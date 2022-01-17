Чем заняться в Петербурге с 17 по 23 января

Концерт Криса Нормана

Хотя слава мультиинструменталиста Криса Нормана пришлась на 1970-е, зарубежные концерты (и концерты вообще) сейчас довольно большая редкость. Поэтому в БКЗ «Октябрьский» его хиту «Stumblin’In», кажется, будет подпевать весь зал.

Сериал «Карамора»



Изначально проект позиционировался как режиссерская работа Ильи Найшуллера с Данилой Козловским в главной роли анархиста Караморы. В итоге сериал о тайном ордене вампиров, охраняющих российский престол, снял сам Козловский (и сыграл протагониста тоже). Это альтернативная реальность, в которой оппозицию царю уничтожают вурдалаки, а поэта Маяковского (вам проговорят, что это он, чтобы вы ненароком не спутали) в камео изображает солист Shortparis Николай Комягин. В «Караморе» также появляются Филипп Янковский и Андрей Смоляков.



С 20 января, Start

Фильм «Аллея кошмаров»



Экранизация Гильермом дель Торо нуар-романа Уильяма Линзи Грэшема с Брэдли Купером, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллемом Дефо и Руни Марой. Это история про магическое сознание и к чему оно приводит — мошенник Стэн Карлайл объединяет усилия с психиатром, чтобы убеждать людей, что они якобы читают их мысли. Кстати, есть еще версия «Аллеи кошмаров» 1947 года. В ней главную роль сыграл Тайрон Пауэр, сумевший благодаря ей уйти от амплуа звезды незатейливых ромкомов.



С 20 января, кинотеатры



Фильм «Все прошло хорошо»



Новый фильм Франсуа Озона о достойном уходе основан на романе Эмманюэль Бернейм — автора сценариев к его фильмам «Под песком» и «Бассейн», которой не стало четыре года назад. Это ее личная история из реальной жизни: парализованный после инсульта отец (Андре Дюссолье) просит дочь (Софи Марсо) помочь ему умереть. Картина тоже должна была выйти в сентябре 2021-го, но прокатная компания «A-one» решила найти более удачную для «Все прошло хорошо» дату релиза.



С 20 января, кинотеатры



Фильм «Событие»



Жюри Венецианского фестиваля, которое в 2021 году возглавлял режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо решило отдать главный приз — «Золотого льва» — этой драме Одри Диван о нежелательной беременности. Ее главная героиня Анн узнает во Франции 1960-х (аборты там были запрещены до 1975 года), что ждет ребенка, которого не хочет. Она пытается избавиться от плода, в том числе с помощью спицы в невыносимо правдоподобной и затянутой киносцене.



С 20 января, кинотеатры



Фильм «Аббатство Даунтон 2»



Второе полнометражное продолжение культового британского сериала мы ждем, конечно, ради пассивно-агрессивной героини Мэгги Смит. Спойлер: Вайлет Кроули вернется, а все семейство в сиквеле отправится на юг Франции. А значит шуток про разницу менталитетов сценарист и оригинального «Аббатство Даунтон» Джулиан Феллоуз точно не избежал.



С 20 января, кинотеатры



Фильм «Ходячий замок»



Анимационную притчу главного японского сказочника Хаяо Миядзаки о любви, побеждающей любые заклятия и войны, вновь можно будет увидеть на большом экране — в ограниченном прокате.



С 20 января, кинотеатры



Фильм «Фотоувеличение»



Первый полностью англоязычный фильм итальянца Антониони выпускает в повторный компания «Иное кино». В 1967 году картина о взгляде на реальность получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В кино будут показывать отреставрированную в 2017-м копию— на языке оригинала и с субтитрами.



С 20 января, кинотеатры



Фильм «Тихая ночь»



Британская черная комедия с Кирой Найтли, Мэттью Гудом, Лили-Роуз Депп, Люси Панч и юным Романом Гриффин Дэвисом из «Кролика Джоджо» про рождественский пир во время чумы — вернее вечеринку с друзьями накануне апокалипсиса. Все привычные действия приобретают новый смысл, если совершать их за день до конца света. И это отличная почва для множества шуток, как доказал и недавний хит Netflix «Не смотрите наверх».

С 20 января, кинотеатры

Фильм «Мой легионер»



Французская драма с Луи Гаррелем и Александром Кузнецовым про 20-летнюю Нику (Ина-Мария Бартайте), которая отправляется за своим русским женихом-легионером Владом на тренировочную базу в Африку. После его должны отправить в Афганистан. Неожиданно для героини их история любви рифмуется с судьбой местного капитана Максима и его жены Селин.

С 20 января, кинотеатры

Фильм «9 причин, чтобы жить»

Трогательная драмеди с Виктором Бельмондо — внуком Жан-Поля Бельмондо, невероятно похожим на деда — рассказывает о мажоре Томасе, которого отец, врач-педиатр, заставляет взять шефство над одним из своих пациентов Маркусом. Это, по классике, станет началом большой дружбы.

С 20 января, кинотеатры