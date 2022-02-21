Чем заняться в Петербурге с 21 по 27 февраля

Выставка «Испанский стиль. Стекло и художественный текстиль ХVI–ХIХ веков в собрании Эрмитажа»

Испания — страна солнца, ярких красок и открытого проявления чувств. Это сконцентрировано не только в фильмах Альмодовара или прозе Сервантеса, но и даже в вещах вполне обыденных и декоративно-прикладных — скатертях с вышитыми мифическими птицами и зверями, затейливых вазах с восемью ручками и кружевах с крупными цветами. Из фондов Эрмитажа для выставки выбрали лучшие образцы. Подробнее здесь.

С 23 февраля по 18 сентября, Синяя спальня Зимнего дворца

Концерт группы «Аквариум»

20:00

В это сложно поверить, но группе «Аквариум» в этом году исполняется 50 лет. Полвека назад в июле 1972 года ее придумали в Ленинграде студент-математик Борис Гребенщиков и студент-медик Анатолий Гуницкий. Тур в честь внушительной даты стартует заранее — в феврале — и начнет «Аквариум» с родного Петербурга.

Концерт группы «Несчастный случай»

20:00

В День защитников Отечества (а это выходной!) группа Алексея Кортнева, лучшего всех знающая про графики и как соблюдать дедлайны, выступит в «Космонавте». Еще один их хит про считывание намеков, конечно, тоже будет.

Ретроспектива Алексея Балабанова

Ко дню рождения режиссера Алексея Балабанова (он 25 февраля) в «Авроре» будет мини-ретроспектива его фильмов. С 23 февраля по 7 марта тут покажут «Про уродов и людей», дилогию «Брат», «Войну», «Мне не больно» и «Я тоже хочу».

Фильм «Три цвета: Синий»

«Цветная» — воспроизводящая французский флаг — трилогия польского классика Кшиштофа Кесьлевского тоже вернется на большие экраны России. Показывать ее будут в хронологии, начав с синего — сюжета о молодой женщине Жюли, чей муж и дочь погибают в автокатастрофе. Главную героиню играет Жюльет Бинош. В 1993-м фильм получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

С 23 февраля

Фильм «Папы»

После 14 февраля прокатная стратегия российских компаний устремляется к гендерным праздникам. На День защитников Отечества релиз намечен у нового фильма Анны Матисон с ее мужем Сергеем Безруковым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. А еще — с Юрием Стояновым, Марком Богатыревым и Игорем Жижикиным. Это альманах из четырех историй про разные проявления (или нет) любви отцов к своим детям.

С 23 февраля

Фильм «Мистер Нокаут»

Сергей Безруков будет сражаться в прокате за бокс-офис с Сергеем же Безруковым, но в брутальном байопике Валерия Попенченко «Мистер Нокаут», снятого Артемом Михалковым. Впрочем, самого советского боксера играет Виктор Хориняк. Безрукову досталась роль его тренера, друга и наставника Григория Кусикьянца.

С 23 февраля