницын» на Кожевенной линии, 30. В программе — выставка «Цой. Вокруг КИНО» художника Метсура Вольде, презентация книги Виталия Калгина «Виктор Цой. Своими словами», а также концерт баяниста Владимира Розанова «Место для шага вперед». Вход свободный.

«Брусницын»

Концерт Sirotkin

20:00

Автор прекрасно печальных песен про тревожную юность Сергей Сироткин и его группа Sirotkin выступят на фестивале Summer Sound Festival концертного агентства Northern Sound. Треки про планы на это лето, путь к водопадам и дворовых королей лучше всего так и слушать: на крыше и с видом на Финский залив.

Roof Place

Концерт Settlers

20:00

Фолк-джаз музыканты Settlers тоже стали участниками летнего опенэйра «По дворам». Их выбор пал на площадку Tsunami space, где они обещают исполнить в том числе новые треки, еще не знакомые их фанатам.

Tsunami space

предоставлено галереей "Цифергауз"

Выставка «Фракталы»

Воскресенье, 21 августа

Хатха-йога на набережной

10:30

В воскресенье в «Севкабель Порту» пройдет тренировка по хатха-йоге, которую проведет инструктор центра «Планета перемен». С собой понадобятся коврик и вода. Вход свободный, но приветствуются донаты. Все средства будут направлены в благотворительный фонд Константина Хабенского.

«Севкабель Порт»

Фестиваль «Ковава»

16:00

Театр «Небесные бродяги» в воскресенье проведут уличный фестиваль в Лопухинском саду. Они покажут постановки по мотивам мифов, сказок и легенд народов России, так или иначе связанных с Луной. Вынесенная в название «Ковава» (это на мордовском языке) как раз является ее богиней. Вход свободный, но просят зарегистрироваться заранее. 

Лопухинский сад

Концерт Billy's Band

19:00

Задушевная петербургская группа Билли Новика также сыграет летний концерт на фестивале «По дворам». Алкоджаз-бэнд, как никто, знает, как не только «отрываться по-питерски», но и звучать. Благо формат сольника под открытым небом более чем располагает и к первому, и ко второму.

Гостиный двор

Выставка «Фракталы»

В пространстве «Цифергауз» в Новой Голландии открылась новая медиа-выставка. На этот раз это персональная экспозиция базирующегося в Вене турецкого художника Озана Тюрккана. Это его исследование на тему гармонии чистой математики и геометрии и их визуального воплощения. Также Тюрккан сам сочиняет саундтреки для своих проектов, так звуковой ряд «Фракталов» вдохновлен музыкой Шостаковича. Вход свободный, но по предварительной записи. 

До 30 сентября, «Цифергауз»

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: