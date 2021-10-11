Чем заняться в Петербурге с 11 по 17 октября

Выставка «Достоевский в изобразительном искусстве из собрания Русского музея. К 200-летию со дня рождения писателя»

В Михайловском замке Русского музея 200-летие со дня рождения Достоевского отмечают выставкой (хотя и немного заранее, официальная дата все же 30 октября). Выбор этого филиала не случаен, в 1840-е Федор Михайловчи посещал Инженерное училище. Здесь и покажут живопись, графику, скульптуры и эскизы декораций к спектаклям по его сочинениям. Например, работы Петрова-Водкина, Добужинского и Бенуа.

С 14 октября по 15 ноября

Спектакль «Пушечное мясо», «театр post» (фестиваль «Балтийский дом»)

19:00

Дмитрий Волкострелов делал читку по этой пьесе Павла Пряжко на «Любимовке» шесть лет назад. Участвовали в ней Анна Чиповская, Светлана Устинова и Светлана Ходченкова. Спектакль (с другими актрисами) планировали сыграть в прошлом году в рамках фестиваля Postwest и даже вовсю репетировали. Но все отменила пандемия. В новом сезоне команда «театра post» вернулась к проекту. Премьера пройдет на фестивале «Балтийский дом» 14 и 15 октября, а историю трех девушек — Алины, Оли и Марины — сыграют на трех языках разом, таким образом попутно проблематизируя тему коммуникации в нынешнем мультикультурном мире.

Встреча с Олегом Нестеровым

19:30

На Новой сцене Александринского театра лидер московской группы «Мегаполис» Олег Нестеров расскажет про свой новый мультиплатформенный проект «Три степени свободы. Музыка кино СССР. (1) Шнитке». Это будет сайт, книга, экспозиция, музыкальный сборник и образовательный курс. Вход на встречу свободный, но по регистрации.

Лекция «Европейский театр до и после пандемии: кризис антропоцентризма и новая космогония»

19:30

В Новой Голландии в четверг лекцию прочтет Марина Давыдова — главный редактор журнала «Театр». Она расскажет на конкретных примерах, как и почему глобальный локдаун усилил тенденцию на кризис антропоцентризма в европейских театральных постановках. Например, на фестивале в Авиньоне в этому году на сцене, помимо людей, можно было увидеть овец, собак, быков, крыс и вообще самую разнообразную фауну. Вход свободный, но по регистрации.

Концерт «Кирпичей»

20:00

Рэпкор-группа во главе с бессменным Васей Васиным выступит в четверг в «Космонавте». «Кирпичам» исполнилось 25 лет — поэтому на концерте точно будут все золотые хиты: от «Плюю я» до «Данила-блюз».

Фильм «Семейка Аддамс: Горящий тур»

Продолжение анимационной версии комедийных приключений готической семейки Аддамс — на этот раз в жанре роуд-муви. Гомез, Мортиша, Уэнзди и Пагсли отправляются в отпуск со взрывами, использованием кукл вуду и прочими мрачными атрибутами. Персонажей озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Снуп Догг, Бетт Мидлер и многие другие.

С 14 октября

Фильм «Герда»

Герда — сценический псевдоним юной студентки соцфака Леры, которая вечерами танцует в клубе, чтобы прокормить себя и маму. Та тяжело переживает уход мужа к другой женщине и спит сутками, чтобы отключиться от реальности. За роль в фильме Натальи Кудряшовой («Пионеры-герои») на фестивале в Локарно играющая в нем главную роль Анастасия Красовская (наша кавер-герл!) получила «Золотого леопарда» как лучшая актриса. А еще — картина понравилась Гаспару Ноэ, о чем он написал режиссеру в инстаграме.

С 14 октября

Фильм «Медея»

Архетипичная и архаичная мелодрама Александра Зельдовича по мотивам греческой трагедии из времен, когда олигархи искали девушек конвециальной модельной внешности, чтобы завести с ними ангельской красоты детей. Музыку для метаний героини Тинатин Далакишвили написал Алексей Ретинский, получивший за нее приз имени Таривердиева на «Кинотавре» как лучший композитор.

С 14 октября

Фильм «Королевская игра»

Экранизация «Шахматной новеллы» — последнего произведения Стефана Цвейга — вполне вписывается в модный тренд на эту игру, запущенный сериалом «Ход королевы». Действие фильма разворачивается в конце 1930-х в Австрии, которую должны оккупировать нацисты. Юрист Йозеф Барток (Оливер Мазуччи) вместе с женой (Биргит Минихмайр) пытается бежать из страны, но не успевает — его арестовывают. Не сойти с ума в заточении ему помогает книга о шахматах.

С 14 октября

Фильм «Криптополис»

По-хорошему дикий авторский анимационный фильм режиссера и сценариста Дэша Шоу — это рисованный галлюциногенный трип про секретный зоопарк близ Сан-Франциско, в котором живут выдуманные существа от фавна и горгоны до единорога. Сюда же его хранительница хочет поместить огненного слона, который вдруг понадобился и военным. «Криптополис» показывали на фестивале «Сандэнс» и в программа Generation Берлинале.

С 14 октября

Фильм «Эйфель»

Байопик про создателя башни-символа Парижа Гюстава Эйфеля, в котором его играет Ромен Дюрис из «Пены дней» и «Сердцееда». Его возлюбленной, якобы вдохновившей инженера на тот самый проект, стала героиня Эммы Маккей (Мэйв из «Сексуального просвещения»). Кстати, сам Ромен Дюрис из семьи архитекторов, так что знает об этой профессии вполне на личном опыте.

С 14 октября

Фильм «Linkin Park: Дорога к революции (живой концерт в Милтон Кейнз)» (2008)

Релиз для фанатов Linkin Park — запись их концерта, прошедшего 26 июля 2008 года в английском городе Милтон Кейнз. В рамках тура Project Revolution музыканты во главе с Честером Беннингтоном сыграли тогда 18 песен, включая все свои главные хиты. Фильм будет в ограниченном прокате.

С 14 октября

Фильм «Человек божий»

Обладатель приза зрительских симпатий ММКФ — история святого Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Хотя фильм греческий (и это не копродукция), одну из ролей в нем играет Александр Петров (на английском языке).

С 14 октября

Сериал «Самка богомола»

Снятый в Петербурге триллер про женщину-маньяка, убивавшую абьюзеров, педофилов и изменщиков женам. Получившая кличку Самка богомола преступница (Ирина Розанова) сидит в тюрьме, но у нее появляется подражатель. Она соглашается помочь следствию с его поимкой, если правоохранители согласятся дать ей свободу на время расследования и привлечь медиатором ее сына, который не общался с ней долгие годы (Павел Чинарев). Это адаптация французского проекта «Богомол», но не буквальная. Сценарий писала автор «Краткого курса счастливой жизни» Анна Козлова.

C 14 октября, Start