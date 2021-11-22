Чем заняться в Петербурге с 22 по 28 ноября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть дома или куда пойти на это неделе, если у вас есть QR-код. Концерты «СБПЧ» и оперных див Хиблы Герзмава и Элины Гаранча, театрально-экологический фестиваль «Экотопия: Экология/Действия», а также фильм «Купе номер 6» с Юрой Борисовым (наконец-то!) в широком прокате.
Понедельник, 22 ноября
Лекция «Какие артефакты можно найти в петербургских квартирах: опыт исследовательницы старого фонда»
19:30
В лектории по краеведению автор блога @old_apartment Люда Горгуца расскажет, какие есть особенности у жизни в старом фонде и артефактах, находящихся в исторических домах (о некоторых из них вы вряд ли подозреваете). Вход свободный, но по регистрации.
Встреча с Аттилой Виднянским
19:30
На следующий неделе в Александринке большое событие — премьера спектакля «Процесс» Аттилы Виднянского. Это его вторая постановка для театра. А почти за неделю до события художественный руководитель Венгерского Национального театра расскажет о своем методе работы и почему решил взяться именно за текст Кафки. Вход свободный по регистрации.
Вторник, 23 ноября
Выставка «Сказочное королевство Евгения Шварца»
125-летие главного советского сказочника Евгения Шварца отмечают не только на «Ленфильме» — ретроспективой, но и в Театральной библиотеке — выставкой. Покажут эскизы и декорации костюмов к фильмам и спектаклям по его текстам: от «Голого короля» 1961 года в версии «Современника» до «Дракона», «Обыкновенного чуда» и «Снежной королевы». Вход свободный (с QR-кодами).
С 23 ноября по 15 января
«Дилетантские чтения»
19:00
Во вторник в Петербурге (в отеле «Гельвеция») вновь пройдут «Дилетантские чтения» от журнала «Дилетант». Речь будет на этот раз о так называемой «Кембриджской пятерке», работавшей на советскую разведку. О британских интеллектуалах-коммунистах, поддерживавших СССР из идейных соображений, расскажут главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и генерал-майор Службы внешней разведки Юрий Кобаладзе.
Лекция «Известное и неизвестное в области исследований изменений климата»
19:30
В лектории Новой Голландии во вторник выступит старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. Обухова РАН, ученый секретарь Научного Совета РАН по проблемам климата Земли Александр Чернокульский. Он расскажет, что нас ждет и как человеку адаптироваться к климатическим переменам. Вход свободный по регистрации.
Среда, 24 ноября
Лекция об общении с ребенком-подростком
19:00
В библиотеке им. Паустовского педагог-психолог Гульназ Амирова расскажет, как родителям пережить подростковый период в жизни ребенка и не утратить с ним контакт. Вход на лекцию свободный, но по регистрации.
Лекция «Конструктивист после конструктивизма»
19:30
В среду представитель династии зодчих Олег Явейн расскажет о своем отце — одном из выдающихся петербургских архитекторов ХХ века Игоре Георгиевиче Явейне (1903–1980). Тот был конструктивистом и новатором, искавшем «новую органическую архитектуру». Вход свободный по регистрации.
Сериал «Соколиный Глаз»
Мини-сериал о персонаже вселенной Marvel Соколином глазе (Джереми Реннер). После событий фильма «Мстители: Финал» он хочет перестать быть супергероем, но до «пенсии» ему надо подготовить преемницу — лучницу Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд). Мешать в этом и не только этом ему будет Елена Белова (Флоренс Пью) — новая Черная Вдова с русскими корнями. В проекте также появится глухая супергероиня Эхо. Ее играет Алаква Кокс — слабослышащая девушка родом из индейской резервации.
С 24 ноября, Disney+
Четверг, 25 ноября
Спектакль «Родькин чердак», театр «Суббота» (сцена «Флигель»)
Спектакль получился из показанного на фестивале «БТК.Generation» эскиза в этом январе. Конечно же по Достоевскому, от которого никуда не скрыться в год его юбилея. Владислав Тутак использовал «Преступление и наказание» в качестве каркаса для камерного хоррора. Причем необходимого эффекта режиссер добивался простыми, но действенными средствами: зрителей посадили в трюм сцены, откуда, задрав головы, они пытались разобраться, что же происходит наверху. А там то виднелись лишь белые чулочки Сонечки Мармеладовой, то мелькали лошадиные ноги, под которыми погибал ее папаша. Во «Флигеле» «Субботы» трюма нет, зато полно закоулков, из которых вполне может вылезти вообще черт-те кто. Показы — 25, 26, 28 ноября.
Лекция «Труд чувственный и бесчувственный: как вернуть сложность мира и человека»
19:30
В уже подзабытом манифесте Константина Богомолова среди прочего говорилось, как новая этика якобы уничтожает сложного человека. О схожей проблематике речь пойдет и на лекции философа Екатерины Стариковой в Новой Голландии, но в немного другом аспекте: как вне работы человек перестал существовать и можно ли вернуть поэзию в производственные отношения. Вход свободный по регистрации.
Фильм «Купе номер 6»
Копродукция России и Финляндии — удивительно нежный и человечный фильм Юхо Куосманена про то, как мы все похожи и одиноки — наконец-то выходит в прокат (релиз был намечен еще на конец октября). Студентка по обмену Лора из Хельсинки (Сейди Хаарла) садится в поезд Москва-Мурманск, чтобы увидеть древние петроглифы. В купе ее соседом оказывается грубоватый шахтер Леха (Юра Борисов). Фильм выиграл в этом году гран-при Каннского кинофестиваля и будет претендовать на «Оскар» от Финляндии.
С 25 ноября
Фильм «Мертвец»
В конце ноября фанаты Джима Джармуша и Джонни Деппа смогут снова увидеть на большом экране картину 1995 года. Философская притча о молодом счетоводе Уильяме Блейке, проходящем удивительное преображение, принесла режиссеру номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» и стала одним из самых известных его фильмов. Неспешный ритм, эстетика черно-белой съемки, сценарий, допускающий множество трактовок, и мрачный саундтрек Нила Янга делают атмосферу «Мертвеца» неповторимой. В кадре появляется и другая рок-звезда— Игги Поп.
С 25 ноября
Фильм «Утраченные иллюзии»
Экранизация одноименного (русскому названию) романа Оноре Бальзака с Сесиль де Франс, Жераром Депардье и Ксавье Доланом. Но главная роль нищего поэта Люсьен Шардоне, пытающегося пробиться в Париже, у Бенжамена Вуазена («Лето'85»). Фильм участвовал в Венецианском кинофестивале, но не получил там призов.
С 25 ноября
Фильм «Энканто»
Новинка от Disney рассказывает о семье Мадригалов, которые живут в горах Колумбии. Все они обладают магическими способностями, кроме юной Мирабель, которая (как нетрудно догадаться) и является главной героиней. Ей предстоит спасти всю семью, когда волшебство оказывается в опасности. Яркая музыкальная сказка выполнена по всем канонам Walt Disney Animation Studios.
С 25 ноября
Фильм «Прошлой ночью в Сохо»
Триллер, пронизанный эстетикой 1960-х. Главная героиня, которая учится на дизайнера в Лондоне в наше время, мистическим образом переносится на полвека назад и встречает своего кумира — в те времена начинающую певицу. Однако затем ей предстоит убедиться, что английская столица в недалеком прошлом была довольно опасным местом. В фильме сыграли Томасин МакКензи («Хоббит: Битва Пяти воинств»), Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») и Мэтт Смит («Доктор Кто»).
С 25 ноября
The Beatles: Get Back
Документальный сериал Питера Джексона рассказывает об всем, что касается The Beatles: от атмосферы, царившей во время записи альбома «Let It Be», до последнего живого концерта на крыше дома на лондонской улице Сэвил Роу. Проект основан на 55 часах архивных видеоматериалов и 140 часах аудиозаписей. В работе над сериалом Джексону помогали Пол Маккартни, Ринго Старр, Йоко Оно и Оливия Харрисон.
С 25 ноября, Disney+
Пятница, 26 ноября
Концерт Хиблы Герзмава и Элины Гаранча, Мариинский-2
19:00
Две оперные дивы впервые выступят на одной сцене в Петербурге — в Мариинском театре. Латвийская певица, каммерзангерин Венской оперы Элина Гаранча (меццо-сопрано) исполнит арии из «Фаворитки», «Осуждения Фауста», «Сельской чести», «Кармен» и «Адриенны Лекуврер». Народная артистка России Хибла Герзмава (сопрано) споет узнаваемые фрагменты из «Трубадура», «Тоски» и «Эрнани». Будут и дуэты — из «Нормы» и «Сказок Гофмана». Дирижер — Фабио Мастранджело.
Концерт «СБПЧ»
20:00
Самая веселая и умная группа Петербурга в пятницу все же должна выступить в клубе «Морзе» (концерт перенесся с 5 ноября). Бэнд Кирилла Иванова исполнит хиты про то, что у нас есть все, чтобы жить вечно, злого и плохого, а может даже, если повезет, и ранние песни про маленьких человечков, рождество и Снупи.
Фестиваль «Экотопия: Экология/Действия»
C 26 по 28 ноября на Новой сцене Александринского театра пройдет Всероссийский фестиваль зеленого театра «Экотопия: Экология/Действия». Смотр объединяет искусство и экологию. В программе — самые разножанровые работы: от танцевального спектакля, перформанса и документального театра до иммерсивных и партиципаторных проектов. Подробности и расписание здесь.
Суббота, 27 ноября
Спектакль «Душечка», театр «Балтийский дом»
У Александры Мамкаевой в этом сезоне, похоже, намечается «время Чехова». Сперва премьера в «ЦЕХе», затем в родном «Балтдоме». Для самостоятельной работы режиссер выбрала обаятельный и трогательный рассказ про Оленьку Племянникову, прозванную за незлобивый нрав «душечкой». Чехов обдумывал сюжет и менял его на протяжении десяти лет. У Мамкаевой столько времени на постановку не будет, но на качестве результата это точно не скажется. Премьера — 27 и 28 ноября.
Выставка ««Щелкунчик» Михаила Шемякина. Театр художника»
В Центре Михаила Шемякина празднуют сразу три юбилея — самого писателя Гофмана, первого издания «Щелкунчика» и одноименного балета по эскизам Михаила Шемякина в Мариинском театре. Выставка имитирует закулисье театра со всеми атрибутами: от занавеса до декораций. Балету «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина с хореографией Кирилла Симонова 2001 года тут посвящен целый раздел.
До 13 марта
Концерт Глеб Самойлов & The MATRIXX
20:00
В «А2» Глеб Самойлов & The MATRIXX устроят ретроспективу из хитов давно распавшейся группы «Агата Кристи». Будут не только опознаваемый фанатами с первых аккордов «Ковер-вертолет» и «Опиум», но и настоящие раритеты. Как и на все концерты, нужен QR-код о полном курсе вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа.
Воскресенье, 28 ноября
Лекция «Современный хоррор: жив или мертв?»
16:00
В киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии в воскресенье выступит киновед и редактор проекта Lumos Марат Шабаев. Речь в его лекции пойдет о хоррорах нового времени — тех, что с приставкой пост- и мета-. А именно: нужно ли их бояться и на ужас ли зрителя они вообще рассчитаны. Вход свободный по регистрации.
Концерт Айлена Притчина и Лукаса Генюшаса, Концертный зал Мариинского театра
19:00
Скрипач Айлен Притчин и пианист Лукас Генюшас часто выступают дуэтом — и даже записывают совместные пластинки. Их концерт в Мариинском театре тоже построен как диалог. Фантазия Шуберта звучит в ответ на пьесу-оммаж Леонида Десятникова, созданную к 200-летию автора «Зимнего пути», а Концертный дуэт Стравинского предваряет исполнение скрипичной сонаты Бетховена.
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