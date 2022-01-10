Чем заняться в Петербурге с 10 по 16 января

Балет «Спящая красавица», Мариинский-2

В четверг, пятницу и воскресенье по уже сложившей традиции балет Приморской сцены Мариинского театра покажет на гастролях в Петербурге свою версию классики. На этот раз — историю принцессы Авроры, рожденную гением Чайковского и Петипа.

Лекция Валерия Печейкина «Мелочь, а бесит: поможет ли психотерапевт героям Сологуба?»

19:00

К премьере спектакля «Тварь» Никиты Кобелева на Новой сцене Александринского театра драматург, сценарист и куратор «Гоголь-центра» Валерий Печейкин прочтет лекцию о романе «Мелкий бес» всем, кто хочет разобраться в своих неврозах. Он расскажет, что общего у Недотыкомки и эмоционального выгорания.

Спектакль «Джордж Каплан», БДТ им. Товстоногова

На Малой сцене БДТ в среду премьера спектакля выпускника Мастерской Андрея Могучего Арсения Бехтерева. Режиссер взялся за текст, незнакомый широкой публике — пьесу нашего современника Фредерика Соннтага. Вынесенный в ее заглавие «Джордж Каплан» упоминается в шпионском триллере Хичкока «К северу через северо-запад» (впрочем, там это выдуманный спецагент). Герои же спектакля — от активистов-подпольщиков и членов тайного правительства до сценаристов — будут спорить, кто же такой Каплан, а итоговый вывод, конечно, сделают сами зрители. Показы — 13 и 14 января.

Лаборатория «Доброй сказки»

На Новой сцене Александринского театра продолжаются эксперименты с театральными формами. На этот раз тут 13 и 14 января будет два вечера презентации интерактивно-звуковой сказки. Ее создал искусственный интеллект GPT2 для детей от 5 до 9 лет, их друзей и родителей. Нейросети помогали драматурги Юрий Дидевич, Алина Шклярская, Даниил Коронкевич, Валерий Белов, Анастасия Брюханова. А 15 и 16 января покажут результат в формате инсталляции по сеансам раз в полчаса (начиная с 12:00).

Фильм «King’s Man: Начало»

В приквеле шпионской франшизы Мэттью Вона про безупречных джентльменов действие происходит во время Первой мировой войны. Главный герой — Конрад (Харрис Дикинсон), сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), хочет быть полезным родной Англии. Фильм должны были выпустить еще в 2021 году, но в планах релизов всех прокатных компаний из-за пандемии все, что только могло, пошло не так.

С 13 января, кино

Фильм «Лакричная пицца»

В начале года все же и в России выходит новый фильм Пола Томаса Андерсона (во многих странах релиз был еще в 2021-м). Его главный герой — 15-летний Гэри Валентайн (сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер), который в Америке 1970-х мечтает стать звездой. Вместе с подругой Аланой Кейн (Алана Хаим — одна из сестер Haim из одноименной поп-группы) он затевает бизнес. В касте проекта также Брэдли Купер, Том Уэйтс и Шон Пенн.

С 13 января, кино

Фильм «Крик»

Мы уже привыкли, что герои культовых фильмов и сериалов возвращаются к нам десятки лет спустя в многочисленных приквелах, сиквелах и спин-оффах. Так и слэшер-франшиза, запущенная Уэсом Крэйвеном, зачем-то вновь будет с нами 26 лет спустя в пятой части «Крика». Поставили фильм Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, а из оригинального каста расследовать убийства будут вновь герои Кортни Кокс, Дэвида Аркетта и Нив Кэмпбелл.

С 13 января, кино

Фильм «Фальшивомонетчик»

Фильм Шона Пенна с ним самим и его дочерью Дилан Пенн в главных ролях участвовал в основной программе Каннского фестиваля, но остался без призов. Это история про Джона Фогеля, который начал грабить банки, чтобы обеспечить будущее своего ребенка. Но, напротив, поставил жизнь дочери под угрозу.

С 13 января, кино