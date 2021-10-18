Чем заняться в Петербурге с 18 по 24 октября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на это неделе. Только маст-хэвы: спектакль Дмитрия Крымова «Двое» на фестивале «Балтийский дом», концерты Face, Cream Soda и Хиблы Герзмава, а также фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна» с Бенедиктом Камбербэтчем в роли рисующего антропоморфных котиков художника в прокате.
Понедельник, 18 октября
Спектакль «Отелло», Театр Оскараса Коршуноваса / Городской театр Вильнюса (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
Эта постановка для Оскараса Коршуноваса уже седьмая в его послужном шекспировском списке. Начал он, к слову, со «Сна в летнюю ночь». Затем были «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой» и «Миранда» — этакий спин-офф «Бури». В «Отелло» литовский постановщик, во-первых, на заглавную роль взял темнокожую актрису, во-вторых, собирается порассуждать о расизме, колониализме и патриархате, а заодно высветлить подлинное содержание трагедии и артикулировать тему личной свободы, прежде задвигаемой в самый дальний угол.
Творческий вечер Семена Альтова
19:00
Классик интеллигентной петербургской сатиры Семен Альтов выступит в понедельник в Театре комедии им. Акимова. Магистральный лозунг концерт внушает особый оптимизм — «Мир уцелел, потому что смеялся».
Лекция Бориса Львовского
19:00
В рамках записи подкаста «Лабибэй» руководителя лаборатории естественного
языка (ЛЕЯ) «Яндекса» и ВШЭ Ивана Ямщикова в «Третьем месте» выступит один из основателей Da Bureau Борис Львовский. Среди работ его компании — дизайн ресторанов Birch, Bio My Bio и Cococo Bistro. Вход свободный по регистрации.
Лекция Надя Плунгян «Два слова о научно-художественном подходе в российском кураторстве — и чем он важен для миллениалов»
19:30
В лекторий музея «Гараж» в Новой Голландии в понедельник историк искусства Надя Плунгян расскажет о своих проектах последних лет. Их особенность в том, что она попыталась соединить в них подход научной новизны и экспериментальных художественных решений. Вход свободный по регистрации.
Сериал «Наследники»
В третьем сезоне к касту драматического сериала присоединятся Александр Скарсгард, Эдриан Броуди и Дарья Некрасова (актриса, режиссера и одна из создательниц популярного подкаста Red Scare). Междоусобные войны, а также шекспировские и корпоративные страсти в семействе Логана Роя (Брайан Кокс) с ними разгорятся с новой силой и драматизмом.
С 18 октября, HBO, «Амедиатека»
Сериал «Кайфтаун»
Продолжение мрачного детектива о небольшом курортном городе в бухте Кейп-Код. Экс-офицер местного Рыбнадзора Джеки Куинонс (Моника Реймунд из «Обмани меня») стала настоящим полицейским, как и мечтала. Теперь ей предстоит уничтожить наркоторговца Фрэнки Куэваса, которого она считает ответственным за смерть лучшего друга Джуниора.
С 18 октября, Starz, «Амедиатека»
Вторник, 19 октября
Спектакль «Двое», Проект продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
В 1943 году друг всех детей и отец всех народов Сталин делегирует выдающегося режиссера и актера, а также председателя Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса в Штаты для сбора средств в помощь Советскому Союзу. Состоятельные еврейские граждане Америки жертвуют немыслимую сумму — 33 миллиона долларов. Одним из благотворителей был и Чарльз Спенсер Чаплин, лично увидевшийся с Михоэлсом. Встреча эта длилась, согласно разным источникам, не более двух минут. Но Дмитрию Крымову этого оказалось достаточно, чтобы создать собственную театральную фантазию, изобретательный визуальный театр, в котором преобладает сновидческая логика. Разумеется, не обойдется без любимых режиссером Крымовым кукол. Хотя Михоэлс и Чаплин будут сыграны и в живом плане — Максимом Виторганом и Розой Хайруллиной. Показы будут 19 и 20 октября.
Спектакль «Право на отдых»
На сцене Social Club во вторник покажут совместную постановку «Мастерской Брусникина» и театра «Практика» — спектакль по мотивам реального исключения драматурга Александра Галича из Союза писателей СССР. Впрочем, тут история вполне знает сослагательное наклонение — зрители смогут вмешаться в известный вердикт и решить все иначе.
Спецпоказ фильма «Проверка на дорогах»
19:00
Один из величайших фильмов о Великой Отечественной войне во вторник покажут на «Лендоке» (при поддержке «Ленфильма») в рамках ретроспективы Алексея Германа-младшего. Это история про партизанский отряд и сложного главного героя Александра Лазарева — тот попал плен, сотрудничал с немцами, но бежал, раскаявшись.
Лекция Оксаны Якименко «Имре Маковец — гений противоречия»
19:30
Во вторник в лектории журнала «Проект Балтия» в Новой Голландии унгарист, переводчик и редактор проекта Mérleg в издательстве libra Оксана Якименко расскажет об архитекторе Имре Маковеце. Тот был одним из ярчайших представителей так называемой органической урбанистики, хотя начинал с проектирования типовых зданий. Вход свободный по регистрации.
Среда, 20 октября
Лекция Олега Шпынова
19:00
В среду в особняке на Литейном в рамках записи подкастов «Лабибэй» Ивана Ямщиков (руководителя лаборатории естественного языка (ЛЕЯ) «Яндекса» и ВШЭ) лекцию прочтет Олег Шпынов. Он возглавляет группу биоинформатики JetBrains Research BioLabs. Речь пойдет об анализе данных и машинном обучении. Вход свободный по регистрации.
Концерт Хиблы Герзмава
20:00
Оперная дива Хибла Герзмава исполнит в Филармонии романсы и неаполитанские песни композиторов от Римского-Корсакова, Глинки и Варламова до Доницетти и Куртиса. Аккомпанировать на вокальном вечере ей будет пианистка Екатерина Ганелина.
ертную деятельность с преподаванием в «alma mater» на кафедре концертмейстерского искусства.
IX Международный органный фестиваль
В Мариинском театре со среды стартует органный фестиваль — почти каждый вечер он будет звучать в концертном зале. Начнут с выступления Тьерри Эскеша, который сольно исполнит Баха, Брамса, Регера и Франка. А еще — импровизации на тему хорала. Вместе с симфоническим оркестром Мариинки он также сыграет Концертную симфонию Жозефа Йонгена
С 20 по 31 октября
Фестиваль AMFEST
В «Авроре» проходит фестиваль независимого американского кино. В его программе — российская премьера фильма «Жокей», фэнтези «Земляничный особняк» , феминистская фантастика «Сигнал бедствия» и другие картины. Подробности здесь.
С 20 по 24 октября
Фестиваль «MUSTSEE 2021»
Со среды в «Севкабель Порту» начинается Международный фестиваль независимого видеоарта «MUSTSEE 2021». В смотре участвует 21 художник из 15 стран. Например, французская суперзвезда Francois Vogel, родившаяся в Казахстане и живущая сейчас на Бали Natalie Karpushenko и базирующийся в Нью-Йорке Gabriel Barcia-Colombo. Подробности здесь.
Четверг, 21 октября
Выставка «Архитектура неопределенного»
В «ДК Громов» открылась выставка работ из частных собраний «Архитектура неопределенного» — проект основателя пространства Игоря Суханова и галеристки Марины Альвитр. Ее куратором они называют онлайн-сервис artocratia.com — это арт-сообщество коллекционеров, художников и критиков. Поэтому от вернисажа до финисажа экспозиция будет меняться множество раз в офлайне (в «ДК Громов») и онлайне (как раз на сайте artocratia.com). Подробнее здесь.
До февраля 2022-го
Спецпоказ фильма «Хрусталев, машину!»
19:00
Мини-ретроспектива Алексея Германа-старшего на «Лендоке» завершится показом фильма про сломанного советской репрессивной системой человека — генерала медицинской службы Юрия Кленского.
Группа Dabro
20:00
Авторы одной из самых прилипчивых песен прошлого года — речь о «Юности», вы точно ее где-нибудь да слышали — выступят в «А2». Дуэт Dabro — группа двух родных братьев Ивана и Михаила Засидкевич. Остается им только пожелать на волне успеха не повторить судьбу Лиама и Ноэля Галлахер или Вадима и Глеба Самойловых.
Концерт Mika Vino
20:00
В «Космонавте» в четверг выступит Mika Vino — это проект известного в блюзовых кругах Москвы Мики Винокурова. Правда, тут он сочетает блюз с соулом и инди-роком. Дебютный альбом у Mika Vino вышел этой весной. Продюсером пластинки выступал мультинструменталист Антон Макаров, а мастеринг делал Рэнди Меррилл.
Фильм «Возвращение»
В декабре в прокат в России выйдет новый фильм Педро Альмодовара с Пенелопой Крус в главной роли — «Параллельные матери». А пока на больших экранах кинотеатров запускают ре-релиз его картин. Начнут с мелодрамы «Возвращение», окончательно застолбившей для Крус место в пантеоне любимых актрис режиссер. В ней же появляется Кармен Маура из «Женщин на грани нервного срыва», не снимавшаяся у Альмодовара почти 18 лет.
С 21 октября
Фильм «Хэллоуин убивает»
Второй фильм из проекта по перезагрузке культовой хоррор-фаншизы (в 2018-м был первый новый «Хэллоуин») показали вне конкурса на Венецианском кинофестивале. Его снял Дэвид Гордон Грин под присмотром создателя оригинала Джона Карпентера. Вернувшаяся к роли Лори Строуд Джейми Ли Кертис на этот раз собирает для расправы над Майклом Майерсом его выживших жертв. Судя по всему, пройдет уничтожение зла на этот раз не очень успешно — в ребуте обещают еще третий фильм «Хэллоуин заканчивается».
С 21 октября
Фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
Еще один байопик, выходящий в прокат этой осенью, трогательная история британского художника-аристократа Луиса Уэйна, который создавал картины с антропоморфными котиками. Эксцентричного творца, который видит мир по-своему и даже сходит от этого с ума, играет Бенедикт Камбербэтч, также в касте — Клер Фой, Ник Кейв и Оливия Колман.
С 21 октября
Фильм «Утраченные иллюзии»
Экранизация одноименного (русскому названию) романа Оноре Бальзака с Сесиль де Франс, Жераром Депардье и Ксавье Доланом. Но главная роль нищего поэта Люсьен Шардоне, пытающегося пробиться в Париже, у Бенжамена Вуазена («Лето'85»). Фильм участвовал в Венецианском кинофестивале, но не получил там призов.
С 21 октября
Фильм «Неисправимый Рон»
Анимационным фильм от студии «Дисней» про дружбу замкнутого подростка-интроверта Барни и искусственный интеллект. Его экземпляр робота, который есть у всех детей, оказывается бракованным — поэтому их вместе ждут множество веселых и комичных приключений, как через личный опыт и эмоции подкрутить недописанный код андроида.
С 21 октября
Фильм «По соседству»
Один из самых известных немецких актеров Даниэль Брюль («Гудбай, Ленин», «Бесславные ублюдки») дебютирует в режиссуре камерной драмеди о звезде кино, которого сам же и играет. Тот встречает в баре у дома незнакомца (Петер Курт), оказывающегося его соседом. Пожалуй, самое веселое в этом вообще довольно остроумно сделанном фильме — считывать отсылки к реальной фильмографии Брюля, а их тут множество.
С 21 октября
Фильм «Эвакуация»
Обаятельный фильм из программы фестиваля SXSW создан небольшой группой друзей-дебютантов в кино. Это комедийный роуд-муви о Джейми и ее сестре. В разгар пандемии они отправляются в путешествие через всю Америку, чтобы вызволить из дома престарелых бабушку.
С 21 октября
Пятница, 22 октября
Спектакль «Шифр», театр «Особняк»
Герой борхевского рассказа «Тайное чудо», по которому Михаил Кулишкин ставит спектакль, ищет «ключи» к некоему вселенскому «шифру», а в итоге попадает в тюрьму-концлагерь, куда его отправляет фашистская власть. За мгновение до гибели случается сверхъестественное — время останавливается для всех, кроме писателя, у которого теперь есть год для завершения дела жизни. Спектакль поставлен в формате кукольного театра и в жанре мысленного эксперимента, что бы это ни значило. От зрителей потребуется активное участие, так что придется как следует поработать головой, чтобы разгадать и собственный шифр. Показы — 22 и 23 октября.
«Кинотанец. Weekend»
На Новой сцене Александринского театра вновь пройдет резиденция кураторов Дины Верютиной и Ники Пархомовской — с воркшопом от Сары Мюллер, лекцией «Между реальностью и вымыслом», дискуссией о месте кинотанца в мировом кинопроцессе и кинопоказами из подборки берлинского фестиваля POOL.
С 22 по 24 октября
Концерт Face
20:00
Рэперу FACE все же согласовали большой сольный концерт в Петербурге — в клубе «А2». Он будет в рамках тура «Искренний». Это презентация одноименного альбома, но хиты со всех предыдущих по идее тоже ожидаются.
Концерт «Пневмослона»
20:00
Альтернативная личность Нейромонаха Феофана — лорд Пневмослон — выступит с презентацией своего «хайпкор»-альбома «Запутай след». Как и Феофан, Лорд Пневмослон скрывает лицо, а его музыканты — имена.
Сериал «Вторжение»
Вдохновленный «Войной миров» сай-фай шоураннера Саймона Кинберга — сценариста и продюсера «Мистера и миссис Смит» и франшизы «Люди Икс». История вторжения инопланетян тут рассказывается с пяти точек зрения — глазами разных героев. Это шериф (Сэм Нил), которому по классике остались считанные дни до пенсии, американский солдат в Афганистане (Шамир Андерсон), сирийская женщина, бросившая работу из-за семьи (Голшифте Фарахани), школьник из Британии (Билли Бэррэтт) и японская девушка-авиаконструктор (Сиори Куцуна).
С 22 октября, Apple TV+
Суббота, 23 октября
Спектакль «Любовные письма»
В Петербурге запустился проект «Любовные письма» Pop-up театра Семена Александровского. Это бесплатное аудиоприложение, благодаря которому перфоманс разыгрывается прямо в вашей голове и в любое удобное время. В городе есть сотни адресов, по которым жили выдающиеся писатели, художники, политики, спортсмены, архитекторы, предприниматели, цари и революционеры. Все они любили и писали письма. Самые интересные из них были отобраны командой проекта и озвучены известными людьми уже нашего времени — Ксенией Раппопорт, Елизаветой Боярской, Варварой Шмыковой, Евгением Водолазкиным, Верой Полозковой, Дмитрием Озерковым и многими другими. Для прогулки потребуется смартфон со скачанным приложением и наушники.
Фотовыстака «Быть тореро»
До начала ноября на «Ленфильме» показывают снимки тореро Хосе Лириа Фернандеса, выступавшего под именем Пепина Лириа. Его ритуалы перед корридой и повседневную жизнь сфотографировал Виктор Христенко. Вход на выставку бесплатный.
До 2 ноября
Выставка «Жарить Фест»
12:00
В клубе «Морзе» в «Секабель Порту» в субботу должна пройти выставка (если ее не отменят), посвященная «юмору, мясу и крафту». На «Жарить Фест» соберутся пивовары со всей России, профессионалы стритфуда и стендап-комики. Их разведут по тематическим зонам, чтобы проще было ориентироваться.
Опера «Огонь в душе моей»
19:55
В «Авроре» в субботу пройдет трансляция оперы «Огонь в душе моей» композитора с африканским корнями Теренса Бланшара. Это его совместная с дирижером Янником Незе-Сегеном музыкальная адаптация для Метрополитен-оперы известной мемуарной книги журналиста «Нью-Йорк Таймс» Чарльза Блоу.
Концерт Cream Soda
20:00
Исполнители пророческой песни «Никаких больше вечеринок» группа Cream Soda в субботу презентуют в Петербурге альбом «Интергалактик». Спойлер — без «Розового фламинго» и «Плачу на техно» тоже не обойдется. А еще недавнего сингла «Подожгу».
Воскресенье, 24 октября
Выставка «Из глубин Аравии: южноаравийская стела из коллекции Аль-Тани», Эрмитаж
В Аполлоновом зале Зимнего дворца показывают аравийскую стелу примерно первого века нашей эры из собрания Аль-Тани. На ней изображена женщина, которая сжимает в руках охапку колосьев. Артефакт выполнен из алебастра, золота, агата, бронзы и цветных камней.
До 15 января 2022-го
Спецпоказ фильма «Каин XVIII»
12:00
На «Ленфильме» продолжается ретроспектива в честь 125-летия писателя и драматурга Евгения Шварца. На этот раз тут покажут сказку режиссеров Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро о бродячем музыканте, который влюбляется в настоящую принцессы.
Концерт Amatory
20:00
Метал-группа соберет в воскресенье в «Морзе» всех, кто когда-то имел к ней отношение — в честь 20-летия Amatory. Юбилейный концерт, как обещают, будет сопровождать и яркое световое шоу — на радость всем сильно повзрослевшим фанатам (поэтому и партер — по ковидным правилам — вместо слэма воспринимается вполне уместно).
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