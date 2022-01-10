Чем заняться в Петербурге с 10 по 16 января

После каникул — на первой рабочей неделе — событий в городе не так уж и много, тем не менее «Собака.ru» составила программу, что смотреть дома и куда пойти на этой неделе, если у вас есть QR-код. Премьера спектакля «Тварь» на Новой сцене Александринского театра, второй сезон сериала «Эйфория», а также возвращение франшиз King’s Man и «Крик».
Понедельник, 10 января
Выставка Владислава Мамышева-Монро «Сказки о потерянном времени»
Владислав Мамышев-Монро — участник «Поп-механики» и настоящий символ семиотический эпохи перестройки: он легко менял образы-означающие от Мэрилин Монро и Федора Достоевского до Любови Орловой и Григория Распутина с неизменным означаемым — самим собой, бескомпромиссным и обаятельным художником-трикстером. Эти выходные — последний шанс увидеть выставку, названную по его одноименной серии фото, в которой он также примерял судьбы акторов, которым не повезло (или повезло) жить во времена больших перемен.
До 16 января, KGallery
Спектакль «Серотонин», «Приют комедианта»
Со сцены «Балтийского дома» режиссер Андрей Прикотенко переместился на камерную «Приюта комедианта» — для инсценировки «Серотонина» Мишеля Уэльбека. Главный герой романа —Флоран-Клод Лабруст — занят выбором наиболее подходящего способа самоубиться, попутно он пытается докопаться до причин своего нерадостного состояния. Иван Волков в роли Лабруста — гарантированное театральное удовольствие и событие.
Сериал «Эйфория»
Главная подростковая драма 2019 года, заставившая нас всех, не зависимо от гендера и возраста, краситься блестками и полюбить Зендею, возвращается со вторым сезоном. В нем Ру продолжит бороться с аддикциями и разбираться в своих чувствах к Джулс.
С 10 января, «Амедиатека»
Сериал «Мне плевать, кто вы»
ТНТ начинает год с комедии о 18-летнем Жене (Денис Власенко — кажется, соревнующийся с Глебом Калюжным за звание главного тинейджера российского кино) и его гиперопекающей маме Ирине (Евгения Дмитриева). Психолог советует им начать процесс сепарации, и Женю отселяют в отдельную квартиру.
С 10 января, ТНТ, Premier
Вторник, 11 января
Спецпоказ фильма «Дилан Томас: Любовник и поэт»
На «Ленфильме» во вторник покажут байопик Дилана Томаса — фильм Стивена Бернштейна, в котором поэта играет Рис Иванс («Человек-паук: Нет пути домой», «Элементарно»). Картину представит продюсер Владислав Пастернак.
Выставка орхидей и бромелий
На этой неделе еще есть возможность увидеть в Ботсаду больше ста видов орхидей. В том числе венерин башмачок — растение из Вьетнама, которое зацвело впервые за пять лет. На выставке также будут бромелии, в том числе самая крупная из петербургского собрания — эхмея Королевы Марии.
Среда, 12 января
«Снежное шоу Славы Полунина»
Легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» на этой неделе снова в Петербурге (на сцене БДТ), а значит мы все опять можем ощутить себя детьми на трогательном цирковом перфомансе незамутненной радости и простых эмоций. Завидуем, если вы проект еще не видели ни разу!
До 16 января
Спецпоказ фильма «Облепиховое лето»
В белом зале киностудии «Лендок» в среду байопик Александра Вампилова, в котором литератора сыграл Андрей Мерзлкин, покажут в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением Михаила Голикова.
Выставка «Одинокий голос человека»
Как несложно догадаться по названию, проект на «Ленфильме» посвящен Александру Сокурову, которому этим летом исполнилось 70 лет. Кураторская группа выставки впечатляет — это и режиссер Николай Хомерики с главным редактором журнала «Сеанс» Василием Степановым и художницей Полиной Заславской, и арт-директор «Сеанса» же Арина Журавлева с кинокритиком Константином Шавловским. Вместе они создали пространство биографии Сокурова, в котором зрители перемещаются от истории про кинодебют «Одинокий голос человека» через галерею афиш к фантазийному кабинету мастера с инсталляциями и архивом редкостей. Проект, кстати, откроет серию выставок-оммажей «ленинградской киношколе». В 2022-м будут экспозиции в честь Динары Асановой, Григория Козинцева и Ильи Авербаха.
Четверг, 13 января
Балет «Спящая красавица», Мариинский-2
В четверг, пятницу и воскресенье по уже сложившей традиции балет Приморской сцены Мариинского театра покажет на гастролях в Петербурге свою версию классики. На этот раз — историю принцессы Авроры, рожденную гением Чайковского и Петипа.
Лекция Валерия Печейкина «Мелочь, а бесит: поможет ли психотерапевт героям Сологуба?»
19:00
К премьере спектакля «Тварь» Никиты Кобелева на Новой сцене Александринского театра драматург, сценарист и куратор «Гоголь-центра» Валерий Печейкин прочтет лекцию о романе «Мелкий бес» всем, кто хочет разобраться в своих неврозах. Он расскажет, что общего у Недотыкомки и эмоционального выгорания.
Спектакль «Джордж Каплан», БДТ им. Товстоногова
На Малой сцене БДТ в среду премьера спектакля выпускника Мастерской Андрея Могучего Арсения Бехтерева. Режиссер взялся за текст, незнакомый широкой публике — пьесу нашего современника Фредерика Соннтага. Вынесенный в ее заглавие «Джордж Каплан» упоминается в шпионском триллере Хичкока «К северу через северо-запад» (впрочем, там это выдуманный спецагент). Герои же спектакля — от активистов-подпольщиков и членов тайного правительства до сценаристов — будут спорить, кто же такой Каплан, а итоговый вывод, конечно, сделают сами зрители. Показы — 13 и 14 января.
Лаборатория «Доброй сказки»
На Новой сцене Александринского театра продолжаются эксперименты с театральными формами. На этот раз тут 13 и 14 января будет два вечера презентации интерактивно-звуковой сказки. Ее создал искусственный интеллект GPT2 для детей от 5 до 9 лет, их друзей и родителей. Нейросети помогали драматурги Юрий Дидевич, Алина Шклярская, Даниил Коронкевич, Валерий Белов, Анастасия Брюханова. А 15 и 16 января покажут результат в формате инсталляции по сеансам раз в полчаса (начиная с 12:00).
Фильм «King’s Man: Начало»
В приквеле шпионской франшизы Мэттью Вона про безупречных джентльменов действие происходит во время Первой мировой войны. Главный герой — Конрад (Харрис Дикинсон), сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), хочет быть полезным родной Англии. Фильм должны были выпустить еще в 2021 году, но в планах релизов всех прокатных компаний из-за пандемии все, что только могло, пошло не так.
С 13 января, кино
Фильм «Лакричная пицца»
В начале года все же и в России выходит новый фильм Пола Томаса Андерсона (во многих странах релиз был еще в 2021-м). Его главный герой — 15-летний Гэри Валентайн (сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер), который в Америке 1970-х мечтает стать звездой. Вместе с подругой Аланой Кейн (Алана Хаим — одна из сестер Haim из одноименной поп-группы) он затевает бизнес. В касте проекта также Брэдли Купер, Том Уэйтс и Шон Пенн.
С 13 января, кино
Фильм «Крик»
Мы уже привыкли, что герои культовых фильмов и сериалов возвращаются к нам десятки лет спустя в многочисленных приквелах, сиквелах и спин-оффах. Так и слэшер-франшиза, запущенная Уэсом Крэйвеном, зачем-то вновь будет с нами 26 лет спустя в пятой части «Крика». Поставили фильм Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, а из оригинального каста расследовать убийства будут вновь герои Кортни Кокс, Дэвида Аркетта и Нив Кэмпбелл.
С 13 января, кино
Фильм «Фальшивомонетчик»
Фильм Шона Пенна с ним самим и его дочерью Дилан Пенн в главных ролях участвовал в основной программе Каннского фестиваля, но остался без призов. Это история про Джона Фогеля, который начал грабить банки, чтобы обеспечить будущее своего ребенка. Но, напротив, поставил жизнь дочери под угрозу.
С 13 января, кино
Пятница, 14 января
Спектакль «Моя счастливая жизнь»
В пятницу на «Лендоке» покажут камерный stand-up-спектакль с участием актрисы и телеведущей Светланы Иванниковой и рок-музыкант и поэта Светланы Сургановой. Это монологи о том, как пережить кризис среднего возраста, не потеряв интереса к жизни и миру вокруг.
Спецпоказ фильма «Фотоувеличение»
20:00
На следующей неделе в повторный прокат в России выйдет фильм Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» 1966 года. А почти за неделю до релиза его покажут на специальном сеансе в «Авроре». Это отреставрированная копия 2017 года.
Фильм «Трагедия Макбета»
Экранизация пьесы Шекспира — первый фильм Джоэла Коэна, который он снял без своего брата Итана, решившего временно сосредоточиться на литературной карьере. Главные роли в новой версии всем известных событий играют Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд
С 14 января, Apple TV+
Сериал «Миротворец»
Джеймс Ганн — режиссер «Отряда самоубийц 2» и «Стражей Галактики» — снял проект о миротворце Кристофере Смите (Джон Сина), который ради спокойствия планеты готов убивать всех, кто, на его взгляд, выступает против него.
С 14 января, HBO Max, «Амедиатека»
Сериал «Следом за жизнью»
Получивший в российской локализации странное название «Следом за жизнью» пронзительный сериал After Life (ранее его более точно переводили как «Жизнь после смерти») Рики Джервейса продолжится уже с третьим сезоном, который должен стать последним. Герой проекта в первых эпизодах хотел покончить с собой после смерти жены, но остался в этом мире. В корне поменяв свое мировоззрение, он продолжает работать редактором провинциальной британской газеты, находить героев для статей и новых друзей. Сериал постоянно балансирует на грани смешного и грустного.
С 14 января, Netflix
Даниил Антропов «Структурная аномалия», 2021 Сувель, фарфор
Суббота, 15 января
Спектакль «Тварь», Новая сцена Александринского театра
Московский режиссер Никита Кобелев, активно ставящий в театре имени Маяковского, однажды уже работал в нашем городе — в ТЮЗе вышла его «Повесть о господине Зоммере». В отличие от московских премьер, этот спектакль прошел довольно тихо. Теперь у нас появилась еще одна возможность оценить по достоинству постановщика, которого давно уже знают в столице. Для дебюта на Новой сцене Александринки Кобелев выбрал роман Федора Сологуба «Мелкий бес» — про учителя Ардальона Передонова, прозябающего в провинции и страдающего от непризнанности его гения, которому видится странное существо по прозванию недотыкомка. Пьесу по мотивам сологубовского произведения с очень многообещающим названием «Тварь» написал драматург Валерий Семеновский. Премьера — 15 и 16 января.
Спектакль «Процесс», Александринский театр
Художественный руководитель Венгерского национального театра Аттила Виднянский выпустил на исторической сцене Александринки спектакль по роману Франца Кафки. Практически после каждого слова следует ставить восклицательный знак, но это еще не все. Банковского прокуриста Йозефа К., арестованного в день его 30-летия без объяснения причин, играет Иван Трус, не так давно переехавший в наш город из Минска. И уже получивший номинацию на «Золотую маску» за «Товарища Кислякова». Показы — 15 и 16 января.
Спецпоказ фильма «Все прошло хорошо»
20:00
Новый фильм Франсуа Озона о достойном уходе основан на романе Эмманюэль Бернейм — автора сценариев к его фильмам «Под песком» и «Бассейн», которой не стало четыре года назад. Это ее личная история из реальной жизни: парализованный после инсульта отец (Андре Дюссолье) просит дочь (Софи Марсо) помочь ему умереть. Фильм выходит в прокат с 20 января, а в «Авроре» будет специальный премьерный показ.
Выставка «Сырое и приготовленное: традиция и ее актуальные формы в Российском этнографическом музее»
По итогам Первой Коми биеннале современного искусства, которая проходила в Сыктывкаре с подачи телеведущего и коллекционера арта Пьера Броше, в РЭМ открылась выставка «Сырое и приготовленное». Она работает как своего рода коллаборация: художники вступили в арт-диалог с уже существующей экспозицией музея. Эти выходные — последний шанс ее увидеть. Рекомендуем смотреть выставку с медиацией — так некоторые смыслы станут более очевидны.
До 17 января, Российский этнографический музей
Сериал «Триггер»
За полгода до премьеры на Первом канале на «Кинопоиске» стартовали показы второго сезона проекта про эксцентричного психолога Артема Стрелецкого (Максим Матвеев). Как и в первом, каждую серию Стрелецкий будет решать отдельный кейс, попутно разбираясь с проблемами из сквозного сюжета вроде отношений с бывшей женой (Светлана Иванова) и отцом (Игорь Костолевский).
С 7 января, «Кинопоиск»
Сериал «Это мы»
Шестой — и финальный — сезон драмеди о том, как важно любить своих близких. В заключительной части семейство Пирсон пройдет через сложные процессы вроде разводов и болезней, чтобы вновь утвердится в простой мысли, как нам всем нужна поддержка.
С 4 января, NBC
Воскресенье, 16 января
Концерт от ЦК и «Давай без глупостей»
17:00
В клубе «Ласточка» независимые организаторы ЦК и «Давай без глупостей» объединят усилия и своих артистов на одном большом новогоднем инди-концерте. Среди участников — Арсений Креститель, Cruel tie, «Конъюнктура», «Сизрс», «Рука дочери», Юра аристов, «(Поля)», «Ильта», My friends are beautiful.
Лекция «Как бизнесмены решили изменить Россию»
18:00
В воскресенье в «Севкабель Порту» выступит Андрей Аксенов — экс-преподаватель МГТУ им. Баумана и автор подкастов «Закат империи» и «Время и деньги». Он расскажет, как в 19 веке в руки российских предпринимателей попало большое количество ресурсов, а также каким образом это повлияло и на общество, и на международные отношения. Подробнее здесь.
Спектакль «Тартюф», Театр им. Ленсовета
Роман Кочержевский, разобравшись с русской классической литературой («Мертвые души») и советской драматургией («Утиная охота»), теперь переключился на французское, а именно: мольеровского «Тартюфа». И вот здесь становится интересно, поскольку Тартюфа здесь играть Олег Федоров, а Оргона — Александр Новиков. Так что в стартующем сезоне вполне можно надеяться на театральную сенсацию.
Концерт в честь Всемирного дня The Beatles
19:00
В Aurora concert hall 16 января будет большой концерт-оммаж The Beatles, посвященный Всемирному дню группы. Среди участников — Underhood, Fuzzliers, «Плохие манеры», Debaser House Band. Все собранные средства пойдут на развитие Музея Битлз Коли Васина. Ведущий концерта — Сева Москвин.
Творческий вечер Веры Павловой
19:00
Поэтесса Вера Павлова покажет на сцене БДТ свою новую программу «Записки счастливого человека». Это стихи из новой одноименной книги, которые она читает в дуэтом с киноэкраном — авторским фильмом в жанре «карантин-арт». В главных ролях — сама поэтесса и ее муж, клоун-мим Николай Терентьев, звезда первого состава полунинских «Лицедеев».
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