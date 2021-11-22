Чем заняться в Петербурге с 22 по 28 ноября

Спектакль «Родькин чердак», театр «Суббота» (сцена «Флигель»)



Спектакль получился из показанного на фестивале «БТК.Generation» эскиза в этом январе. Конечно же по Достоевскому, от которого никуда не скрыться в год его юбилея. Владислав Тутак использовал «Преступление и наказание» в качестве каркаса для камерного хоррора. Причем необходимого эффекта режиссер добивался простыми, но действенными средствами: зрителей посадили в трюм сцены, откуда, задрав головы, они пытались разобраться, что же происходит наверху. А там то виднелись лишь белые чулочки Сонечки Мармеладовой, то мелькали лошадиные ноги, под которыми погибал ее папаша. Во «Флигеле» «Субботы» трюма нет, зато полно закоулков, из которых вполне может вылезти вообще черт-те кто. Показы — 25, 26, 28 ноября.

Лекция «Труд чувственный и бесчувственный: как вернуть сложность мира и человека»

19:30

В уже подзабытом манифесте Константина Богомолова среди прочего говорилось, как новая этика якобы уничтожает сложного человека. О схожей проблематике речь пойдет и на лекции философа Екатерины Стариковой в Новой Голландии, но в немного другом аспекте: как вне работы человек перестал существовать и можно ли вернуть поэзию в производственные отношения. Вход свободный по регистрации.

Фильм «Купе номер 6»



Копродукция России и Финляндии — удивительно нежный и человечный фильм Юхо Куосманена про то, как мы все похожи и одиноки — наконец-то выходит в прокат (релиз был намечен еще на конец октября). Студентка по обмену Лора из Хельсинки (Сейди Хаарла) садится в поезд Москва-Мурманск, чтобы увидеть древние петроглифы. В купе ее соседом оказывается грубоватый шахтер Леха (Юра Борисов). Фильм выиграл в этом году гран-при Каннского кинофестиваля и будет претендовать на «Оскар» от Финляндии.

С 25 ноября

Фильм «Мертвец»

В конце ноября фанаты Джима Джармуша и Джонни Деппа смогут снова увидеть на большом экране картину 1995 года. Философская притча о молодом счетоводе Уильяме Блейке, проходящем удивительное преображение, принесла режиссеру номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» и стала одним из самых известных его фильмов. Неспешный ритм, эстетика черно-белой съемки, сценарий, допускающий множество трактовок, и мрачный саундтрек Нила Янга делают атмосферу «Мертвеца» неповторимой. В кадре появляется и другая рок-звезда— Игги Поп.

С 25 ноября

Фильм «Утраченные иллюзии»

Экранизация одноименного (русскому названию) романа Оноре Бальзака с Сесиль де Франс, Жераром Депардье и Ксавье Доланом. Но главная роль нищего поэта Люсьен Шардоне, пытающегося пробиться в Париже, у Бенжамена Вуазена («Лето'85»). Фильм участвовал в Венецианском кинофестивале, но не получил там призов.

С 25 ноября

Фильм «Энканто»

Новинка от Disney рассказывает о семье Мадригалов, которые живут в горах Колумбии. Все они обладают магическими способностями, кроме юной Мирабель, которая (как нетрудно догадаться) и является главной героиней. Ей предстоит спасти всю семью, когда волшебство оказывается в опасности. Яркая музыкальная сказка выполнена по всем канонам Walt Disney Animation Studios.

С 25 ноября

Фильм «Прошлой ночью в Сохо»

Триллер, пронизанный эстетикой 1960-х. Главная героиня, которая учится на дизайнера в Лондоне в наше время, мистическим образом переносится на полвека назад и встречает своего кумира — в те времена начинающую певицу. Однако затем ей предстоит убедиться, что английская столица в недалеком прошлом была довольно опасным местом. В фильме сыграли Томасин МакКензи («Хоббит: Битва Пяти воинств»), Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») и Мэтт Смит («Доктор Кто»).

С 25 ноября

The Beatles: Get Back

Документальный сериал Питера Джексона рассказывает об всем, что касается The Beatles: от атмосферы, царившей во время записи альбома «Let It Be», до последнего живого концерта на крыше дома на лондонской улице Сэвил Роу. Проект основан на 55 часах архивных видеоматериалов и 140 часах аудиозаписей. В работе над сериалом Джексону помогали Пол Маккартни, Ринго Старр, Йоко Оно и Оливия Харрисон.

С 25 ноября, Disney+