Чем заняться в Петербурге с 14 по 20 февраля

Выставка «В поисках античного Боспора. К 150-летию со дня рождения М. И. Ростовцева»

Археологическая выставка в Эрмитаже будет по-настоящему комплексной. Тут место нашлось и артефактам античного Боспорского царства — а это золотые ожерелья, серьги, браслеты и алабастры — и истории раскопок и изучения наук о классических древностях с ее героями вроде Михаила Ростовцева, и коллекционерам антиков, и сложностям реставрационных процессов. Подробнее здесь.

С 14 февраля по 15 мая, Манеж Малого Эрмитаж

Вечеринка «Love Will Tear Us Apart»

19:00

Под названием-строчкой из песни группы Joy Division в Доме радио зашифровали единый вечер со множеством событий. Во-первых, обещают неакадемическую музыку — сочинения Теодора Курентзиса, Эктораса Тартаниса, Алексея Сюмака, Алексея Ретинского и Андреаса Мустукиса и композиторов-авангардистов. Их исполнят солистки хора musicAeterna Екатерина Дондукова и Элени-Лидия Стамеллу, а также пианисты Александра Листовая и Николай Мажара. Во-вторых, нойз от Вики Крааа и проекта SARAF. В-третьих перфомансы, главный из которых как раз «Love Will Tear Us Apart», придуманный Анной Гусевой.

Концерт Billy's Band

20:00

Сложно представить музыку более петербургскую, чем «романтический алко-джаз» (это самоидентификация) группы Billy's Band. В День всех влюбленных бэнд Билли Новика сыграет специальную программу в «Морзе» под трогательным названием «Где спит твое сердце?».

Хоррор-опера «Три страшные сестры»

20:00

В понедельник на сцене театра «Площадка 51» покажут премьеру — хоррор-оперу Александра Артемова и Настасьи Хрущевой «Три страшные сестры». Это рассказ о рождении так называемого постантропоценного существа при участии русалок, упырей, жаб и прочей нечисти. В спектакле играют только женщины. Подробнее здесь.

«Площадка 51»

Спецпоказ фильма «Мама, я дома»

20:30

На прошлой неделе второй фильм Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, вышел в прокат. В понедельник он лично представит свою картину на «Ленфильме». Это история про женщину по имени Тоня (Ксения Раппорт), чей сын погибает на войне. Но через какое-то время в ее жизни вдруг появляется юноша (Юра Борисов), который говорит, что он ее ребенок и на самом деле выжил.