Чем заняться в Петербурге с 17 по 23 января

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе, если у вас есть QR-код. Сериалы «Как я встретила вашего папу» и «Карамора», новые фильмы Франсуа Озона и Гильермо дель Торо, а также показы культового спектакля «Король Лир» с Розой Хайруллиной и выставка графики братьев Траугот.
Александр Траугот. Рисунки. 1970-е. Бумага, акварель, тушь
Понедельник, 17 января
Выставка «"Внутренняя книга" братьев Г. А. В. Траугот»
В павильонах Михайловского замка показывают графику братьев Траугот. Они были знакомы, пожалуй, всем советским детям по надписи «Г. А. В» на открывающей странице самых красочных сказок. Под тройным инициалом скрываются братья Александр и Валерий и их отец Георгий — ученик Петрова-Водкина. Иллюстрации художников были к текстам Метерлинка Ростана, Пушкина, Чехова, Куприна, Толстого, Волкова, Гернет, Сергуненкова, а также русским народным сказкам. В экспозиции не только они, но и живопись, а также роспись по фарфору.
До 10 февраля
Лекция «Право как ступень культуры»
19:00
В Доме радио в рамках образовательной программы «Пайдейя» профессор СПбГУ Андрей Муравьев и куратор курса Игорь Дмитров рассмотрят, что такое опыт как понятие. Вход свободный, но по регистрации.
Вторник, 18 января
Спектакль «Король Лир», «Приют комедианта»
19:00
Во вторник и среду в «Приюте комедианта» вновь покажут «Короля Лира» Константина Богомолова, достаточно редко играемый спектакль. Почти все его главные актеры живут в Москве. А это и Роза Хайруллина (в роли как раз Лира), и Павел Чинарев (играющий Корделию). Трагедия Шекспира тут превращена в черную комедию о семейных ценностях.
Концерт «Motion Vox: Музыка через движение»
В проекте «Галерея плавающего звука» Новой сцена Александринского театра пройдет концерт-презентация нового музыкального инструмента Андрея Бундина Motion Vox. Это приложение, которое позволяет использовать смартфон в качестве полноценного инструмента, основываясь на его движении в пространстве. Зрителей обещают тоже научить на нем играть. Подробнее здесь.
Сериал «Как я встретила вашего папу»
Для многих представителей поколения 30-летних сериал «Как я встретил вашу маму» был их вариантом «Друзей» — проекта, с героями которого ты растешь, взрослеешь и воспринимаешь их, как родных и близких. Получится ли новой и женской версии повторить успех оригинала, мы скоро узнаем. В «Как я встретила вашего папу» с радостью ввязалась, например, Ким Кэтролл, отказавшаяся вернуться в продолжение «Секса в большом городе». Она играет жительницу Нью-Йорка Софи, которая рассказывает детям, как познакомилась с их отцом. Той же героиней в молодости стала Хилари Дафф.
С 18 января, Hulu
Среда, 19 января
Выставка «mr. Z»
В Arts Square Gallery стартует персональная выставка стрит-артиста, татуировщика и художника Виктора Забуги. Зашифрованный в названии мистер Z — приглашение зрителя к дискуссии, кто же скрывается под маской. И, конечно, — как много идентичности самого автора в создаваемых им произведениях. Всего будет 50 работ: не только живопись, но и скульптуры.
С 19 по 31 января
Сериал «Бег улиток»
Режиссер Стас Иванов в прошлом году выпустил на Kion же сериал «Немцы» по одноименному хтоническому роману Александра Терехова. Одну из центральных ролей в нем сыграла Дарья Урсуляк. Она же появится и в триллере «Бег улиток» — сразу с двумя персонажами, объединенными одним именем Марина. Ее первая героиня — соцработник в кризисном центре, вторая — журналистка, расследующая жестокое нападение на ребенка. В касте проекта также Любовь Толкалина, Кирилл Жандаров, Сергей Уманов, Валерий Панков и Полина Шеповалова.
C 19 января, Kion
Четверг, 20 января
Концерт Криса Нормана
Хотя слава мультиинструменталиста Криса Нормана пришлась на 1970-е, зарубежные концерты (и концерты вообще) сейчас довольно большая редкость. Поэтому в БКЗ «Октябрьский» его хиту «Stumblin’In», кажется, будет подпевать весь зал.
Сериал «Карамора»
Изначально проект позиционировался как режиссерская работа Ильи Найшуллера с Данилой Козловским в главной роли анархиста Караморы. В итоге сериал о тайном ордене вампиров, охраняющих российский престол, снял сам Козловский (и сыграл протагониста тоже). Это альтернативная реальность, в которой оппозицию царю уничтожают вурдалаки, а поэта Маяковского (вам проговорят, что это он, чтобы вы ненароком не спутали) в камео изображает солист Shortparis Николай Комягин. В «Караморе» также появляются Филипп Янковский и Андрей Смоляков.
С 20 января, Start
Фильм «Аллея кошмаров»
Экранизация Гильермом дель Торо нуар-романа Уильяма Линзи Грэшема с Брэдли Купером, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллемом Дефо и Руни Марой. Это история про магическое сознание и к чему оно приводит — мошенник Стэн Карлайл объединяет усилия с психиатром, чтобы убеждать людей, что они якобы читают их мысли. Кстати, есть еще версия «Аллеи кошмаров» 1947 года. В ней главную роль сыграл Тайрон Пауэр, сумевший благодаря ей уйти от амплуа звезды незатейливых ромкомов.
С 20 января, кинотеатры
Фильм «Все прошло хорошо»
Новый фильм Франсуа Озона о достойном уходе основан на романе Эмманюэль Бернейм — автора сценариев к его фильмам «Под песком» и «Бассейн», которой не стало четыре года назад. Это ее личная история из реальной жизни: парализованный после инсульта отец (Андре Дюссолье) просит дочь (Софи Марсо) помочь ему умереть. Картина тоже должна была выйти в сентябре 2021-го, но прокатная компания «A-one» решила найти более удачную для «Все прошло хорошо» дату релиза.
С 20 января, кинотеатры
Фильм «Событие»
Жюри Венецианского фестиваля, которое в 2021 году возглавлял режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо решило отдать главный приз — «Золотого льва» — этой драме Одри Диван о нежелательной беременности. Ее главная героиня Анн узнает во Франции 1960-х (аборты там были запрещены до 1975 года), что ждет ребенка, которого не хочет. Она пытается избавиться от плода, в том числе с помощью спицы в невыносимо правдоподобной и затянутой киносцене.
С 20 января, кинотеатры
Фильм «Аббатство Даунтон 2»
Второе полнометражное продолжение культового британского сериала мы ждем, конечно, ради пассивно-агрессивной героини Мэгги Смит. Спойлер: Вайлет Кроули вернется, а все семейство в сиквеле отправится на юг Франции. А значит шуток про разницу менталитетов сценарист и оригинального «Аббатство Даунтон» Джулиан Феллоуз точно не избежал.
С 20 января, кинотеатры
Фильм «Ходячий замок»
Анимационную притчу главного японского сказочника Хаяо Миядзаки о любви, побеждающей любые заклятия и войны, вновь можно будет увидеть на большом экране — в ограниченном прокате.
С 20 января, кинотеатры
Фильм «Фотоувеличение»
Первый полностью англоязычный фильм итальянца Антониони выпускает в повторный компания «Иное кино». В 1967 году картина о взгляде на реальность получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В кино будут показывать отреставрированную в 2017-м копию— на языке оригинала и с субтитрами.
С 20 января, кинотеатры
Фильм «Тихая ночь»
Британская черная комедия с Кирой Найтли, Мэттью Гудом, Лили-Роуз Депп, Люси Панч и юным Романом Гриффин Дэвисом из «Кролика Джоджо» про рождественский пир во время чумы — вернее вечеринку с друзьями накануне апокалипсиса. Все привычные действия приобретают новый смысл, если совершать их за день до конца света. И это отличная почва для множества шуток, как доказал и недавний хит Netflix «Не смотрите наверх».
С 20 января, кинотеатры
Фильм «Мой легионер»
Французская драма с Луи Гаррелем и Александром Кузнецовым про 20-летнюю Нику (Ина-Мария Бартайте), которая отправляется за своим русским женихом-легионером Владом на тренировочную базу в Африку. После его должны отправить в Афганистан. Неожиданно для героини их история любви рифмуется с судьбой местного капитана Максима и его жены Селин.
С 20 января, кинотеатры
Фильм «9 причин, чтобы жить»
Трогательная драмеди с Виктором Бельмондо — внуком Жан-Поля Бельмондо, невероятно похожим на деда — рассказывает о мажоре Томасе, которого отец, врач-педиатр, заставляет взять шефство над одним из своих пациентов Маркусом. Это, по классике, станет началом большой дружбы.
С 20 января, кинотеатры
Пятница, 21 января
Спектакль-лекция «Фейк. Краткий курс», «Цехъ»
В театре «Цехъ» «инфоцыганство» исследуют в моноспектакле-лекции «Фейк. краткий курс». Играющая в ним актриса Анастасия Чеха во время пандемии освоила в онлайне новую профессию – парикмахера. Быстро она стала лучшей по рейтингу одного из сайтов в сети, но главный вопрос: доверит ли ей на самом деле свою прическу кто-нибудь из зрителей.
Спектакль «Дни Савелия», Городской театр
19:00
В Городском театр в пятницу покажут премьеру — постановку о приключениях кота Савелия. Это сценическая адаптация дебютного романа актера Григория Служителя. Его «Дни Савелия» получили второе место премии «Большая книга» в 2019 году и были отмечены «Ясной поляной» и «НОСом». Одним из героев спектакля, помимо людей и котов, будет авторский текст со значимыми ремарками.
Концерт «Скрябин. Начало»
20:00
К 150-летию со дня рождения Скрябина в петербургской филармонии будет сразу несколько концертов. Начнут — с выступления трех молодых музыкантов: дирижера Ивана Демидова и пианисток Елизаветы Украинской и Евы Геворгян. Последней всего 17 лет, но она уже получила специальной упоминание на престижнейшем конкурсе имени Шопена.
Спектакль «Я шагаю по Москве», «Невидимый театр»
20:00
В пятницу на собственной площадке «Невидимого театра» на Кожевенной линии покажут спектакль-концерт Семена Серзина по дневникам Геннадия Шпаликова — поэта, сценариста лучших фильмов оттепели «Мне 20 лет» и «Я шагаю по Москве» и режиссера пронзительной картины «Долгая счастливая жизнь».
Концерт Алексея Архиповского
20:00
Музыкант Алексей Архиповский разрушает стереотип, что балалайка — исключительно про фольклор. В пятницу в «А2» он продемонстрирует, какие звуки — и виртуозно! — можно извлекать из, казалось, традиционно народного инструмента.
Концерт «План Ломоносова»
Панк-группа «План Ломоносова» — проект актера Александра Ильина (из «Интернов» и артистической династии Ильиных — его папа Александр Ильин, дядя — Владимир Ильин). В пятницу музыканты выступят в «Гигант Холле». Наверняка на концерте будет их главный хит — «#ялюбовь», а также каверы на «Походную песню» и «Полцарства за коня».
Фестиваль с использованием 4DSOUND
Еще одним событием «Галереи плавающего звука» на Новой сцене Александринского театра станет представление системы 4DSOUND, которую использует не только в техно, но и в опере. Прозвучит сочинение Ивана Сапожкова «Imagining The Hyperspace», написанное специально для нее.
C 21 по 23 января
Сериал «На наш взгляд»
Драмеди про трех трогательных соседей по квартире — двух парней и девушку с расстройствами аутического спектра (РАС). Они поддерживают друг друга во всех сложных и не очень жизненных ситуациях. Главные роли исполнили актеры с РАС Рик Глассман, Альберт Рутецки и Сью Энн Пиен.
С 21 января, Amazon Prime Video
Сериал «Дом с прислугой»
Продолжение мистического хоррора М. Найта Шьямалана про супружескую пару, чей ребенок умирает в младенчестве. Чтобы успокоить мать, ей дают куклу, говоря, что это и есть ее сын. Вскоре в доме появляется няня, а ребенок на самом деле оживает.
С 21 января, Apple TV+
Сериал «Озарк»
Обычно Netflix не томит своих пользователей ожиданиями, выпуская сразу все эпизоды разом. Но финал криминальной драмы про отмывающее деньги наркокартеля семейство Берд выйдет в двух частях. Первые серии станут доступны уже в конце января. Солирует неизменный Джейсон Бейтман.
С 21 января, Netflix
Артем Брюхов
Суббота, 22 января
Концерт Анны Прохазка
Хедлайнер Зальцбургского фестиваля, солистка Немецкой оперы, одна из лучших сопрано мира Анна Прохазка (Австрия) даст единственный концерт в Петербурге. 22 января она выступит в Доме Радио вместе с музыкантами musicAeterna. В программе — сочинения Перселла, Шуберта, Шостаковича, Брамса, Штрауса, Шумана, Берлиоза, Вольфа, Мендельсона.
Спецпоказ фильма «Шоу Трумана»
В «Родине» в субботу пророческий фильм с Джимом Керри в главной роли вновь покажут на большом экране. Специальный сеанс будет на языке оригинала (то есть английском) с русскими субтитрами.
Открытие галереи «Мама»
На базе «Изича» на прошлой неделе открылась арт-галерея «Мама». Это совместный проект клуба и комьюнити современного искусства SWO. Первая выставка, которая тут стартовала, показ работ Артема Брюхова — художника и основателя SWO. Он же провел кураторский отбор своих картин.
"В полдень" В. Леухин
Воскресенье, 23 января
Выставка «Ностальгия. Среди шума и суеты»
В Abramova gallery заработала персональная выставка Вадима Леухина. Выпускник академии им. Штиглица и фонда ProArte создает ностальгические работы в ярких тонах про мир детства, в котором можно есть арбузы прямо посреди бахчи или часами наблюдать за колебаниями водной глади.
До 26 марта
Спецпоказ фильма «Завтрак у Тиффани»
В честь 60-летия фильма с Одри Хепберн его вновь покажут в кино — в «Родине». Это история легкомысленной прожигательницы жизни Холли Голлайтли с рыжим котом по имени Кот, которая поет песню про лунную реку, готовится к выгодному замужеству и флиртует с новыми соседом-писателем.
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