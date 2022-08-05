Выходные на воде: 6 и 7 августа пройдет первый общегородской фестиваль «Столица водного туризма»

В субботу в 9 утра стартует первое мероприятие — седьмой ежегодный фестиваль «Фонтанка SUP», признанный в 2021 году одним из лучших туристских событий России. На сап-борды встанут более 5000 участников из 70 городов России и восьми зарубежных стран.

В 10 утра в Кронштадте эстафету примет первый фестиваль скорости на открытой воде «Балтийская миля 2022». На это мероприятие уже зарегистрировалось около 50 команд с самой разнообразной водно-моторной техникой: скоростными катерами на подводных крыльях, гидроциклами, электрофойлами. В форте «Константин» в течение дня пройдут «шутейные заплывы» на самодельных плавсредствах и шоу-программа с участием профессионалов по вейкборду, гидрофлайту и мотофристайлу. Вечером пройдет концерт Игоря Корнелюка, а завершит фестиваль пиротехническое водное шоу.

В воскресенье, 7 августа, события фестиваля вернутся в исторический центр Петербурга с программой «Петровская акватория». По рекам и каналам города пройдет Парад речных судов (12.00–14.00). У Петропавловской крепости состоятся две парусные регаты в классах «Оптимист» и «Капитанская гичка» (10.00–18.00), а в 19.00 пляж Петропавловки станет площадкой для концерта «Джаз на воде». В 22.00 в акватории Невы начнется «Балет яхт» и гидрофлай-шоу с использованием пиротехнических эффектов.

Подробная программа фестиваля «Столица водного туризма» на Visit Petersburg.