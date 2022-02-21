Чем заняться в Петербурге с 21 по 27 февраля

«Собака.ru» составила насыщенную культурную программу, что смотреть дома и куда пойти на этой неделе. Концерты в честь 50-летия Теодора Курентзиса и группы «Аквариум», премьера балета Бориса Эйфмана по «Чайке» Чехова, а также спин-офф «Викингов» и сериал «The Телки» с Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой.
Инсталляция Набила Али «Эхо моря»
Понедельник, 21 февраля
Выставки Димы Королева / самуилла маршака «Несложно»
Художник Дима Королев чаще всего работает под псевдонимом самуилл маршак. Но на этот раз — в персональной выставке «Несложно» про детские травмы — он решил, как скрываться за написанным со строчной буквы именем советского литератора и переводчика, так и использовать свое собственное. К тому же в экспозиции сразу два живописных цикла. Период взросления, по мнению Королева, это не только время идиллическое и наивное, но и максимально репрессивное, когда у тебя отсутствует даже минимальная свобода выбора. И поводов не доверять такому взгляду нет — по первому образованию он психолог. Подробнее здесь.
До 19 марта, NAMEGALLERY
Инсталляция Набила Али «Эхо моря»
Арт-экологический проект «Эхо моря» путешествует по городам, у которых есть выход к большой воде. Стартовал он в Эссексе в 2021 году и призван обратить внимание на эрозию береговых линий. Художник и преподаватель Кембриджа Набил Али создал 15 скульптур из локальных природных материалов: от найденных на побережье Финского залива песка, глины и водорослей до воска с пасек Ленобласти.
До середины марта, набережная «Севкабель Порта»
Сериал «Ресторан по понятиям»
22:00
После релиза на Premier комедия, вновь эксплуатирующая уже поднадоевшую тему «бандиты из 1990-х в нынешних реалиях», выходит и на ТНТ. Зато в касте проекта, на радость фанатам «Бригады», Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев. Это история о том, как вор Шустрый с друзьями открывает ресторан по соседству с банком, чтобы ограбить тот. Но общепит вдруг становится популярным. Все совпадения с абсолютно аналогичной анекдотичной фабулой «Мелких мошенников» Вуди Аллена, видимо, случайны.
С 21 февраля, ТНТ
«Три цвета: Синий»
Вторник, 22 февраля
Спектакль «Чайка. Балетная история», Театр балета Бориса Эйфмана
На исторической сцене Александринки во вторник и среду театр Бориса Эйфмана покажет премьеру — хореографическую интерпретацию «Чайки» Чехова. История решена им тут как конфликт старой и новой танцевальной школы. Место действия — не загородная усадьба, а репетиционный зал. За реформы выступают Треплев и Заречная, которым противостоят Тригорин и прима Аркадина.
22, 23 февраля, Александринский театр
Спецпоказ фильма «Герой»
19:30
За несколько дней до старта проката фильм иранского режиссера Асгара Фархади покажут на «Ленфильме». О картине, а также почему она выиграла гран-при Канн, расскажет главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.
Концерт группы «Шоу Ирины Кайратовны»
20:00
Казахстанская рэп-группа начинала пять лет назад — с юморсек на YouTube под общим названием «Шоу Ирины Кайратовны». Сейчас у объединения есть не только песни-читки на английском, русском и казахском языках, но и короткометражные фильмы, а также свой комикс. А после интервью Юрию Дудю о них узнали вообще все.
Спецпоказ фильма «Три цвета: Синий»
20:10
Трилогия Кшиштофа Кесльевского по цветам французского флага выходит в повторный прокат в России. За несколько дней до этого на премьерном сеансе в «Авроре» картину представит философ и кинокритик Елизавета Фандорина.
Ваза с восемью ручками. Испания, Андалузия, XVI в. Прозрачное зеленое стекло.
Среда, 23 февраля
Выставка «Испанский стиль. Стекло и художественный текстиль ХVI–ХIХ веков в собрании Эрмитажа»
Испания — страна солнца, ярких красок и открытого проявления чувств. Это сконцентрировано не только в фильмах Альмодовара или прозе Сервантеса, но и даже в вещах вполне обыденных и декоративно-прикладных — скатертях с вышитыми мифическими птицами и зверями, затейливых вазах с восемью ручками и кружевах с крупными цветами. Из фондов Эрмитажа для выставки выбрали лучшие образцы. Подробнее здесь.
С 23 февраля по 18 сентября, Синяя спальня Зимнего дворца
Концерт группы «Аквариум»
20:00
В это сложно поверить, но группе «Аквариум» в этом году исполняется 50 лет. Полвека назад в июле 1972 года ее придумали в Ленинграде студент-математик Борис Гребенщиков и студент-медик Анатолий Гуницкий. Тур в честь внушительной даты стартует заранее — в феврале — и начнет «Аквариум» с родного Петербурга.
Концерт группы «Несчастный случай»
20:00
В День защитников Отечества (а это выходной!) группа Алексея Кортнева, лучшего всех знающая про графики и как соблюдать дедлайны, выступит в «Космонавте». Еще один их хит про считывание намеков, конечно, тоже будет.
Ретроспектива Алексея Балабанова
Ко дню рождения режиссера Алексея Балабанова (он 25 февраля) в «Авроре» будет мини-ретроспектива его фильмов. С 23 февраля по 7 марта тут покажут «Про уродов и людей», дилогию «Брат», «Войну», «Мне не больно» и «Я тоже хочу».
Фильм «Три цвета: Синий»
«Цветная» — воспроизводящая французский флаг — трилогия польского классика Кшиштофа Кесьлевского тоже вернется на большие экраны России. Показывать ее будут в хронологии, начав с синего — сюжета о молодой женщине Жюли, чей муж и дочь погибают в автокатастрофе. Главную героиню играет Жюльет Бинош. В 1993-м фильм получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.
С 23 февраля
Фильм «Папы»
После 14 февраля прокатная стратегия российских компаний устремляется к гендерным праздникам. На День защитников Отечества релиз намечен у нового фильма Анны Матисон с ее мужем Сергеем Безруковым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. А еще — с Юрием Стояновым, Марком Богатыревым и Игорем Жижикиным. Это альманах из четырех историй про разные проявления (или нет) любви отцов к своим детям.
С 23 февраля
Фильм «Мистер Нокаут»
Сергей Безруков будет сражаться в прокате за бокс-офис с Сергеем же Безруковым, но в брутальном байопике Валерия Попенченко «Мистер Нокаут», снятого Артемом Михалковым. Впрочем, самого советского боксера играет Виктор Хориняк. Безрукову досталась роль его тренера, друга и наставника Григория Кусикьянца.
С 23 февраля
Паулина Андреева
Четверг, 24 февраля
Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna
19:30
В четверг, 24 февраля, дирижеру Теодору Курентзису — 50 лет. Юбилей он встретит на сцене филармонии, где его оркестр и хор исполнят Девятую симфонию Бетховена — последнее сочинение композитора. Ее заключительная часть, ода «К радости», будет звучать особенно торжественно.
Концерт группы «Наадя»
20:00
Символ независимой российской сцены, группа «Наадя» Надежды Грицкевич, сочетающая степенный западный саунд и заповедную грусть, выступит в четверг в «Union». Обещают не только знакомые «Сто дней» и «Рыцаря», но и презентацию нового сингла.
Сериал «The Телки»
Проект-синергия двух онлайн-сервисов вдохновлен то ли тоской по тучным нулевым, то ли успехом «Содержанок». Это экранизация одноименного романа Сергея Минаева с Милошем Биковичем, Паулиной Андреевой, Оксаной Акиньшиной, Анной Слю, Викторией Толстогановой, Любовью Аксеновой и много кем еще. Его главный герой — пиарщик Андрей Миркин, перед которым якобы не может устоять ни одна женщина (да, текст создавался в 2000-е). Этим он пользуется в карьере и идет по головам. Сняла сериал Мария Агранович — режиссер фильма «Люби их всех».
С 24 февраля, more.tv и Wink
Фильм «Крестный отец»
А вот показ — аккурат к 23 февраля — в повторном прокате «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы кажется вполне остроумным решением. «Оскароносное» начало саги о семье Корлеоне лучше всего смотреть именно на большом экране. Будем надеяться, что покажут копию на языке оригинала и с субтитрами, чтобы уловить все нюансы актерской игры Марлона Брандо и Аль Пачино.
С 24 февраля
Фильм «Сирано»
Мюзикл Джо Райта («Гордость и предубеждение», «Анна Каренина») с Питером Динклэйджем из «Игры престолов» в главной роли. Это его адаптация пьесы Эдмона Ростана про то, как внешность и неуверенность к себе могут препятствовать признанию в своих чувствах.
С 24 февраля
Вячеслав Бутусов
Пятница, 25 февраля
Выставка Сергея Хеато «12 листов»
Для уличного художника Сергея Хеатро, базирующегося в арт-объединении «10.203», эта выставка — первая персональная. Для нее куратор Настя Скворцова отобрала работы, обыгрывающие то, что обычно рисовали на полях школьных тетрадей и, что уж там, учебников. Это холсты и графика с ироничными котиками и волками, воющими на луну, а также арт-объекты из керамики. Подробнее здесь.
C 25 февраля по 20 марта, 3120 Gallery
Выставка «Сказка Юрия Васнецова в современном городе»
В заглавие выставки в Русском музее вынесен Юрий Васнецов (и его репродукции тоже будут), но это все же, главным образом, проект про то, как его сказочные образы дети адаптируют под день сегодняшний. Например, рисуют кота-доставщика еды с желтым коробом за спиной. Экспозиция — это итоги конкурса детского рисунка юных художников из Петербурга и области. Подробнее здесь.
С 25 февраля по 24 марта, Павильоны Михайловского замка
Спектакль «Процесс», Александринский театр (основная сцена)
19:00
Художественный руководитель Венгерского национального театра (Nemzeti Szinhaz) Аттила Виднянский выпустил на исторической сцене Александринки спектакль по роману Франца Кафки. Практически после каждого слова следует ставить восклицательный знак, но это еще не все. Банковского прокуриста Йозефа К., арестованного в день его 30-летия без объяснения причин, играет Иван Трус, не так давно переехавший в наш город из Минска.
Концерт Вячеслава Бутусова
20:00
В пятницу в «А2» культовый музыкант даст концерт, в котором прозвучат как хиты «Наутилуса», так и песни из дебютного альбома «Аллилуия» группы «Орден Славы» (она появилась в 2019-м), а еще — редкие композиции из собственного репертуара Вячеслава Бутусова.
Концерт группы «Полюса»
20:00
В пятницу петербургская рок-группа «Полюса», прославившаяся в 2003–м своей песней «Поэзия», выступит в «Космонавте». Но, конечно, в дискографии бэнда еще десятки других отличных треков, пусть и не так хорошо известных широкой публике. К тому же повод для встречи тоже есть — день рождения солиста Ильи Разина.
Сериал «Викинги: Вальхалла»
Спин-офф «Викингов», действие которого происходит через сто лет после событий оригинала. Шоураннер сериала — сценарист «Крепкого орешка» Джеб Стюарт. Главные роли в «Вальхалле» исполняют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Фрида Густавссон («Ведьмак»), Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон («Игра престолов») и Лео Сутер («Виктория»).
С 25 февраля, Netflix
«Касабланка»
Суббота, 26 февраля
Проект «Театральный музей — детям»
В четырех музеях СПбГМТиМИ (Театральный музей, Шереметевский дворец — Музей музыки, Музей-квартира семьи актеров Самойловых и Музей-квартира Римского-Корсакова) стартует благотворительный инклюзивный проект. Дети с особенностями здоровья и без них могут бесплатно посмотреть 15 спектаклей: от версии «Короля Лира» для юных зрителей до историй про счастливую мумми-семью. Подробнее про регистрацию и «творческий билет» здесь.
С 26 февраля по 28 мая
Спецпоказ фильма «Касабланка»
18:30
Фильм о невозможной любви и начале большой дружбы покажут в субботу в кинотеатре «Аврора». Сеанс будет на английском языке с русскими субтитрами, а о картине расскажет исследовательница кино Дарина Поликарпова. «Касабланка», кстати, тоже выходит в повторный прокат.
Спектакль «Доходное место», «Ленком»
В субботу и воскресенье московский «Ленком» привезет на гастроли в Петербург спектакль «Доходное место». Это постановка режиссера Дмитрия Астрахана (в кино он снял, например, фильм «Все будет хорошо!»). Главную роль, Василия Жданова, играет Антон Шагин. Также в спектакле задействованы сам Астрахан, Олеся Железняк, Анна Большова, Александра Виноградова, Евгений Герасимов и многие другие.
26, 27 февраля, ДК «Выборгский»
Концерт Noiseroom
19:00
Проект Noiseroom объединит на Новой сцене Александринского театр эмбиент и электронику с медиа-работами. Так, Marija Mitrovic (Мария Митрович) покажет видео-арт «Yu.spectrum». Медиахудожник и резидент m_division Григорий Громов представит петербургскую премьеру музыкального альбома «1-11». А музыкант Илья Symphocat совместно с поэтессой Alin McGrame и художником Uliana Pucheglazova представят аудио-визуальный перформанс «Священный огонь».
Концерт Matrang
20:00
В субботу в «А2» заявлен концерт автора хита про медузу, рэпера Matrang (если не будет вновь никаких переносов). Исполнит Алан не только свой бэнгер, но и сравнительно недавние синглы «Рука на руке», «Взаперти» и многие другие.
Концерт Mnogoznaal
20:00
Бывший участник YungRussia и Litalima прерывает почти трехлетнее молчание туром по городам России, Украины и Беларуси. В Петербурге он выступит в клубе «Аврора», где представит свой «синтейп» (так музыкант зовет свои релизы) «Круг ветров».
Александр Золотухин
Воскресенье, 27 февраля
Спецпоказ фильма «Брат во всем»
16:40
Фильм ученика Александра Сокурова Александра Золотухина показывали в одной из программ недавно завершившегося Берлинале. На петербургской премьере поэтичную картину о взрослении братьев-близнецов, которые мечтают стать летчиками, представит лично режиссер и съемочная группа.
Проект «Dance exchange New stage»
19:30
Во втором эпизоде проекта на Новой сцене Александринского 16 приглашенных танцоров будут импровизировать под классику в живом камерном исполнении музыкантов оркестра Теодора Курентзиса MusicAeterna. При этом, какие именно сочинения прозвучат, они не будут знать заранее. Стили танцев тоже разнообразны: от hip hop, locking, popping, vogue, waacking, krump, house до dancehall, afro, contemporary, modern и jazz. Подробнее здесь.
Концерт группы «АукцЫон»
20:00
В воскресенье в клубе «Космонавт» концерт группы «АукцЫон» будет посвящен дню рождения Олега Гаркуши (он 23 февраля), бессменного шоумена коллектива, поэта, музыкант и актера, сыгравший главную роль в пронзительном роуд-муви Алексея Балабанова «Я тоже хочу», последнем фильме режиссера. Что же до программы вечера, то «АукцЫон» никогда не делает одинаковых концертов, каждое их выступление — это оригинальный музыкально-сценический эксперимент.
Концерт группы «Комсомольск»
20:00
Московская инди-группа «Комсомольск» приедет в Петербург, чтобы выступить в клубе «Время N» со «Взрослым концертом». Название отсылает к дате не столь внушительной, но уже юбилейной: пятилетию бэнда. Впрочем, за это время они успели многое: от перфомансов в шоу «Вечерний Ургант» до вершины «Чартовой дюжины».
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