Чем заняться в Петербурге с 18 по 24 октября

Спектакль «Отелло», Театр Оскараса Коршуноваса / Городской театр Вильнюса (фестиваль «Балтийский дом»)

19:00

Эта постановка для Оскараса Коршуноваса уже седьмая в его послужном шекспировском списке. Начал он, к слову, со «Сна в летнюю ночь». Затем были «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой» и «Миранда» — этакий спин-офф «Бури». В «Отелло» литовский постановщик, во-первых, на заглавную роль взял темнокожую актрису, во-вторых, собирается порассуждать о расизме, колониализме и патриархате, а заодно высветлить подлинное содержание трагедии и артикулировать тему личной свободы, прежде задвигаемой в самый дальний угол.

Творческий вечер Семена Альтова

19:00

Классик интеллигентной петербургской сатиры Семен Альтов выступит в понедельник в Театре комедии им. Акимова. Магистральный лозунг концерт внушает особый оптимизм — «Мир уцелел, потому что смеялся».

Лекция Бориса Львовского

19:00

В рамках записи подкаста «Лабибэй» руководителя лаборатории естественного

языка (ЛЕЯ) «Яндекса» и ВШЭ Ивана Ямщикова в «Третьем месте» выступит один из основателей Da Bureau Борис Львовский. Среди работ его компании — дизайн ресторанов Birch, Bio My Bio и Cococo Bistro. Вход свободный по регистрации.

Лекция Надя Плунгян «Два слова о научно-художественном подходе в российском кураторстве — и чем он важен для миллениалов»

19:30

В лекторий музея «Гараж» в Новой Голландии в понедельник историк искусства Надя Плунгян расскажет о своих проектах последних лет. Их особенность в том, что она попыталась соединить в них подход научной новизны и экспериментальных художественных решений. Вход свободный по регистрации.

Сериал «Наследники»



В третьем сезоне к касту драматического сериала присоединятся Александр Скарсгард, Эдриан Броуди и Дарья Некрасова (актриса, режиссера и одна из создательниц популярного подкаста Red Scare). Междоусобные войны, а также шекспировские и корпоративные страсти в семействе Логана Роя (Брайан Кокс) с ними разгорятся с новой силой и драматизмом.

С 18 октября, HBO, «Амедиатека»



Сериал «Кайфтаун»

Продолжение мрачного детектива о небольшом курортном городе в бухте Кейп-Код. Экс-офицер местного Рыбнадзора Джеки Куинонс (Моника Реймунд из «Обмани меня») стала настоящим полицейским, как и мечтала. Теперь ей предстоит уничтожить наркоторговца Фрэнки Куэваса, которого она считает ответственным за смерть лучшего друга Джуниора.

С 18 октября, Starz, «Амедиатека»

