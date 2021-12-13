Чем заняться в Петербурге с 13 по 19 декабря

«Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона», Мариинский-2

19:30

Театр Леонида Якобсона покажет на второй сцене Мариинки премьеру программы, посвященной давшему имя труппе хореографу. После длительного перерыва зрителям представят миниатюры по роденовским скульптурам, когда-то шокировавшие современников своим эротизмом, а также новое «Па-де-де» на музыку Моцарта. С молодыми артистами репетируют педагоги, работавшие под руководством самого Якобсона.

Кинофестиваль «50 лет израильского кино: победители и номинанты»

До четверга в «Англетере» показывают четыре важных для кинематографа Израиля фильма. Это комедия 1971 года «Полицейский Азулай», история про соперничество отца и сына «Примечание», драму «За решеткой» и синема-верите «Аджами». Все сеансы будут на языке оригинала с русскими субтитрами.

С 12 по 16 декабря

Лекция «Хрущевка и «человейник»: как и зачем заботиться о жилье на периферии Санкт-Петербурга»

19:30

Заседание клуба по краеведенью в Новой Голландии продолжится в понедельник лекцией исследовательниц Европейского университета Кати Кораблевой и Любови Чернышевой. Они расскажут про массовое строительство жилья, как хрущевок, так и современных многоквартирных домов. Вход свободный по регистрации.

Спецпоказ фильма «Я свободен»

20:00

В «Ленфильм-клубе» продолжают смотреть и обсуждать новое русское кино. На этот раз предметом дискуссии станет фильм «Я свободен» с Глебом Калюжным в главной роли. Его представит лично режиссер Илья Северов. Вход свободный, но по регистрации.

Спектакль «Ленточки»

21:00

В этом году проекту «театр post» исполнилось 10 лет. Так решила его команда, несмотря на расплывчатость даты создания, — и объявила грядущий сезон 2021-2022-го post-юбилейным. Открыл его спектакль «Ленточки» по пьесе Павла Пряжко, который показали на фестивале «Балтийский дом», а теперь повторят в Екатерининском собрании. Текст, написанный в начале этого года и не просто по горячим, а по полыхающим следам, посвящен ранам и травмам настоящего и ближайшего прошлого — как локальным белорусским, так и общемировым. Драматург Пряжко и режиссер Волкострелов вступают на территорию памяти, исследуя градус переживания и степень осмысления на личном и коллективном уровнях.

Фестиваль «Вперед к Островскому!»

Фестиваль-оммаж Александру Островскому театр «Балтийский дом» устраивает впервые. Но на смотр своим версии пьес драматурга привезут, например, Русский академический театр им. Вахтангова из Владикавказа и Ульяновский драматический театр им. Гончарова. Также в программе — «домашний» спектакль «БалтДома»: «Волки и овцы» Анджея Бубеня.

До 20 декабря