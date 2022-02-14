Чем заняться в Петербурге с 14 по 20 февраля

«Собака.ru» составила насыщенную культурную программу, что смотреть дома и куда пойти на этой неделе. Премьера спектакля «Елизавета Бам» в БДТ, выставка современной британской фотографии в «Росфото», концерты OQJAV, «макулатуры» и Джеймса МакМиллана, а также четвертый сезон сериала «Удивительная миссис Мейзел».
Понедельник, 14 февраля
Выставка «В поисках античного Боспора. К 150-летию со дня рождения М. И. Ростовцева»
Археологическая выставка в Эрмитаже будет по-настоящему комплексной. Тут место нашлось и артефактам античного Боспорского царства — а это золотые ожерелья, серьги, браслеты и алабастры — и истории раскопок и изучения наук о классических древностях с ее героями вроде Михаила Ростовцева, и коллекционерам антиков, и сложностям реставрационных процессов. Подробнее здесь.
С 14 февраля по 15 мая, Манеж Малого Эрмитаж
Вечеринка «Love Will Tear Us Apart»
19:00
Под названием-строчкой из песни группы Joy Division в Доме радио зашифровали единый вечер со множеством событий. Во-первых, обещают неакадемическую музыку — сочинения Теодора Курентзиса, Эктораса Тартаниса, Алексея Сюмака, Алексея Ретинского и Андреаса Мустукиса и композиторов-авангардистов. Их исполнят солистки хора musicAeterna Екатерина Дондукова и Элени-Лидия Стамеллу, а также пианисты Александра Листовая и Николай Мажара. Во-вторых, нойз от Вики Крааа и проекта SARAF. В-третьих перфомансы, главный из которых как раз «Love Will Tear Us Apart», придуманный Анной Гусевой.
Концерт Billy's Band
20:00
Сложно представить музыку более петербургскую, чем «романтический алко-джаз» (это самоидентификация) группы Billy's Band. В День всех влюбленных бэнд Билли Новика сыграет специальную программу в «Морзе» под трогательным названием «Где спит твое сердце?».
Хоррор-опера «Три страшные сестры»
20:00
В понедельник на сцене театра «Площадка 51» покажут премьеру — хоррор-оперу Александра Артемова и Настасьи Хрущевой «Три страшные сестры». Это рассказ о рождении так называемого постантропоценного существа при участии русалок, упырей, жаб и прочей нечисти. В спектакле играют только женщины. Подробнее здесь.
«Площадка 51»
Спецпоказ фильма «Мама, я дома»
20:30
На прошлой неделе второй фильм Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, вышел в прокат. В понедельник он лично представит свою картину на «Ленфильме». Это история про женщину по имени Тоня (Ксения Раппорт), чей сын погибает на войне. Но через какое-то время в ее жизни вдруг появляется юноша (Юра Борисов), который говорит, что он ее ребенок и на самом деле выжил.
Вторник, 15 февраля
Спектакль «Мой отец — Марис Лиепа. Время. Жизнь. Танец»
19:00
Во вторник на исторической сцене Александринки покажут гала-премьеру спектакля «Мой отец — Марис Лиепа. Время. Жизнь. Танец». Это постановка Илзе Лиепа о ее знаменитом отце, соединяющая хореографию и мемуары — она будет не только танцевать, но и рассказывать о нем и зачитывать отрывки из его дневников. В проекте также участвуют премьер Мариинского театра Игорь Колб и его же солистка Кристиан Шапран, премьер Большого театра Михаил Лобухин, а также ведущие солисты Анастасия Горячева и Андрей Болотин. Они исполнят как партии из репертуара Мариса Лиепы, так и специально посвященные ему танцы.
Александринский театр
Балет «Спящая красавица»
19:00
В память о балетмейстере Сергее Вихареве, которому 15 февраля исполнилось бы 60 лет, Мариинский театр показывает его реконструкцию «Спящей красавицы» 1890 года. Именно Вихарев предложил в конце 1990-х воссоздать спектакль столетней давности, которым восхищались в свое время Александр Бенуа и Игорь Стравинский. Партию Авроры исполнят Виктория Терёшкина, Алина Сомова и Анастасия Матвиенко.
15, 16, 17 февраля, Мариинский театр
Спектакль «Время и место»
В этом году ТЮЗ им. Брянцева отмечает столетие. И спектакль «Время и место» Андрея Слепухина юбилею как раз и посвящен. Это сайт-специфичная прогулка по театру, в том числе закулисью, обычно скрытому от зрителей. В постановке участвуют все поколения труппы театра: Наталья Боровкова, Сергей Надпорожский, Анастасия Казакова, Аделина Любская, Анна Лебедь, Анна Мигицко, Иван Стрюк, Владимир Чернышов.
ТЮЗ им. Брянцева
Спецпоказ фильма «Дар Костаки»
19:00
В рамках выставки «Лики/Лица/Морды», которая сейчас проходит в Мраморном дворце, во вторник в «Англетере» покажут фильм «Дар Костаки». Он посвящен коллекционеру Георгию Костаки — собирателю русского авангарда и старинных икон. Это будет единственный сеанс в России. А после него лекцию об арте прочтет куратор Андрей Ерофеев.
Спецпоказ фильма «Камон, Камон»
20:00
Картина с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает о путешествии радиожурналиста с маленьким племянником по США. В четверг она выходит в прокат в России, но за два дня до этого ее можно будет увидеть на «Ленфильме». До сеанса о «Камон, Камон» расскажет кинокритик Никита Смирнов.
Среда, 16 февраля
Спектакль «Немой официант»
Постановка Владимир Юрова для театра «Цехъ» — инсценировка им пьесы лауреата Нобелевской премии по литературе, драматурга Гарольда Пинтера. Это почти детективный сюжет — два человека с оружием просыпаются в подвале и реплика за репликой понемногу открывают зрителю, кто они такие, что с ними произошло и почему они здесь. Главные роли играют Алексей Вдовин и Константин Плотников.
«Цехъ»
Спецпоказ фильма «Совесть»
20:00
В среду на «Ленфильме» будет петербургская премьера фильма Алексея Козлова «Совесть». Картина завоевала три «Золотых кубка» на Шанхайском Международном кинофестивале (SIFF): за «выдающиеся художественные достижения», за лучший сценарий и операторскую работу. Это история про следователя Летуша, который пытается провести расследование убийства брата в ситуации практически аномии — Петрограде 1920-х.
Четверг, 17 февраля
Выставка современной британской фотографии
Выставка в «Росфото» — продолжение фестиваля британской фотографии. На прошлой неделе тут открылась ретроспектива классика Марка Пауэра «Картинки из дома», включающая все его знаменитые серии. (Например, «26 различных окончаний» — фиксацию им неуловимого сурового обаяния пригородов Лондона.) На этой стартует сборная экспозиция фото актуальных британских фотографов. Это фантазии и размышления Аннабель Элгар, Стивена Барриджа, Люси Алекс Мак и многих других о сказках, мифах и поп-арте. Подробнее здесь.
С 17 февраля по 10 апреля, «Росфото»
Встреча с Ольгой Хорошиловой
19:00
В четверг в проекте «Культурная среда» в «Буквоеде» историк Ольга Хорошилова расскажет про свою новую книгу «Джентльмен Джек в России». Это история эксцентричной англичанки Анны Листер. За свою манеру одеваться она получила прозвище Джентльмен Джек. Вход свободный, но количество мест ограничено.
Концерты «макулатуры»
19:00
Рэп-группа поэта Евгения Алехина даст сразу два концерта в клубе «MOD» — 17 и 18 февраля. В четверг специальным гостем их выступления будет Никита Моисеенко (ака «Тиссеран»), в пятницу — лидер «Щенков» и RSAC Феликс Бондарев. Пропускать оба настоятельно не рекомендуется!
Концерт OQJAV
20:00
В четверг интеллектуальный инди-поп Вадика Королева, Дмитрия Шугайкина и Ярослава Тимофееве вновь можно будет услышать вживую в Петербурге — в клубе «Космонавт». А значит— быть странным танцам под «Прости-прощай», а также «Джеку» и «Взрослым» — хором всем залом.
Фильм «Ночь на Земле»
Волна ре-релизов в России докатались и до Джима Джармуша — на большом экране в кино покажут его киноальманах под музыку Тома Уэйтса «Ночь на Земле». Это пять разговорных историй, что якобы случились в такси в Нью-Йорке, Хельсинки, Риме, Париже и Лос-Анджелесе одной ночью. Каст более, чем впечатляющий: от Вайноны Райдер и Беатрис Даль до Джины Роулендс и Роберто Бениньи.
С 17 февраля
Фильм «Камон Камон»
Черно-белая мелодрама с Хоакином Фениксом, виртуозно снятая оператором «Брачной истории» Робби Райаном и режиссером Майком Миллсом («Женщины ХХ века»). Это трогательная история про роуд-трип радиожурналиста и его маленького племянника через всю Америку.
С 17 февраля
Пятница, 18 февраля
Спектакль «Елизавета Бам»
19:00
Литовский режиссер Оскарас Коршуновас в Петербурге уже ставил «Смерть Тарелкина» в «Балтийском доме», превратив пьесу Сухова-Кобылина в фантасмагорию о несвободе и обреченности. Для инсценировки на сцене БДТ он выбрал текст изначально провоцирующий на эксперименты — произведения Даниила Хармса и других обэриутов. В спектакле задействованы артисты театра Геннадий Блинов, Андрей Феськов, Полина Дудкина, Рустам Насыров, Дмитрий Каргин, Екатерина Старателева, а также приглашенные актеры Александра Дроздова и Анастасия Чайникова.
18 (студенческий показ) и 19 февраля, Основная сцене БДТ им. Товстоногова
Спектакль «Женщина и Мозг»
В рамках проекта молодой режиссуры Кирилл Вытоптов продолжает исследовать возможности легкого жанра, то есть комедии. В прошлом сезоне он поставил текст 1920-х — «Лиру напрокат» Василия Шкваркина. В этом занялся современной драматургией: специально по заказу театра московский автор Саша Денисова написала пьесу «Женщина-Фауст разговаривает со своим мозгом». Содержание спектакля интригует. 35-летняя Зина жаждет обессмертить свое имя. Чтобы мечта стала явью, необходимо написать большой роман или хоть какой-нибудь, а пока приходится довольствоваться лишь авторской колонкой в глянце. Зинины душеизлияния поступают к Мозгу, роль которого исполнит Валерий Дегтярь — один из самых тонких и интеллигентных петербургских актеров.
18 (студенческий показ), 19 февраля, Вторая сцена БДТ им. Товстоногова – Каменноостровский театр
Лекция Анны Виленской «Рецепт блюза: три аккорда и готово»
19:30
На новой встрече из цикла «Музыка изнутри» популяризатор классики Анна Виленская расскажет про блюз. Почему его описание, как жанра, «когда хорошему человеку плохо», не совсем верное. Так же речь пойдет влиянии блюза на рок-н-ролл.
Концерт Саши Алмазовой и Non Cadenza
20:00
В пятницу в «Космонавте» должна выступить (если ничего не отменится) фанк и соул-дива Саша Алмазова со своим бэндом Non Cadenza, а значит сережки будут петь от ветра, а все зрители вместе с ней. Особенно, «Барышень Северной столицы» — неофициальный гимн всех петербурженок.
Выставка «Porkchop. La Catedral»
Американец Porkchop известен в большей степени как уличный художник — своими муралами в Нью-Джерси. Хотя он также создает и, например, скульптуры (их и покажут в «Эрарте»). Его работы чаще всего вдохновлены эксплуатационно-объективирующими образами женщин на винтажных фото эпохи пин-апа. Но включают и макабрические мотивы — в духе мексиканских верований про День мертвых (в поп-культуре они присутствуют, например, в мультфильме «Тайна Коко»). Подробнее здесь.
С 18 февраля по 19 июня, «Эрарта»
Сериал «Удивительная миссис Мейзел»
Одно из самых ожидаемых продолжений года – собравший огромное количество наград и армию фанатов во всем мире сериал о начинающей стендап-артистке вернется с новым, уже четвертым, сезоном. В нем миссис Мейзел (Рейчел Броснахан) и ее менеджер Сюзи (Алекс Борштейн) попробуют добиться самостоятельных концертов, а не выступать на разогреве.
С 18 февраля, Amazon
Сериал «Разделение»
Фантастический триллер Бена Стиллера о сложностях соблюдения баланса между работой и личной жизнью. Компания Lumen Industries решает вопрос радикально: ее сотрудники после так называемой «процедуры разделения» в офисе не помнят о том, что происходит у них в семье, а дома забывают о рабочих делах. Марк (Адам Скотт) добровольно соглашается на операцию, но после начинает сомневаться, что поступил верно. В касте проекта также Патриша Аркетт, Кристофер Уокен и Джон Туртурро.
С 18 февраля, Apple TV+
Суббота, 19 февраля
Выставка Константина фон Рибена «Клеточная делегация»
Один из участников арт-группы «Север 7» Александр Цикаришвили возвращается к кураторству. Первым его проектом этого года станет персональная выставка в галерее на Большой Зеленина выпускника Академии Штиглица Константина фон Рибена. В своих скульптурах он миксует легированную сталь, гальванику, пластик и стекло, создавая работы 3D-ручкой. Подробнее здесь.
С 19 февраля, Kunsthalle nummer sieben
Спецпоказ фильма «Форрест Гамп»
18:00
Культовый фильм Роберта Земекиса два года назад выходил в повторный прокат в России. Если тогда вы не успели на большом экране увидеть, как бежит Форрест-Том Хэнкс, есть еще один шанс. В субботу в «Родине» картину вновь покажут на языке оригинала и с субтитрами.
Воскресенье, 20 февраля
Концерт Джеймса МакМиллана
15:00
В воскресенье в филармонии один из самых востребованных современных композиторов Джеймс МакМиллан продирижирует ее оркестром. В программе — его собственные сочинения: «Исповедь Изобель Гоуди» и Концерт для саксофона с оркестром, а также «Франческа да Римини» Чайковского и фрагменты музыки из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева.
Спецпоказ фильма «Вечное сияние чистого разума»
18:30
Романтично-фантазийный фильм режиссера Мишеля Гондри и сценариста Чарли Кауфмана с Кейт Уинслет и Джимом Керри на один день вернется на киноэкран. В воскресенье его покажут в «Родине» — на английском языке с субтитрами. h
Концерт Gruppa Skryptonite
20:00
Чтобы выйти из творческого ступора в хип-хопе рэпер Скриптонит выкрутился, собрав в ансамбль музыкантов, с которыми выступал на живых концертах. В апреле 2019 года его Gruppa Skryptonite даже выпустила отдельный альбом «Solitude» — с бэнгерами вроде песни «Podruga». Состоится ли концерт в «А2», пока неизвестно. Но об отмене официальный аккаунт группы и самой площадки пока не сообщают.
Сериал «Извне»
Шоураннер «Сумеречной зоны» Джон Гриффин объединил усилия с братьями Руссо, режиссерами последних «Мстителей» (они тут тоже продюсеры). Вместе у них получился фантастический хоррор о семье, которая оказалась в странном городе-ловушке, из которого не получается выбраться. С заходом солнца в него наведываются монстры из соседнего леса.
С 20 февраля, Epix, more.tv
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