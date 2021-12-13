Чем заняться в Петербурге с 13 по 19 декабря

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе, если у вас есть QR-код. Выставка Хельмута Ньютона в Эрарте, концерты «Обе две» и Zoloto, фестиваль Pianissimo, а также четвертая часть «Матрицы» в широком прокате.
Понедельник, 13 декабря
«Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона», Мариинский-2
19:30
Театр Леонида Якобсона покажет на второй сцене Мариинки премьеру программы, посвященной давшему имя труппе хореографу. После длительного перерыва зрителям представят миниатюры по роденовским скульптурам, когда-то шокировавшие современников своим эротизмом, а также новое «Па-де-де» на музыку Моцарта. С молодыми артистами репетируют педагоги, работавшие под руководством самого Якобсона.
Кинофестиваль «50 лет израильского кино: победители и номинанты»
До четверга в «Англетере» показывают четыре важных для кинематографа Израиля фильма. Это комедия 1971 года «Полицейский Азулай», история про соперничество отца и сына «Примечание», драму «За решеткой» и синема-верите «Аджами». Все сеансы будут на языке оригинала с русскими субтитрами.
С 12 по 16 декабря
Лекция «Хрущевка и «человейник»: как и зачем заботиться о жилье на периферии Санкт-Петербурга»
19:30
Заседание клуба по краеведенью в Новой Голландии продолжится в понедельник лекцией исследовательниц Европейского университета Кати Кораблевой и Любови Чернышевой. Они расскажут про массовое строительство жилья, как хрущевок, так и современных многоквартирных домов. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «Я свободен»
20:00
В «Ленфильм-клубе» продолжают смотреть и обсуждать новое русское кино. На этот раз предметом дискуссии станет фильм «Я свободен» с Глебом Калюжным в главной роли. Его представит лично режиссер Илья Северов. Вход свободный, но по регистрации.
Спектакль «Ленточки»
21:00
В этом году проекту «театр post» исполнилось 10 лет. Так решила его команда, несмотря на расплывчатость даты создания, — и объявила грядущий сезон 2021-2022-го post-юбилейным. Открыл его спектакль «Ленточки» по пьесе Павла Пряжко, который показали на фестивале «Балтийский дом», а теперь повторят в Екатерининском собрании. Текст, написанный в начале этого года и не просто по горячим, а по полыхающим следам, посвящен ранам и травмам настоящего и ближайшего прошлого — как локальным белорусским, так и общемировым. Драматург Пряжко и режиссер Волкострелов вступают на территорию памяти, исследуя градус переживания и степень осмысления на личном и коллективном уровнях.
Фестиваль «Вперед к Островскому!»
Фестиваль-оммаж Александру Островскому театр «Балтийский дом» устраивает впервые. Но на смотр своим версии пьес драматурга привезут, например, Русский академический театр им. Вахтангова из Владикавказа и Ульяновский драматический театр им. Гончарова. Также в программе — «домашний» спектакль «БалтДома»: «Волки и овцы» Анджея Бубеня.
До 20 декабря
Вторник, 14 декабря
Фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»
Ставший уже доброй традицией декабрьский фестиваль театра «Мастерская» вновь пройдет в Петербурге. В смотре примут участие режиссеры — ученики Григория Козлова разных лет. Они представят эскизы спектаклей, так или иначе связанных с нашим городом и с работавшим в нем драматургами и писателями. Например, Максим Фомин покажет «Ксению Петербургскую», а Руслан Кудашов володинские «Записки нетрезвого человека». Кроме того, будут мастер-классы, творческие встречи и даже кинопоказ фильма Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария»». Подробности здесь.
С 14 по 21 декабря
Спецпоказ фильма «Птицы»
18:50
Знаменитый фильм Альфреда Хичкока покажут во вторник в «Родине». Культовые «Птицы» получили «Оскар» только второстепенный — за спецэффекты, но стали настоящим прорывом в истории кино. Во-первых, тут пугают довольно обыденной вещью, во-вторых, картина цветная, в-третьих в ней нет закадровой музыки вместо нее Хичкок использовал записи инструмента mixtrautonium и детское пение.
Вечер современной хореографии
19:00
В Social Club во вторник пройдет вечер современной хорографии. Свою новую работу «Очевидная жертва» представят Александр Челидзе и Ксана Ковалева, а Полина Митряшина — эскиз предстоящей постановки по текстам Бродского «Муха. Бабочка».
Лекция «Сайнстер нашего времени: быть в научном потоке»
19:30
В лектории Новой Голландии во вторник выступит директор центра академического развития студентов НИУ ВШЭ и приглашенный преподаватель Университета ИТМО Андрей Кожанов. Он расскажет о научных итогах года — как грамотно искать и находить в тонне новостей действительно важные для развития науки. Вход свободный по регистрации.
Выставка «НИИ «Параприрода»»
Проект «НИИ «Параприрода»» создан как результат усилий Центра Art&Science ИТМО, платформы Masters Digital и Marina Gisich Projects. Как раз в пространстве у Марины Гисич и разместили на этот раз проекты художников. Это размышления бывших и нынешних магистрантов ИТМО о противостоянии естественной и опосредованной человеком природы.
До 23 января
Среда, 15 декабря
Спектакль «Джордж Каплан», БДТ им. Товстоногова
На Малой сцене БДТ в среду премьера спектакля выпускника Мастерской Андрея Могучего Арсения Бехтерева. Режиссер взялся за текст незнакомый широкой публике — пьесу нашего современника Фредерика Соннтага. Вынесенный в ее заглавие «Джордж Каплан» упоминается в шпионском триллере Хичкока «К северу через северо-запад» (впрочем, там это выдуманный спецагент). Герои же спектакля — от активистов-подпольщиков и членов тайного правительства до сценаристов — будут спорить, кто же такой Каплан, а итоговый вывод, конечно, сделают сами зрители.
Концерт «Симфоническое кино»
19:00
В БКЗ «Октябрьский» вновь можно будет услышать проект «Симфоническое кино» экс-гитариста «Кино» Юрия Каспаряна и композитора Игоря Вдовина. Видеоряд для него создал сын Виктор Цоя Александр. В концерте хиты «Кино» звучат в исполнении оркестра, солист — сам Юрий Каспарян.
Концерт «Зиг-трио»
В среду в Social Club выступят вместе — что бывает почти никогда в таком составе — сразу три музыканта. Это французский мультиинструменталист Зигфрид Дебребан, он же Зиг, ударник и лидер группы «Запрещенные барабанщики» Виктор Пивторыпавло и контрабасист Владимир Волков. Программа заявлена как free jazz и чистая импровизация. Что делает этот опыт еще более эксклюзивным.
Концерт Palinа
20:00
Широкой публике трогательная инди-певица из Беларуси стала известна после участия в украинском варианте шоу «X-фактор». После был кавер на «Позови меня с собой» — и попадание в топ-100 Apple Music Russia, Apple Music Ukraine, Apple Music Kazakhstan. А еще — саундтреки для сериалов «Хороший человек» и «Содержанки». В Петербурге Palinа выступит в камерном баре «Мачты» в «Севкабель Порту».
Выставка «Вячеслав Пакулин. В поисках стиля эпохи»
В корпусе Бенуа Русского музея заработала первая персональная выставка Вячеслава Пакулина — друга и единомышленника Самохвалова и Пахомова, а также председателя объединения «Круг художников» (1926–1932 годов). Это его на кадрах «Ленинградской кинохроники» запечатлел оператор Ефим Учитель пишущим с натуры пейзажи в блокадном городе. В экспозиции более 200 работ. Это не только реалистичная и авангардная живопись, но и графика.
До 7 марта
Сериал «В раю мест нет»
Российский сериал с распространенным сюжетным ходом про временную петлю. В нее попадают ученые и любовники Вика (Екатерина Вилкова) и Андрей (Артем Ткаченко). Из-за пространственно-временной аномалии они могут отправиться в прошлое, чтобы исправить его ошибки, но тем самым меняется и будущее. И не всегда в лучшую сторону. Снял сериал Эдуард Бордуков («На острие»).
C 15 декабря, Kion
Четверг, 16 декабря
Концерт Меги Гогитидзе
20:00
Грузинская певица (с вайбом Нино Катамадзе) выступит в четверг в «Космонавте». В своих песнях Меги миксует рок, джаз, дрим-поп и рэп. А еще тексты на грузинском со стихами Иосифа Бродского и Анны Ахматовой.
Лекция «Невыносимая близость Другого: опыт онтологических дистанций в романе Франца Кафки "Процесс"»
20:00
На Новой сцене Александринки продолжается цикл лекций к недавней премьере театра — спектаклю Аттилы Виднянского по «Процессу» Кафки. На этот раз профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств, доктор философских наук Нина Савченкова расскажет, как устроен роман и почему именно так. Вход свободный по регистрации.
Фильм «Человек-паук: Нет пути домой»
Продолжение перезапущенной франшизы про Человека-паука, которого теперь играет Том Холланд. Впрочем, ходят слухи, что в этой части могут появиться и супергерои из предыдущих фильмов — Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Пока же синопсис звучит так: Питеру Паркеру придется разбираться с тем, что Мистерио раскрыл миру, что он и есть Человек-паук. Что несомненно — в касте есть Зендея и Бенедикт Камбербэтч.
С 16 декабря
Фильм «Матрица: Воскрешение»
Четвертую часть (казалось бы законченной) истории сняла Лана Вачовски без своей сестры — Лилли пока решила на время уйти из кино. Изменит ли фильм киноиндустрию, как когда-то оригинальная трилогия, сомнительно. Но что точно — Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь играют Нео и Тринити, а Джада Пинкетт Смит вернется к роли Найоби. Подробности сюжета по-прежнему не сообщаются, но, судя по трейлеру, Нео потерял память и ничего о помнит о прошлом. Оно является ему лишь в странных снах, которые он обсуждает с психотерапевтом (Нил Патрик Харрис).
С 16 декабря
Фильм «Остров Бергмана»
Участвовавшая в основном конкурсе Канн драма Мии Хансен-Лев («Будущее», «Первая любовь») с Вики Крипс, Тимом Ротом и Мией Васиковски. Она о том, из какого сора растут сценарии и что бывает, если применять к жизни законы кино. Двое американских кинематографистов отправляются на остров Форе, где в уединении жил режиссер Ингмар Бергман. Они хотят написать тут сценарии великих картин, но все оказывается не так просто.
С 16 декабря
Фильм «Елки 8»
Очередная часть франшизы, справедливо усматривающей маркетинговый потенциал в новогодних праздниках и каникулах. На этот раз снимать новеллы альманаха доверили молодым кинематографистам, среди которых, например, музыкант Василий Зоркий и актер Антон Богданов. В касте можно увидеть Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Филипп Киркорова, Ольгу Бузову, Дарью Мороз, Аню Чиповскую, Никиту Ефремова и многих других.
С 16 декабря
© Helmut Newton Foundation
Пятница, 17 декабря
Выставка «Хельмут Ньютон»
В Эрарте стартует новый блокбастер — выставка, пожалуй, самого известного фэшн-фотографа прошлого века Хельмута Ньютона. Куратор экспозиции из берлинского музея Helmut Newton Foundation Маттиас Хардер сосредоточился на кадрах 1970-х — 1980-х как настоящем расцвете фотохудожника-провокатора. А это и портреты Энди Уорхола и Карла Лагерфельда, и Шарлотты Рэмплинг с Эльзой Перетти. Всего — около 70 снимков.
С 17 декабря по 17 апреля
Спектакль «Шутка», Fulcro
Независимый театр Fulcro, основанный выпускниками мастерской Фильштинского под кураторством режиссера Дарьи Шаминой, покажет на своей Малой сцене на заводе Степана Разина премьеру — спектакль «Шутка». Это второй вечер цикла «Кабаре 36-й год» (первый — «Цветы»). В Fulcro называют его «капустником для уставших людей». Ближайшие показы — 17 и 18 декабря.
Цикл «Учителя»
19:00
В пятницу на Новой сцене Александринского театра в цикле «Учителя» пройдет встреча, посвященная легендарным завлитам — Дине Морисовне Шварц и Галине Борисовне Боголюбовой. В ней примут участии Валерий Фокин, Ирина Шимбаревич, Елена Попова и Александр Балуев. Вход свободный по регистрации.
«Новый танец на Новой сцене»
19:30
В пятницу и субботу в программе Александринского театра «Новый танец на Новой сцене» покажут работы хореографов Ивана Сачкова и Анны Хириной «Туман» и «Плотный воздух». Это результат их сотрудничества с бакалаврами из консерватории им. Римского-Корсакова.
Концерт Zoloto
20:00
Фронтмен Zoloto Владимир Золотухин пишет трогательные инди-треки с цепляющими текстами про то, как чувствуешь все, что написано на вкладышах «Love is». А в прошлом году у группы вышел альбом «Все вернется» с отличным кавером на одноименный поп-хит Шуры. Все это слушаем в пятницу на концерте в «А2».
Сериал «Ведьмак»
Еще до релиза первого сезона Netflix был так уверен в успехе «Ведьмака», что продлил его на второй. Такой кредит доверия вполне оправдался — завирусилась даже песня из проекта про чеканную монету, что уж говорить о нем самом. В основе сериала, напомним, — книги польского фэнтези-автора Анджея Сапковского и одноименные видеоигры. В заглавной роли Ведьмака — Генри Кавилл из «Лиги справедливости» и «Агентов А.Н.К.Л.». В новом сезоне Геральт (он же Ведьмак) будет пытаться защитить принцессу Цири (Фрейя Аллан) и скорбеть по якобы погибшей возлюбленной Йеннифэр (Аня Чалотра). К актерскому составу присоединятся Ким Бодния из «Моста» и «Убивая Еву» и Кристофер Хивью из «Игры престолов».
С 17 декабря, Netflix
Сериал «Станция одиннадцать»
Постапокалиптический сериал — экранизации версии канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандель, что же будет, если мир не справится с пандемией (сам одноименный роман еще 2014 года). Тогда, по ее мысли, обломки культуру будут сохранять немногочисленные театральные труппы, колесящие по миру с постановками пьес Шекспира. В сериале можно увидеть Химеша Пателя из Yesterday, Джо Пинга из «Комнаты» и Гаэля Гарсиа Берналя.
С 17 декабря, HBO Max, more.tv
Сериал «С любовью»
Автором рождественского ромкома стала сценаристка «Как я встретил вашу маму» и «Правил совместной жизни» Глория Калдерон Келлетт. Ее проект призван хотя бы немного улучшить настроение зрителей после не самого простого пандемийного года. В центре сюжета — Лили (Эмерод Тубия) и ее брат Хорхе (Марк Инделикато). Они пытаются найти настоящую любовь и во время праздников познакомить с избранниками родителей.
С 17 декабря, Amazon Prime
Суббота, 18 декабря
Новогодний базар в Новой Голландии
В эти выходные в Новой Голландии стартует ежегодный пред- и постновогодний базар. Во дворе «Бутылки» и у здания «Кузни» откроются 22 киоска с подарками и уличной едой. Тут можно, например, съесть классический чешский трдельник, купить елочные украшения, игрушки и посуду, а также сделать благотворительное пожертвование фондам «Ночлежка», AdVita, «Антон тут рядом», «Старость в радость», «Теплый дом», «Потеряшка» и «Яркая жизнь».
С 18 декабря по 9 января
«Маркет у моря»
12:00
Новогодний «Маркет у моря» пройдет в эти выходные не то, чтобы у большой воды, но близ нее — в ДК им Кирова. Тут, как и всегда, можно купить подарки: от винтажных украшений и платьев до посуды и книг. Можно и нужно приходить с детьми — для них организована специальная игровая зона.
С 18 по 19 декабря
Фестиваль Pianissimo
С 18 по 27 декабря в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа пройдет новогодняя версия фестиваля Pianissimo Алексея Городнева. На нем выступят шесть молодых пианистов. В эти выходные это британец Джорджо Харлионо с программой из Листа, Шуберта и Второй сонаты Прокофьева (18 декабря). И турецкий виртуоз Доач Бездюс, который исполнит хоральные фантазии Баха-Бузони, этюд Ляпунова и Вторую сонату Рахманинова (19 декабря).
Концерт Markul
16:00, 19:00
Бывший участник творческого объединения Booking Machine Markul выступит сразу два раза за один день, чтобы на его концерты в «А2» смогли попасть все фанаты. Формальный повод для встречи — презентация альбома Sense Of Human, но все хиты тоже ожидаются.
Спектакль «Буэндиа», Учебный театр «На Моховой»
18:00
В РГИСИ 18 и 19 декабря показывают премьеру — спектакль Сергея Бызгу по «Сто лет одиночества» Маркеса со студентами его четвертого курса. Взяться за текст режиссера побудила личная трагедия — смерть отца. Спектакль поставлен в двух частях и будет идти в два вечера.
Спектакль #Женитьба_net, Молодежный театр на Фонтанке
18:00
В субботу и воскресенье на большой сцене Молодежного театра на Фонтанке показывают премьерную адаптацию гоголевской «Женитьбы». Режиссер Александр Кладько перенес действие в наше время и сосредоточился на проблематике оппозиции реального и виртуального в современной жизни.
Спектакль «Юдифь», Дом радио и фонд «Альма Матер»
20:00
В Доме радио покажут спектакль Бориса Павловича по пьесе драматурга КЛИМа на украинского языке. Это настоящий бенефис актрисы Екатерины Таран, играющей (вернее, поющей) заглавную роль. Ей аккомпанирует композитор Алексей Востриков. За этот спектакль, кстати, Борис Павлович номинирован на «Золотую маску» как лучший режиссер произведения малой формы.
Воскресенье, 19 декабря
Концерт Optimystica Orchestra
19:00
Самый оптимистичный оркестр Петербурга с фронтменом Tequilajazzz Евгением Федоровым во главе выступит в воскресенье в проекте «Живой звук» Новой сцены Александринского театра. Коллектив играет авторский материал в фирменной трактовке в духе ленинградско-петербургской джазовой и песенной школы.
Концерт «Обе две»
20:00
В воскресенье инди-группа Кати Павловой споет в Петербурге в поддержку их лонгплея «Мне это не подходит». Это третий полноформатник в истории «Обе две» и их коллаборация с продюсером и кинокомпозитором Дмитрием Емельяновым, наиболее известным по работе с Земфирой.
Концерт Animal ДжаZ
20:00
Группа Animal ДжаZ продолжает отмечать 20-летие. На этот раз — масштабным концертом на довольно неожиданной площадке: в «Гигант-Холле». В дискографии инди-бэнда Алексея Красовицкого —10 альбомов, поэтому им точно есть из чего выбрать при продумывании сет-листа. Но, не сомневаемся, «Три полоски» и «Чувства» точно будут.
Сериал «1883»
В начале ноября вышло продолжение написанного Тейлором Шериданом («Ветреная река») современного вестерна «Йеллоустоун» с Кевином Костнером в роли главы семьи Даттон, которая пытается спасти свое ранчо от застройки. «1883» — это приквел этого же проекта с Фэйт Хилл, Тимом Макгроу и Сэмом Эллиоттом. Снял сериал сам Шеридан.
С 19 декабря, Paramount+
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